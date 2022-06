Il 52,49% dei cittadini francesi aventi diritto al voto, ieri 12 giugno, ha voltato le spalle alle urne. Il primo turno delle elezioni legislative di Francia di ieri segna così un primo record negativo: mai l’astensione era stata così alta, nel 2017 era stata del 51,3%, dunque in 5 anni è cresciuta di 1,3 punti percentuali.

Per il secondo record bisognerà attendere il 19 giugno: prossima domenica, infatti, si terrà il secondo turno delle elezioni, e a quel punto si saprà se Emmanuel Macron sarà il primo presidente a dover governare con una minoranza in Parlamento. I risultati di ieri farebbero pensare che proprio questo accadrà.

La coalizione Ensemble!, che sostiene Macron, infatti, ha ottenuto il 25,75% dei voti, la coalizione di sinistra Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale (Nupes), guidata da Jean-Luc Melenchon, ha ottenuto il 25,66%. Insomma, tra le due coalizioni c’è solo lo 0,09% di voti di differenza.

Tra il resto dei partecipanti: il Rassemblement National di Marine Le Pen è terzo con il 18,68% dei voti; Les Républicains, l’UDI e le varie destre hanno ottenuto circa il 13,62% dei voti. Reconquête!, di Eric Zemmour, ha ottenuto il 4,24% dei voti; i candidati ambientalisti che corrono fuori dal Nupes hanno ottenuto circa il 2,67% dei voti.

Il senso di questi numeri è: un testa a testa tra la coalizione del Presidente Macron e la coalizione di sinistra di Melenchon. Tradotto: Macron rischia di essere quello che negli Stati Uniti viene definito‘anatra zoppa‘, cioè un Presidente che si trova a dover governare facendo i conti con un Parlamento dove non ha la maggioranza assoluta.

Astensione: malattia che sta corrodendo molte democrazie d’Europa. Il 52,49% è il tasso di astensione più alto della Quinta Repubblica. Ma anche quello del 2017 -comunque 1,3 punti percentuali in meno di ieri- era già stato un record. Gli studiosi di statistica spiegano che tutto sommato non c’è nulla da stupirsi, è una tendenza già ampiamente delineata dal 1958: quella di una crescente astensione alle elezioni legislative; un livello di astensione che fa parte di una tendenza di fondo, con un aumento continuo dalle elezioni legislative del 1993.Da sottolineare che il «tasso di astensione è nettamente superiore a quello del primo turno delle elezioni presidenziali dello scorso aprile, per le quali il 26,31% degli elettori aveva deciso di non andare a votare. Una tendenza che avevamo già osservato nelle precedenti elezioni».



Le motivazioni che si avanzano sono molteplici. La più condivisa attiene al calendario elettorale. «Dal 2002 e dall’inversione del calendario elettorale,che ha posto le elezioni legislative poco dopo quella presidenziale, queste ultime hanno sempre registrato tassi di astensione inferiori a quelli delle elezioni legislative». In sostanza, l’allineamento dei mandati presidenziale e legislativo, unita all’inversione del calendario elettorale (quello presidenziale precedente a quello legislativo), ha rafforzato la presidenzializzazione del regime e indebolito il posto del Parlamento».

Spiega Julien Navarro, ricercatore di scienze politiche all’Institut catholique de Lille (ICL), «per l’importanza attribuita alle elezioni presidenziali, queste elezioni sono state in secondo piano per anni», lo restano, molto evidentemente, anche se Navarro ammette che sembra esserci un barlume di ‘rinnovato interesse‘. «Rari sono stati i dibattiti sui risultati della legislatura eletta nel 2017, le questioni relative alla nomina dei candidati alla carica di deputato o ai programmi dei partiti politici per i prossimi cinque anni». E allora, prosegue Navarro, si deve «dedurre da ciò che le elezioni legislative non hanno una vera posta in gioco e che alla fine sono inutili?».



«Mentre ovunque in Europa rappresentano il momento chiave della vita politica, le elezioni legislative si svolgono generalmente in Francia sullo sfondo delle elezioni presidenziali. La mancanza di interesse che suscitano si riflette molto chiaramente nel basso livello di partecipazione». E il disinteresse non ha fatto che crescere. La «mobilitazione elettorale conosce una regolare erosione dagli inizi della V Repubblica. Mentre era di circa l’80% negli anni ’70, era del 70,7% nel 1981, 78,5% nel 1986, 65,7% nel 1988, 68,9% nel 1993, 67,9% nel 1997, 64,4% nel 2002, 60,4% nel 2007, 57,2% nel 2012 e quindi del 48,7% nel 2017. Un calo della partecipazione elettorale non è un fenomeno isolato a livello europeo, ma qui è particolarmente marcato, tanto più che la Francia era già uno dei Paesi più astensionisti.

