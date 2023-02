Futuri mancati: i costi della guerra per procura in Ucraina

Un anno fa, ho caratterizzato la guerra per procura guidata da USA/NATO in Ucraina come ‘la guerra ingiustificata’. Ho predetto che questa era una “guerra evitabile che penalizzerà severamente l’Ucraina, la Russia, gli Stati Uniti e la NATO, l’Europa, i paesi in via di sviluppo e l’economia globale”.

In contrasto con coloro che si aspettavano un rapido trionfo, indipendentemente dai beneficiari, il mio era un appello contrarian alla pace e alla neutralità. Oggi quelle previsioni si sono dimostrate valide, come mostro in una nuova analisi, ” l’ingiustificata guerra per procura dell’Ucraina – un anno dopo “.

Dopo un anno di devastazione economica e umana, è tempo di porre dure domande controfattuali. Ora che abbiamo un’idea più chiara di quello che è successo, è più facile fare congetture su quello che potrebbe essere successo. È la differenza tra le due – le occasioni mancate – che può penalizzare le prospettive economiche globali per gli anni a venire, o peggio.

Crescita vertiginosa in Occidente

Si prevede ora che la crescita globale rallenterà bruscamente all’1,7% nel 2023. Questo è il terzo ritmo di crescita più debole in quasi tre decenni. Un modo per quantificare questi shock avversi è confrontare le stime di crescita del consenso prima del conflitto ucraino e oggi (figura 1).

Nel complesso, la crescita degli Stati Uniti per il 2022 è rallentata all’1,9% poiché un sostanziale consolidamento fiscale – pari a circa il 5% del PIL – si è aggiunto ai venti contrari monetari. Si prevede che la crescita rallenterà al livello di recessione nel 2023. Si tratta di oltre 2 punti percentuali al di sotto delle previsioni precedenti e la performance più debole al di fuori delle recessioni ufficiali dal 1970. Solo nel 2022-23, la guerra sta contribuendo a una perdita di 1-2 punti percentuali di Stati Uniti Crescita del PIL all’anno. Nell’economia da $ 25 trilioni, ciò significa da $ 250 a $ 500 miliardi.

Stimate all’1,2% del PIL nel 2022 e fino al 2% del PIL nel 2023, le misure fiscali sono state introdotte dai governi europei per attenuare l’impatto degli aumenti dei prezzi dell’energia. Nel 2023 la crescita è prevista in contrazione, il che significa una revisione al ribasso di oltre 2 punti percentuali. In Giappone, la crescita dovrebbe rallentare ulteriormente all’1% nel 2023. Secondo la Banca del Giappone (BOJ), il 53% delle persone intervistate ha ammesso che la propria ricchezza è crollata lo scorso anno. Peggio ancora, la BOJ ha raddoppiato le sue previsioni di inflazione per il prossimo anno.

Nell’economia russa da 2,1 trilioni di dollari, la guerra significa da 5 a 6 punti percentuali nella crescita del PIL persa. Mentre la matematica è angosciante, i russi credono che un’Ucraina della NATO avrebbe riportato il loro paese a un incubo in stile anni ’90. Per far deragliare la resilienza della Russia, gli Stati Uniti e la NATO si stanno preparando per una guerra per procura pluriennale, nonostante il suo impatto distruttivo in tutto il mondo.

Nel 2023, il raggio di speranza in questo terribile panorama globale è la riapertura della Cina . Potrebbe compensare un declino in altre economie emergenti e in via di sviluppo. Ciò, tuttavia, si basa sul continuo allentamento delle relazioni USA-Cina, che non è più garantito.

Incubo ucraino

Anche se i media internazionali pubblicizzavano il miraggio del trionfo militare dell’Ucraina, il PIL reale del paese è diminuito di oltre il 35% su base annua nel terzo trimestre del 2022; cioè, prima del massiccio attacco alle infrastrutture della Russia.

A partire dal 10 ottobre, le ondate di missili e droni della Russia hanno aperto una nuova fase della guerra. Il danno fisico diretto alle infrastrutture è salito a 127 miliardi di dollari già a settembre; questo è oltre il 60 percento del PIL dell’Ucraina prima della guerra. L’impatto sulla capacità produttiva dei settori chiave è sostanziale e duraturo .

La povertà aumenterà dal 5,5% nel 2021 al 25% nel 2022. Mentre le vittime continuano ad aumentare, oltre un terzo della popolazione è stato sfollato e oltre la metà di tutti i bambini ucraini è stata costretta a lasciare le proprie case. A ottobre 2022, il numero di rifugiati ucraini in Europa era di oltre 7,8 milioni e il numero di sfollati interni era di 6,5 milioni.

