La Francia si prepara a scegliere il suo prossimo Presidente della Repubblica. In testa: Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Gli osservatori sottolineano che lo stato dell’economia francese e le sue prospettive future giocheranno un ruolo chiave in queste elezioni. E l’economia è il terreno sul quale Macron si ritiene a suo agio.

Ad ascoltare i sostenitori di Macron, l’economia è il luogo in cui il record dell’incumbent brilla di più. L’attrattiva dell’economia francese per le imprese, la sua competitività, le sue prestazioni in termini di crescita, occupazione e potere d’acquisto: sono in arrivo, ha detto Macron agli elettori francesi in una lettera aperta del 3 marzo.

I numeri suggeriscono che, rispetto alle altre principali economie mondiali, l’economia francese è andata meglio di quanto previsto quando è arrivata la pandemia. Ma, come spesso accade in economia, tutto dipende dal proprio punto di vista. E a guardare i sondaggi sulle preoccupazioni dei francesi in questa campagna elettorale, incentrate in particolare sulla perdita del potere d’acquisto, la situazione non appare così rosea come Macron sostiene.

Le preoccupazioni economiche spiccano come il tema dominante della campagna. Secondo l’ultimo sondaggio elettorale CEVIPOF -Sciences Po Paris condotto dal 21 al 24 marzo, il 58% dei francesi afferma che i prezzi e il potere d’acquisto avranno un’influenza significativa sul loro voto, con un aumento del 6% dall’inizio di marzo.

L’accento degli elettori si pone sulle conseguenze economiche della crisi ucraina, con il 43% degli intervistati che si dice ‘molto preoccupato‘, in calo rispetto al precedente rilevamento del 10-14 marzo, ma che mostra ancora un alto livello di preoccupazione tra i francesi. I timori di un conflitto più ampio o di una guerra nucleare sono relativamente inferiori, si attestano al 33% e al 28%.

Così, l’esito elettorale dipenderà in gran parte dalla risposta dei candidati alle domande di potere d’acquisto, aumento dei prezzi e protezione dei francesi contro l’impatto economico della guerra.



Macron ha vinto le elezioni del 2017 con un obiettivo economico preciso: ‘liberare il lavoro e lo spirito di impresa‘, come promesso dalla sua piattaforma, al fine di incoraggiare la crescita, ridurre la disoccupazione e aumentare il potere d’acquisto dei consumatori francesi.

Per arrivarci, Macron -un ex banchiere d’investimento che era stato Ministro dell’Economia sotto il presidente socialista François Hollande- ha promesso profonde riforme economiche, per realizzare un cambiamento concreto all’interno della Francia e per trasformare la percezione degli investitori stranieri sull’economia del Paese.

Per le imprese, Macron ha abbassato l’aliquota fiscale sulle imprese dal 33,3% al 25%, ha ridotto il costo del lavoro trasformando un credito d’imposta di 20 miliardi di euro all’anno in una riduzione permanente degli oneri sociali per i datori di lavoro. Ha fatto modificare il codice del lavoro francese per aiutare le aziende facilitando i licenziamenti. Per gli individui, Macron ha eliminato l’imposta sul patrimonio (l’impôt sur la fortune , o ISF) e ha creato un prelievo fisso una tantum sulle plusvalenze per stimolare gli investimenti nelle aziende e nell’economia realein modo graduale.

Macron sembra aver investito i fondi pubblici, in gran parte derivati dall’aumento del debito, cercando di rendere l’ambiente imprenditoriale più attraente per le imprese esistenti e nuove, non ultime quelle nel settore tecnologico.

Cinque anni dopo, i numeri grezzi sono relativamente lusinghieri. La crescita del PIL, per esempio, ha raggiunto il 7% nel 2021, secondo una stima iniziale di gennaio dell’ufficio statistico francese, Insee. Quella cifra eccezionalmente alta rappresenta il rimbalzo di cui ha goduto l’economia francese dopo un calo storico (-8%) durante la recessione inflitta dalla pandemia del 2020, sebbene il successivo rimbalzo della Francia sia stato uno dei più robusti di qualsiasi altro Paese dell’eurozona.

