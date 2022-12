Fuori dal campo, il Marocco vince i Mondiali Qatar 2022?

La Francia ha battuto il Marocco 2:0 in campo, ma fuori dal campo il Marocco è in vantaggio di 4:0.

Alla fine, gli effetti del successo fuori dal campo del Marocco potrebbero estendersi molto più a lungo delle ricadute della sua prestazione stellare nello stadio.

A dire il vero, il Marocco condivide il suo successo fuori dal campo con altri, tra cui la Francia, il suo rivale carico di storia sul campo, così come il Qatar e gli attivisti del Qatar.

Squadre schierate popolate in gran parte da immigrati e dai loro discendenti, il Marocco e la Francia mettono la migrazione sotto una luce diversa in un momento in cui l’Europa ha lottato per controllare l’immigrazione.

La migrazione ha contribuito a rendere entrambe le squadre quello che sono, una delle quattro migliori squadre di calcio del mondo.

Il simbolismo non è andato perso il giorno in cui quattro persone sono morte quando una barca che trasportava dozzine di aspiranti migranti dalla Francia alla Gran Bretagna si è capovolta nel Canale della Manica.

L’incidente ha rafforzato le richieste di politiche che offrano ai migranti percorsi sicuri e legali piuttosto che concentrarsi principalmente sull’applicazione della legge e sulla protezione delle frontiere.

Immaginate che Francia e Marocco abbiano duellato quattro giorni dopo, il 18 dicembre, Giornata Internazionale dei Migranti e giorno della finale dei Mondiali della Francia contro l’Argentina. Il simbolismo sarebbe stato ancora più netto.

Anche così, la partita Marocco-Francia ha aggiunto consistenza all’aspetto identitario del dibattito sull’immigrazione e al simbolismo delle prestazioni del Marocco dentro e fuori dal campo.

Molti marocchini e non marocchini sono stati orgogliosi e felici della marcia simile a Cenerentola dello stato nordafricano attraverso il torneo sullo sfondo della storia coloniale, decenni di Islam che sono stati messi sulla difensiva dopo l’11 settembre in mezzo alla crescente islamofobia, e come espressione del riequilibrio del potere globale tra Occidente e Oriente.

“La semifinale del Marocco con la Francia ha… assunto dimensioni geopolitiche fuori misura , apparentemente contrapponendo l’ex colonizzato al suo ex colonizzatore, il Sud del mondo che affronta il Nord del mondo, l’Est contro l’Ovest, Davide contro Golia”, ha affermato Paul Silverstein, un antropologo, concentrato sul Nord Africa.

Da un lato, il sostegno di una nazione araba e africana prevalentemente musulmana ha costituito un rifiuto delle espressioni militanti e politicamente violente dell’Islam che hanno cercato di sfruttare la Coppa del mondo per dividere piuttosto che unire le persone in un fugace momento di solidarietà.

Un manifesto dello Stato islamico che accusava ebrei e cristiani di utilizzare lo sport per distrarre i musulmani dal condurre il jihad non ha avuto risonanza tra i fan a Doha e altrove.

Lo studioso di sport Mahfoud Amara e il politologo Youcef Bouandel hanno osservato che “anche le ali più radicali e conservatrici dell’Islam non sono riuscite a distanziare queste popolazioni con la loro passione (quasi-religiosa) per il calcio. Che per molti è una delle poche fonti di intrattenimento di fronte alle difficoltà socio-economiche quotidiane”.

Allo stesso modo, l’empatia con il successo sportivo del Marocco e la messa in luce della causa palestinese hanno alimentato piuttosto che risolto i dibattiti sull’identità marocchina, i divari visibili tra le élite e il pubblico arabo e le rivalità tra gli stati del Golfo che continuano a manifestarsi nonostante la fine dell’ostilità aperta.

Poco notato nella celebrazione della festa marocchina come successo arabo e africano è stato il gesto del portiere marocchino Munir Mohammed el Kajoui quando ha messo in mostra la sua identità Amazigh avvolgendosi il tricolore del gruppo etnico intorno alla vita durante i festeggiamenti dopo che il Marocco ha sconfitto la Spagna.

Gli amazigh o berberi rappresentano il 40% della popolazione marocchina. Hanno visto la loro identità sepolta sotto l’etichetta arabo-africana. Per affermarsi, Amazighs ha celebrato il gesto di El Kajoui sui social media , provocando la discussione sul fatto che il Marocco sia un paese arabo .

La complessità della questione identitaria a volte ha suscitato confusione.

In un incidente, ironicamente, la sicurezza del Qatar ha impedito ai tifosi di portare nello stadio il tricolore Amazigh blu, verde e giallo, nell’errata convinzione che rappresentasse l’arcobaleno LGBTQ.