Ancora più significativamente, in termini di partecipazione elettorale, la Francia non si differenzia solo dai regimi parlamentari tradizionali: si distingue anche dai regimi semipresidenziali (cioè quelli in cui, come in Francia, il presidente è eletto direttamente). Pertanto, il differenziale di partecipazione tra le elezioni legislative e presidenziali è vicino alle vette. Nel 2017 ha raggiunto il record di 25,9 punti percentuali!».

La seconda motivazione, che si potrebbe ben saldare alla prima, è quella eminentemente politica. E’, spiega Navarro, «la portata politica delle elezioni legislative ad essere in questione. Dall’adozione di un mandato di cinque anni per il mandato presidenziale, nel 2000, e dall’inversione del calendario elettorale che ha visto le elezioni legislative seguire quella presidenziale del 2002, gli elettori hanno sistematicamente assicurato la maggioranza al neoeletto capo di Stato. La scienza politica ha mostrato chiaramente i meccanismi all’opera qui. In primo luogo, a causa della vicinanza temporale tra le due elezioni, il partito del Presidente beneficia di un effetto ‘luna di miele‘. Gli elettori, qualunque siano le loro preferenze politiche, potrebbero essere tentati di dare una possibilità al Presidente all’inizio del suo mandato, soprattutto se vogliono evitare un indebolimento del potere esecutivo. Questo porta poi alcuni degli oppositori a sostenere il partito presidenziale o, più probabilmente, ad astenersi durante le elezioni legislative. Questo fenomeno è rafforzato anche da un effetto di anticipazione: gli oppositori -misurando in base al risultato delle elezioni presidenziali le loro scarse possibilità di successo alle elezioni legislative- sono debolmente motivati a votare per riaffermare la loro opposizione al neoeletto presidente. Insomma,le elezioni legislative appaiono come un’elezione di secondo ordine e, più precisamente, come un’elezione di conferma».

Se gli elettori evitano le elezioni legislative, prosegue Navarro, «è anche e soprattutto perchépercepiscono che l’Assemblea nazionale produce una rappresentazione molto distorta delle opinioni politiche e che non è (o non è più ) il posto di potere più decisivo nella vita politica francese. È qui il deliberato abbassamento del Parlamento nell’architettura istituzionale della Quinta Repubblica che è in discussione. Di fronte alla procrastinazione della Quarta Repubblica, ilparlamentarismo razionalizzato teorizzato da Michel Debré consisteva proprio nel frenare la volontà parlamentare per garantire una maggiore stabilità di governo. Nonostante la riforma costituzionale del 2008, gli elettori non si sbagliano: il Parlamento francese resta uno dei più deboli d’Europa».

Non bastasse, a tutto questo si aggiunge il problema del metodo di voto. «La singolarità francese è reale qui poiché la Francia è in Europa l’unico Paese, con il Regno Unito, a praticare il voto a maggioranza.

Se questo metodo di voto ha il vantaggio (almeno in teoria) di garantire una larga maggioranza al partito che risulta primo nelle votazioni e quindi di consentire una maggiore stabilità di governo, ciò avviene a costo di una distorsione della rappresentanza».



Dovremmo concludere che le elezioni legislative sono elezioni prive di posta in gioco? si chiede Navarro. «Sarebbe un po’ affrettato. In primo luogo, va notato che, nonostante i forti vincoli istituzionali che gravano sul funzionamento dell’Assemblea nazionale e sull’elezione dei suoi membri a seguito delle elezioni presidenziali, l’abbassamento del Parlamento è in parte una profezia che si autoavvera . . Nulla infatti la condanna ad essere una semplice camera di registrazione, ma la scarsa immagine del Parlamento nell’opinione pubblica e la scarsa fiducia che i cittadini ripongono in esso contribuiscono al suo indebolimento.

È anche perché non lo percepiscono come un attore di primo piano nel sistema politico che i media gli prestano meno attenzione e che gli elettori in gran numero si astengono durante le elezioni legislative, trasferendo così tutte le loro aspettative sul presidente. La conseguente perdita di legittimità contribuisce a sua volta a diminuire efficacemente la capacità dei parlamentari di fornire un efficace contrappeso all’esecutivo.

Tuttavia, senza entrare in un’analisi costituzionale molto approfondita, resta che è il governo -e non il presidente– ad essere costituzionalmente investito della missione di dirigere la politica della Nazione sotto il controllo del Parlamento, che può ritirare la sua fiducia. attraverso una mozione di censura».

