Fleerun: il software di Drivevolve per la localizzazione delle flotte aziendali GPS

L’ottimizzazione del processo di gestione della flotta aziendale costituisce un aspetto essenziale per ogni impresa. Le aziende hanno un bisogno significativo della loro flotta, per fare in modo che si svolgano in maniera perfetta tutte le attività dedicate. Spesso, però, gestire tutto ciò è particolarmente complesso, perché bisognerebbe possedere degli strumenti innovativi per avere un monitoraggio completo di tutti i veicoli che compongono la flotta aziendale. Gli strumenti ci sono e sono anche particolarmente innovativi, dando la possibilità di fare tutto in maniera molto precisa.

Il vantaggio consentito da Fleerun

Fleerun di Drivevolve è un software che si pone come uno strumento importante per tutti coloro che hanno l’esigenza di gestire le flotte aziendali. Tutto questo tramite un gps per flotte aziendali che riesce a localizzare i vari veicoli che compongono la flotta.

Naturalmente non stiamo parlando soltanto della localizzazione. Infatti, il software si configura anche come un sistema particolarmente importante per disporre di tutte quelle informazioni che sono utili alla gestione dei veicoli.

Fleerun è in grado di rilasciare dei report molto precisi e oculati. Così chi ha il compito di monitorare la flotta aziendale può verificare quali sono i consumi dei veicoli e può disporre dei programmi di manutenzione per aiutare tutto ciò che ha a che fare con la prevenzione.

Le aziende oggi tengono molto alla prevenzione, perché questo aspetto è davvero decisivo se si vogliono minimizzare i rischi che potrebbero incidere anche sui costi che l’impresa deve sostenere nel corso del tempo.

Ma perché Fleerun si dimostra così particolarmente importante? Scopriamo di più sulle sue funzioni, che ci aiutano a far comprendere come non si possa fare a meno di un programma informatico di questo genere.

Le varie funzioni di Fleerun e perché è importante

Fleerun di Drivevolve riesce a dare il vantaggio di essere sempre a conoscenza dei dati più importanti che riguardano i veicoli della flotta aziendale.

Analizzando i dati si hanno a disposizione dei report molto precisi, perché è possibile così gestire eventuali problemi in maniera più efficiente o individuare diversi punti di interesse. Il tutto ha una finalità molto specifica, che è quella dell’ottimizzazione dei tempi e del lavoro, anche potendo risparmiare sui costi di gestione.

Fleerun è molto facile da utilizzare. Infatti possiamo collegare il software tramite app allo smartphone per restare informati in qualunque momento.

Di che cosa si occupa Drivevolve

Drivevolve si presenta come un’azienda certificata che ormai da anni ha accumulato una certa esperienza per mettere a punto servizi di formazione soprattutto nell’ambito della sicurezza industriale.

Affidandosi a Drivevolve si possono raggiungere alcuni obiettivi che sono fondamentali per l’azienda. Si tratta di ridurre i costi, di diminuire i consumi e di prestare attenzione alle emissioni nocive che vengono rilasciate nell’atmosfera.

Drivevolve si propone di realizzare un vero e proprio cambiamento culturale per tutto ciò che riguarda la gestione delle flotte aziendali. Infatti, il suo obiettivo è anche quello di indurre una certa consapevolezza alla guida, per adattarsi alle esigenze dei clienti e a quelle dei fleet manager.

In molti anni l’azienda si è impegnata in una grande esperienza di lavoro, soprattutto nel fornire attività di supporto e di formazione. Attraverso il rilascio di programmi come Fleerun, si propone di fornire in un’unica soluzione tutti gli aspetti che possono servireper gestire al meglio le imprese, concentrandosi sempre di più sul ruolo importante svolto dalle flotte, viste come opportunità per il buon andamento del business che le aziende portano avanti nelle attività che sono loro proprie.