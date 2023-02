Foreign fighters in prima linea nella guerra Russia-Ucraina

Il 2 febbraio 2023, l’ex marine statunitense Peter Reed è stato ucciso in Ucraina durante l’evacuazione di civili nella città in prima linea di Bakhmut. Due giorni dopo, il 4 febbraio, i corpi di due volontari britannici, Christopher Perry e Andrew Bagshaw, furono restituiti nell’ambito di un accordo di scambio di prigionieri con le forze russe. Le loro morti segnano alcune delle ultime vittime occidentali in Ucraina un anno dopo che le forze russe hanno invaso il Paese nel febbraio 2022.

I combattenti stranieri si sono riversati in Ucraina sin dal primo round di intervento militare russo nel 2014. Ma dopo l’invasione russa nel febbraio 2022, il numero di combattenti diretti in Ucraina è salito alle stelle. Dopo che il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto agli stranieri di unirsi alla Legione di difesa internazionale dell’Ucraina all’inizio della guerra il 27 febbraio, circa 20.000 volontari provenienti da più di 50 paesi sono arrivati ​​a Kiev nelle due settimane successive.

Molti si sono recati nel Paese per motivi ideologici. In contrasto con la disillusione provata da molti veterani occidentali dopo i tour di combattimento in Afghanistan e Iraq, la convinzione che avrebbero contribuito ad ‘alleviare la sofferenza ucraina’ e che avrebbero difeso la democrazia è stata una potente motivazione nel portare migliaia di volontari a Kiev.

Tuttavia, la stragrande maggioranza degli arrivi stranieri è tornata a casa prima dell’estate del 2022 per diversi motivi. Alcuni non avevano un’esperienza credibile e furono accusati di essere ‘turisti di guerra’ invece di dedicarsi alla liberazione dell’Ucraina. Anche i soldati occidentali che si sono offerti volontari si sono trovati a operare senza un forte supporto aereo e altri vantaggi tecnologici chiave di cui godevano rispetto ai gruppi militanti in Medio Oriente.

Le barriere linguistiche hanno spesso impedito ai combattenti stranieri di non essere in grado di comunicare chiaramente con le loro controparti ucraine. Accuse di criminalità, sia nei loro Paesi d’origine che in Ucraina, sono state mosse anche ad alcuni volontari stranieri.

La maggior parte delle stime colloca tra 1.000 e 3.000 combattenti stranieri che attualmente supportano le forze ucraine, in gran parte in servizio in tre battaglioni della Legione Internazionale. Si ritiene che centinaia di altri volontari stranieri professionisti prestino servizio in unità più piccole separate dalla Legione Internazionale.

Questi includono gruppi dominati da cittadini di tutta l’ex Unione Sovietica, come la legione georgiana, i battaglioni ceceni e il reggimento Kalinoŭski , un gruppo di combattenti bielorussi. Le unità militari dominate dall’Occidente includono gruppi come Alpha, Phalanx e la Norman Brigade. Tuttavia, anche queste unità hanno affrontato polemiche. La leadership della Norman Brigade, un’unità a guida canadese, ad esempio, è stata ripetutamente criticata da ex membri.

Anche le società militari e di sicurezza private occidentali (PMSC) sono attive in Ucraina. Il gruppo Mozart, un PMSC statunitense, creato per contrastare il gruppo Wagner PMSC russo (che prende il nome da un compositore tedesco), era attivo nel conflitto ucraino nei primi giorni. Ma quando i fondi si sono esauriti e le osservazioni di alcuni dei suoi membri hanno attirato l’attenzione negativa sui social media, il gruppo Mozart è andato in pezzi. La sua restante leadership sta attualmente tentando di riorganizzarsi e tornare in prima linea.

Il coinvolgimento di volontari statunitensi in Ucraina ha anche sollevato interrogativi su potenziali violazioni del Neutrality Act, emanato nel 1794 per impedire ai cittadini americani di essere coinvolti in guerre straniere. Tuttavia, mentre il Dipartimento di Stato americano ha raccomandato ai cittadini statunitensi di non recarsi in Ucraina, Washington ha fatto ben poco per impedire a migliaia di suoi cittadini di recarsi in Ucraina.

Gli Stati Uniti non sono soli nel loro messaggio misto sui combattenti stranieri. Il governo britannico ha dichiarato che è illegale per le truppe britanniche e il personale in ex servizio recarsi in Ucraina per combattere, ma a pochi giorni dall’invasione russa nel febbraio 2022, l’allora ministro degli Esteri Liz Truss ha annunciato il suo sostegno agli individui britannici che si recano in Ucraina per fare così. Altri governi occidentali, nel frattempo, hanno dichiarato che scoraggeranno i singoli cittadini dal recarsi in Ucraina, ma non perseguiranno coloro che lo faranno.

Ciò non ha impedito che venisse intrapresa un’azione legale contro coloro che vengono catturati. Nel giugno 2022, un tribunale della regione separatista di Donetsk controllata dalla Russia ha condannato a morte due cittadini britannici e un marocchino per aver combattuto nell’esercito ucraino. “Tale trattamento dei prigionieri di guerra costituisce un crimine di guerra, ma i russi hanno affermato che erano mercenari e, quindi, le regole di guerra non si applicavano a loro”, ha affermato l’ Harvard International Review.

