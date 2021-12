Si è concluso sabato 4 dicembre con la vittoria di una candidata, Valérie Pécresse, che ha sventato i pronostici favorevoli a Xavier Bertrand e Michel Barnier, battendo abbastanza nettamente nella seconda intorno al non meno inaspettato Eric Ciotti.

L’operazione sembra dunque riuscita per la destra, che ha un unico candidato dopo lunghi mesi di incertezza sulla procedura da adottare – nonostante le richieste del suo concorrente nelle Alpi Marittime.

Questo congresso è stato tuttavia oggetto di molte congetture sul significato da dare ai risultati di questo congresso, essendo stato brevemente saturato il dibattito pubblico con interpretazioni più o meno sostanziate del successo dell’uno e della sconfitta dell’altro. Questa nomina non è forse tanto la fine del processo che lascia spazio a una campagna ordinata quanto l’inizio di una nuova sequenza di interrogativi sull’identità politica di una destra fortemente in competizione e che giocherà la sua sopravvivenza il prossimo aprile. Che poi chiedersi quali sono gli insegnamenti che la destra può trarre dal Congresso dei Repubblicani.

I partiti contano sempre

Dopo aver seguito una serie di grandi sconfitte elettorali, vittima delle defezioni di alcuni dirigenti e avendo vissuto un’emorragia dei suoi iscritti, il partito repubblicano è stato senza dubbio in fermento fino a poco tempo fa. Oggi, il numero dei membri è tornato a un livello più onorevole (circa 150.000 a metà novembre), Valérie Pécresse e Xavier Bertrand hanno ripreso la loro tessera – anche se altri dirigenti, in particolare in PACA, hanno restituito la loro – e i primi possono sperare svolgere un ruolo di primo piano nella prossima campagna presidenziale.

Soprattutto, questa sequenza mostrava che i partiti, molto strutturati o più gassosi, restavano le organizzazioni centrali della vita politica. In primo luogo, per le risorse organizzative e finanziarie di cui beneficiano, consentendo ai candidati di beneficiare di una massa di volontari per il loro campo o anche campagna digitale, e potenzialmente un gruzzolo che consente loro di liberarsi almeno in parte dall’uso dei prestiti bancari . In tempi normali, i partiti consentono anche di ridurre la competizione elettorale tra i candidati della stessa famiglia, imperativo che è apparso decisivo nell’adozione di un processo comune di nomina a destra che poteva logicamente essere guidato solo da Les Republicans, come è stato il 2016 Primari a destra e al centro.

Infine, la nomina ufficiale consente di beneficiare di un’etichetta politica che, se spesso screditata, costituisce un punto di riferimento pratico per gli elettori, anche nelle successive elezioni parlamentari. Anche il risultato di Xavier Bertrand al congresso tende piuttosto a mostrare che non è consigliabile insultare il futuro, in quanto i membri del partito che hanno lasciato con il botto possono essere portati a decidere – dove Valérie Pécresse ha saputo stare più vicino a partito, e dove Éric Ciotti ha esagerato con la sua lealtà al partito e all’ex candidato François Fillon. Certo, Emmanuel Macron ha saputo dare degli spunti ad alcuni avviando con successo la propria attività partigiana, ma nemmeno Libero! de Pécresse o La Manufacture de Bertrand non sono riusciti a costruire un’organizzazione sufficientemente solida e assertiva per competere veramente sul proprio terreno con un partito già affermato come Les Républicains.

Le primarie rafforzano l’individualizzazione della politica

Il Congresso dei Repubblicani – che si può definire primario chiuso, in quanto vi è stata un’elezione in cui potevano votare solo i membri dell’organizzazione – ha certamente assolto alla sua funzione di nomina di un unico candidato, ma lascia qualche dubbio sulla sua capacità di riunire l’intera famiglia politica, in particolare la frangia più di destra mobilitata da Eric Ciotti.

Se a destra persiste una forma di ‘cultura del leader’ che ben si adatta alle esigenze delle elezioni presidenziali francesi di ispirazione gallinella, questa si incarna non tanto in un’indiscussa autorità gerarchica quanto nella propensione dei dirigenti di partito mettere temporaneamente a tacere le loro divergenze a favore di una candidatura il cui successo potrebbe rivelarsi particolarmente gratificante. La legittimità del leader si acquisisce solo nella misura in cui i suoi “subordinati” vi trovano interesse.

