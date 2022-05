Dopo la nomina di Matteo Zuppi alla guida dei vescovi italiani, la CEI, è finalmente chiaro che Papa Francesco ha (di nuovo: finalmente) preso in mano i gangli decisionali della Chiesa Cattolica italiana, europea, universale. Cattolica, appunto.

Matteo Maria Zuppi, sessantasei anni essendo nato a Roma l’11 ottobre 1955, è Arcivescovo di Bologna dal 27 ottobre 2015, Cardinale dal 5 ottobre 2019, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana dal 24 maggio 2022. Dopo l’incontro, inizio degli anni ’70, con Andrea Riccardi fondatore della Comunità di Sant’Egidio, si coinvolge e comincia a lavorare prima nelle scuole popolari poi con gli anziani soli e gli immigrati. Decisivo il suo ruolo per la mediazione e la pace in Mozambico. Giudizio sintetico: un sant’uomo. Giudizio ‘strategico’: un altro Jorge Mario Bergoglio, con le sue peculiari caratteristiche e differenze umane e cristiane.

Francesco e la ‘sua’ chiesa, dunque. Che poi se c’è uno che della Chiesa Cattolica non ha fatto cosa propria (cioè ‘cosa nostra’, e ogni allusione è puramente voluta) è proprio Bergoglio. Ecclesia, Assemblea, Sinodo, Popolo di Dio… Ogni termine storico rimanda ad un dato collettivo, ora la ‘monarchia’ dell’uomo solo al comando inizia ad essere finalmente (ancora) riassorbita grazie a lui. Occorre però ‘comprendere’ Francesco. Già, proprio etimologicamente comprenderlo. Assorbire e metabolizzarne la sua grandezza e la radicale, rivoluzionaria, alterità. Unica, probabilmente, nel panorama mondiale. In ogni ambito. E, nella fattispecie, l’autentico legame con il primo fondatore, Gesù Cristo. (Poi sono venuti Paolo di Tarso e Costantino, ma questa è un’altra storia. A volte radicalmente altra).

E allora, Francesco che può agire finalmente (ripetiamo) con quasi piena libertà nella vicinanza alle persone. Con e nella misericordia. Papa, Vescovi, buon Dio e poveri uomini. Sopra tutto poveri uomini.

FRANCESCO E LA ‘SUA’ CHIESA /1 (continua)