Diffidenti nell’istigare una guerra più ampia tra NATO e Russia, i funzionari occidentali si sono astenuti dal mettere sul terreno stivali ufficiali. Tuttavia, le forze speciali statunitensi sono attive in Ucraina da prima della guerra e continuano a operare nel paese, insieme al personale della CIA. Inoltre, in Ucraina sono attive anche forze speciali di Gran Bretagna, Francia, Canada, Lituania e altri alleati occidentali.

Oltre alla mancanza di chiarezza sulle operazioni di intelligence e delle forze speciali, è difficile confermare il numero esatto di occidentali in Ucraina, che tipo di ruoli ricoprono, dove si trovano esattamente e quanti sono morti. Spesso vengono fatte anche affermazioni apparentemente errate riguardo alle loro vittime. Il 25 gennaio 2023, un sito web turco, presumibilmente citando quelli che si presume siano dati dell’agenzia di intelligence israeliana Mossad, ha dichiarato che migliaia di soldati dei Paesi della NATO erano stati uccisi, comprese centinaia dagli Stati Uniti e dal Regno Unito. Questa affermazione è stata subito smentita dalla NATO.

Il Cremlino, nel frattempo, ha evidenziato come la Russia non stia solo combattendo l’Ucraina, ma la stessa NATO, e i combattenti occidentali catturati sono la chiave per trasmettere questo messaggio sia al pubblico russo che al pubblico internazionale. Mosca ha cercato di inquadrare il conflitto come una lotta più ampia contro l’Occidente, che crede risuonerà con altre popolazioni in tutto il mondo.

Nel marzo 2022 , il Presidente russo Vladimir Putin ha chiesto ai combattenti stranieri di aiutare a liberare il Donbass, mentre secondo il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, 16.000 stranieri avevano indicato di essere disposti a combattere al fianco delle forze russe in Ucraina, secondo Newsweek.

Yevgeny Prigozhin, il finanziere del Wagner Group, ha dichiarato sul canale Telegram della sua azienda nel febbraio 2023 che più di 10 milioni di cittadini statunitensi si erano iscritti al gruppo per combattere per la Russia. Mentre Wagner ha trovato la maggior parte delle sue nuove reclute dalle carceri russe, il Cremlino ha avuto una certa fortuna nel reclutare combattenti stranieri in Ucraina. Molti PMSC russi hanno in genere reclutato dagli ex stati sovietici e si sospetta che i combattenti dell’Asia centrale stiano combattendo su entrambi i lati del conflitto.

Molti serbi risentono anche del ruolo storico dell’Occidente negli affari del loro paese e piccoli gruppi di cittadini serbi combattono a fianco delle forze russe in Ucraina dal 2014 . Funzionari serbi hanno notato nel gennaio 2023 che stavano monitorando i rapporti di altri serbi che servivano la Russia in Ucraina. I funzionari montenegrini stanno anche tentando di impedire ai loro cittadini, molti dei quali condividono sentimenti filo-serbi e filo-russi, di recarsi in Ucraina , e alcuni lo hanno già fatto dal 2014.

Soldati e personale iraniani sono in Ucraina per aiutare i russi a utilizzare droni di fabbricazione iraniana e, secondo un funzionario ucraino, 10 iraniani sono stati uccisi durante un attacco alle postazioni russe nell’ottobre 2022. Si sospetta che anche centinaia di combattenti siriani si trovino in Ucraina , rispecchiando il dinamiche della guerra civile siriana in cui le truppe iraniane, siriane e russe hanno combattuto insieme dal 2015.

La possibilità che altri volontari di altri paesi si uniscano alla guerra da entrambe le parti rimane alta. Nell’agosto 2022, i media statali russi hanno iniziato a suggerire che fino a 100.000 volontari nordcoreani avrebbero potuto sostenere la campagna del Cremlino in Ucraina. Mentre quel numero è chiaramente ottimista, i volontari nordcoreani potrebbero arrivare a superare la manciata di cittadini sudcoreani noti per aver viaggiato in Ucraina per combattere per Kiev.

Inoltre, anche un piccolo numero di cittadini statunitensi è andato a combattere per la Russia, insieme a commando afgani addestrati dagli Stati Uniti che ora combattono anche per la Russia in Ucraina. Sebbene il Cremlino neghi i rapporti, si ritiene che i soldati afgani siano stati attivamente reclutati dal Cremlino per mesi.

La guerra Russia-Ucraina è chiaramente più di una guerra tra due Paesi. Oltre agli aiuti materiali, sia la Russia che in particolare l’Ucraina hanno ricevuto dai loro alleati, migliaia di combattenti stranieri da tutto il mondo sono arrivati ​​per combattere al loro fianco. Man mano che continuano ad arrivare più volontari, c’è un rischio maggiore che altri Paesi rimangano invischiati nel conflitto. Stabilire salvaguardie per far fronte alle vittime di volontari stranieri e ai prigionieri di guerra è fondamentale per prevenire un’ulteriore escalation del conflitto.