A quattro mesi dal primo scrutinio delle presidenziali del 2022, i candidati dei principali partiti stanno già facendo campagna elettorale e lo stesso Presidente della Repubblica, non ufficialmente candidato, sta intensificando gli interventi pubblici per evidenziare il suo primato e sottolineare la necessità di proseguire il suo azione, come è stato in particolare il caso dell’intervista televisiva del 15 dicembre 2020. Tuttavia, la situazione politica rimane molto più confusa di quanto potrebbe essere contemporaneamente durante le precedenti elezioni.

Le elezioni del 2017 sono state atipiche, consentendo la vittoria di un candidato che non proveniva da nessuno dei maggiori partiti che condividevano il potere dagli anni Sessanta. Anche le prossime elezioni si stanno svolgendo in un contesto politico originale, segnato dal crollo del potere politico offerta, il perdurare di una crisi politica strutturale e le incertezze legate alla crisi sanitaria.

Un’offerta politica frammentata…

Le elezioni presidenziali del 2017 hanno segnato una svolta importante nella storia elettorale della Quinta Repubblica, modellata fino ad allora dal divario destra-sinistra.

Solo per la terza volta, su dieci di questi scrutini, il secondo turno non vedeva coinvolto un candidato della destra di governo e un rappresentante della sinistra socialista: i due precedenti si erano svolti nel 1969 (con un secondo turno contro il centrista Alain Poher al gollista Georges Pompidou) e nel 2002 (dove Jacques Chirac aveva difeso la Repubblica contro Jean-Marie Le Pen).

Ma soprattutto i due maggiori partiti di governo, il Partito Socialista (PS) e l’Unione per un Movimento Popolare (UMP), si sono poi trovati emarginati a causa dello scoppio di un’offerta politica in cui le nuove proposte (Emmanuel Macron) o i discorsi di protesta ( Marine Le Pen e Jean – Luc Mélenchon) erano più attraenti. Questa ripartizione spiega perché, per la prima volta dal 2002, nessuno dei due candidati presenti al primo turno ha superato il 25% dei voti al primo turno. Tuttavia, questo indebolimento dei maggiori partiti che hanno strutturato la vita politica francese dagli anni ’80, durante le successive elezioni legislative, ha favorito la vittoria di una nuova maggioranza, formata attorno al nuovo presidente Emmanuel Macron.

Alcuni osservatori potrebbero allora pensare che il panorama politico si riorganizzerebbe attorno a questa maggioranza “e di destra e di sinistra”.

…e sempre più frammentata

Cinque anni dopo, possiamo solo vedere che non lo è e che l’offerta politica offerta agli elettori è diventata ancora più frammentata. Durante il suo mandato, il presidente non è riuscito ad ampliare la sua base elettorale, che si attesta ancora tra il 20 e il 25% dei voti: alle elezioni europee del giugno 2019, la lista che si dichiarava attiva ha ottenuto il 22,5%; e nel dicembre 2021, i sondaggisti gli hanno attribuito una media del 24% delle intenzioni di voto. Quindi ha semplicemente consolidato il suo elettorato, posizionandolo più nel centrodestra, liberando potenzialmente spazi a sinistra che nessuno è in grado di prendersi oggi.

La sinistra infatti non è riuscita a superare le divisioni che separano le sue organizzazioni partigiane. Anche la sinistra di protesta, che si è radunata intorno a Jean-Luc Mélenchon nel 2012 e nel 2017, presenta ora due candidati, uno della Francia ribelle, l’altro del Partito comunista. E se la destra di governo riesce a presentare un’unica candidatura (con Valérie Pécresse), come è avvenuto nelle tre precedenti elezioni (con Nicolas Sarkozy e François Fillon), l’estrema destra è, per la prima volta dal 2002 (con la candidatura di Brunot Mégret), rappresentato da due candidati, Marine Le Pen ed Eric Zemmour.

Come nel 2017 o nel 2002, questa dispersione dei candidati rende più incerto l’esito del ballottaggio, poiché la soglia per l’accesso al secondo turno è ridotta. Se il presidente uscente è l’unico ad occupare lo spazio politico che rivendica, al centro la sua posizione è più scomoda di quella dei suoi predecessori che chiedevano la rielezione (Nicolas Sarkozy nel 2012, Jacques Chirac nel 2002, François Mitterrand in 1988 o lo stesso Valéry Giscard d’Estaing nel 1981) in quanto ha dovuto subire attacchi da parte delle forze politiche governative sia di sinistra che di destra. Il suo status di favorito, concessogli dai sondaggi dell’autunno 2021, resta dunque molto fragile.

