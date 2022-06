La Central Intelligence Agency opera a Kiev e lo fa da tempo, secondo un nuovo rapporto del New York Times. Quindi, mentre Biden ha insistito sul fatto che ‘niente stivali USA sul terreno’ in Ucraina, ci sono agenti dalla ‘suola morbida’, altrimenti noti come spie americane, che forniscono informazioni e altra assistenza tattica all’Ucraina nella sua guerra con la Russia.

Sembra che gli americani siano in questa guerra, piaccia o no.

La notizia, basata sul reperimento degli attuali ed ex funzionari del governo degli Stati Uniti, fa parte di un rapporto più ampio su una ‘rete nascosta’ di commando e spie statunitensi ed europei in ‘cellule’ gestite dal comando europeo del Pentagono «per accelerare l’assistenza alleata all’Ucraina truppe». Gran parte di questa rete opera da basi militari in Francia, Germania e altrove. Ma come sottolinea il NYT, ci sono commando europei e agenti della CIA che lavorano all’interno.

I commando non sono in prima linea con le truppe ucraine e consigliano invece dal quartier generale in altre parti del paese o da remoto tramite comunicazioni crittografate, secondo funzionari americani e altri occidentali, che hanno parlato a condizione di anonimato per discutere di questioni operative. Ma i segni della loro logistica furtiva, dell’addestramento e del supporto dell’intelligence sono tangibili sul campo di battaglia. Diversi comandanti ucraini di livello inferiore hanno recentemente espresso apprezzamento agli Stati Uniti per le informazioni raccolte dalle immagini satellitari, che possono richiamare sui tablet forniti dagli alleati. I tablet gestiscono un’app di mappatura del campo di battaglia che gli ucraini usano per prendere di mira e attaccare le truppe russe.

Come al solito sembra che l’amministrazione voglia avere entrambe le cose: rassicurare il popolo americano che non siamo ‘in guerra’ con i russi, ma facciamo di tutto tranne che piantare un soldato americano e una bandiera all’interno Ucraina. La CIA, come ricorderete, si è concentrata sempre più sul combattimento operativo dall’11 settembre, gestendo elaborate prigioni segrete all’estero, impegnandosi in interrogatori potenziati (torture) e caccia all’uomo con droni armati e squadre di commando negli ultimi 20 anni. Potrebbe esserci un briciolo di luce tra gli agenti della CIA presenti oggi e le forze speciali statunitensi che hanno lasciato l’Ucraina dopo l’invasione della Russia, ma date le circostanze, è significativo? Tutto dipende da chi sta premendo il grilletto?

I russi potrebbero non vedere la distinzione e considerare questa notizia come un’ulteriore prova che la loro guerra è più con Washington e la NATO che con l’Ucraina. Per questo e altri motivi il rapporto del NYT ha scatenato un acceso dibattito sui social.

Heer, che è uno scrittore per The Nation, ha risposto a Sipher dicendo che le decisioni militari sono ‘soggette alla supervisione civile’, a cui Sipher, il cui profilo Twitter afferma di essere al Consiglio Atlantico ed è ‘ex servizio clandestino della CIA’, ha scherzato , questo deve essere fatto ‘attraverso rappresentanti eletti’.

Forse il due per cento del Congresso attraverso i comitati di intelligence della Camera e del Senato è consapevole che la CIA sta operando a Kiev, ma come ogni cosa – dalla guerra ventennale in Afghanistan a operazioni specifiche come l’assassinio di Qasem Soleimani nel 2020 – l’intero processo ha un soffio di timbri retroattivi senza spazio (o interesse) per il dibattito al Congresso. Il segreto operativo e la sicurezza sono senza dubbio la foglia di fico, ma quando non dovremmo essere in guerra non dovremmo essere in una guerra, giusto?

«Non credo che la gente si renda conto che in questo momento il rubinetto del Congresso è completamente aperto. Soldi, armi, informazioni, tutto ciò di cui hanno bisogno», ha twittato Jack Murphy, giornalista e veterinario dell’Iraq/Afghanistan. «Il pubblico americano non viene adeguatamente informato su ciò che il nostro governo sta facendo, poiché praticamente ogni singola operazione proposta dal DOD/CIA sta ottenendo il via libera».

Ma poi di nuovo la CIA ha agito impunemente per gran parte dei suoi anni di formazione, e fu solo quando la Commissione Church non portò alla luce tutte le cattiverie negli anni ’70 che il pubblico americano ne venne a conoscenza. Tuttavia, l’agenzia ha continuato a combattere sanguinose guerre per procura in luoghi come El Salvador e Nicaragua, e non dimentichiamo l’Afghanistan negli anni ’80. Dobbiamo credere che oggi ci sia un controllo più rigoroso?

Il che ci porta alla domanda da un milione di dollari: cosa ci aspettiamo da questa particolare (guerra per procura) per la quale gli Stati Uniti sono impegnati ben oltre il semplice invio di assistenza. George Beebe, che ha trascorso anni impegnato nell’analisi della Russia per la CIA, si chiede se Washington sappia fino a che punto si stia spingendo qui.

«Questo ricorda il fenomeno del ‘costo irrecuperabile’ che ha portato Washington ad aumentare il suo coinvolgimento in Vietnam da una manciata di consiglieri a mezzo milione di soldati in combattimento diretto», mi dice.

«Di fronte al crescente successo russo nella conquista del Donbass, stiamo raddoppiando ancora più sanzioni economiche alla Russia e un maggiore sostegno degli Stati Uniti e della NATO all’Ucraina. Come questo dovrebbe produrre qualcosa al di là di una situazione di stallo in corso e molto instabile è molto poco chiaro. Sembra che non abbiamo un piano di uscita praticabile».

Se la storia è una guida, non ne avremo una, finché non sarà troppo tardi.