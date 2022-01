Nei giorni scorsi abbiamo assistito ad un evento atteso e preoccupante secondo i media: la coesistenza in una persona di due virus contemporaneamente, l’influenza e il SARS-CoV-2. Tanto che abbiamo già un nome per la nuova infezione, il flurona, che sta dilagando nelle regioni autonome spagnole. Si prega di non confonderlo con una sostanza chimica eterociclica con lo stesso nome relativa a composti fluorescenti e farmacologici, perché non ha nulla a che fare con esso.

Dopo due anni di pandemia, era come se aspettassimo che accadesse e la conferma dovesse arrivare dall’estero. Da Israele nello specifico, anche se sembra che fosse già successo prima anche in Spagna. Anche se ora sembra che sia un pericolo, forse il leone non è così feroce come viene dipinto.

Prima di attivare gli allarmi dobbiamo chiederci se questo fatto sia davvero importante o solo un fenomeno in più che si verifica e si è verificato molto prima della pandemia con una frequenza maggiore di quanto pensiamo.

Potremmo ancora una volta avere troppo rumore per così poco.

Virus respiratori ovunque

Più di duecento virus causano malattie respiratorie nell’uomo. Non sono pochi. Di questi, la maggior parte produce sintomi molto simili come sinusite, faringite, laringite, tracheite, bronchite, ecc, ecc… Cioè infezioni delle vie respiratorie che causano infiammazione.

Per quanto riguarda l’infiammazione locale, rappresenta solo l’attivazione del sistema immunitario contro l’infezione virale, indipendentemente dal virus.

Qualche anno fa è stato fatto uno studio sui virus che vivono con noi e che si trovano nei polmoni e ne sono stati trovati fino a 19 tipi diversi. Questi virus sono i roundvirus (puoi immaginare perché vengono chiamati così) e non causano malattie a meno che il nostro sistema immunitario non sia in qualche modo danneggiato.

La relazione tra virus e malattia è relativamente complessa poiché tutto dipende dalla gravità dei sintomi che producono. In molti casi i sintomi sono così lievi che non li avvertiamo nemmeno poiché la relazione tra il virus e il sistema immunitario non produce risposte aggressive. In altri casi, i virus sono addirittura utili per prevenire altre malattie come le infezioni batteriche, poiché le cellule che infettano non sono le nostre, ma i batteri, e quindi controllano la popolazione di batteri che potrebbero causare malattie. Sai, quella di “il nemico del mio nemico è mio amico”.

La relazione tra i microrganismi e il sistema immunitario si instaura dal momento in cui nasciamo. Fin dalla nascita siamo soggetti all’invasione di molteplici organismi batterici o virali microscopici e la nostra sopravvivenza è determinata dalla capacità del nostro corpo di tenerli a bada. Le persone con immunodeficienza sanno molto bene che non avere un sistema immunitario efficiente le rende bersaglio anche dei microrganismi più innocui. Lì abbiamo l’esempio dei malati di HIV e delle malattie ricorrenti e mortali che hanno sofferto prima dell’arrivo degli antivirali.

Virus influenzali e coronavirus non sono la stessa cosa

Dall’inizio della pandemia, c’è stato qualche sospetto sulla coesistenza tra l’ondata di influenza e l’ondata di coronavirus. Non è perché sono due virus simili, cosa che non lo sono, ma perché entrambi possono causare la saturazione del sistema sanitario separatamente, come hanno già dimostrato.

I virus dell’influenza appartengono alla grande famiglia degli ortomixovirus. In questa famiglia abbiamo i virus influenzali A, B, C e D. Di questi, A e B causano l’epidemia stagionale che ci visita anno dopo anno (tranne l’anno scorso grazie alle misure di isolamento sociale). Nello specifico, l’influenza A è quella che causa pandemie mentre B viaggia di meno, C crea malattie lievi e non sono considerate pandemie e D colpisce essenzialmente il bestiame.

I virus dell’influenza contengono due importanti proteine ​​nella loro membrana che li caratterizzano. È l’emoagglutinina (H), che serve a infettare le cellule legandosi a uno zucchero di membrana – l’acido sialico – e la neuraminidasi (N), che vengono utilizzate dai nuovi virioni per separarsi dall’acido sialico e infettare una nuova cellula.

Nell’uomo sono stati caratterizzati 18 tipi di emoagglutinina e 11 tipi di neuraminidasi e la loro combinazione determina il tipo di virus che ci colpisce anno dopo anno. Alcune combinazioni hanno dimostrato di essere molto letali, come l’H5N1, ma non hanno mostrato la capacità di diffondersi facilmente tra gli umani, per ora.

I coronavirus, tuttavia, utilizzano un altro meccanismo ben noto. La sua proteina Spike (S) si lega alla proteina ACE2 dell’epitelio respiratorio (compreso il polmone) e quindi infetta le cellule del tratto respiratorio.

Un’altra grande differenza tra virus influenzali e coronavirus è il loro genoma. Mentre nei virus influenzali il genoma è costituito da 8 pezzi di RNA negativo, quello dei coronavirus è costituito da un singolo filamento di RNA positivo. Ciò presuppone che il rispettivo meccanismo di replicazione del genoma sia molto diverso. Inoltre, nella remota ipotesi che entrambi i virus infettino la stessa cellula, è impossibile che si verifichino combinazioni dei loro genomi che possano dare origine a un virus vitale con caratteristiche ibride. La possibilità, se esistesse, sarebbe estremamente remota e sarebbe una vera sorpresa molecolare.

Il vero rischio è nei sintomi che genera

Il pericolo di coinfezione con due virus respiratori aggressivi come SARS-CoV-2 e un virus influenzale all’unisono si troverebbe nella risposta all’infezione, cioè nei sintomi. L’influenza stagionale è in grado di causare da sola migliaia di morti all’anno anche nelle persone vaccinate, poiché il loro sistema immunitario non è in grado di fermare l’infezione.

Pertanto, se entrambi i virus coinfettano una persona immunologicamente depressa, la loro azione combinata genererebbe sintomi noti come polmonite, tempesta di citochine e insufficienza multiorgano che si verificano anche in casi di influenza, virus respiratorio sinciziale, pneumococchi e altri patogeni respiratori separatamente.

A parte questo problema, già di per sé preoccupante, le altre speculazioni sulla malattia appena battezzata con un nome così poco attraente non dovrebbero essere considerate altro che speculazioni prive di una solida base scientifica.

In ogni caso, dovrebbe già essere chiaro che per prevenire l’influenza e l’infezione da SARS-CoV-2, la strategia migliore è rafforzare il sistema immunitario con la vaccinazione.