Anche correttamente nominati, i candidati non sono quindi immuni da critiche o addirittura defezioni se alcuni dirigenti possono trarre più vantaggi che attraverso la loro lealtà – questo è quanto accaduto a priori per Manuel Valls dopo la sua sconfitta nelle primarie della Belle Alliance Populaire nel gennaio 2017 Paradossalmente, le primarie possono mettere in luce politici secondari che, grazie a risultati inaspettati, possono sentirsi autorizzati a negoziare l’orientamento della futura campagna elettorale, come Eric Ciotti o Sandrine Rousseau.

Lo spazio d’azione dei contendenti è ancora maggiore in quanto il partito non si afferma come l’organo in cui si decide il programma presidenziale. Se nel 2011 il Partito Socialista aveva un programma che coinvolgeva più o meno i candidati alle primarie, non è stato così per i repubblicani nel 2016 e nel 2021, nonostante il lavoro di consultazione e di sintesi a lungo termine da parte dell’organizzazione centrale del partito.

La crisi della leadership è una crisi dell’istituzione dei partiti

In un partito debolmente istituzionalizzato che fa affidamento su regole informali e un’organizzazione flessibile, la conciliazione di diverse sensibilità per definire un progetto comune è solitamente garantita dal leader del partito, che cerca di assicurarsi il sostegno di tutti i partiti, dirigenti e attivisti. Tuttavia, il primario aggira questo processo di deliberazione informale selezionando un nome che sia logicamente associato alla convalida di una certa linea politica. E quando compaiono certe differenze ideologiche, il perdente può anche considerare che l’unità necessaria per il vincitore può essere garantita solo da un compromesso, essendo ciascuno presumibilmente il proprietario dei militanti che lo hanno votato e quindi decidendo la loro (dis)lealtà. , così come l’emergere di una narrazione mediatica in termini di unità o, al contrario, di divisione.

La ‘crisi della leadership’ repubblicana, di cui si è molto discusso prima dell’annuncio del Congresso, e che è apparsa momentaneamente dopo il primo turno quando si è constatato che nessun candidato aveva superato significativamente gli altri, non era quindi tanto dovuta all’assenza di un uomo (o una donna) provvidenziale sulla debolezza dell’organizzazione del partito. Questo, essenziale com’è a destra, appare più come un’arena in cui i suoi principali leader si impegnano in un permanente equilibrio di potere, che come il luogo per lo sviluppo dell’ideologia, dell’immagine e dell’integrazione della famiglia politica che intende comunque rappresentare.

Verso la costituzione di un movimento radicale di destra?

Se c’è un candidato che si è distinto dai concorrenti durante i dibattiti del Congresso repubblicano, è Eric Ciotti, con le sue proposte ‘forti’ sul trittico immigrazione-identità-insicurezza e sul fisco.

Tuttavia, nessun candidato si è privato di svelare le sue scoperte e soluzioni per ridurre l’immigrazione legale o illegale, sanzionare eccessivamente i delinquenti o reprimere qualsiasi espressione di “wokismo” e “cancellazione della cultura”, che ha occupato la maggior parte dei dibattiti televisivi.

Questa strategia del discorso radicale era certamente finalizzata a garantire il voto dei membri percepiti come esigenti del radicalismo ideologico e attaccati a figure conservatrici o classificate alla destra del partito, come Laurent Wauquiez o Bruno Retailleau. Ciascuno preparandosi a una possibile campagna per le elezioni presidenziali, si trattava anche di assicurarsi il sostegno degli elettori di destra sedotti dal discorso identitario di Eric Zemmour che sosteneva di essere “il candidato del RPR“, cioè il più fedele al gollismo degli stessi eredi del gollismo.

In effetti, il saggista di estrema destra si conforma per lo più a un momento particolare della storia dell’RPR, quello in cui si è avvicinato di più al programma FN.

La sua strategia è però sintomatica di una vera e propria guerra di identità che si sta conducendo tra i candidati su chi sarà il più legittimo a rappresentare la destra, quella vera, quella che si assume come tale. Un conflitto che Eric Ciotti non ha esitato a ripetere anche all’interno dei repubblicani, lanciando il giorno dopo la sua sconfitta il suo stesso movimento chiamato “Giusto! “, Assimilando implicitamente Valérie Pécresse al centro in un’intervista a VA+.

Avevamo già affrontato in un precedente articolo il discorso che invitava la destra a “rilassarsi” di fronte alla presunta egemonia culturale e ideologica della sinistra. Questo discorso, vecchio di almeno quindici anni, faceva tuttavia generalmente parte di una strategia di trasformazione della destra dall’interno. A volte veniva assunto da personaggi di spicco come Jean-François Copé o Laurent Wauquiez, mentre il FN si limitava a una postura “né a destra, né a sinistra”. Oggi sembra sempre più incarnarsi in forze politiche a parte, rivendicando o una sensibilità ben distinta all’interno del partito, come quella di Eric Ciotti, o addirittura fuori dal partito, come quella di Eric Zemmour. .

