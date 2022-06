Nella campagna per il secondo turno delle elezioni legislative in Francia si sono affrontati due programmi antagonisti – quello della maggioranza presidenziale e quello di un gruppo di sinistra unito attorno alla Nuova Unione Popolare Ecologica e Sociale (Nupes) – corrispondenti a due visioni radicalmente diverse della società e della posizione della Francia nel mondo.

Ma i risultati hanno anche indicato e confermato chiaramente il peso di una terza forza che questa settimana era stata più discreta: il Rassemblement National (RN) di Marine Le Pen, che ora conta un gruppo parlamentare di 89 deputati, una cosa senza precedenti dal 1986. La speranza di una maggioranza assoluta come nel 2017 per il Macron’s Ensemble, nella logica istituzionale che ha dominato la Quinta Repubblica, è ormai sepolta. Anche quella di una convivenza classica.

Tuttavia, la maggioranza relativa che sta emergendo, cosa ‘impensabile’ per i macronisti, promuoverà nuove strategie di alleanza, in particolare tra la coalizione presidenziale e Les Républicains (LR, 64 seggi), con un evidente rischio di paralisi.

La campagna tra i due turni è stata quindi caratterizzata da un’incertezza senza precedenti dalle elezioni legislative del 1997, indette dopo lo scioglimento deciso dal presidente Chirac.

Questi risultati rappresentano anche una battuta d’arresto per le due forze politiche che hanno dominato il dibattito pubblico durante queste elezioni: la coalizione macronista ha perso quasi 100 seggi ed è lontana dalla maggioranza assoluta; e Nupes sta lottando per sfruttare lo slancio guadagnato nel primo round e non è riuscito a raggiungere il segno simbolico di 150 seggi.

Il partito LR, invece, molto discreto durante tutta la campagna, ha risparmiato 64 seggi grazie alla presenza dei suoi rappresentanti locali. Tuttavia, è stato superato dalla RN, che è l’unico vero vincitore delle elezioni. La nuova Assemblea nazionale è composta da quattro blocchi ineguali, il primo dei quali è la coalizione di maggioranza, che detiene la maggioranza relativa.

Una vecchia storia di compromesso

La situazione istituzionale causata da questi risultati non è del tutto senza precedenti. Nella storia della Quinta Repubblica, le elezioni legislative diedero luogo alla parvenza della maggioranza relativa nel 1988. Rieletto Presidente della Repubblica dopo due anni di convivenza che gli avevano permesso di assumere il ruolo di arbitro al di sopra della contesa politica, il socialista François Mitterrand ha scelto di sciogliere l’Assemblea nazionale eletta nel 1986 e dominata dai due principali partiti di destra (RPR e UDF).

In questo modo sperava di ottenere una maggioranza che sostenesse la politica di “apertura” al centro che aveva difeso durante la sua campagna elettorale e che il suo nuovo primo ministro, Michel Rocard, avrebbe incarnato. Pertanto, non ha voluto tornare all’unione di sinistra tra socialisti e comunisti che ha costituito la base del governo del ‘cambiamento’ guidato da Pierre Mauroy tra il 1981 e il 1984, né fare affidamento, come tra il 1984 e il 1986, su una maggioranza costituita unicamente da per il Partito Socialista.

“Non è bene che un partito governi da solo”, aveva dichiarato Mitterrand nella campagna legislativa del 1988.

Probabilmente sperava di conquistare alcuni centristi respinti dalle posizioni di Jacques Chirac e del suo partito, il RPR, considerato troppo a destra. Il risultato delle elezioni del giugno 1988 sembrava gettare le basi per questa riconfigurazione politica. Con 275 seggi in Assemblea, il PS non ha ottenuto –per quattordici– la maggioranza assoluta. Ma era il partito di punta in Francia.

Chiaramente, spettava a lui strutturare una maggioranza a sostegno del presidente e del suo governo. La creazione di un gruppo centrista autonomo – l’Unione di Centro –, distinto da quello dell’UDF, nonché la benevolenza mostrata da Raymond Barre nei confronti del rieletto presidente e del suo primo ministro, avrebbero potuto far ritenere che un la coalizione socialista-centrista permetterebbe di ottenere la maggioranza assoluta in quell’Assemblea. Tuttavia, non lo era.

Un governo difficile

I governi guidati da Michel Rocard (1988-1991), Edith Cresson (1991-1992) e Pierre Beregovoy (1992-1993) hanno dovuto costruire maggioranze per approvare ogni legge, a volte con i comunisti, a volte con i centristi e i non attaccati.

L’utilizzo dell’articolo 49.3 della Costituzione ha consentito anche di sbloccare alcune situazioni, poiché autorizza il presidente del Consiglio ad approvare un disegno di legge senza votazione, purché le opposizioni di destra e di sinistra non si uniscano per votare una mozione di censura.

L’articolo 49.3 è stato utilizzato 39 volte durante quella legislatura. In cinque anni è stato approvato solo il bilancio 1989 senza ricorrere a questo articolo. La procedura non è stata priva di rischi. In due occasioni, il governo è stato sul punto di essere rovesciato da una mozione di sfiducia. Nel 1990, Michel Rocard era a cinque voti dal rovesciamento quando ha utilizzato l’articolo 49.3 per approvare il contributo sociale generalizzato (CSG). Nel 1992, il governo di Pierre Bérégovoy ha affrontato una mozione di censura sulla questione della riforma della politica agraria comune, che stava per essere approvata con tre voti.

