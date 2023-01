Fondazioni d’impresa: ‘spin off‘ etico per le imprese?

Le Fondazioni di Impresa nascono per volontà di un imprenditore come persona fisica o di una impresa. Dagli anni 2000, questa tipologia di imprese sociali si è sviluppata in Italia ed in Europa.

In Italia sono 111, secondo l’ultima ricerca di Sodalitas e fondazione Bracco (2019), e già alcuni nomi ci indicano i settori dell’impresa che le ha generate: Campari, Merloni, TIM, Mondadori, Benetton, Edison, Adecco, Poste insieme, Marcegaglia, Pirelli, Allianz Italia, Prada e quasi tutto il gotha delle imprese italiane.

Le fondazioni di impresa sono solitamente la ‘longa manus’ di responsabilità sociale di una o più imprese anche se hanno una autonoma personalità giuridica privata ed hanno un fondo patrimoniale autonomo. Le nostre fondazioni sono una sorta di ‘servo motore’ delle imprese. Spesso non riescono a vivere di una vita autonoma imprenditoriale assoluta perché il cordone ombelicale dei trasferimenti di risorse dall’impresa fondatrice le condiziona ed anche perché il management è spesso condizionato da quello dell’impresa ‘madre’ che le ha fatte nascere. Salvo alcune eccezioni.

Sono anche il ‘beautiful exit’ per l’impresa che offre una immagine ed una realtà operativa che calmiera l’orientamento alla massimizzazione assoluta del profitto e lo traduce in una massimizzazione relativa del profitto. Uno ‘spin off etico’? E’ l‘impact capitalism, come spiega Ronald Cohen, filantropo e imprenditore inglese e guru di un capitalismo ‘dal volto umano’. E afferma: “L’impact capitalism coniuga l’impatto sociale e ambientale al profitto,sovvertendo la tirannia di quest’ultimo e ponendo l’impatto saldamente al suo fianco, affinchè lo tenga sotto controllo“. Affermazione radicale che trova nelle fondazioni d’impresa il veicolo che progressivamente cambia il paradigma gestionale: “il profitto sempre e comunque al massimo”.

Solitamente c’è una impresa fondatrice che alimenta il fondo attraverso il conferimento di una quota percentuale legata agli utili ante imposte. L’impresa fondatrice, attraverso il conferimento di una quota percentuale solitamente legata agli utili ante imposte, finanzia la fondazione. Ovviamente l’entità di questo trasferimento è deciso dalla governance dell’impresa fondatrice che lo gestisce secon una dioscrezionalità dettata da opportunità o meno di sviluppare impatto sociale, ambientale e di governance. Un approccio ESG mediato.

Comunque quasi tutti gli statuti delle imprese fondatrici non contemplano una percentuale fissa degli utili come base, ma adottano dizioni di ampia discrezionalità.

Senza scandalizzare, si può anche dire che le attività solidali e filantropiche della fondazione possono promuovere e facilitare gli interessi commerciali. Certamente c’è un cambiamento del ruolo filantropico: da ‘stacco dell’assegno’ a favore dei beneficiari alla logica dell’investimento con la conseguente valutazione d’impatto (economico, sociale di sviluppo economico e dei territori).

Oggi con la coprogettazione e la co-programmazione dell’art 55 della L.106/16 il rapporto con la Pubblica Amministrazione e con le imprese sociali non profit (ETS) sta assumendo rilevanza. Ormai alcune fondazioni, in generale, valutano il loro valore aggiunto sul territorio (si pensi che la Fondazione Museo Egizio sviluppa un valore aggiunto economico di 187 milioni di euro per la città di Torino-anno 2021).