Una crisi persistente

Questa esplosione dell’offerta politica è uno dei sintomi di un male più profondo che affligge la democrazia francese dagli anni ’80: la crisi della rappresentanza politica. I francesi si sono progressivamente allontanati dalla vita politica così com’era organizzata dal XIX secolo, intorno a partiti di massa ed elezioni a suffragio universale. I militanti sono sempre più rari, anche gli elettori. Analizzato in una relazione presentata nel novembre 2021 al Presidente dell’Assemblea nazionale dalla Fondazione per l’innovazione politica, l’astensione aumenta ad ogni scrutinio, anche se incide meno sulle elezioni presidenziali (nel 1981 era del 19% al primo turno; nel 2017 è stata aumentata al 21%) rispetto a comunale (21% nel 1983, 36% nel 2014) o, peggio ancora, legislativo (29% nel 1981, 51% nel 2017).

Diversi fattori spiegano questa crisi: la delusione dell’opinione pubblica per il fallimento degli avvicendamenti che si sono susseguiti dal 1981; i “casi” che hanno colpito l’immagine dei politici, sospettati nel migliore dei casi di non mantenere le promesse, nel peggiore di essere corrotti; e l’avvento di una società individualista, che preferisce impegni individuali e una tantum alle mobilitazioni collettive.

La fine dell’interruzione?

L’elezione di Emmanuel Macron nel 2017 è stata una conseguenza di questa crisi della tradizionale rappresentanza politica. Proprio perché si presentava come un nuovo candidato, estraneo al “sistema” – in particolare a quello dei partiti – e paladino del “sconvolgimento” che ha soppiantato i sostenitori di quello che allora significativamente veniva chiamato “il vecchio mondo”. Ma la sua incapacità di ristrutturare in modo sostenibile l’offerta politica, la retorica politica e le pratiche hanno ulteriormente rafforzato questo senso di crisi. Il divario si sta allargando sempre di più tra il popolo e le élite considerate arroganti e tagliate fuori dalla realtà dei francesi. Ed Emmanuel Macron è giustamente considerato l’archetipo di questa élite.

Come i loro predecessori, il presidente ei membri del governo hanno dovuto affrontare una duratura impopolarità; trascorse le prime settimane di mandato, molto raramente ricevono più del 40% di pareri favorevoli.

L’insoddisfazione che attraversa la società francese ha portato anche a un susseguirsi di movimenti sociali, che esprimono sia il rifiuto delle mediazioni politiche tradizionali, sia l’esasperazione di fronte a decisioni politiche ritenute svincolate dalle aspettative dei francesi anonimi e talvolta anche la tentazione di ricorrere alla violenza.

Nel 2016, François Hollande ha dovuto affrontare il movimento “Night Standing” e, più in generale, una mobilitazione di piazza contro il “Labour Law”. Nel novembre-dicembre 2018 il suo successore si è confrontato con un movimento di tutt’altra portata, quello dei “gilet gialli”, che ha svelato lo spartiacque tra il potere politico e la “Francia delle rotonde”, quello dei territori periurbani ossessionati dal declassamento . Questa sfida lo ha spinto a rinnovare il contatto diretto con i francesi e a incoraggiare una nuova forma di partecipazione dei cittadini, organizzando un “grande dibattito nazionale” nella prima metà del 2019. Ma questo tentativo non è andato a buon fine, vero sbocco politico ed è rimasto senza futuro .

L’astensione, un fattore importante nelle prossime elezioni

Lo scoppio di una crisi sanitaria senza precedenti non ha arginato questa crisi politica, sebbene alla lunga abbia contribuito a rafforzare la legittimità dell’esecutivo. Nell’autunno del 2021, i movimenti di opposizione al lasciapassare sanitario hanno mutuato parte del loro discorso e delle loro modalità di mobilitazione dai Gilet Gialli.

E le votazioni avvenute in questo particolare periodo sono state sanzionate da un’astensione senza precedenti: oltre il 55% per le elezioni comunali di marzo-giugno 2020, oltre il 66% per le regionali e dipartimentali di giugno 2021.

Il livello di astensione è una delle chiavi delle prossime elezioni presidenziali, che si svolgeranno nello stesso contesto di crisi sanitaria, durante la quale è più difficile mobilitare direttamente attivisti ed elettori. Il rafforzamento delle tensioni che attraversano la società francese è dunque uno degli elementi essenziali del contesto delle elezioni presidenziali del 2022. Questa crisi si riflette, in questi primi mesi di campagna, anche nel moltiplicarsi dei candidati che ascoltano rifiutare il “sistema” (Eric Zemmour, Arnaud Montebourg) solo attraverso l’onnipresenza di temi identitari nel dibattito pubblico.

Ma il rinnovamento delle idee e delle pratiche, che condiziona la riconciliazione della maggioranza dei francesi con la politica, resta invisibile fino ad oggi.