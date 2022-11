Frana ad Ischia: la politica illegale dell’ Italia nel fango

Non crediamo mai abbastanza

a ciò in cui non crediamo

(M. Conte S. 2004)

Quando siamo stati piccoli sentivamo ogni tanto in un dialogo improvvisato qualcuno sbottare con un ‘qui succede Casamicciola!’ per dire di un disastro che sarebbe esploso. Diventato grande, ho letto del terremoto di Casamicciola del 28 luglio 1883 quando nell’isola di Ischia il terremoto distrusse l’80% degli edifici, allora pochi prima delle redditizie speculazioni edilizie affacciatesi copiosamente sull’isola ed in questo Paese, uccidendo in appena 15 secondi il 30% dei suoi abitanti. E fu così che sull’isola arrivò uno dei più importanti studiosi del mondo un giovanissimo professore milanese, Giuseppe Mercalli, a cui dobbiamo la famosa Scala di valutazione dei danni di un terremoto. Per inciso ad Ischia il terremoto fu del 10° grado poco meno dell’Apocalisse.

Ed oggi? Ah nulla di speciale, è nuovamente crollato un costone di montagna che per 7-800 metri si è portato con sé tutto ciò che ha trovato sul suo inconsapevole cammino. Con il solito pentito, già costruttore ovvero uno dei colpevoli, dire che certo “sull’isola ho tirato su case dal giorno alla notte. Qui così fanno tutti e nessuno controlla”. Perfetta sintesi, ho finito il mio articolo. Io, noi, molti, abbiamo visto ovunque in questo disastrato paesaccio tirare case in tempi velocissimi, quasi mai per attività legali. Se lo fanno tutti, io in fondo essendo solo che colpa potrò avere? I controlli poi dove sono, perché se ci fossero, saremmo costretti a stare nell’angusto confine che le leggi prescrivono? Sì, questo è il fine della legge possibilmente da applicare con giustizia verso tutti. Perché la legge pone proprio quei confini e paletti senza i quali si realizza solo l’arbitrio del potente. Ho visto nel mio peregrinane sociologico di anni fa in giro per il Sud, in quelle tante aree dove la legge scritta non è mai stata applicata, lì dove lo Stato non c’era, ma vigeva un’antica legge della violenza mafiosa con istituzioni della Repubblica ‘circondate’ in casematte di carabinieri e polizia in territori il cui humus culturale e storico ha consentino il proliferare delle mafie. Poi esportate al ricco Nord. Lì dove il fu Maroni Ministro leghista della Repubblica a cui è stato riconosciuto addirittura un funerale di Stato, perché il potere compromesso si difende tutto e fa scudo al mondo esterno, giurava non esserci in Lombardia, minacciando Saviano e Rai3 di querele e molto altro. E da ministro non sapeva che i fattivi lombardi del fare concionavano con la mafia mentre si accordavano con i camorristi del Sud per scaricare rifiuti tossici a tonnellate. Così tanto per ricordare.

L’ho vista al Sud l’edificazione selvaggia in forme talmente clamorose davanti a tutti e nessuno sapeva e vedeva nulla. Si alzavano case, con un ritornello che molti hanno ascoltato, per cui si tiravano su case abusive “tanto poi arriverà un condono”. Un giorno di tanti anni fa, in un caldo asfissiante, ero negli splendidi resti archeologici dei Templi di Agrigento e scattavo foto a tanta bellezza. Ebbi enormi difficoltà perché dovunque mi posizionassi comparivano nell’obiettivo decine di abitazioni, rigorosamente certificate nel loro totale abusivismo… Quelle stesse case che qualcuno temerario voleva abbattere, che ingenui, per affermare il principio della legalità, patetici e ridicoli…, e ricordo le manifestazioni partecipate di abusivi scortati da vigili urbani con, naturalmente, e vogliamo farcelo mancare? il vescovo o prelato del posto? Vuoi mettere in una terra così pietosa di pii cattolici regno di mafie secolari tutte di buoni cristiani mettere davanti a tutti i vessilli della fede e del buon Dio? Migliore protezione non ce ne sta… Oddio, se aiutata pure dallo Stato che elude le leggi che ha votato, meglio ancora. Sei in una botte di ferro, e chi ti tocca? Quante campagne elettorali sono state fatte salvando i peggiori ladri e corruttori di questo paese mentre la maggioranza di legali cittadini pagava tasse e prebende varie ad uno Stato primo attore istituzionale illegale di un paese governato da violazioni di leggi e norme? Molti amministratori nazionali e locali invischiati e collusi in strategie criminali o illegali, votati cercando i voti di mafie territoriali i veri controllori di un territorio privo delle regole di uno Stato civile e legale?

