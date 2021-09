La decisione del Presidente Joe Biden di portare avanti il ​​ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan ha provocato la prima grande crisi di politica estera della sua presidenza. Le immagini strazianti dopo l’attentato dinamitardo all’aeroporto di Kabul sono il risultato del desiderio da parte di Biden di tracciare una linea su una guerra in cui non ha mai veramente creduto e spostare la direzione della politica estera americana lontano dall’ombra lunga della ‘guerra al terrore’ mentre si avvicina al suo ventesimo anniversario.

In breve, Biden sta cercando di garantire che una risposta continua agli eventi dell’11 settembre non sia la causa principale dell’azione degli Stati Uniti all’estero.

Il Presidente degli Stati Uniti è stato giustamente criticato per aver presieduto un ritiro sconsiderato che ha colto di sorpresa gli alleati internazionali e lo stesso popolo afghano. Ma la logica dietro la sua decisione si basa sulla sua convinzione di vecchia data che la guerra in Afghanistan non sarebbe mai stata vinta. Come ha affermato l’analista di politica estera Edward Luce: “Non esiste un modo elegante per uscire da una guerra che hai perso”.

Gli Stati Uniti hanno investito 1 trilione di dollari (726 miliardi di sterline) nell’addestramento dell’esercito nazionale afghano per quasi due decenni. Le amministrazioni successive sono state frustrate dai livelli di incompetenza e corruzione al centro della politica afghana. Consapevole di ciò – e consapevole del travolgente record storico che dimostra l’impermeabilità dell’Afghanistan nei confronti dell’imposizione di un governo militare esterno – Biden ha deciso che era abbastanza.

Ovviamente, il predecessore di Biden, Donald Trump, aveva originariamente firmato un accordo con i talebani che aveva concordato il ritiro delle forze statunitensi nel febbraio 2020. Tuttavia, per capire perché Biden ha portato avanti questo accordo, dobbiamo capire due cose. In primo luogo, la sua esperienza nell’opporsi a molti elementi chiave della guerra in Afghanistan. E in secondo luogo, la più ampia revisione della politica estera che sta cercando di generare.

Il percorso record di Biden in Afghanistan

Quando gli è stato chiesto nel 2014 dove sentiva che il maggiore impatto del suo vicepresidente fosse stato, Obama ha risposto: “Sul fronte della politica estera, penso che la più grande influenza di Joe sia stata nel dibattito in Afghanistan“. Appena una settimana prima del loro insediamento nel gennaio 2008, il Presidente eletto Obama ha inviato Biden in una missione d’inchiesta in Afghanistan per valutare lo stato della guerra che la nuova amministrazione avrebbe ereditato.

Biden divenne immediatamente il ‘pessimista interno’ sull’Afghanistan e cercò modi per ridurre al minimo il coinvolgimento americano. Dopo aver ricevuto la richiesta del comandante generale Stanley McChrystal di ulteriori truppe in Afghanistan nell’agosto 2009, Obama ha trascorso i due mesi successivi a presiedere dieci riunioni formali in cui membri chiave dell’amministrazione, tra cui Biden, hanno discusso una revisione della strategia di guerra afghana.

In questi incontri, Biden ha ricevuto l’attivo incoraggiamento di Obama a sostenere la tesi di un aperto approccio antiterrorismo all’Afghanistan. Ciò ha enfatizzato l’uccisione mirata dei leader talebani e di al-Qaeda. Contrastava con l’opzione contro-insurrezione preferita dal segretario alla Difesa di Obama, Robert Gates, e dal segretario di Stato, Hillary Clinton, che enfatizzava la costruzione della nazione come preludio a una riduzione della violenza. Biden e Gates si sono scontrati ripetutamente sull’Afghanistan, in particolare sulla necessità di iniettare un’’ondata’ di truppe nel Paese, alla quale Biden si è opposto.

Eppure questo era un argomento perso da Biden. Obama ha posto le basi per un’’impennata’ in Afghanistan di 30.000 soldati aggiuntivi nel 2009. Tuttavia, questo non ha impedito a Biden di continuare a mettere in discussione i progressi compiuti. L’anno successivo Biden ha dichiarato pubblicamente che gli Stati Uniti sarebbero stati ‘totalmente fuori’ dall’Afghanistan entro il 2014. Ciò ha spinto Gates ad accusare Biden di slealtà lavorando attivamente per dimostrare che il presidente “si era sbagliato … e che la guerra sul terreno stava andando avanti”. di male in peggio”.

Tutto ciò rivela una mentalità secondo cui, afferma uno dei suoi ex consiglieri politici, Biden ha “coerentemente dal 2008 almeno creduto che gli Stati Uniti stessero buttando soldi in Afghanistan“. Questo ritiro può essere scioccante, ma non è una sorpresa se guardiamo al costante scetticismo di Biden nei confronti di ciò che era realizzabile.

Implicazioni per la politica estera degli Stati Uniti

Ritirandosi dall’Afghanistan in modo così determinato, Biden ha premuto con decisione il pulsante ‘reset’ della politica estera americana. È desideroso di dimostrare che l’era della ‘guerra al terrore’, come stabilita da George W. Bush sulla scia degli attacchi dell’11 settembre, è finita. Biden non ha pazienza per le esercitazioni a tempo indeterminato di costruzione della nazione intraprese dai soldati statunitensi che perseguono operazioni di contro-insurrezione. La sua missione è ricalibrare le priorità della politica estera degli Stati Uniti per il prossimo secolo e liberarsi da una risposta a un attacco terroristico di 20 anni fa.

Naturalmente, i terroristi continueranno a minacciare gli interessi nazionali degli Stati Uniti, inclusa l’affiliata dello Stato Islamico all’interno dell’Afghanistan, ISIS-K, la cui relazione finora irritabile con i talebani potrebbe trasformarsi in qualcosa di più vantaggioso per entrambi. D’altra parte – come dimostra l’attentato all’aeroporto di Kabul – potrebbero rivelarsi un attore indisciplinato, indipendente dal controllo dei talebani. La capacità dell’ISIS-K di capitalizzare la situazione è grande. Le future relazioni talebani-ISIS-K saranno di enorme importanza per il futuro dell’Afghanistan.

Ma l’attenzione sugli attori violenti non statali è stata ora spostata nel più ampio regno delle relazioni internazionali dal ritorno della politica delle grandi potenze. Rispondere alle ricadute militari e politiche dell’ascesa della Cina è ora l’unico gioco nella politica di Biden. In effetti, la vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, ha intrapreso un tour in Asia mentre si svolgeva la crisi di Kabul, durante la quale ha intensificato la retorica sulla Cina. La direzione di marcia della politica estera americana per i prossimi anni è già chiara.

Il vecchio sparring partner di Biden in Afghanistan, Bob Gates, è famoso per aver criticato il 46° Presidente degli Stati Uniti nelle sue memorie per aver “sbagliato su quasi tutte le principali questioni di politica estera e di sicurezza nazionale negli ultimi quattro decenni”. Non è ancora chiaro se Biden sarà dalla parte giusta della storia per aver posto fine alla ‘guerra infinita’ americana in Afghanistan, ma almeno non può essere accusato di incoerenza sulla questione.