Motivazioni concrete e palpabili quelle esposte da Julien Navarro, ma secondo Luc Rouban, Direttore della ricerca CNRS di Scienze Po, c’è altro e questo ‘altro’, spiega Rouban, potrebbe essere tra gli elementi scatenanti. Affermando che il voto ha«evidenziato un divario che separa la Francia dalla fiducia della Francia dalla sfiducia» punta l’attenzione sulla ‘sfiducia’.

La «sfiducia politica contemporanea è diversa in quanto è fortemente associata sia alla sfiducia interpersonale (quella che viene mostrata spontaneamente agli altri), sia alla sfiducia nei confronti della scienza e di tutte le procedure razionali che dovrebbero rendere conto dell’azione pubblica come statistiche o rapporti ufficiali».

La «scissione tra i movimenti politici cosiddetti ‘populisti’ di destra o di sinistra e i partiti o movimenti politici a difesa delle istituzioni della V Repubblica, traduce in linguaggio politico questa contrapposizione tra due gruppi di cittadini.

Mentre i populisti favoriscono la democrazia diretta, il controllo permanente dei funzionari eletti e l’azione immediata dei cittadini sull’azione pubblica, gli anti-populisti intendono preservare il mondo delle professioni politiche e una certa distanza tra elettori ed eletti. Devono essere in grado di comprendere un mondo complesso in cui gli effetti delle politiche pubbliche si manifestano a lungo termine. Questa dicotomia si trova molto chiaramente tra coloro che sostengono il rafforzamento della sovranità nazionale e coloro che, al contrario, desiderano rafforzare il livello europeo».

Posto che la fiducia «è la capacità di impegnarsi in una relazione sociale con gli altri, siano essi individui o istituzioni, sulla base della scommessa che manterranno gli impegni assunti e la parola data. La fiducia presuppone quindi un impegno morale,ma anche rispetto e quindi rivitalizzazione permanente di un legame sociale affinché gli individui possano formare una ‘comunità’ e possano così garantire la sicurezza dei propri scambi». Così la fiducia è centrale «anche nella vita politica poiché è alla base della scelta elettorale al di là delle preferenze ideologiche o degli interessi che si intende difendere. A che serve votare se i programmi non vengono rispettati, se i politici cambiano idea, se nuovi imprevisti intervengono nel campo della decisione?»

Una sia pure «rapida analisi dei livelli di fiducia nelle istituzioni politiche mostra da un lato che sono molto bassi, in particolare rispetto a quanto rilevato nelle indagini comparative effettuate all’interno delBarometro della fiducia politica del Cevipof, dall’altro, che distinguano chiaramente tra istituzioni politiche» locali e centrali. «Questi risultati, inoltre, differenziano nettamente gli elettori e i candidati dei partiti politici che difendono le istituzioni della Quinta Repubblica da tutti coloro che difendono una profonda revisione di tali istituzioni in nome della democrazia diretta e della rappresentanza proporzionale di tutte le forze politiche nell’Assemblea nazionale. Possiamo quindi vederlo quando incrociamo il voto al primo turno delle elezioni presidenziali del 2022 e il livello di fiducia nel sistema politico».

«Le elezioni presidenziali del 2022 sono arrivate ad illustrare perfettamente questo meccanismo di fratturazione della vita politica» con il risultato di «creare una tripartizione dello spazio politico francese tra ‘macronisme’, ‘France insoumise’», il partito di Mélenchon nel presentarsi, in aprile, alle presidenziali, poi confluito nella coalizione di sinistra, «e ‘Rassemblement national’ la cui logica è in realtà binaria. Si oppone a coloro che hanno fiducia nel sistema politico -e che si radunano più o meno nel macronisme- e a tutti coloro che rifiutano queste elezioni come il risultato di un voto di default (questo è l’appello di Mélenchon a essere eletto Primo Ministro) o un blocco mediatico e oligarchico della vita politica (tema ampiamente sviluppato dal Rassemblement national )».

La «crisi di fiducia porta a criticare il Presidente eletto ben oltre a contestare i risultati del suo precedente mandato quinquennale o il suo programma politico per il futuro per mettere in discussione la legittimità dei risultati delle elezioni. Quest’ultima, legata a un tasso di astensione particolarmente elevato, tende a rendere esecrabile la democrazia rappresentativa per gran parte dell’elettorato, la parte più modesta, meno istruita, e che vive in una situazione di esclusione sociale» afferma Luc Rouban.

