L’impatto economico della guerra in Ucraina pesa sugli elettori francesi. L’impennata dei prezzi dell’energia si aggiunge all’inflazione che ha accompagnato la ripresa dell’economia francese dopo i confinamenti legati alla pandemia di Covid-19.

A due settimane dal primo turno, la strategia “social-populista” di Marine Le Pen – ovvero un posizionamento sulla sinistra economica legato alla retorica populista e nazionalista -, attuata per dieci anni dal presidente della RN, potrebbe rivelarsi vincente scommessa politica.

Le preoccupazioni economiche spiccano come il tema dominante della campagna. Secondo l’ultima ondata dell’indagine elettorale CEVIPOF -Sciences Po Paris svoltasi il 21 e 24 marzo, il 58% dei francesi afferma che i prezzi e il potere d’acquisto avranno un’influenza significativa sul loro voto ad aprile, con un aumento del 6% rispetto all’inizio Marzo.

Le domande relative al potere d’acquisto sono essenziali nella campagna

Se la guerra in Ucraina preoccupa ancora i francesi, i timori stanno un po’ svanendo: un terzo (34%) degli intervistati si dice “molto preoccupato” per la guerra, erano il 43% a inizio marzo. Anche il conflitto militare in Ucraina sembra perdere importanza nella scelta del voto: solo il 23% dei nostri intervistati afferma che influenzerà la loro decisione, un calo del 10% subito dopo lo scoppio dell’invasione russa.

L’accento è ora posto sulle conseguenze economiche della crisi ucraina, con il 43% degli intervistati che si dice “molto preoccupato”, in calo rispetto alla precedente ondata del 10-14 marzo, ma che mostra ancora un alto livello di preoccupazione tra i francesi (vedi figura 1). I timori di un conflitto più ampio o di una guerra nucleare sono relativamente inferiori al 33% e al 28%, rispettivamente del 6% e del 7% dall’inizio di marzo.

Figura 1. Cambiamento nelle preoccupazioni relative alla guerra dall’inizio di marzo

Alla luce di questi dati, il risultato del primo turno delle elezioni presidenziali dipenderà in gran parte dalla risposta dei vari candidati alle domande di potere d’acquisto, aumento dei prezzi e protezione dei francesi contro l’impatto economico della guerra.

Anticipando “una crisi che si aprirà”, il governo di Jean Castex ha già sottolineato l’importanza di sostenere l’economia francese sviluppando un piano di “resilienza” di emergenza. Dopo il “qualunque cosa serva” durante la pandemia di Covid-19, questo nuovo piano da 7 miliardi di euro ha lo scopo di aiutare le imprese e le famiglie a far fronte all’aumento dei costi energetici in seguito alle sanzioni economiche imposte dall’Occidente alla Russia.

A destra, strategie economiche divergenti

Se Emmanuel Macron sembra ancora dominare la battaglia per il primo turno per il momento – con il 28% delle intenzioni di voto, in leggero calo nell’ultima ondata del nostro sondaggio – le preoccupazioni economiche sono diventate una delle chiavi della battaglia per il secondo mandato.

A destra, le strategie economiche dei tre principali contendenti divergono. Per la maggior parte, i principali orientamenti della campagna di Valérie Pécresse, Éric Zemmour e Marine Le Pen sono stati definiti diversi mesi fa, ben prima dello scoppio della guerra in Ucraina. Ma con l’avvicinarsi del primo turno, la crisi ucraina crea opportunità diverse per ciascuno di questi candidati.

Sul piano economico, Éric Zemmour e Valérie Pécresse difendono un programma dai toni liberali, segnato dalla lotta all'”assistenza” nella prima o dalla riduzione del numero dei dipendenti pubblici nella candidata LR. Entrambi sono anche favorevoli all’innalzamento dell’età pensionabile legale – 64 anni per E. Zemmour e 65 per V. Pécresse – una riforma che continua a essere bocciata da quasi 7 francesi su 10.

Nel bel mezzo di una tempesta su prezzi e potere d’acquisto, questo orientamento liberale si scontra con le aspettative che esistono, in particolare all’interno dell’elettorato popolare, per una maggiore protezione sociale, salute e ridistribuzione: nella nostra indagine, l’acquisto di potere è un tema importante per la decisione di voto per il 63% dei dipendenti e il 67% dei lavoratori.

Proprio questi temi sociali sono al centro della campagna di Marine Le Pen. Di fronte ai suoi due principali concorrenti di destra, la candidata del Raduno Nazionale ha scelto molto presto una strada economica diversa, sottolineando il potere d’acquisto, la salute, la difesa dei servizi pubblici e la redistribuzione.

Già prima dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, il candidato del Raduno Nazionale aveva promesso uno “shock del potere d’acquisto” impegnandosi a “proteggere il nostro popolo” ea “restituire i suoi soldi ai francesi”.

Questo discorso dal forte tono sociale ha permesso rapidamente a Marine Le Pen di distogliere l’attenzione dalle sue posizioni filo-russe e dal suo sostegno in passato a Vladimir Putin, per rifocalizzare la sua campagna sulle conseguenze economiche del conflitto ucraino sulla vita. francese

Marine Le Pen o la strategia ‘social-populista’

Inoltre, consente alla candidata della RN di affermare la propria credibilità come candidata del “potere d’acquisto” presso le categorie popolari e le classi medie più preoccupate per l’impatto economico della crisi.

Un’analisi statistica del progetto presidenziale di Marine Le Pen mostra che la componente “ridistribuzione” rappresenta ben due terzi (66%) del suo programma economico: questa è la percentuale più alta dalla svolta elettorale del FN a metà degli anni ’80 (vedi Figura 2 ). Questo primo pilastro riunisce tutte le misure sociali o economiche di orientamento keynesiano, basate su domanda, protezione sociale e redistribuzione.

