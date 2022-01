A quattro mesi dal primo turno delle elezioni presidenziali francesi del 2022, i candidati dei principali partiti stanno già facendo campagna elettorale.

Emmanuel Macron, che non ha ancora annunciato ufficialmente la sua candidatura, tiene frequenti discorsi pubblici per mostrare i suoi successi e sottolineare la necessità di portare avanti la sua agenda.

Eppure la situazione politica rimane molto più instabile di quanto non sia mai stata prima in questa fase relativamente iniziale della campagna. Le imminenti elezioni si svolgeranno in un contesto senza precedenti, caratterizzato da una gamma frammentata di candidati, da una persistente crisi politica strutturale e dalla continua incertezza sulla pandemia.

L’eredità del 2017

In un certo senso, questa è una campagna insolita dopo l’altra. Le elezioni francesi del 2017 sono state di per sé un allontanamento dalla norma poiché hanno inaugurato la vittoria di un candidato di nessuno dei due partiti principali che avevano alternativamente detenuto il potere dagli anni ’60. Annunciava una rottura con la Quinta Repubblica, fino a quel momento definita da una divisione destra/sinistra.

Solo per la terza volta in dieci elezioni, il secondo turno delle elezioni del 2017 non ha contrapposto un candidato della destra tradizionale a un rappresentante della sinistra socialista.

Invece, il nuovo arrivato Emmanuel Macron, che ha affermato di essere “né di destra né di sinistra” ha affrontato l’estrema destra Marine Le Pen. I due precedenti casi simili sono stati nel 1969 (quando il secondo round ha visto il centrista Alain Poher affrontare il gollista Georges Pompidou) e nel 2002 (quando il presidente uscente di destra Jacques Chirac ha assunto il ruolo di tutore della Repubblica francese contro il candidato di estrema destra Jean- Marie Le Pen).

Soprattutto, i due principali partiti tradizionalmente considerati idonei a governare – il Parti Socialiste e Les Républicains – si sono trovati emarginati da uno spettro atomizzato di nuovi attori in cui volti nuovi (Macron) e figure di protesta (Le Pen e firebrand di sinistra Jean-Luc Mélenchon) si è rivelato più attraente.

Questa frammentazione spiega perché nessuno dei candidati al secondo turno ha ottenuto più del 25% dei voti al primo turno per la prima volta dal 2002. L’indebolimento dei maggiori partiti ha anche contribuito a consegnare la vittoria a una nuova maggioranza formata attorno al nuovo presidente nella successive elezioni parlamentari.

A quel tempo, alcuni esperti pensavano che lo spettro politico francese si sarebbe ristrutturato attorno a questa maggioranza “sia di sinistra che di destra”.

Cinque anni dopo, questo chiaramente non è successo. Lo spettro delle scelte politiche per gli elettori francesi si è ulteriormente frammentato. Durante il suo mandato, Macron non è riuscito ad allargare la sua base elettorale, che si attesta ancora al 20-25% degli elettori. Alle elezioni del Parlamento europeo del maggio 2019, la coalizione che sostiene Macron ha ottenuto il 22,4% dei voti; nel dicembre 2021, i sondaggisti lo mettevano a una media del 24% per le elezioni del 2022.

Invece di cambiare politica, Macron ha semplicemente rafforzato la sua base elettorale, spostandola al centrodestra. Questo teoricamente lascia un certo spazio libero a sinistra, ma che nessun candidato sembra in grado di occupare oggi.

Una profusione di candidati

La sinistra francese non è riuscita a superare le fratture che tengono separati i suoi clan. Anche la sinistra anti-establishment che si è unita attorno a Jean-Luc Mélenchon nel 2012 e nel 2017 sta ora proponendo due candidati, con Mélenchon in corsa per il partito di estrema sinistra La France Insoumise e Fabien Roussel in rappresentanza del Parti Communiste.

Sebbene la destra consolidata sia riuscita a schierare un solo candidato, Valérie Pécresse, l’estrema destra ha due candidati per la prima volta dal 2002, Marine Le Pen ed Éric Zemmour.

Come nel 2002 e nel 2017, questa profusione di candidati rende meno prevedibile il risultato elettorale perché abbassa la soglia per la qualificazione al secondo turno.

Il presidente in carica è l’unica figura ad occupare esclusivamente lo spazio politico che sostiene: il centro. Ma la sua posizione è meno sicura di quella dei suoi predecessori quando hanno chiesto la rielezione (Nicolas Sarkozy nel 2012, Jacques Chirac nel 2002, François Mitterrand nel 1988 e Valéry Giscard d’Estaing nel 1981) poiché deve respingere i rimproveri di sia la sinistra che la destra. Ciò significa che il suo attuale status di favorito rimane fragile.