Ci sono vari tipi di fondazioni d’impresa. Fondazioni di tipo erogativo (grant-making): è un modello scelto da fondazioni che utilizzano il loro patrimonio per finanziare progetti e attività ritenuti vicini agli scopi statutari. Fungono allo stesso tempo da sperimentatori, puntando su strategie nuove, da sponsor, finanziando progetti che accrescono la visibilità della fondazione, e da risolutori, collaborando a progetti per specifiche esigenze in aree locali;

Fondazioni di tipo operativo: è un modello volto a realizzare direttamente servizi di pubblica utilità, a promuovere ricerche e studi in campo economico, sociale, ambientale, scientifico e a fornire ai suoi soci e dipendenti servizi assistenziali che possono riguardare la conciliazione lavoro/famiglia, l’assistenza sanitaria e attività ricreative che aumentino il benessere aziendale (per esempio Fondazione Bracco 2017). Il fondo costituito dall’azienda fondatrice permette alla fondazione di rimanere in vita; infatti,solitamente, i servizi e le attività erogate dalle fondazioni dipendono dalla quantità di ricavi generati, sufficienti a bilanciare i costi, integrando con la raccolta di donazioni;

Fondazioni di tipo misto: in questi casi la Fondazione opera su entrambi i fronti appena descritti e rappresenta una quota delle Fondazioni di impresa presenti in Italia.

Analizzando più nel dettaglio all’interno dei vari settori, possiamo vedere come nel settore industriale, nel settore della moda e nel settore chimico-farmaceutico abbiano dato grande impulso al fenomeno della creazione di fondazioni di impresa mentre nel settore terziario il ruolo principale spetta alle imprese dei settori di credito e finanza.

In Italia, le fondazioni di impresa sono cresciute sotto tutti i punti di vista: per numero, per efficacia nel contribuire in modo diffuso alla qualità della vita della comunità e di conseguenza come centralità nella strategia dell’impresa fondatrice.

Le corporate foundation, infatti, sono in costante aumento tanto sul piano internazionale quanto sul piano nazionale, soprattutto dopo il 2000.

Le imprese, desiderose di comunicare le loro opere di filantropia, utilizzano i canali social e i siti web della propria fondazione per esporre i risultati delle politiche in atto.

Questo fenomeno è molto più presente nelle fondazioni che sono create da imprese di grandi dimensioni: il 74% delle fondazioni ha alle spalle un’impresa con più di 1.000 dipendenti e il 26% oltre i 10.000 dipendenti.

In rapporto all’Europa, dove si hanno culture simili, notiamo che il numero di fondazioni di impresa italiane è molto inferiore rispetto ai maggiori Paesi Europei, con Germania e Francia che ne vantano oltre 400 sul territorio (European Research Network On Philanthropy, 2017). La prima causa dei numeri ancora contenuti in Italia è l’impostazione del modello fiscale italiano con il quale il soggetto pubblico raccoglie le risorse delle imprese tramite il gettito e le redistribuisce attraverso la spesa pubblica: un modello in netta contrapposizione a quello americano.

Una seconda causa è insita nel tessuto produttivo italiano, composto in gran parte da piccole-medie imprese che sono meno propense all’uso di strumenti di filantropia aziendale. Infatti, le fondazioni di impresa nascono generalmente da grandi imprese.

Una terza causa è identificabile nella bassa innovazione delle imprese italiane e, di conseguenza, nella lenta diffusione della Corporate Social Responsibility.

La polarizzazione della ricchezza farà aumentare il numero delle fondazioni di impresa. Il fenomeno di per sé è preoccupante, con la concentrazione della ricchezza nelle mani di poche persone, ma questo, secondo gli studi, aumenterebbe la predisposizione a donare risorse per progetti filantropici, come già avviene in America. Gli Stati federali USA concedono grandi sgravi fiscali ed esenzioni alle fondazioni ed a ogni attività sociale rivolta verso la comunità a fronte di un welfare pubblico quasi inesistente che fa affidamento, appunto sulle iniziative dei privati e del cosiddetto secondo welfare.

Infine, la riforma del Terzo Settore in Italia dovrebbe dar spinta alla creazione di nuove fondazioni di impresa anche per competere con economie più avanzate intraprendendo azioni di Csr e per attuare la coprogettazione e la coprogrammazione.

Secondo una stima riportata dallo studio condotto dall’ERNOP (European Research Network on Philanthropy, 2017) le imprese hanno contribuito alla filantropia per 21.72 miliardi di euro, pari al 25% delle erogazioni complessive. Le imprese italiane si collocavano al 5° posto dietro a Germania, Francia, Regno Unito e Paesi Bassi.