Così mentre siamo a 7 morti e 5 dispersi qualcuno maledirà per comodo la natura che però non ha un’anima, non è un killer, non uccide, la natura ha suoi movimenti immoti che da secoli agiscono sotto la forza degli elementi che riesce a scatenare. L’anima, al contrario, dovrebbero averla gli umani, ed insieme a questa, quando si trova, dovrebbero progettare con razionalità con previsioni ed analisi dei rischi e suo contenimento. Ma sovente gli umani che dovrebbero sovrintendere a tutto ciò amministratori e politica nel suo agire per il benessere collettivo, sono troppo affaccendati in altre faccende per potersi pure occupare di faccende riguardanti la protezione la sicurezza ed il benessere della collettività. A cui però non possono sottrarsi quanti più o meno cittadini speculano, edificano violano leggi norme e protocolli per erigersi case abitazioni ville in terreni friabili, fragili, pericolosi, trincerandosi dietro un comodo stato di necessità. A cui deve provvedere lo Stato. Lì dove non si dovrebbe mai edificare. Dopo, poi, arriva un disastro del genere e mentre qualcuno incolpa l’essere umano troppo avido ed assegna al volere divino di un dio l’apocalisse quale palingenesi per i peccati dell’uomo, ci sono altri, geologi, climatologi, analisti del territorio che dicono provano confermano che l’ennesimo disastro è opera colpevole dell’uomo. E dunque di che parliamo?

Mentre cerchiamo morti e dispersi al netto dei cinismi del peggiore e più lercio individuo, quel fascio leghista che due giorni fa da Milano (!) indicava ben 8 morti, subito sconfessato dal titolare del ministero dell’Interno, quello che pianta dosi si odio contro gli emigranti. Quante saranno le vittime diverrà con l’immediatezza della scarna intelligenza da social elemento del solito ripetuto finto dibattito sui mali del Paese e sulla capacità che questo friabile e franoso Paese immorale ha di non ripetere errori di cui si conoscono responsabili e colpevoli che non saranno perseguiti. Un gioco collettivo in cui si fa finta di assumere con gravità un disastro individuandone cause e colpevoli che non saranno perseguiti.

Per l’isola di Ischia i colpevoli sono tutti, la politica che non amministra che non prevede controlli seri ed i suoi abitanti che non per evidente necessità, le solite lagne sulla necessità di una casa, ma che per lucro hanno contribuito con l’opportuna omertà e corresponsabilità di amici e sodali conoscenti e parenti tra loro ad edificare dove non dovevano. Perché il turismo in quell’isola è un affare gigantesco su cui molti campano molto bene. Vogliamo vedere quanto viene dichiarato al fisco per avere una evidente conferma? Poi solo dopo si chiamano gli scienziati, gli esperti che ripetono sempre le stesse parole. Non si doveva costruire lì, non si dovevano lasciare terreni franosi in balìa della natura che non aspetta le magagne corruzioni collusioni arricchimenti umani per fare il suo corso. Immutabile nel tempo. Basta, piangeteveli voi politicanti immorali che adesso si scannano con linguaggi allusioni e strumenti simil mafiosi, ché questa è la vulgata dominante che ha vinto, con quel parlare a mezza bocca con frasi intimidatorie lasciate a metà, allusive, elusive, tali da non portare a querele che per questa raccolta indifferenziata politicante diviene un ulteriore elemento di guerriglia politica. E così leggo del CS, il cazzaro supremo, quello pseudo di sinistra che pugnala presidenti del consiglio e fa cadere governi, sparare palate di fango contro il Conte, ché la battaglia politica per costui è l’odio da rimandare indietro contro quei pentastallati che gliene ne hanno volgarmente dette di tutti i colori possibili. Ha ragione, ma reagire così è miserevole e significa porsi sullo stesso piano inclinato dove il fertilizzante scende meglio a valle. E dunque il decreto nel primo sciagurato Conte-Salvini diviene il comodo ipocrita gioco di società politico che così facendo cerca di mondarsi di colpe pluridecennali a favore di evasori di tutti i tipi, dinanzi allo sveltimento di pratiche con l’ex professore a dire che non è stato un condono il decreto o legge che sia quell’atto del 2018 ma uno sveltimento di pratiche, mannaggia alla burocrazia, ma non diceva di averla liquidata quell’altro buffone fascio leghista del Calderoli con le sue sceneggiate a far finta di bruciare tonnellaggi di inutili atti burocratici? E così vai a leggere e trovi all’art. 25 “Definizioni per un condono” ma il Prof. sottilizza parlando solo di sveltimenti burocratici, sì certo ma per condoni fino al ritroso 1985, per sanare illegalmente con legge legale un andazzo e sanare tanti altri atti non perseguiti. E tutti ad attaccarsi al dito della legge 2018 per attaccare Conte e Salvini per non vedere la luna ovvero della coscienza sporca di partiti dell’arco costituzionale, con ottima preponderanza delle destre che rifanno lo stesso adesso, che per decenni hanno sanatocondoni edilizi, fiscali, contributivi. E mentre si imbastiscono strumentali finti dibattiti come comunicazione civetta che distragga il popolo sulle illegalità strutturali che questo paese ha legittimato bisogna ricordare numeri strutturali che fanno spavento.

