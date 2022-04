Domenica 10 aprile, in Francia i cittadini (secondo gli ultimi dati: 48,7 milioni di persone, 1,4 milioni delle quali residenti all’estero) sono chiamati alle urne per l’elezione del Presidente della Repubblica. Se nessuno dei candidati otterrà la maggioranza assoluta -50 per cento più uno degli aventi diritto- i due candidati maggiormente votati accederanno al secondo turno, in programma domenica 24 aprile.

Un primo turno che sarà segnato da una forte astensione, secondo alcuni sondaggi «potrebbe essere superiore a quello del 2017, (22,2%), o addirittura vicina al record della Quinta Repubblica per un primo turno presidenziale, di 28,4%, registrato il 21 aprile 2002».

12 i candidati, tra loro il Presidente uscente Emmanuel Macron, con il partito da lui stesso fondato nel 2016, ‘La République en marche’.

Gli altri candidati sono divisi tra destra e sinistra.

A destra: Marine Le Pen, con il partito ‘Rassemblement National’; Eric Zemmour, di ‘Reconquete!’ (all’estrema destra); Valérie Pécresse, di ‘Les Républicains’; Nicolas Dupont-Aignan, sovranista di ‘Debout la France’.

A sinistra: Jean-Luc Mélenchon di ‘France Insoumise’, candidato della sinistra radicale; l’europarlamentare ecologista Yannick Jadot di ‘Europe Écologie les Verts’; Fabien Roussel del ‘Parti communiste français’; la sindaca di Parigi Anne Hidalgo, del ‘Parti socialiste’; Nathalie Arthaud di ‘Lutte ouvrière’, partito di ispirazione trotskista; Philippe Poutou del ‘Nouveau Parti anticapitaliste’.

In posizione di battitore libero: Jean Lassalle di ‘Résistons’, espressione del potente mondo agricolo francese.

I più accreditati dai sondaggi per il ballottaggio sono il Presidente uscente e la leader del Rassemblement National.

Potranno votare tutti i cittadini francesi che hanno almeno 18 anni e sono iscritti nelle liste elettorali. I primi exit poll saranno divulgati dai media a partire dalle 20 del 10 aprile, dopo la chiusura delle urne. Il Ministero dell’Interno comunicherà i risultati ufficiali la stessa sera, dopo le prime informazioni inviate dai seggi.

Le intenzioni di voto misurate dai sondaggisti disegnano uno scenario identico a quello del 2017, con Emmanuel Macron e Marine Le Pen qualificati per il secondo turno, e Macron alla fine (il 24 aprile) vittorioso.

In caso di ballottaggio Macron/Le Pen, potrebbe incrinarsi il ‘fronte repubblicano’ per sbarrare la strada al candidato di estrema destra, mentre il quinquennio ha visto nascere in pubblico una corrente di ‘antimacronismo’.

Le Pen, che ha lavorato per ‘ripulire’ la sua immagine anche se il suo progetto rimane ‘radicale’ a livello migratorio e istituzionale, sale di 2 punti in una settimana, al 22%. Mentre le intenzioni di voto per Macron, che ha fatto una campagna al minimo, sono scese al 26%, secondo l’ultimo barometro OpinionWay-Kéa Partners pubblicato giovedì da ‘Le Parisien’. E il distacco si restringe al secondo turno: Emmanuel Macron vincerebbe contro Marine Le Pen con il 53-47%, contro il 55-45% di una settimana fa.

Terzo nelle intenzioni di voto intorno al 16%, il candidato di La France insoumise Jean-Luc Melenchon spera di fare il guastafeste, brandendo la necessità di un ‘voto utile’ che permetta alla sinistra di alzarsi al secondo turno.

Valerie Pecresse è accreditata intorno al 9%, ex aequo con il candidato di estrema destra e polemista Eric Zemmour.

L’ecologo Yannick Jadot è accreditato con il 5%, e, a sempre sinistra, il comunista Fabien Roussel con il 3,5%.

Al centro della campagna elettorale: l’impennata dei prezzi dell’energia e dei generi alimentari. Il conflitto in Ucraina ha ulteriormente sottolineato l’urgenza di fornire risposte ai francesi sul loro potere d’acquisto, la loro principale preoccupazione. Tema che ha fatto ritornare in pista i Gilets jaunes.