La destra sarà vittima delle sue inclinazioni radicali?

Questo discorso dovrebbe essere caratterizzato come tipico della destra radicale, non solo perché è più di destra (cioè più nazionalista, più sicuro, più autoritario, più economicamente liberale, meno permissivo, ecc.) rispetto al solito discorso della destra di governo. , ma anche perché pretende di tornare alle radici stesse della destra politica e intellettuale, presumibilmente tradita dalle élite criptocentriche convertite all’integrazione europea, all’egualitarismo e al multiculturalismo.

Questo discorso fiorì largamente in quella che fu chiamata la “destra fuori le mura”, che aveva a lungo cercato di riunire le varie organizzazioni di destra e di estrema destra in un unico movimento, senza successo – almeno fino alla candidatura. di Eric Zemmour .

Ciò, nonostante l’evidente vicinanza alle idee etniche e controrivoluzionarie, rischia comunque di offuscare i confini tra destra ed estrema destra, considerando il candidato piuttosto uno e lo stesso grande spazio politico unito dal nazionalismo. Jean-Marie Le Pen non si è affermato all’inizio del Fronte nazionale del “nazionale, sociale e popolare” proprio prima di incarnare un antisistemismo più ambiguo?

In questo senso, la destra radicale può permettersi di riordinare tutti i riferimenti storici che si sono dichiarati di destra o sono stati da essa rivendicati? La porosità tra i diversi immaginari e organizzazioni da cui attinge la destra radicale può essere illustrata dalla traiettoria di Guillaume Peltier, ex del FN e del MPF da quando è diventato deputato dell’UMP, fino a poco tempo vicepresidente del partito LR e sostenitore Éric Ciotti , destituito dal suo incarico per aver salutato il discorso di Eric Zemmour a Villepinte.

Lezioni dal Congresso Repubblicano

Tornando alle lezioni che si possono trarre dal Congresso dei repubblicani, la destra si è senza dubbio trovata intrappolata in un lungo processo di destra di cui i dibattiti televisivi sono stati l’apice e che oggi mette in dubbio la sua capacità di sedurre gli elettori che sono partiti da Emmanuel Macron senza rischiare di alienarsi ad esempio i simpatizzanti di Eric Ciotti. Ma possiamo anche considerare che si è trovata intrappolata dalla postura anti-establishment adottata da buona parte dei leader di destra dal 2004.

Nicolas Sarkozy, divenendo presidente del partito in seguito alle dimissioni di Alain Juppé, è infatti diventato il primo leader della destra riunita per promuovere una sorta di atteggiamento antisistema “morbido” promettendo di rompere con la timida vecchia destra incarnata da Jacques Chirac, per facilitare la sua elezione nel 2007. Successivamente, Jean-François Copé, poi ancora Nicolas Sarkozy e infine Laurent Wauquiez hanno incarnato questa posizione, così come i concorrenti di Christian Jacob durante le elezioni interne del 2019, Julien Aubert e Guillaume Larrive.

Forse in parte a sua insaputa, almeno in modo non premeditato, François Fillon è diventato anche una sorta di incarnazione dell’opposizione al sistema giudiziario e mediatico tradito dalle élite del partito che avevano preso il pretesto degli affari. linea molto liberale e la sua personale sensibilità conservatrice. Oggi, l’espressione “destra del Trocadero”, inventata da Édouard Philippe, è ripresa come simbolo di raduno da tutti coloro – compreso Éric Ciotti durante il congresso LR – che l’hanno vista come un segno di fedeltà alla destra assunta contro la maggioranza del personale del partito. François Fillon è anche visto come l’unico leader di destra ad aver potuto accogliere con dignità gli ex membri di La Manif pour tous, una mobilitazione teorizzata come un campanello d’allarme per la destra tradizionale.

La questione di sapere se la frazione dei repubblicani più tipica del radicalismo di destra e di questo antisistemismo “morbido” si staccherà dal partito per perseguire una strategia che si potrebbe qualificare come “idealista” riunendosi con gli altri attori della destra radicale, o se rimarrà fedele ad essa nella prospettiva più “pragmatica” di conquistarsi le responsabilità (e quindi di influenzare i comportamenti di governo) sarà forse la posta in gioco principale per la destra nei prossimi mesi. La seconda opzione è sia la più antica che la più diffusa tra i politici di destra più radicali, ma la sua futura attrattiva dipenderà molto dall’esito delle prossime elezioni presidenziali.