E così veniamo a sapere che sui 7904 comuni italiani addirittura ca. 7500, ovvero il 93%, sono a rischio ideogeologico! Ne vogliamo di più? Solo ad Ischia, isola di evasori, su ca. 60 mila abitazioni sono state presentate i passato qualcosa come 29 mila richieste di sanatorie da abusivismi edilizi!! Ovvero circa la metà dell’intera isola sommersa dal cemento informale con il mito del turismo da soddisfare, consolidata forma di prostituzione con cui il Mezzogiorno ha distrutto se stesso, arricchendosi. Nessun cittadino magari tra i morti sapeva nulla? E le istituzioni locali, ed i rappresentanti politici dell’area e regione di riferimento divenuti poi ‘onorevoli’ che cosa hanno fatto se non alimentare un circuito di illegalità sovente ai confini con organizzazioni criminali? Ed intanto con pomposità l’ultimo governo del Sig. Meloni, che ha solo limato qualche oscenità di troppo nella sua prima asfittica ed inutile legge di bilancio cancellando piccole cartelle esattoriali e qualche altra piccola sforbiciatina qui e là. Tanto per non far dimenticare l’elettorato di riferimento che li premia fatto di evasori fiscali contributivi ed illegalità varia. Nel mentre fa finta di declinare legge od ordine per mettere a posto, magari umiliando emigranti e ragazzi che organizzano rave ed ai più piccoli e deboli ma salvando tutti gli altri portatori di voti. In questo le destre non le batte nessuno. Certo anche la sinistra talora si è fatta obnubilare da temi e problemi che ha preferito nascondere piuttosto che far esplodere, di leggi e norme fatte per sanare, coprire, occultare piuttosto che proporre finalmente una scomoda quanto sentita operazione di ripulitura amministrativa battendosi per una società più giusta e legale. In modo che responsabilità e colpe fossero chiaramente indicate ed attribuite.

Intanto mentre ci sono tanti che non sfuggono a leggi occhiute e deprimenti che tutto condannano tra cavilli burocratici asfissianti, per tutti gli altri mancanza di controlli collusioni amicizie favori condoni paci fiscali edilizie contributive hanno scavato un fosso incostituzionale tra chi paga e chi no. Perché non siamo tutti fatti della stessa pasta immorale. Questa sarebbe un’ottima battaglia morale e politica, di bilancio statale, di protezione del territorio non dovendo poi pagare di più per disastri che tutti conoscono. In modo di distribuire con chiarezza i delitti e le pene. L’Italia sommersa dal fango della propria incapacità, arbitrio e potere diseguale. Il Pnrr non cambierà tutto ciò. Devono cambiare prima cervelli e morale.