Come ha affermato l’ex consigliere del Pentagono Col. (in pensione) Douglas Macgregor, “il rifiuto di Washington di riconoscere i legittimi interessi di sicurezza della Russia in Ucraina e di negoziare la fine di questa guerra è la via per il conflitto prolungato e la sofferenza umana “.

Sviluppo contro guerra

Nel 2019, la Cina ha scavalcato la Russia come principale partner commerciale dell’Ucraina. Nel 2020, Kiev e Pechino hanno firmato un accordo per rafforzare la cooperazione in più aree, in particolare nel finanziamento e nella costruzione di infrastrutture . Un anno dopo, il commercio complessivo è salito a 19 miliardi di dollari, con un aumento dell’80% dal 2013.

Per il presidente Zelensky, la BRI significava un futuro alternativo che sarebbe stato più pacifico e stabile. O come ha detto al presidente Xi Jinping, l’Ucraina potrebbe diventare un ” ponte verso l’Europa ” per gli investimenti cinesi.

Tuttavia, Washington ha lavorato tre decenni per trasformare l’Ucraina in uno stato cliente, al fine di destabilizzare la Russia. La pace e lo sviluppo non avevano alcun ruolo in questi piani.

Dal 1991 al 2014, gli Stati Uniti hanno fornito all’Ucraina 4 miliardi di dollari di assistenza militare, anche se non è un membro della NATO. Entro il 2021, sono stati aggiunti oltre 2,7 miliardi di dollari, più oltre 1 miliardo di dollari forniti dal Fondo fiduciario della NATO, che è solo una parte degli investimenti militari totali in Ucraina.

L’amministrazione Biden ha favorito l’idea di un’altra importante base militare statunitense, proprio alle porte di servizio del Cremlino, come piattaforma per le operazioni. In quanto nemico comune, la Russia potrebbe “riunire l’America”.

Il miraggio da mille miliardi di dollari

Nel 2014, la spesa militare ucraina era di circa il 3% del PIL, salendo al 6% nel 2022, corrispondente a oltre 11 miliardi di dollari. In breve, le spese militari ucraine sono raddoppiate dalla manovra del regime del 2014. Nel frattempo, la sua crescita economica è crollata. Invece del previsto 3,7% nel 2022, è crollato drasticamente di circa il 35% (Figura 2).

Questa stima, ovviamente, è di gran lunga troppo ottimistica perché non include l’intero finanziamento della guerra, di cui gli Stati Uniti forniscono oltre il 60%. Il totale internazionale di oltre $ 110 miliardi rappresenta più della metà del PIL dell’Ucraina prima della guerra ($ 200 miliardi). In effetti, questi accordi di finanziamento mirano a sostenere le ostilità e la distruzione non solo nel 2023, ma almeno fino alla fine degli anni ’20. Uno scenario che la recente escalation delle vendite di armi in Occidente sembra rafforzare.

Quello che ci aspetta nel 2023 sarà peggio. La ricostruzione richiederà molto più di 1 trilione di dollari. L’Ucraina, come è noto, ha cessato di esistere. I costi ipotecheranno gli ucraini fino alla terza generazione.

Perché la pace è stata deragliata?

Come ha sostenuto lo storico Geoffrey Roberts, il presidente “Putin è andato in guerra per impedire all’Ucraina di diventare una testa di ponte della NATO sempre più forte e minacciosa ai confini della Russia”.

Nemmeno la guerra è stata la prima scelta degli ucraini. Quando il presidente Zelenskyy, eletto dagli ucraini come “candidato alla pace”, ha flirtato con l’idea di una riconciliazione con la Russia nel 2019, la famigerata estrema destra ucraina l’ha silurata.

Anche nell’aprile 2022, dopo un mese di ostilità, Russia e Ucraina hanno provvisoriamente concordato di porre fine alla guerra. Ma quella decisione è stata minata dall’ex primo ministro britannico Boris Johnson . I colloqui di pace non erano accettabili per gli Stati Uniti e alcuni dei suoi alleati.

Ironia della sorte, solo un anno fa l’Ucraina era ancora posizionata per abbracciare la neutralità, rinunciare agli schieramenti militari e fungere da ponte tra l’Europa orientale e occidentale e la Cina. Se quel futuro avesse prevalso, oggi l’Ucraina sarebbe pacifica. Il suo PIL sarebbe un terzo più grande e si espanderebbe più velocemente che negli anni. Invece di 150.000 soldati uccisi e feriti, i giovani sarebbero vivi e vegeti e avrebbero un buon lavoro. I rifugiati ucraini sarebbero tornati a casa. I bambini non soffrirebbero di incubi traumatici.

La guerra per procura guidata da USA/NATO in Ucraina è diretta contro la Russia. Il ruolo degli ucraini è quello di morire in questo conflitto. È una guerra ingiustificata. Era evitabile. Non doveva succedere. E qualsiasi escalation non farà che peggiorare di gran lunga un terrificante status quo.