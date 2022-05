I free spins rappresentano una delle promozioni più ambite in assoluto dai giocatori, anche nel nostro Paese. Il motivo di questo feeling è del resto molto semplice: grazie ad essi è possibile fare giri gratis sulle slot machine e iniziare a prendere confidenza con il gioco, senza dover intaccare il denaro versato in sede di registrazione. Per comprendere meglio la loro funzione, si consiglia perciò di consultare il seguente link: https://www.casino-aams.org/free-spin/.

Prima di utilizzarli, occorre però cercare di capire quali sono i casino online migliori che offrono spin in qualità di bonus sulle slot machine. La nostra recensione cercherà di indicare in particolare quale requisito sia da privilegiare in fase di scelta per investire al meglio i propri soldi.

Free spins: cosa sono esattamente

Per free spins si intendono i giri gratuiti che i casino di giochi online offrono ai loro utenti, nel preciso intento di invogliarli ad effettuare la registrazione e aprire un conto. Al termine di questa operazione preliminare i nuovi giocatori potranno appunto sbloccare la promozione e fare il numero di giri gratis offerto come bonus di benvenuto. In pratica si tratta di una scommessa la cui effettuazione non richiede di impiegare i soldi versati sul conto di gioco, che potranno essere risparmiati per la visita successiva.

L’intento che guida questa politica è abbastanza chiaro: raccogliere coi free spins il maggior numero possibile di giocatori sul sito e spingerli alla registrazione, con conseguente deposito. I bonus di benvenuto proposti come giri gratuiti sulle slot machine, di conseguenza, rappresentano un vero e proprio investimento per le varie piattaforme.

La scelta del casino non dovrebbe dipendere dai giri gratis

Gli spin gratis sono importanti nella scelta del casino online, ma non certo fondamentali. Considerato che vengono ormai offerti da tutti i siti di gioco d’azzardo (Leovegas, SNAI ecc.), prima di esaminarli si dovrebbe appuntare la propria attenzione su altre condizioni di offerta. Tra di esse:

il numero dei giochi e la loro qualità. In particolare, il giocatore in visita dovrebbe avere a sua disposizione i software prodotti dai migliori provider, come Netent;

l’offerta di un gran numero di metodi di pagamento, da utilizzare dopo la registrazione;

la presenza di un servizio di assistenza in grado di raccogliere ed evadere rapidamente le domande degli utenti.

Una volta sottoposte a stringente verifica queste condizioni si può pensare al deposito dei soldi richiesti per approfittare dei bonus di benvenuto, si tratti di giri gratis o altra forma promozionale.

L’importanza della sicurezza

Sinora, nella nostra recensione abbiamo rivolto la nostra attenzione ai bonus di benvenuto gratuiti, alla presenza dei free spins da giocare sulle slot machine, all’offerta di giochi riconducibili a provider di pregio, come Netent. Gli spin gratis sono in effetti condizioni importanti da sottoporre a verifica nella fase che precede la registrazione e l’apertura del conto di gioco.

Il fattore preliminare da privilegiare in sede di verifica delle caratteristiche di un casino online è però rappresentato dalle condizioni di sicurezza proposte da un sito. Prima di effettuare la registrazione e sbloccare free spins gli interessati possono raccogliere ogni informazione possibile sulla piattaforma di gioco concernenti la sua affidabilità.

Il motivo che spinge a farlo può e deve essere considerato il fatto che troppi utenti sono stati raggirati, senza neanche poter giocare i propri coin nel corso di una visita al sito, e sperare di conseguire vincite con gli spin.

Per conseguire la massima certezza che la scelta avvenga in un elenco formato dai migliori operatori del settore, occorre in particolare la verifica dell’effettivo possesso una licenza rilasciata dall’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), l’ente preposto alla sorveglianza del settore nel nostro Paese. Tutti i migliori siti, a partire da Unibet e Leovegas, solo per ricordarne alcuni, ne hanno una.

