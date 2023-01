Francia: le pensioni della discordia

“Rimane il fatto che capire la gente non è vivere. Vivere è capirla male, capirla male e poi male e, dopo un attento riesame, ancora male. Ecco come sappiamo di essere vivi: sbagliando”

(P. Roth, Pastorale americana)

Ad aprile scorso, presentando le presidenziali in Francia, discutevo dei diversi progetti politici tra i contendenti. Di destra, centro e sinistra. Come sappiamo, ha vinto con un secondo mandato Emmanuel Macron tecnocrate liberista che ha sconfitto una Marine Le Pen oggi interessata ad un’istituzionalizzazione del suo Rassémblement National nel panorama politico francese. I cui risultati preoccupano non poco osservatori francesi ed esteri. Ed una sinistra riunitasi a fatica tra mugugni vari attorno alla figura per diversi controversa di Jean-Luc Mélenchon, leader di ‘France Insoumise’, che per soli 421.000 voti in meno non è arrivata al ballottaggio con il presidente uscente. Mentre gli si dà del populista, non si fa lo stesso con il bi-presidente perché europeista, quando conviene al suo ipernazionalismo, che vorrebbe un’Europa da discutere, ad es. con il Trattato del Quirinale sottoscritto con l’Italia, non di questi nostalgici pre-para-post fascisti, ma alquanto discutibile nei temi sociali con toni democratici talora retorici per fini liberisti.

Tra le sue proposte già da allora molto criticate alla fine del suo mandato aveva paventato un’estensione già allora criticabile d’innalzamento dell’età pensionabile da 62 a 65 anni andando allora oltre le stesse richieste padronali a 64 anni. Mentre il progetto della sinistra era di riportare la pensione a 60 anni, passare ad una sorta di quota ‘100’ alla francese, non certo i 67nostri, ben 4 anni di più imposti a tutti in Italia dal governo di macelleria sociale del Monti loden e della Fornero piangente. Proposte quelle che per Mélenchon potrebbero essere ampiamente finanziabili con una seria ‘rivoluzione fiscale’ (da loro, figurarsi con i milioni di evasori italiani). Ciò che un qualsiasi governo composto da seri politici e non dalla triade ideologica correnteavrebbe messo in moto, un atto veramente rivoluzionario impensabile in quest’italietta di destra amica di evasori di varia specie. Dopo che hanno già fatto barricate con Draghi all’operazione di mercato in cui dicono di crederesulla riforma del catasto venduta con bugie per una patrimoniale per i redditi medio-alti.

Nel programma francese si voleva seriamente un fisco che aumentasse la progressività per i redditi abolendo l’insulsa flat tax sui redditi da capitale, reintroducendo l’imposta di solidarietà sulla fortuna, oscura locuzione che sono le tasse per i non ricchi. E siamo a questi giorni con le manifestazioni in decine di città francesi a dir no a questa operazione di Macron che vuole far votare la riforma alzando a 64 anni il nuovo tetto pensionistico. E dunque i francesi, educati al conflitto sociale e consci di aver fatto una rivoluzione per abbattere la monarchia, sono già scesi nelle piazze e strade per una protesta che ha mobilitato un paio di milioni di francesi di diversa provenienza lavorativa che ha compattato le diverse forze e sigle sindacali e di sinistra. Innanzi tutto, i sindacati così come la Nupes la coalizione di sinistra che propone un ritorno ai 60 anni mentre Ps, i socialisti, con i Verdi propongono che l’asticella si ponga ai 62 anni. E dunque le proteste si sono svolte a Lione, Tolosa, Nantes, Limoges ed in decine di altre città, tra cui nella capitale Parigi. Per avversare la proposta di riforma pensionistica presentata da Elisabeth Born, ben la sesta ‘riforma’ in trent’anni e forse neanche definitiva, con un allungamento di 2 anni fortemente voluto da Macron per favorire industriali ed imprese e voluto anche dalla Ue. Roba che fa ridere pensando all’Italia che di anni molti lavoratori e lavoratrici ne hanno dovuto subire ben 4 di anni di vita ‘rubati’ dal duo Monti-Fornero per risanare i conti dello Stato sfasciati dalle politiche di destra. Ben 200 miliardi in 10 anni che grazie all’invecchiamento lavorativo hanno garantito alle casse di uno Stato svaligiato e svuotato di poter andare avanti. E nessun politico di ieri che almeno ci abbia ringraziato. Qualcuno ricorda che successe nel Paese? Nulla, eh il mantra era che bisognava risanare le casse statali ma quegli ingenti denari se li sono spartiti i privati e consorterie affaristiche varie, i dipendenti non hanno visto nulla se non un aggravamento delle proprie condizioni di vita.

