Nella primavera del 2022 i francesi saranno chiamati alle urne per scegliere chi occuperà la presidenza della Repubblica e, poche settimane dopo, la nuova composizione dell’Assemblea nazionale.

A poco a poco si fanno conoscere le candidature alla Presidenza, collocate in un ampio spettro ideologico che va dall’estrema sinistra all’estrema destra. Ad oggi si stimano 38 (niente di più e niente di meno!) Candidature.

Non tutti potranno presenziare alle elezioni in quanto è richiesto l’avvallo di almeno 500 cariche elettive (consiglieri, deputati, senatori, membri dei consigli dipartimentali o regionali, ecc.) e la raccolta di tali avalli viene effettuata tra la decima e la sesta settimana prima del primo turno elettorale.

Pertanto, la lista dei candidati potrebbe finire ridotta a una dozzina di nomi. Inoltre, Emmanuel Macron non ha ancora annunciato se si candiderà alla rielezione. Tutto ciò rende assolutamente incerto l’esito del primo turno e rende difficile prevedere il nome di chi vincerà dopo le elezioni.

La chiave è ottenere il miglior o il secondo miglior risultato che permetta di passare al secondo turno (a meno che non si sia già ottenuta la maggioranza assoluta al primo turno).

Nel 2017 ci sono state 11 candidature ufficiali e Marine Le Pen per Agrupación Nacional (estrema destra) ed Emmanuel Macron di La República en Marcha (partito di centrodestra che aspira a trascendere la divisione sinistra/destra) sono passati al secondo turno.

Con un’affluenza al secondo turno di quasi il 75% dei votanti, Macron ha vinto con poco più del 66% dei voti. Marine Le Pen ha ottenuto quasi il 34% che, in termini assoluti, equivale a più di 10 milioni di elettori.

Le elezioni dell’aprile 2022 si svolgeranno in un contesto diverso da quello del 2017, non solo per il numero e la varietà dei candidati, ma anche per il clima socio-economico rarefatto e la grande incertezza generata dal covid-19 (anche per lo sviluppo stesso della Campana).

Europea o sovrana

Per comprendere il panorama politico francese di queste elezioni presidenziali, oltre alla tradizionale distinzione tra candidati di sinistra o candidati di destra, è necessario prendere in considerazione un altro criterio di distinzione basato sull’adesione (europeisti) o meno (sovranisti) al progetto di integrazione europea.

Tra questi, i sovranisti sembrano essere la maggioranza. Anche Michel Barnier, ex negoziatore europeo per la Brexit e candidato fallito alle primarie repubblicane, non ha esitato a mettere in discussione la legittimità delle decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Con temi come la gestione della crisi economica e sanitaria generata dal covid-19, il conflitto con il Regno Unito per le licenze di pesca nel Canale della Manica, l’immigrazione o il polso polacco sui valori europei, l’Unione Europa è entrata a pieno titolo, seppur indirettamente , nella pre-campagna elettorale francese.

Ad esempio, Arnaud Montebourg, che è stato ministro durante la presidenza del socialista François Hollande, è chiaramente di sinistra nello spettro politico pur essendo profondamente sovrano. È un forte difensore del made in France e molto critico nei confronti della globalizzazione e dell’Unione Europea.

Allo stesso modo, anche Jean-Luc Mélenchon di France Insoumise, che si colloca all’estrema sinistra, è molto critico nei confronti del progetto europeo. È meno sorprendente che i tre candidati di estrema destra siano profondamente antieuropei (Eric Zemmour, Marine Le Pen e Florian Philippot). Sebbene Marine Le Pen abbia ammorbidito le sue posizioni, in particolare rispetto a quanto annunciato nel 2017 (poi, a un certo punto della sua campagna, ha proposto di lasciare l’euro per tornare al franco).

Dalla parte opposta ci sono gli europeisti, anche se alcuni propugnano una riforma delle politiche europee e della stessa UE per poter affrontare le sfide economiche, sociali e ambientali.

Tra loro ci sono Anne Hidalgo (socialista), Yannick Jadot (ecologista) e Valérie Pécresse, la candidata di Los Repúblicanos. E, naturalmente, il presidente Macron, sicuramente il più europeista di tutti.

Nonostante il suo europeismo, Pécresse, che sta vincendo numeri interi nei sondaggi elettorali, è favorevole alla messa in discussione della Corte costituzionale polacca al principio del primato del diritto dell’Unione europea, vero caposaldo dell’edificio europeo.

Questo movimento sovranista, che si ritrova in maniera trasversale nel panorama politico francese, non è nuovo. All’interno di uno stesso partito politico, infatti, si possono riscontrare posizioni diverse, anche opposte, sul ruolo e sull’ampiezza dei poteri che l’Unione europea dovrebbe avere.

La Francia in Europa

La Francia ha sempre avuto un rapporto ambiguo con il progetto europeo. Pur essendo uno dei paesi fondatori (con Robert Schuman e Jean Monnet) e avendo avuto fermi difensori dell’idea di Europa (Valérie Giscard d’Estaing, François Mitterrand, Jacques Delors…), ha respinto il progetto di Costituzione in 2005 dell’Unione Europea dopo aver approvato tramite referendum (con una brevissima maggioranza del 51,04%) il Trattato di Maastricht del 1992. Un Trattato che, senza dubbio, ha segnato una nuova tappa del progetto di integrazione europea istituendo l’Unione Europea e ponendo le basi l’Unione economica e monetaria.

Per una coincidenza fortuita nel calendario, l’Unione europea rischia di occupare un posto ancora più centrale nella campagna elettorale francese. Ed è che la Francia occupa, dal 1° gennaio 2022 e per sei mesi, la presidenza del Consiglio dell’Unione europea (organo legislativo che riunisce i ministri dei 27 Stati membri).

Dalla firma del Trattato di Lisbona nel 2007, presiedere il Consiglio dell’Unione europea non ha avuto l’importanza che aveva prima, quando il paese che la deteneva presiedeva anche l’onnipotente Consiglio europeo, che riunisce i capi di Stato Stato e governo degli Stati membri. Tuttavia, tutti i paesi tendono ad approfittare di quella presidenza per promuovere questioni di loro particolare interesse.

Sicuramente sarà quello che farà Macron, presentando proposte concrete relative all’autonomia strategica, alla riforma Schengen, alla ripresa economica, alla transizione ecologica o alla tassazione dei colossi dell’economia digitale. Sarà anche l’occasione per difendere le loro decisioni in Europa e il loro ruolo chiave nella creazione del piano di rilancio europeo. Senza l’impulso di Merkel e Macron, è molto probabile che quel piano non avrebbe visto la luce, almeno non così in fretta.

La presidenza francese del Consiglio dell’Unione Europea può permettere a Macron di distinguersi dai suoi avversari, visto che nemmeno i candidati più europeisti possono vantare un simile equilibrio. Ovviamente i temi della campagna elettorale francese non si concentreranno solo sul progetto europeo ma, per una volta, occuperà un posto di rilievo sulla scena politica francese.

Manca molto al 10 aprile 2022, giorno del primo turno delle elezioni presidenziali in Francia. Ma, viste le molteplici candidature, è molto probabile che i due chiamati a partecipare al secondo turno si distinguano, tra l’altro, per la loro adesione o meno al progetto europeo.

Come ora avviene in qualsiasi Stato membro, l’esito di tali elezioni avrà senza dubbio importanti conseguenze per il futuro dell’Unione.