Il tasso di crescita del PIL era tornato ai tempi pre-COVID già entro il quarto trimestre del 2021, il che implica che l’economia è cresciuta in modo significativo. La crescita del PIL del 2022 dovrebbe essere del 3,2%.

La Francia è uno dei principali esportatori di prodotti farmaceutici, attrezzature militari e automobili, tra le altre cose, ma le esportazioni sono ancora al di sotto dei dati pre-COVID. È anche probabile che venga ulteriormente colpito dalle sanzioni dell’UE alla Russia, dato che la Russia acquista poco più dell’1% della produzione francese.

Tale danno sarà in qualche modo compensato dal crescente allontanamento dalla globalizzazione,che probabilmente incoraggerà ulteriormente le multinazionali francesi a far crescere le loro attività all’interno della stessa Francia., sostengono gli analisti economici. La Francia importa già più di quanto non esporti e, con il recente aumento del deficit commerciale francese , le importazioni stanno diventando ancora più dominanti. Questo è qualcosa che il prossimo presidente potrebbe dover affrontare.

Il tasso di disoccupazione francese è sceso al 7,4% nel quarto trimestre del 2021, un livello che non si vedeva dal 2008. Conseguenza questa, secondo gli esperti, delle riforme di Macron, a partire dalla riduzione dell’imposta sulle società dal 33,3% al 25%, e la modifica del codice del lavoro. Le riforme del lavoro hanno aumentato la precarietà del lavoro dei lavoratori,contestualmente hanno creato un mercato del lavoro più vivace incoraggiando le imprese ad assumere personale.

Quasi 1 milione di imprese sono state create in Francia nel 2021. La maggior parte di queste erano microimprese con uno o pochissimi dipendenti. Ad ogni modo, la volontà delle persone di creare nuove imprese è stata in gran parte vista come un indicatore della vitalità dell’economia. Macron sta spingendo questo come una delle sue più grandi vittorie durante il suo primo mandato e potrebbe essere uno dei fattori che lo riporterà all’Eliseo.

L’inflazione è salita al 4,5% a marzo, mostrando un preoccupante andamento al rialzo dalla scorsa estate. Questo rimane, comunque, uno dei tassi più bassi tra i Paesi europei, con la Germania al 7,3% e la Spagna al 9,8%, ad esempio. Uno dei motivi è che la Francia trae la maggior parte della sua energia dalla sua flotta di centrali nucleari, quindi è stata relativamente risparmiata dagli aumenti dei prezzi del petrolio e del gas che hanno causato problemi altrove. L’inflazione dovrebbe peggiorare prima di migliorare, a seconda anche dell’evoluzione della guerra in Ucraina.

Il rapporto debito pubblico/PIL è aumentato: dal 98% nel 2019 al 116% nel 2021.

L’immagine della Francia all’estero e la sua attrattiva per gli investitori stranieri hanno registrato notevoli guadagni. La République en Marche di Macron si vanta che la Francia sia diventata il Paese più attraente d’Europa per gli investitori nel corso del mandato dell’incumbent, con la Francia che ha registrato 985 progetti di investimento estero nel 2020, contro 975 nel Regno Unito e 930 in Germania, secondo l’attrattiva di EY Consulting indice.

Questo è il lato positivo della medaglia dell’economia francese. Poi c’è l’altro, quello al centro delle preoccupazioni dei francesi della fascia media e bassa.

Il tasso di disoccupazione del Paese è sceso principalmente a causa dell’aumento della precarietà del lavoro per i lavoratori dipendenti. Per stimolare le assunzioni, la Francia ha cercato di rassicurare le aziende sul fatto che avrebbero potuto effettivamente rinunciare alle loro assunzioni di fronte alle avversità, in linea con le riforme del 2017. Di conseguenza, le imprese hanno fornito più frequentemente lavori a bassa sicurezza (contratti a tempo determinato, lavoro interinale, ecc.). Nel 2020, 3,3 milioni di persone in Francia hanno svolto lavori a bassa sicurezza,circa il 12,4% dell’occupazione totale, secondo Insee. Ma soprattutto, il cambiamento del codice del lavoro ha portato a stabilire una scala di indennità dei tribunali del lavoro in caso di licenziamento senza motivo reale e serio. I datori di lavoro possono ora licenziare il personale senza motivo, cioè senza rispettare la legge, e sapere in anticipo quanto gli costeranno tali licenziamenti.