Così il problema con la Francia è simile e viene drammatizzato dai soliti servi corifei in servizio permanente affermando che così si rende sostenibile il sistema pensionistico che sconta un ostacolo cui molti farebbero a meno: la popolazione invecchia. O si decide con decreto-legge che gli anziani vivono fino ad una certa età poi li ‘rottamiamo’ e qui abbiamo sempre il Matteo di destra pronto a disassemblarli, magari portando i pezzi nel paradiso dell’Arabia Saudita dove fa il dipendente del tiranno Mohamed, oppure ce li dobbiamo tenere ma bisogna che il popolo se ne accolli l’onere. Ma non i ricchi con i loro ingenti profitti i grandi capitali le rendite parassitarie di cui il catasto è ottimo termometro. Basterebbero avanzerebbero e faremmo pure scorta di ingenti risorse se nei decenni si fossero fatte pagare le tasse progressive a chi aveva di più. Solo che lo Stato ne fosse stato consapevole. Qui da noi, perché i cugini francesi le tasse le pagano. E dunque da dove si parte ed i punti di arrivo tra noi e loro sono di natura diversa. Bisogna tener conto soprattutto di un altro tema osteggiato dalle politiche ideologiche di destra. E se uno non capisce e non vuole capire che si fa? Si fa ammuina, come il fascio leghista Matteo o ‘il’ Presidente del Consiglio Meloni che sbraitano con le altre destre estreme del mondo sui bianchi sostituiti da neri ed altre etnie perché ci sarebbe un ‘complotto’ globale. Mentre ormai si sa che si nasce meno per una somma di motivi e loro che ti pensano nel loro ignorantume? Mica miglioriamo politiche del lavoro ed il sostegno ed assistenza in servizi sociali potenziamo l’istruzione rafforziamo la sanità pubblica? No essendo promotori di un’italietta di cui hanno nostalgia ti inventano il figlio d’Italia! Quando l’ho letto pensavo fosse uno scherzo. Insomma, il seguito nel XXI secolo dei figli alla patria per il Duce, i figli della lupa di Roma imperiale!

Così l’Italia ha già massacrato categorie e professioni con diverse riforme delle pensioni, con appunto quella emergenziale divenuta rattoppo strutturale del 2011 con la legge Fornero. Qui ci sono da sciogliere i nodi sulle donne ed i giovani, così da non modificare continuamente i criteri di pensionamento dopo le brutte ‘correzioni’ con parole roboanti soprattutto del fascio Matteo leghista di anni fa che voleva cancellare quella troppo violenta drastica ed accelerata legge della piangente Fornero ma poi ha cianciato non riuscendo a trovare alternative serie e responsabili. La situazione francese invece rimanda ad una situazione diversa perché lo scontro è su una riforma finalmente sostanziale che si è provata già in passato a far passare ma che non è mai stata realizzata. Qui l’età pensionabile passerebbe da 62 a 64 anni anticipando pure dal 2035 al 2027 il numero di anni per andare in pensione. Si parla di diversi anni di differenza. Da noi oggi si esce con 66 anni e 7 mesi, mentre fino ad un paio di anni fa ne occorrevano 67 secchi per pensione di vecchiaia. In Francia in vecchiaia si va a 62 anni. Cinque anni di meno, non poco. Al netto di anticipi e deroghe, gestioni speciali ed ammennicoli vari sperimentate da noi per anni. Mentre i cugini francesi hanno 42 regimi pensionistici diverse con differenze intercategoriali significative frutto di un’accresciuta stratificazione lavorativa e sociale dei percorsi lavorativi in società industriali articolate.

Ma il vero differenziale è nel solito ritornello relativo al nostro gigantesco incontrollato debito pubblico vigente in Italia senza che alcuno se ne adonti. Oddio, a parole è tutto un profluvio di ipocrite lamentazioni ma poi atti concreti non se ne vedono e dunque perché rovinarsi la vita? Dunque vi è da dire che gli attori sociali del conflitto in Francia hanno ben altra portata, a cominciare da pur discutibili sindacati, ma almeno ancora capaci di tutelare quanti e diversificati subiscono scelte politiche discutibili. Da noi siamo fermi alle manifestazioni del 2002 per la difesa dell’art. 18 che già subivano critiche dall’interno delle forze che avrebbero dovute difenderle. Lì in Francia in un’unità d’azione si mobilitano tutti insieme come stanno facendo contro la Borne a cui la Cgt ha risposto “aumentate i salari e vedrete come tutto torna in equilibrio bene”. Lo stesso Mélenchon osteggiato perché troppo populista, mentre il populismo istituzionale e governativo viene accolto con favore, il quale viene etichettato ideologicamente e dunque non lo si ascolta per quel che dice, afferma che “insomma lo vogliono capire o no che gli anni di Thatcher e Blair sono finiti”? Questi liberisti sono rimasti ancorati al vecchio e pensano ancora di poter sfidare una popolazione intera. La gente l’ha capito bene che non può essere il mercato a prendere il sopravvento e che contano i servizi pubblici”.

Destre e pseudo riformisti vari non rispondono, gli danno subito del populista senza entrare nel merito e così pensano di risolvere i problemi. Intanto ieri alla Bastiglia giovani movimenti sindacati e lavoratori più anziani erano in piazza a scioperare insieme. Mentre da noi simili partecipazioni si perdono in un mare vasto di bonus favori elargizioni. La differenza politica e culturale tra noi e la Francia resta che qui c’è sempre un sentimento anti-Stato finalizzato ognuno a farsi i propri affari personali ed a pietire l’aiuto statale strumentale ma mai per migliorarlo. Mentre nella Francia post rivoluzionaria sono contro lo Stato-tiranno avendo alle spalle un agire storico che li porta a confrontarsi sulle rispettive posizioni a partire dalla pratica di un conflitto sociale che chiarisce le posizioni contrapposte. Qui da noi non ci si ribella e ci si industria tra mille rivoli di un’illegalità sistemica lì la ribellione diventa esplicito dissenso politico che parte dal riconoscimento del ruolo dello Stato di cui vengono messe in discussione scelte e decisioni. Qui le linee ed i confini subiscono l’intervento di zone grigie di acquiescenti tra atti criminali ed illegali alimentati da una borghesia mafiosa funzionale alla riproduzione di strategie criminali, come il caso della cattura di Matteo Messina Denaro sta confermando, lì i confini appaiono più netti ed i codici simbolici e fattuali emergono con maggiore nettezza.