Emanuele Macron

Il Presidente in carica Emmanuel Macron è il favorito, sia al primo che al secondo turno delle elezioni, per assicurarsi alla fine un secondo mandato quinquennale. È sopravvissuto alle due principali crisi del suo mandato: le proteste dei Gilets jaunes -che ritornano insidiarlo- e la pandemia da Covid-19. Ha anche beneficiato della guerra in Ucraina e dell’effetto ‘raduno intorno alla bandiera’, ottenendo fino al 30%.

Il 44° Presidente ha condotto una campagna sull’uguaglianza di genere, sull’integrazione europea e sui suoi ottimi risultati in materia di occupazione. Tuttavia, l’aumento del costo della vita, un recente scandalo che ha coinvolto la società di consulenza McKinsey e il suo rifiuto di impegnarsi in dibattiti televisivi con altri candidati non aiuterà la sua immagine di ‘presidente dei ricchi’ distaccato ed elitario.

Nonostante un netto calo degli ultimi sondaggi, Macron rimane popolare tra gli anziani e le classi medie, due gruppi su cui si può fare affidamento per votare anche se si prevede una bassa affluenza alle urne.

Nelle ultime ore ha affermato di non temere di perdere le elezioni presidenziali nonostante il gradimento degli elettori per la rivale di estrema destra, Marie Le Pen, sia cresciuto nei sondaggi prima del voto di domenica. «Ho lo spirito di conquista piuttosto che lo spirito di sconfitta», ha detto Macron in un’intervista con la radio Rtl l’ultimo giorno della campagna. Ma ha aggiunto: «Niente è mai scontato».

Marine Le Pen

Candidata all’estrema destra dal 2012, Marine Le Pen è la favorita per affrontare il Presidente Macron al secondo turno, come ha fatto nel 2017. Allontanandosi dall’agenda tradizionale di estrema destra e ammorbidendo la sua posizione euroscettica, ha abilmente condotto una campagna su questioni economiche e il tema popolare del costo della vita, ottenendo un solido sostegno dalla classe operaia.

Le sue proposte includono l’abbassamento dell’IVA e l’abbandono dell’imposta sul reddito per i minori di 30 anni, nonché un referendum sull’immigrazione.

La precedente immagine di Le Pen di un leader duro e incompetente è stata sostituita da una figura più morbida e composta. Ha resistito alla sfida di Eric Zemmour, anche quando i membri chiave del suo gruppo e persino sua nipote (Marion Maréchal Le Pen) l’hanno abbandonata per sostenerlo. La domanda chiave ora è se questa nuova immagine sarà sufficiente per vincere una sfida dall’estrema sinistra per arrivare di nuovo al secondo round.

Le Pen, che corre per la terza volta per l’Eliseo, è stata sempre data dai sondaggi al secondo posto dopo Macron. Negli ultimi giorni il suo gradimento è cresciuto. Secondo il sondaggio pubblicato da Bva la leader del Rassemblement National sarebbe a soli tre punti percentuali di distanza da Macron, dato al 26%. Secondo altri sondaggi ci sarebbe invece una differenza di 5-6 punti tra i due. Se i pronostici dei sondaggi risulteranno esatti, si ripeterà lo scenario del 2017, con la sfida di Macron e Le Pen al secondo turno il 24 aprile.

Jean-Luc Melenchon

L’uomo che preoccupa Le Pen mentre punta a un testa a testa con Macron è attualmente Jean-Luc Mélenchon. Il candidato del partito di sinistra radicale La France Insoumise sta godendo di un’impennata grazie a una campagna elettorale forte e a tratti innovativa . Mélenchon è costantemente salito nei sondaggi fino a diventare l’outsider più forte . Solide capacità oratorie, costanza e scarsa competizione sulla sinistra gli hanno permesso di posizionarsi come l’unica opzione credibile di sinistra .

L’attivista veterano di 70 anni sta correndo su un’agenda post-keynesiana che prevede un aumento della spesa pubblica e sta enfatizzando le politiche verdi.

