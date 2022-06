Da tempo è in atto a Firenze una serrata polemica fra l’Amministrazione comunale e le forze ambientaliste e di sinistra, tra cui Perunaltracittà, Sunia e varie altre sigle, riguardo alla proliferazione di studentati di lusso e, quindi anche sul futuro della città e la sua vocazione: città per un turismo di lusso in particolare quello studentesco o città aperta alle esigenze sociali dei residenti e dei ceti meno abbienti? Centro storico per turisti o anche per i residenti? Città d’arte da consumare o città di produzione artistica e scientifica?

Voci critiche hanno ravvisato un processo di trasformazione della città in una sorta di Disneyland dell’arte e della cultura piegata agli interessi imprenditoriali e ai capitali stranieri, con espulsione dei ceti e delle attività popolari e più tradizionali. Alcuni – e non sono pochi – lamentano un turismo invasivo i cui costi ricadono su tutti ( si pensi all’alto costo della vita, bar ristoranti, alberghi, ecc.) non cosi i benefici. Il Comune risponde che le cose non stanno così, anzi il Sindaco Nardella coglie al balzo la palla del progetto di riutilizzo a fini sociali dell’ex Caserma Lupi di Toscana, al confine tra Firenze e Scandicci, per parlare della “più grande operazione di housing sociale in termini di metri quadrati, alloggi e servizi per i residenti. Si tratterebbe della realizzazione di un nuovo quartiere, da parte di un soggetto privato, di oltre 30 mila mq comprendente residenze prevalentemente di housing sociale oltre ad attività mercantili, servizi e varie. Si parla di un quartiere green, tutto da costruire: insomma, un intervento di edilizia convenzionata, quindi con prezzi di locazione ed eventualmente di acquisto calmierati. Questo nelle ipotesi, in realtà sarà tutto da vedere. L’area che si trova al confine con Scandicci dovrebbe diventare un nuovo quartiere con una destinazione al 70% di housing sociale e un disegno fondato sulla centralità degli spazi pubblici, del verde e della mobilità sostenibile”.

Il via libera all’operazione è già stato dato, così come è stato concesso dal Comune (proprietario dell’area un tempo demaniale), il diritto di superficie a un operatore economico ( non si sa chi). L’ operazione sarebbe prossima a partire una volta approvati i singoli progetti.

Da Palazzo Vecchio si sottolinea che a questa soluzione si è arrivati a conclusione di un percorso che ha coinvolto oltre mille cittadini nella pianificazione dell’ex caserma e nella individuazione degli elementi di cui tener contonelle fasi successive. Dopo l’approvazione del Progetto vincitore è stato dato l’ok anche alla variante urbanistica. Restano però da reperire i finanziamenti. Secondo il Sindaco: “Si tratta di una trasformazione storica mai realizzata prima che ci consentirà di dare una risposta senza precedenti sul tema della residenza. Un intervento prevalentemente di edilizia convenzionata a prezzi calmierati per una rinascita profonda di un intero quartiere della città, improntata al social housing in un momento in cui il tema della casa è centrale per la ripartenza post Covid delle città, anche come motore di sviluppo sostenibile basato sulla sostenibilità e sulla centralità degli spazi aperti.”

Le fasi operative prevedono per prima cosa la demolizione della quasi totalità dei manufatti dell’ex caserma, su un’area di 33 mila mq, cui seguirà la realizzazione di un nuovo insediamento a prevalente destinazione residenziale con un mix di funzioni: residenziali (housing sociale) esercizi commerciali di vicinato (36.501 mq); attività private di servizio (6.000 mq), turistico-ricettive (4.499 mq,) commerciale relativa alle medie strutture di vendita (4.000 mq), industriale/artigianale comprensiva delle attività commerciali all’ingrosso e depositi (2.000 mq )per una superfice complessiva di 53.000 mq.

Ma i dubbi sul valore sociale di questa operazione, non mancano. Un giudizio critico è stato affacciato dal Comitato dell’Isolotto ( il primo e unico quartiere popolare realizzato dall’allora Sindaco La Pira, modello apprezzato anche da Le Corbusier), che per quell’area aveva proposto un’altra destinazione: quella di supporto all’Ospedale di Torre Galli, quindi residenze per i parenti dei ricoverati ( che vengono da varie parti della Toscana e d’Italia) costretti ad alloggi di fortuna a prezzi esosi e di servizi sociali vari e utilizzo a scopo agricolo dei terreni adiacenti. “ L’area – si legge in un documento – potrebbe essere riconvertita ai valori della cura, della prossimità e dell’accoglienza sia dei malati che di coloro che cercano aiuto nel nostro paese. L’housing sociale non dovrebbe essere realizzato con nuove edificazioni ma recuperando il patrimonio edilizio esistente abbandonato o inutilizzato. “