«La fiducia politica non nasce e non dipende dal funzionamento del sistema democratico, ma dalla coesione sociale e dal riconoscimento del merito che sono alla base degli ideali democratici. C’è una fortissima correlazione tra queste due dimensionie non è un caso che la democrazia sia considerata in modo schiacciante in buona salute nei Paesi del nord Europa, dove troviamo anche un livello molto più basso di conflitti sociali sul posto di lavoro come una maggiore mobilità rispetto alla Francia. Secondo le analisi dell’OCSE , l’inerzia sociale da una generazione all’altra è molto più bassa in Danimarca (12%) e Svezia (26%) rispetto alla Francia (53%)».

Al di là «delle questioni di mobilità sociale c’è una questione morale. È proprio la sensazione di non farsi riconoscere il merito che costituisce la più potente fonte di sfiducia politica, qualunque sia la propria categoria socio-professionale, il livello di diploma, l’età o il reddito. La Francia resta il Paese in cui il sentimento di ingiustizia sociale o addirittura di disprezzo ha gli effetti politici più devastanti poiché mette in discussione non solo le politiche pubbliche, ma la valutazione che se ne può fare. Questa assenza di riconoscimento sociale colpisce anche le categorie superiori (un quarto delle professioni superiori ritiene quindi che la società le tratti con disprezzo), rendendo del tutto illusori gli ideali repubblicani egualitari.

Entriamo qui ad un livello in quello che oggi viene chiamato il malessere democratico che si basa in definitiva sull’idea di una menzogna istituzionale, anche statale, sulla realtà della meritocrazia. Certo, la materia è tutt’altro che nuova nell’istruzione. Ma oggi la questione va ben oltre questo orizzonte, dove si contestano i criteri di eccellenza o di prestazione, per abbracciare l’insieme dello status sociale minato dalla svalutazione dei diplomi, dall’esistenza di mercati professionali fortemente corporati e gerarchizzati secondo traiettorie educative e sociali risorse (come dimostrano letraiettorie fortemente contrastanti degli enarques ), dall’illegittimità che incide sul successo sociale quando è giustificato solo dal lavoro.

Un’altra lettura delle elezioni presidenziali del 2022 è dunque vedere in essa una lotta intorno alla questione meritocratica, sviluppata sul terreno liberale dal macronismo in nome di una maggiore apertura nella vita professionale, richiesta anche dalla sinistra che cerca un punto di equilibrio tra uguaglianza e equità, senza dubbio presente anche nei diritti radicali che si sono inghiottiti nel campo del potere d’acquisto ma anche dell’invisibilità sociale», conclude Luc Rouban.

Domenica prossima, si vedrà se la sfiducia porterà a ulteriori record. Primo tra tutti se, come ha pronosticato Jean-Luc Mélenchon, sarà «la prima volta che un presidente vince e non riesce a confermare la vittoria dopo 2 mesi alle legislative», e a quel punto Macron dovrà lavorare per una intera presidenza con il Parlamento contro.

Julien Navarro, nelle settimane precedenti il voto, per spiegare come il Presidente sia di fatto ‘in mano’ al Parlamento, ha invitato a «immaginare cosa accadrebbe se a giugno gli elettori eleggessero un’assemblea di un colore politico diverso da quello del presidente –o se il Presidente non avesse una maggioranza stabile all’interno dell’assemblea. Il Presidente non avrebbe altra scelta che scegliere un Primo Ministro con l’appoggio della maggioranza dei parlamentari.Entreremmo allora in un nuovo periodo di convivenza e riequilibrio dei poteri a favore del governo e, in definitiva, del parlamento. Questo non è certo lo scenario più probabile, ma la vita politica è piena di incertezze e le elezioni con un sistema di voto maggioritario, data l’attuale forte frammentazione partigiana, nascondono molte incognite.

In definitiva, anche se nel dibattito pubblico ciò non emerge realmente, le elezioni legislative hanno una reale importanza e non a caso, non appena è stato annunciato l’esito del primo turno delle elezioni presidenziali» si è chiesto di fare delle elezioni legislative come di un ‘terzo turno’ «in vista di imporre la convivenza al futuro Presidente. Una tale prospettiva, che se si realizzasse, non solo cambierebbe l’orientamento delle politiche pubbliche per il prossimo quinquennio, bensìtrasformerebbe profondamente il modo in cui i vari organi di potere sono percepiti e quindi, in definitiva, la natura profonda della Quinta Repubblica».

Appuntamento alla sera del 19 giugno per sapere se questa sarà stata fantapolitica o l’ennesima ‘prima volta’ della politica francese.