Una crisi duratura

La frammentazione dei partiti è sintomatica di un problema più profondo che ha rosicchiato la democrazia francese dagli anni ’80: una crisi della rappresentanza politica.

I francesi si sono alienati dalla politica nella forma che ha assunto dal 19° secolo, basata su partiti di massa e suffragio universale. Ci sono meno attivisti e meno persone che votano.

Ciò è dovuto a diversi fattori: disillusione tra gli elettori visti i fallimenti dei governi alternati dal 1981; scandali che hanno rovinato l’immagine dei politici, sospettati di essere nel migliore dei casi trasgressori e nel peggiore dei casi corrotti; e l’ascesa di una società individualista che preferisce impegni personali e casuali alle manifestazioni politiche.

Il popolo contro le élite

La vittoria elettorale di Macron nel 2017 è il risultato di questa crisi della rappresentanza politica tradizionale. Ha cacciato coloro che sostenevano quello che allora veniva chiamato in modo significativo “il vecchio mondo” perché sembrava un nuovo tipo di candidato esterno al “sistema” – in particolare il sistema dei partiti – e sosteneva l’innovazione dirompente.

Ma la sua incapacità di ristrutturare in modo duraturo le offerte politiche della Francia o di cambiare le narrazioni e le pratiche politiche a lungo termine hanno solo acuito questo senso di crisi.

Un divario si sta allargando tra la gente comune e un’élite che considerano arrogante e disconnessa dalle realtà che i francesi devono affrontare. E, in molte menti, Macron incarna questa élite.

Come i loro predecessori, il presidente francese e il suo governo hanno dovuto affrontare un’ostinata mancanza di popolarità: dopo le prime settimane in carica, i loro indici di gradimento hanno raramente superato il 40%.

Questo malcontento in tutta la società francese si è riflesso anche in una serie di proteste. Negli ultimi anni, i manifestanti hanno rifiutato la mediazione politica tradizionale, espresso esasperazione per decisioni politiche ritenute scollegate dai normali bisogni dei francesi e talvolta hanno persino rivelato la tentazione di usare la violenza.

Nel 2016, l’allora presidente François Hollande ha dovuto fare i conti con le proteste di Nuit Debout e, più in generale, con le manifestazioni di piazza contro il suo nuovo diritto del lavoro. A novembre e dicembre 2018, il suo successore ha affrontato disordini sociali su una scala completamente diversa: i gilets jaunes o il movimento dei “gilet gialli”, che hanno messo a nudo una spaccatura tra il potere politico e i francesi comuni che vivono in aree semi-rurali e urbane frange che temono un impoverimento crescente.

Queste proteste hanno costretto Macron a entrare in contatto diretto con i francesi comuni e offrire una nuova forma di partecipazione dei cittadini al processo decisionale pubblico attraverso un’iniziativa di dibattito nazionale nella prima metà del 2019. Ma questa idea non ha mai portato a risultati politici tangibili e, in definitiva, si è rivelato un vicolo cieco.

Il ruolo della pandemia

L’inizio improvviso di una crisi sanitaria senza precedenti non ha posto fine alla crisi politica francese, anche se potrebbe aver rafforzato la legittimità del potere esecutivo. Nell’autunno 2021, i movimenti contrari al pass sanitario francese hanno preso in prestito aspetti della strategia di mobilitazione dei manifestanti dei gilets jaunes.

Nel frattempo, le elezioni che si sono svolte in questo periodo peculiare sono state condizionate sfavorevolmente da un livello di astensione senza precedenti: 55% alle elezioni amministrative di marzo e giugno 2020 e 66% alle elezioni regionali e dipartimentali di giugno 2021.

Le elezioni presidenziali si svolgeranno nel mezzo della stessa crisi sanitaria, il che rende difficile chiamare direttamente gli attivisti all’azione e convincere gli elettori ad andare alle urne.

Le crescenti tensioni nella società francese saranno una caratteristica fondamentale delle elezioni presidenziali di quest’anno. Nei primi mesi di campagna elettorale, questa crisi è stata tanto evidente nella profusione di candidati intenzionati a rifiutare il “sistema” (come Arnaud Montebourg a sinistra ed Éric Zemmour all’estrema destra) quanto nel diffuso emergere di temi relative all’identità nazionale nei dibattiti pubblici.

Ciò che manca ancora è un rinnovamento di idee e pratiche, che è ciò che alla fine determinerà se la maggior parte dei francesi tornerà mai alla politica.