Invece di pensare solo agli spins gratuiti, ai bonus di benvenuto, ai giochi e ai provider che li offrono, Netent o altri di analogo livello, occorre una puntuale verifica di questo dato. Non farlo mette gli utenti nelle condizioni di perdere i propri soldi senza ancora aver fatto visita alle sezioni di cui si compone la piattaforma. Un casino sicuro rappresenta quindi una garanzia per chi intende divertirsi sul web coi free spins e, magari, ottenere vincite con la propria scommessa.

Perché è importante la licenza ADM

Il numero dei giochi, i metodi di deposito, i free spins di bonus sulle slot machine e i giri gratuiti relativi alla roulette e agli altri games da tavolo sono in effetti importanti. Ma una licenza rilasciata da ADM pone al riparo il giocatore prima ancora di effettuare la sua scommessa. Per poterne avere una, infatti, ogni casinò online deve dimostrare di essere un sito sicuro.

Scegliere una piattaforma simile, mette tutti gli utenti in condizione di avere un ambiente ideale per la propria scommessa e di ottenere le vincite agognate. Nel caso di malfunzionamenti o incidenti di qualsiasi genere, infatti, la struttura è obbligata a risarcire il giocatore. Inoltre, i siti online di gaming devono rispondere ai principi del Gioco Responsabile, ovvero impedire comportamenti ossessivi tali da scivolare nella ludopatia. Che come scritto su questo importante giornale secondo l’OMS è da considerata a tutti gli effetti una malattia.

Prima di versare i soldi sul deposito e pensare alle vincite, quindi, il nostro consiglio è di raccogliere una vera e propria lista dei migliori casinò muniti di licenza, come Leovegas, Unibet, SNAI. Proprio tra questi gli interessati possono in seguito andare a visionare i free spin gratis proposti per la scelta definitiva e operarla con cognizione di causa.

La licenza non è solo ADM

Occorre a questo punto precisare una cosa. Quando si invita ad aprire il conto su cui operare il deposito per giocare i free spins ottenuti su una piattaforma dotata di licenza, si intende non solo quella rilasciata da ADM. Molti casinò online, infatti, avendone già una rilasciata da stato estero non richiedono quella italiana, che ricordiamo però essere l’unica riconosciuta dalle leggi italiane.

Ciò non vuol dire che non offrono livelli di sicurezza adeguati. Anzi, tutti loro sono obbligati a offrire gli stessi che distinguono Leovegas e altri operatori, permettendo al giocatore di non doversi preoccupare di eventuali truffe.

Da quanto abbiamo ricordato nella nostra recensione, dovrebbe essere comunque chiaro che per pensare senza rischi alla questione dei bonus free spin da utilizzare sulle slot machine, gli amanti del gioco d’azzardo possono e devono fare una verifica delle condizioni di sicurezza proposte dal sito. Ottenere ogni garanzia sotto questo punto di vista può essere il viatico ad una visita incentrata sul divertimento e priva di preoccupazioni.

Una volta espletata questa operazione preliminare si può iniziare a pensare alle altre questioni da esaminare nella fase precedente all’apertura del conto e versare in deposito le monete da utilizzare per i giochi, free spins gratis sulle slot machine compresi.

Altro requisito da utilizzare in questa fase è quello relativo alla qualità del casinò con cui giocare i free spins. In termini di software, ad esempio, che devono essere forniti da provider importanti come Netent o Playtech. I giocatori devono poi poter riscuotere le vincite con facilità, quindi avere a disposizione metodi di pagamento come:

bonifici bancari;

portafogli elettronici, a partire da PayPal;

carte di credito.

Devono inoltre essere in grado di fare rapidamente reclami, dopo una visita al casino guastata da qualche contrattempo. Ogni incomprensione di questo genere può scavare un solco tra il giocatore e il sito cui neanche i free spins possono porre riparo. Ottenere giri gratuiti da giocare sulle slot machine è soltanto un aspetto secondario da tenere in considerazione per scegliere l’operatore con cui effettuare la scommessa dei propri coins.

Un’offerta per giocare d’azzardo online deve invece proporre come primo requisito l’assoluta sicurezza delle monete da depositare. In sede di recensione è in effetti una questione preliminare ineludibile, più ancora dei free spins.