Figura 2. Evoluzione dei tre pilastri dell’economia politica della FN/RN dal 1986

Il programma di Marine Le Pen offre, tra l’altro, riduzioni dell’IVA, aumenti salariali, esenzioni fiscali e trasporto gratuito per i giovani lavoratori. Questa offensiva di redistribuzione totale del potere d’acquisto e della salute ha come priorità le classi lavoratrici e i giovani lavoratori, che costituiscono il grosso dei battaglioni dell’elettorato della RN.

L’ottava ondata dell’indagine elettorale CEVIPOF conferma l’importanza di questi segmenti elettorali per Marine Le Pen. Quest’ultimo è primo nelle intenzioni di voto tra i 25-34enni con il 22% dei voti, davanti a Emmanuel Macron. Il presidente della RN vincerebbe anche abbastanza ampiamente al primo turno tra operai (34%) e impiegati (22%).

Altro obiettivo: i pensionati, che restano meno inclini a sostenere la RN – solo il 13% di loro voterebbe per il suo presidente. Agli anziani Marine Le Pen promette la rivalutazione delle pensioni e della vecchiaia minima, e l’abolizione delle tasse sull’eredità diretta per le famiglie a basso reddito e le classi medie.

Allo stesso tempo, la RN si è allontanata da posizioni economiche più liberali sui dipendenti pubblici, sulla deregolamentazione o sul ritiro dello stato sociale. Queste politiche rappresentano solo il 21% del programma 2022, rispetto al 35% di cinque anni fa. Rappresentavano quasi l’80% sotto Jean-Marie Le Pen a metà degli anni ’80.

Infine, ha mantenuto le sue radici nel nazionalismo economico (13% del programma). Marine Le Pen continua a difendere la sovranità economica nazionale, il protezionismo, il rifiuto del libero scambio o la preferenza data alle imprese nazionali contro la libera concorrenza dell’Unione Europea.

Questo posizionamento sulla sinistra economica, associato alla tradizionale retorica populista e nazionalista della RN che si oppone alle élite economiche e politiche “globaliste” al popolo, traccia i contorni di un “populismo sociale” che oggi distingue molto chiaramente Marine Le Pen di a destra gli altri suoi concorrenti, tra cui Éric Zemmour: il programma economico del candidato alla Riconquista riunisce un totale del 43% di misure di orientamento liberale, più del doppio di quello del presidente della RN.

Il progetto social-populista di Marine Le Pen non è nuovo. Ha iniziato 10 anni fa, subito dopo il suo arrivo alla guida della FN. Sulla scia della crisi finanziaria del 2008 e della crisi del debito sovrano del 2011, il Fronte Nazionale aveva adottato un programma “keynesiano” di spesa pubblica, espansione dei servizi pubblici e, già, potere d’acquisto contro l’austerità imposta dal governo di François Fillon. Nel 2012, il 59% delle proposte economiche del FN era già orientato verso la sinistra economica, rompendo con gli orientamenti più liberali del partito sotto l’era di Jean-Marie Le Pen (vedi Figura 2).

La scommessa di Marine Le Pen

Durante i cinque anni di mandato di Emmanuel Macron, Marine Le Pen ha lavorato per coltivare la sua immagine social-populista, unendosi in diverse occasioni ai ranghi della sinistra e dei sindacati. A fine 2019 si era fortemente opposta alla riforma delle pensioni. Nel marzo 2021 il presidente della RN aveva denunciato anche la riforma dell’assicurazione contro la disoccupazione da parte del governo, chiedendo a Emmanuel Macron di porre fine a questo “sanguinamento sociale“.

L’ultima parte del nostro sondaggio elettorale conferma che questa è una scommessa potenzialmente vincente: Marine Le Pen raccoglie lì il 17,5% delle intenzioni di voto (+3 punti dall’inizio di marzo), molto più avanti di Éric Zemmour (12%) e Valérie Pécresse ( 10%).

In un incontro a Saint-Martin-Lacaussade il 25 marzo, Marine Le Pen ha ripetuto la sua visione populista del duello che spera di infliggere contro Emmanuel Macron, opponendo il “grande” al “piccolo”, il “popolo” agli “eletti “. “Tra Emmanuel Macron e noi, ha detto, c’è la scelta tra il potere del denaro che avvantaggia pochi e il potere d’acquisto che avvantaggia tutti”.

L’aumento dei prezzi del carburante legato all’invasione della Russia risuona fortemente con la retorica social-populista lepenista e oggi avvantaggia Marine Le Pen. Giocando ancora una volta l’opposizione del piccolo contro il grande, il leader della RN ha proposto il 10 marzo di “togliere gli aumenti” delle tasse sui carburanti tra il 2015 e il 2018 e di compensare queste cancellazioni con una “tassa eccezionale sui gruppi petroliferi” .

L‘indagine elettorale del CEVIPOF mostra che le preoccupazioni economiche legate alla guerra sono più forti tra i sostenitori elettorali di Marine Le Pen: il 53% si dice “molto preoccupato” per l’economia, contro il 43% dell’intera Francia.’elettorato. Non meno del 69% degli elettori di Marine Le Pen afferma che il potere d’acquisto è una delle questioni che contano di più nella scelta del voto al primo turno delle elezioni presidenziali, rispetto al 56% dell’elettorato di Valérie Pécresse e solo al 47% degli elettori di Eric Zemmour.

Difendendo un programma social-populista molto prima dello scoppio della guerra in Ucraina, Marine Le Pen ha scommesso politicamente che le crescenti preoccupazioni socioeconomiche dell’elettorato avrebbero potuto darle un vantaggio decisivo rispetto ai suoi principali concorrenti. I sondaggi sembrano, per il momento, darle ragione.