Oltre a un aumento della precarietà del lavoro, il mandato di cinque anni di Macron è stato anche degno di nota per la sua ridotta qualità del lavoro per i lavoratori.

‘Mediapart‘ ha riferito che il numero medio di ore lavorate è passato da 32 ore settimanali nel secondo trimestre del 2017, quando è stato eletto Macron, a 30,9 ore settimanali durante il terzo trimestre del 2021. Parte di quel calo è dovuto a la crisi del Covid-19, ma era anche segno di un cambiamento qualitativo della manodopera svolta. Molte delle aperture create sono state occupazioni di servizi commerciali a basso valore aggiunto. Se il 2021 ha visto la creazione di quasi 1 milione di imprese in Francia, 641.543 di queste attività erano quelle che sono note come microimprese, piccole imprese create da e per un ditta individuale.

E infine, la Francia ha registrato 1,9 milioni di persone che non cercavano più attivamente un lavoro nel 2020, persone così rimosse dalla contabilità dei dati sulla disoccupazione del Paese. Come ha sottolineato l’economista Maxime Combes su Twitter, il tasso di disoccupazione del 7,4% è anche una conseguenza del numero di persone in cerca di lavoro ritirate dal conteggio, una cifra che è cresciuta rapidamente dopo una pausa legata alla pandemia del 2020. Allo stesso modo, la riforma dell’assicurazione contro la disoccupazione di Macron, pienamente applicata dall’autunno 2021, potrebbe ridurre il numero di persone in cerca di lavoro che si registranopresso Pôle Emploi, l’agenzia di assicurazione contro la disoccupazione, a causa di una soglia più elevata di condizioni richieste per qualificarsi, affermano gli specialisti.



I tagli alle tasse sui ricchi non hanno avuto alcun impatto sugli investimenti delle imprese. «L’osservazione delle importanti variabili economiche -crescita, investimenti, flussi di investimenti finanziari delle famiglie, ecc.- prima e dopo le riforme, non è sufficiente per pronunciarsi sull’effetto reale di tali riforme. In particolare, non sarà possibile stimare se l’abolizione dell’imposta sul patrimonio abbia portato a un reindirizzamento dei risparmi dei contribuenti rilevanti verso il finanziamento delle imprese», ha ammesso France Stratégie, istituzione sotto il controllo dell’ufficio del primo ministro, in un rapporto dell’ottobre 2021. Tuttavia, lo stesso rapporto ha rilevato che le riforme di Macron hanno portato a un aumento del 64% dei pagamenti dei dividendi nel 2018. I francesi più ricchi non hanno, quindi, scelto di investire nell’economia reale, anche se il loro potere d’acquisto è aumentato negli ultimi cinque anni. L’1% delle persone più ricche della Francia, secondo uno studio del novembre 2021 dell’Istituto francese per le politiche pubbliche (IPP), ha registrato un aumento medio del 2,8% delle entrate totali al netto di tasse e benefici. L’aumento totale è ancora più sorprendente per lo 0,1 per cento dei più ricchi del Paese, che ha visto il proprio potere d’acquisto aumentare di circa il 4 per cento.

Per il resto della popolazione francese, alcuni dei quali sono scesi nelle strade di tutto il Paese in rivolta, durante la lunga e infuocata serie di proteste dei Gilet Gialli durante il mandato di Macron, l’effetto a cascata è arrivato a gocce e gocce.

Secondo l’IPP, l’aumento medio totale del tenore di vita per i francesi nel suo insieme negli ultimi cinque anni è di circa l’1,6%. I meno privilegiati, il 5 per cento delle famiglie più povere della Francia, sono stati i perdenti: il loro potere d’acquisto è sceso in media dello 0,5 per cento durante il mandato dell’incumbent.