Mélenchon vorrebbe essere visto come la voce delle periferie svantaggiate e delle minoranze etniche . E da grande oratore, rappresenterà una sfida significativa per Macron se arriverà al dibattito televisivo che tradizionalmente si svolge dopo il primo turno.

Tuttavia, i punti deboli di Mélenchon -compresa la sua posizione ambigua su cosa fare riguardo a Vladimir Putin e alla guerra in Ucraina e la sua agenda economica radicale – hanno il potenziale per alienare gli elettori moderati .

Éric Zemmour

Il controverso giornalista di estrema destra Éric Zemmour è stata la novità dell’inizio della campagna. Presentandosi come un francese Donald Trump, ha sorpreso tutti con un sondaggio fino al 18% e sembrava destinato a qualificarsi per il secondo turno.

Zemmour ha attirato folle impressionanti ai suoi raduni ed è persino riuscito a creare un nuovo partito politico di successo. Ma il progetto di Zemmour si è rapidamente disfatto grazie alla confusione e alle controversie che circondano la sua posizione su questioni come l’immigrazione, il genere e la guerra in Ucraina. Tuttavia, Zemmour e i suoi sostenitori affermano che rimane l’unico da tenere d’occhio l’8 aprile.

Valérie Pécresse

Valérie Pécresse, la candidata conservatrice di Les Républicains (il partito dell’ex Presidente Nicolas Sarkozy)è la grande delusione di questa campagna. Dopo aver vinto inaspettatamente il voto per diventare la candidata di Les Républicains, a un certo punto è sembrata in grado di qualificarsi per il secondo turno.

Eppure, a causa di una campagna poco brillante,dell’assenza del sostegno di Sarkozy e di un incontro pubblico particolarmente catastrofico, è continuamente scivolata nelle urne. Ora è improbabile che Pécresse prenda più del 10% dei voti, lasciandola chiaramente dietro gli altri principali contendenti.

E poi la folla di peones.

Accanto ai candidati che hanno qualche possibilità c’è una folla di altri che non ce l’hanno. Yannick Jadot, il candidato dei Verdi, è troppo lontano dai candidati principali per sperare in un secondo posto. I partiti verdi vanno bene alle elezioni locali in Francia, ma tradizionalmente lottano nelle votazioni presidenziali e il 2022 non farà eccezione, nonostante le sfide ambientali globali.

Altri sei candidati sono attualmente sotto il 5% nei sondaggi.

Fabien Roussel, il candidato comunista, ha condotto una campagna allegra e positiva, in particolare difendendo il patrimonio gastronomico francese. Si stima che raggiunga tra il 3% e il 5% dei voti.

Nicolas Dupont-Aignan, il candidato euroscettico di destra, cercherà di trarre vantaggio dalla sua aperta opposizione alle politiche COVID del governo.

Jean Lassalle, il deputato iconoclasta dei Pirenei, che si è candidato nel 2017, afferma di essere la voce della ‘Francia autentica’ e della campagna. Potrebbe ottenere il 3% dei voti.

La socialista Anne Hidalgo è la candidata all’incidente automobilistico in queste elezioni. Incarna il declino dell’ex Partito socialista al potere e il suo passato come sindaco tecnocratico di Parigi -dove è accusata di crescente criminalità, sporcizia e ingorghi- non l’ha aiutata.

Infine, l’estrema sinistra sarà rappresentata da due candidati: Philippe Poutou e Nathalie Arthaud. Si stima che entrambi arrivino solo l’1% dei voti.

«Questa campagna ha causato frustrazione, anche a causa della mancanza di dibattiti adeguati. E da tempo ci si aspettava questo», afferma Laurent Binet, docente alla Scuola di Lingue Moderne, dell’Università di Newcastle. Una campagna elettorale e poi un voto che mostra bene come «il panorama politico francese stia cambiando e frammentandosi, con conseguente fine dei due grandi partiti tradizionali. Le forze radicali stanno guidando sia a sinistra che a destra, mentre il centro ora è fondamentale. Molte delle personalità che sono state le forze trainanti di questi cambiamenti, tra cui Macron, Mélenchon e Le Pen, potrebbero non correre più la prossima volta. E mentre la vittoria di Macron sembrava inevitabile, le sorprese sono ancora possibili».