Governare a maggioranza relativa

Pertanto, governare a maggioranza relativa non è impossibile. La legislatura aperta nel 1988 fornisce un esempio. È stato caratterizzato da una certa stabilità ministeriale e dall’attuazione di importanti riforme (RMI, CSG, istruzione, ecc.) in un contesto internazionale in cui sono avvenuti grandi cambiamenti (crollo del blocco comunista, firma del Trattato di Maastricht, primo Golfo Guerra).

Tuttavia, la gestione della maggioranza relativa richiede, da parte dell’esecutivo, una consumata arte nella trattativa parlamentare e un senso di impegno, che sia il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, una posizione chiave in questo contesto (occupato allora da Jean Poperen), come hanno potuto dimostrare il consigliere parlamentare del presidente del Consiglio, il costituzionalista Guy Carcassonne.

Inevitabilmente, ha portato a dimissioni e mezze misure chiaramente sanzionate dagli elettori. Alle elezioni legislative del 1993 il Partito socialista perse la maggioranza relativa e ottenne addirittura il peggior risultato della sua storia… fino al 2017!

Una necessaria cultura dell’impegno

Questo precedente storico potrebbe gettare luce sull’attuale situazione politica. Come il suo lontano predecessore, il presidente non può sperare che il sostegno di uno dei gruppi di opposizione formi una maggioranza stabile.

I partiti di sinistra sono usciti più forti da elezioni in cui i loro elettori hanno mostrato il loro attaccamento a una dinamica unitaria, chiaramente situata nell’opposizione: quindi, non sono interessati a entrare nel governo.

I deputati di RN, che probabilmente costituiscono il primo gruppo parlamentare di opposizione all’Assemblea nazionale, si oppongono frontalmente a un esecutivo che, dal 2017, si è costruito designando l’estrema destra come suo principale oppositore. Pertanto, non è prevedibile una concentrazione su questo lato.

Quanto ad alcuni parlamentari di LR che, come i centristi del 1988, potrebbero essere tentati di allearsi con una maggioranza dalla quale nessun antagonismo fondamentale li separa, è probabile che favoriscano la logica della ricostruzione di una destra di governo, nella prospettiva dell’antimacronismo.

Da parte sua, il presidente non incarna naturalmente la “cultura del compromesso” necessaria in quel contesto, come sottolinea lo storico Christian Delporte. E non ha le stesse risorse dei suoi predecessori. Infatti, dalla riforma costituzionale del 2008, l’uso dell’articolo 49.3, criticato dal ricercatore Francesco Natoli, è molto limitato. Così, scrive Natoli, «salvo il caso di cambiali finanziarie o di finanziamento della previdenza sociale, questo meccanismo può essere utilizzato solo per un testo in un’unica seduta».

Un sistema democratico sempre più fragile

Tuttavia, Emmanuel Macron deve affrontare una situazione più delicata di François Mitterrand. Deve affrontare un’opposizione radicalizzata, sia di sinistra (con il Nupes) che di destra (con la RN), che non hanno alcun interesse a realizzare il suo progetto. Soprattutto, la sua maggioranza è molto più relativa di quella del suo lontano predecessore. Gli mancano infatti più di 50 seggi per ottenere la maggioranza assoluta in un’Assemblea nazionale che si potrebbe pensare sia stata eletta con la rappresentanza proporzionale, che riproduce la tripolarizzazione della vita politica in atto dal primo turno delle elezioni presidenziali del 2022 La maggioranza macronista si trova così in una posizione scomoda: quella di centro sottoposto a doppia pressione da una sinistra e da una destra, ciascuna dominata dalla sua ala più radicale (LFI e RN).

La coerenza politica di questa maggioranza è anche più fragile di quella del PS alla fine degli anni 80. Il partito presidenziale, ora chiamato Rinascimento, non ha lo stesso insediamento territoriale del PS di trent’anni fa, sia in termini di militanti e dirigenti, funzionari locali ed eletti. E deve fare affidamento su alleati – MoDem di François Bayrou e Horizons di Edouard Philippe – che sono molto più gelosi della sua autonomia e influenza di quanto non lo fossero Mouvement des radicaux de gauche di Brice Lalonde o Génération Écologie.

Infine, questa maggioranza relativa arriva in un momento in cui il sistema democratico francese è molto più fragile di quarant’anni fa e genera vera sfiducia in una parte crescente della popolazione.

La legittimità dei rappresentanti eletti e delle istituzioni è indebolita dall’aumento dell’astensione (30% nelle elezioni legislative del 1988, 52% in quelle del 2022). Il successivo crollo dei partiti che avevano strutturato la vita politica francese nella seconda metà del XX secolo (comunismo, gollismo, socialismo, ecc.) ha lasciato il posto a un panorama politico frammentato e mutevole.

L’ascesa dell’estrema destra (14,5% alle presidenziali del 1988, oltre il 30% se si aggiungono gli elettori di Le Pen e Zemmour nel 2022) è anche uno dei sintomi dell’ascesa del populismo e della crisi che i partiti al potere oggi . A questi molteplici problemi non va aggiunta la crisi del parlamentarismo e delle istituzioni democratiche che potrebbero generare il risultato di elezioni che sembrano far risorgere lo spettro della Quarta Repubblica.