In un altro, l’attaccante marocchino Hakim Ziyech ha ascoltato, tamburellando con impazienza le dita, un giornalista che faceva domande in arabo. Parlando olandese, inglese e tarfit, una lingua berbera, il signor Ziyech ha risposto: “Ora in inglese, per favore”.

La maggior parte dei marocchini parla darija, una lingua parlata piuttosto che scritta ampiamente classificata come dialetto arabo che la maggior parte degli arabi al di là del Maghreb, la parte occidentale del Nord Africa che comprende anche Algeria, Libia, Mauritania e Tunisia, non è in grado di comprendere.

Di conseguenza, BeIn, l’emittente sportiva del Qatar, aggiunge i sottotitoli in arabo quando trasmette interviste con giocatori e tifosi marocchini di lingua darija.

Per quanto genuino fosse il sostegno dei tifosi ai palestinesi da parte dei tifosi della Coppa del Mondo, l’emergere della Palestina come pietra di paragone per il divario tra le élite e l’opinione pubblica ha costituito un ritorno ai giorni in cui i palestinesi erano un parafulmine per la frustrazione diffusa nei confronti degli arabi autocratici e inefficienti. regimi.

In modo sottile, o forse non così sottile, la Palestina è servita allo scopo del Qatar.

Ha permesso al Qatar di puntare il dito contro i suoi rivali del Golfo, in particolare gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrain. Questi due stati arabi sono stati in prima linea nel boicottaggio economico e diplomatico dello stato del Golfo, durato 3,5 anni, condotto da Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita, che è stato revocato all’inizio del 2021 e riconosciuto Israele nel 2020.

A dire il vero, il sottotesto dell’animosità incontrato dagli israeliani in Qatar era molto diverso dall’appello ai musulmani da parte dello Stato islamico a “tagliare… (il) collo di cristiani ed ebrei e calciare le loro teste attraverso i campi di battaglia… piuttosto che arrendersi teste con cui giocare nelle arene di calcio”.

Implicitamente, i fan stavano accusando quei governi che avevano riconosciuto Israele per non aver collegato la normalizzazione alla risoluzione del conflitto israelo-palestinese.

In tal modo, i tifosi hanno inconsapevolmente proiettato il Qatar come una società più aperta. Hanno ulteriormente posizionato lo stato del Golfo come dalla parte giusta della storia rifiutando di normalizzare le relazioni con Israele prima che lo stato ebraico si impegnasse in una soluzione costruttiva al problema palestinese.

La tolleranza del Qatar nei confronti del sostegno pubblico ai palestinesi contrastava nettamente con il divieto di viaggio dei critici degli Emirati Arabi Uniti e le restrizioni all’espressione di sentimenti filo-palestinesi in Bahrain.

L’enfasi sui palestinesi ha permesso al Qatar di presentarsi come un paese che favorisce la società civile, anche se solo se i gruppi si allineano con le politiche dello stato del Golfo e solo quando la tempistica delle loro attività si adatta al governo.

Un gruppo che ha svolto un ruolo chiave nel galvanizzare il sostegno dei tifosi ai palestinesi, il Qatar Youth Opposed to Normalization (QAYON) , lo ha scoperto all’inizio quando il governo ha cercato di piegare il gruppo alla sua volontà attraverso la coercizione e l’intimidazione .

Fondata nel 2011 al tempo del sostegno del Qatar alle rivolte popolari nella regione, QAYON ha visto nella Coppa del Mondo un’opportunità per rafforzare la sua campagna contro il coinvolgimento con Israele.

Il governo ha respinto la richiesta iniziale del gruppo relativa alla Coppa del mondo di impedire agli israeliani di partecipare al torneo in violazione delle regole dell’ente calcistico mondiale FIFA.

La FIFA obbliga i paesi ospitanti a consentire ai tifosi di partecipare a una Coppa del Mondo indipendentemente dal fatto che provengano da nazioni che l’host del torneo non riconosce o che sia in contrasto con il paese ospitante.

Tuttavia, contrariamente agli spettatori a cui la sicurezza del Qatar ha impedito di indossare alle partite i braccialetti OneLove a favore dei diritti LGBTQ, una questione delicata in Qatar, o l’armamentario a sostegno dei manifestanti antigovernativi in ​​Iran, le autorità non hanno fatto nulla per impedire a QAYON di galvanizzare i fan presenti al Mondiale Tazza.

Il Qatar ha giustificato il divieto della fascia da braccio OneLove e dell’armamentario anti-iraniano indicando il divieto della FIFA di qualsiasi espressione politica in campo.

Non è chiaro se la FIFA abbia esteso il divieto alla campagna pro-Palestina o se il Qatar abbia scelto di ignorare selettivamente la regola della FIFA.

In ultima analisi, il Qatar, a differenza del Marocco, non è mai uscito dalla fase a gironi dei Mondiali. Ma come il Marocco, esce dai Mondiali, vincitore fuori dal campo.