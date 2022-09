In Italia i giovani e i meno giovani stanno riscoprendo il piacere della lettura degli albi a fumetto. Scopriamo insieme come si promuove una fumetteria

In Italia i giovani e i meno giovani stanno riscoprendo il piacere della lettura degli albi a fumetto. Scopriamo insieme come si promuove una fumetteria

Negli ultimi anni l’industria dei fumetti ha registrato un forte aumento di popolarità, soprattutto in seguito al periodo del lockdown. Molti si sono avvicinati alle serie Tv e agli anime, e di riflesso hanno iniziato ad espandere la propria cultura, ricorrendo ai fumetti. In sintesi, in Italia i giovani e i meno giovani stanno riscoprendo il piacere della lettura degli albi a fumetto, con una sorta di ritorno agli anni d’oro dei comics. Ovviamente questa situazione fa comodo anche a chi è alla ricerca di una fonte di business: ecco perché oggi scopriremo insieme come si promuove una fumetteria.

Il successo dei fumetti post-lockdown

Le vendite di fumetti sono aumentate negli ultimi anni, ma sono esplose nel 2021 in seguito al lockdown e alla pandemia. In sintesi, il mondo dei fumetti (come nel caso dei manga) ha conosciuto e sta conoscendo un periodo di eccezionale successo. Se prima si trattava di un settore molto di nicchia, frequentato dai cosiddetti ‘nerd’, oggi è diventato un fenomeno pop apprezzato da moltissime persone. Le ragioni di questo successo sono varie, e da un lato c’è sicuramente il cosiddetto ‘effetto anime’.

In altre parole, la popolarità dei cartoni giapponesi ha contribuito a rendere più popolari i manga e i fumetti in generale. In fondo, come sempre, ci sono i numeri che riescono a chiarire la portata di questo evento. Nello specifico, stando alle rilevazioni dell’AIE, nel 2021 i fumetti hanno rappresentato quasi il 6% del settore di letteratura varia. Inoltre, i manga spiccano su tutti gli altri fumetti con una fetta della torta del 58%, mentre in seconda posizione (con il 28% circa) si trovano le graphic novel. Purtroppo, ci sono anche delle notizie negative, con i fumetti italiani che stanno avendo poco successo in questo panorama ‘esterofilo’.

Come promuovere una fumetteria?

Per prima cosa si possono creare eventi, invitando influencer, autori o traduttori. Questi eventi vanno gestiti nel miglior modo possibile, rifornendosi di molte copie e offrendo anche un piccolo buffet agli ospiti. Per fare le cose in grande e lasciare il segno, si può anche pensare di prenotare cibo e articoli speciali: ordinare del cioccolato online personalizzabile può essere un’idea, come lo sono anche la richiesta di altri oggetti idonei alla serata, segnalibri compresi. In questo modo tutte le persone presenti potranno portare a casa uno o più omaggi dedicati alla propria attività.

Questo li porterà a far conoscere la fumetteria e, perché no, a parlarne con gli amici, generando così il passaparola. Un altro consiglio utile è sfruttare il web e nella fattispecie i social media: un ottimo modo per raggiungere i potenziali clienti e promuovere la fumetteria. Si possono usare piattaforme come Facebook e Twitter per pubblicare aggiornamenti su nuovi arrivi, eventi speciali o sconti. Infine, si consiglia di partecipare alle convention di fumetti più note, come nel caso del Lucca Comics & Game, per ottenere una vetrina preziosa per mettersi in mostra e per attirare un pubblico perfettamente in target.