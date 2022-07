Mentre Russia e Ucraina si stanno dirigendo verso la ventiduesima settimana di continui combattimenti in Ucraina, la situazione è diventata ancora più cupa in assenza di diplomazia per pacificare o creare un cessate il fuoco aprendo la strada ai negoziati. È evidente che la Russia e l’Ucraina tentano entrambe con la loro forza militare di emergere vittoriose in circostanze diverse in questo conflitto.

Come molti analisti della sicurezza internazionale hanno sottolineato all’inizio, il conflitto è iniziato a causa della mancanza di fiducia tra le parti in conflitto. Tuttavia, non possiamo tornare indietro nel tempo per correggere o annullare gli eventi che hanno portato a questo conflitto. Nonostante i danni colossali e i continui attacchi brutali in Ucraina, c’è ancora tempo per trovare una soluzione accettabile per Ucraina e Russia. Il destino dell’Ucraina dovrebbe essere nelle mani dell’ucraino e non dovrebbe essere influenzato da altri potenti attori. È un dato di fatto che la geografia non può essere cambiata e l’Ucraina continua a rimanere un vicino diretto della Russia, che condivide un confine comune e viceversa.

In questo contesto, l’Ucraina e la Russia devono trovare una soluzione che sia loro accettabile e che garantisca la sicurezza e la pacifica convivenza dell’Ucraina. Tale soluzione è ancora fattibile se l’Ucraina e la Russia hanno immediatamente aperto canali di discussione con un mediatore accettabile con il coinvolgimento delle Nazioni Unite. Resta inteso, almeno per ora, che la NATO non entrerà in guerra in Ucraina se non fornendo supporto materiale bellicoso per combattere la Russia. Ciò significa che l’Ucraina deve combattere la sua guerra nel suo territorio. Finora, l’Occidente ha inviato le armi e le munizioni più letali in Ucraina per fermare l’aggressione russa. Tuttavia, il conflitto continua senza alcun segno di progresso verso la cessazione delle ostilità. In questo contesto, è evidente che la fornitura di materiale bellico, l’imposizione di sanzioni e la direzione della guerra dell’informazione contro la Russia potrebbero non aprire la strada a una soluzione a lungo termine di questo conflitto.

Un numero enorme di perdite umane, sofferenze e distruzioni è stato registrato a causa del fuoco indiscriminato in Ucraina e dell’inazione degli organismi internazionali nel perseguire una soluzione diplomatica al conflitto. È evidente che i passi intrapresi dalle maggiori potenze in questo conflitto devono ancora dare i frutti e non sono stati in grado di fermare la catastrofe in atto. Con le realtà di terra, è evidente che entrambi gli eserciti hanno sofferto immensamente.

Ora vale la pena che l’Ucraina decida il prezzo che è disposta a pagare per questo conflitto, in cui la Russia ha chiarito la sua intenzione attraverso azioni: occupare territori appartenenti all’Ucraina ad ogni costo e distruggere le infrastrutture. È anche evidente che l’Ucraina deve utilizzare tutte le sue risorse disponibili per combattere l’invasione russa della loro terra, con risultati catastrofici in ogni situazione immaginabile. In questo scenario dinamico di minacce, la Russia sta cambiando il suo modus operandi principalmente per preservare l’efficienza del combattimento e per causare la massima distruzione all’Ucraina. In questa situazione, i russi esercitano inevitabilmente una maggiore pressione sulle forze ucraine che potrebbero cambiare la dinamica di questa guerra nei mesi a venire.

Nel prossimo futuro, non ci sono sforzi diplomatici per stabilire alcuna forma di negoziato che porti a un cessate il fuoco per prevenire ulteriori catastrofi. Finora, le sanzioni internazionali e la fornitura di armi e munizioni sofisticate, addestramento e supporto di intelligence limitato all’Ucraina non sono riuscite a fermare l’ulteriore aggressione e occupazione russa in alcune parti dell’Ucraina. In quanto aggressore determinato, la leadership russa è determinata a esercitare la massima pressione sulle forze ucraine infliggendo il massimo delle vittime e dei danni. In tal modo, la Russia sta cercando di dimostrare che può ancora mantenere la propria superiorità nonostante l’assistenza combinata della NATO all’Ucraina. Come dimostrano le prove, entrambi i Paesi sono in una situazione di stallo, con l’Ucraina che fa ogni sforzo per respingere gli attacchi infliggendo il massimo danno al nemico mentre rivendica i territori perduti. D’altra parte, la Russia sta gradualmente consolidando le aree catturate mentre cambia il suo modus operandi principalmente per preservare l’efficienza del combattimento e il consolidamento nelle aree catturate. La linea d’azione russa potrebbe terminare con una strategia di salvataggio della faccia: la creazione di territori de facto nell’Ucraina orientale e il trasferimento del potere alle comunità filo-russe.

In questo conflitto, le ramificazioni a lungo termine sono disastrose per la pace e la stabilità internazionali in assenza di diplomazia. Questo scenario fornisce una ricetta perfetta per la creazione di un nuovo ordine mondiale che è dannoso per la pace e la stabilità mondiale. Nel frattempo, un effetto a cascata di questo conflitto è visibile in tutto il mondo, come la crisi energetica globale, gli effetti inflazionistici e gli sviluppi dell’insicurezza alimentare.

Se questo conflitto continua per un periodo considerevole nello stesso modo descritto sopra, potrebbero esserci conseguenze di vasta portata che potrebbero cambiare la direzione futura della guerra. Con la notevole crescente pressione interna sui leader della coalizione con timori di recessione, potrebbe esserci dissenso tra la coalizione occidentale e il loro sostegno a questo conflitto. È probabile che tale sviluppo crei effetti negativi sulla coesione.

In questo momento decisivo, è evidente che gli effetti a catena di questo conflitto si sono diffusi ben oltre l’Ucraina. Ora, la domanda a cui resta da rispondere è quanto tempo è troppo lungo e quanti decessi devono essere segnalati per dire abbastanza da Ucraina e Russia? E la seconda domanda è fino a che punto è troppo lontano, ea quale costo l’Occidente è disposto a mediare per trovare una soluzione diplomatica accettabile per Russia e Ucraina?

Infine, come mostra la storia, non ci sono né nemici né amici permanenti. La decisione sul futuro dell’Ucraina deve basarsi esclusivamente sugli interessi dell’Ucraina con una soluzione negoziata.