Soluzione giudicata ‘non accoglibile’ da parte del Comune. Ma c’è bisogno davvero di un nuovo quartiere a far da cerniera tra Firenze e Scandicci, ove già oggi non v’è soluzione di continuità? E’ l’interrogativo che si pone il prof. Mario Bencivenni (del Centro Educativo Popolare dell’Isolotto e di Italia Nostra). Perché continuare a demolire e a ricostruire, investendo ingenti risorse che, al momento, il Comune non ha (pensano di ottenerle dal PNRR). Perché non riutilizzare il già costruito che potrebbe essere agevolmente riadattato alle esigenze reali dell’oggi? Sul tema si è tenuta un’assemblea popolare conclusasi con la richiesta di sospendere l’iniziativa e di ripensarla. Così non è avvenuto. E le voci critiche ritengono che l’operazione nuovo quartiere green, valida in astratto dal punto di vista tecnico, sembra destinata invece ad accogliere altri residenti “popolari”espulsi dal centro storico di Firenze i quali non sono in grado di sostenere i costi di una vivibilità sempre più cara e onerosa, favorendo quel processo di svuotamento del centro storico e di espulsione dei ceti popolari, spinti verso la cintura dei comuni limitrofi. “Una saggia politica urbanistica – riprende il prof. Bencivenni – dovrebbe tendere invece ad invertire questo processo, riportando soprattutto i giovani a risiedere nel centro storico, lasciato ormai in balia di un turismo senza limiti. L’unica vera operazione in tal senso è quella che risale ormai ad una ventina d’anni fa, di trasformazione dell’ex carcere delle Murate in un pezzo di città organico e significativo, trasformato in abitazioni per gli studenti, spazi e sedi culturali italiani e internazionali, punti di ristoro pubblici, piazzetta per la vita sociale. Un modello di recupero architettonico e sociale, il cui primo schizzo pare si debba a Renzo Piano.“

Ora invece si sta assistendo alla invasione del centro dagli studentati di lusso trasformando edifici di pregio o adibiti ad attività lavorative (come l’ex Fiat sui viali). E’ questo il nuovo business immobiliare, che suscita particolare irritazione anche tra gli albergatori storici del centro fiorentino.

L’invasione degli “ultra-studentati” è sbarcata in centro ormai da tempo. Sono note le polemiche sul “palazzo del sonno” delle Ferrovie in viale Lavagnini diventato Student Hotel e su almeno altri 5-6 immobili trasformati negli ultimi 4-5 anni in residence per il target degli universitari italiani e soprattutto stranieri, dal Romito a Careggi a Gavinana, ora è una struttura iconica del centro storico ad entrare nel club del nuovo business dell’accoglienza di fascia medio-alta: il 50% delle superfici del vecchio palazzo delle Poste di via Pietrapiana, progettato da Giovanni Michelucci, per anni sede comunale e di altri uffici, da tempo vuoto, tramite la consulenza del colosso americano Cbre, è stato affittato da Europa Gestioni Immobiliari, il ramo immobiliare delle Poste che ne è proprietario, a Camplus, società leader in Italia nel settore dell’housing per studenti, che già gestisce un mega campus universitario al Romito. Altri su cui si è accesa la protesta (L’Indro ne ha già riferito) riguardano il residence sulla Costa S.Giorgio, lo studentato su viale Belfiore, quello che si realizzerà nell’ex Manifattura tabacchi. A questi verrebbe ad aggiungersi quello nell’area dell’ex caserma Lupi di Toscana ( vi si prevedono 55 camere singole, 19 camere doppie e 21 mini alloggi, con due aule studio, sale riunioni, sala gioco, locale fitness, sala video e musica ed emeroteca). “Il 60% dei posti – è detto – sarà destinato a studenti capaci e meritevoli. “ E gli altri? “Faremo di Firenze la vera capitale italiana dei talenti – dichiara il sindaco – con un piano poderoso di attrazione di studenti italiani e internazionali. Uno dei punti di forza del nostro piano riguarda gli investimenti pubblici e privati per la realizzazione degli studentati. “ L’obbiettivo è quello di raggiungere quota 30 mila, dichiara Maurizio Carvelli, ad e fondatore di Camplus. “Grande operazione, vogliamo raddoppiare gli studenti stranieri da 15 a 30 mila, diventando la capitale mondiale dell’alta formazione, ” precisa lo stesso Carvelli. Ma il paradosso urbanistico – ribattono gli oppositori di questo disegno – è che per una città che teorizza di riportare le famiglie in centro e annuncia lo stop ai nuovi alberghi, si incentivano simili formule di accoglienza.” Di fatto il boom degli studentati è ora riaperto. Mentre di politiche edilizie per la casa, anche per gli studenti meno abbienti, attraverso azioni di recupero del patrimonio esistente, non si sente più parlare.