Forum umanitario di Riyadh: ‘Modi più efficaci per rispondere alla crisi umanitaria’

Nel tentativo di riposizionarsi, l’Arabia Saudita si è impegnata in vari campi, tra cui quello umanitario. Con innumerevoli disastri che colpiscono le comunità e affliggono le popolazioni, non mancano le crisi che richiedono l’immediata attenzione della comunità internazionale.

Il 3° Forum umanitario internazionale di Riyadh ospitato dal King Salman Humanitarian Aid And Relief Center in collaborazione con le Nazioni Unite che riunisce leader umanitari, donatori, ONG e rappresentanti internazionali nel tentativo di promuovere una risposta umanitaria e scientifica efficace ed efficiente attraverso una serie di azioni piani e raccomandazioni.

Tenutosi dal 20 al 21 febbraio, gli argomenti hanno riguardato l’impatto incommensurabile del terremoto turco-siriano, gli effetti della guerra russo-ucraina, le donne e le violazioni dei diritti umani.

Tra i relatori c’erano funzionari del governo saudita, tra cui il ministro degli Esteri principe Faisal bin Farhan, il ministro di Stato per gli affari esteri Adel Al-Jubeir e il ministro della Salute Fahad Al-Jalajel, nonché alti funzionari dell’ONU e dell’UE: Martin Griffiths – Sottosegretario- Coordinatore generale per gli affari umanitari e gli aiuti di emergenza, Philippe Lazzarini – Commissario generale dell’UNRWA, Janez Lenarcic – Commissario UE per la gestione delle crisi, Lisa Doughten – Direttore del finanziamento umanitario dell’OCHA, altre organizzazioni delle Nazioni Unite e rappresentanti di governi stranieri come Andrew Mitchell – Ministro di Stato (Sviluppo e Africa) presso l’Ufficio Esteri, Commonwealth e Sviluppo, e Diana Janse – Segretario di Stato per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo presso il Ministero degli Affari Esteri svedese.

I relatori includevano giornalisti e media di alto livello che sottolineavano l’importanza di un giornalismo accurato e umanitario in tempi di guerra e disastri.

I panel hanno discusso di come raggiungere fisicamente, psicologicamente o attraverso i media le persone più a rischio. Esistono innumerevoli questioni che richiedono attenzione e risposta immediate, ma varie considerazioni, da quelle politiche a quelle tecniche e finanziarie, giocano un ruolo di ostacolo nel raggiungere in modo efficiente le aree e le comunità colpite.

Vedere come si stanno attualmente svolgendo le cose sul campo; c’è un assoluto bisogno di più “modi creativi” per garantire una consegna efficiente, aumentare i fondi e creare un ambiente che possa essere sia preventivo che preventivo.

I relatori hanno toccato gli sforzi di soccorso, ma anche la necessità di portare avanti questi sforzi con piani tangibili che abbiano un impatto diretto sulle persone sul campo. Un’attenzione particolare ai bambini e all’istruzione in generale; che è il primo aspetto che va incustodito durante i tempi difficili. L’istruzione è un pilastro giusto e generazionale che dovrebbe essere al centro dell’attenzione della comunità internazionale, ha affermato Lazzarini durante un panel su “Uno sguardo al futuro”.

Le persone spinte sull’orlo, non avendo nulla da perdere, si sentiranno sempre messe alle strette per andare oltre il limite. Questo è ciò a cui il mondo sta attualmente assistendo in Palestina, e si dovrebbe e si può agire per evitare una guerra onnicomprensiva che porterà a ulteriori perdite umane e dolore. È importante costruire la speranza nelle comunità per salvaguardare la stabilità e garantire basi adeguate, ha specificato Mitchell durante un panel su The State of the Humanitarian System, Challenges of 2023 and beyond.

Durante il forum, il Supervisore Generale SE Dr. Abdullah Al Rabeeah ha firmato ora un elenco di nuove iniziative assegnate alla risposta e alle comunità colpite dal terremoto sia in Turchia che in Siria per un totale di circa 49 milioni di dollari.

Il forum di due giorni si è concluso con un elenco di raccomandazioni che forniscono un quadro sul quale possono essere avviate ulteriori azioni. Il principale tra questi era la necessità di utilizzare la scienza come vantaggio nella gestione delle crisi e nella raccolta dei dati.

“Valutare i bisogni umanitari e monitorare gli interventi che determinano un impatto significativo sulle popolazioni colpite utilizzando tecnologie innovative, approcci basati su ricerche e prove, meccanismi di raccolta dati e analisi dei big data”.

Ci sarà sempre una crisi urgente a cui rispondere e altri bisogni da affrontare. Elencare le sfide del motivo per cui l’assistenza umanitaria non è del tutto efficiente, non è una scusa per non riuscire ad aiutare le persone che hanno un disperato bisogno di qualsiasi tipo di sostegno.

Gli incontri tenuti a margine del forum hanno chiarito che qualsiasi tipo di assistenza, non importa quanto piccola, è un’assistenza che raggiungerà persone che hanno perso tutto.

Una parte significativa dei colloqui ha riguardato la garanzia che l’assistenza fornita corrisponda alle esigenze sul campo. La risposta umanitaria immediata è spesso associata a una risposta emotiva ed è sempre generosa e altruista. Sebbene ciò possa inizialmente fornire supporto e aiuto, gli sforzi della comunità internazionale dovrebbero andare oltre l’accumulo di fondi e fare uso dell’intelligenza artificiale, dei progressi tecnologici e degli attori locali sul campo, che possono articolare ed evidenziare le esigenze fornendo allo stesso tempo dati validi su cui basare strategie umanitarie possono essere costruite.