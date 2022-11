Firenze: sì al restyling dello Stadio Franchi, critiche al master plan

Un passo avanti e uno indietro. Così qualcuno ha definito la singolare serata al Mandela Forum di Firenze, promossa per presentare il progetto per il restilyng dello Stadio Franchi, capolavoro architettonico dell’ing. Pier Luigi Nervi dei primi Anni ’30, classificato monumento nazionale, e per illustrare il master plan riguardante l’area circostante (la cosiddetta ‘campana’) che ha suscitato non poche critiche. Una serata particolare in quanto attorno a venti tavoli si sono sedute 400 persone, da una parte i cittadini e i rappresentanti delle varie associazioni sportive e non che operano nel Quartiere del Campo di Marte, dall’altra il Sindaco i rappresentanti delle istituzioni (Comune, regione, quartiere) e i progettisti, per un primo incontro suddiviso in tanti tavoli tematici. Un bel consesso, ben organizzato, anche se si è trattato soltanto di un incontro informativo, durante il quale sono state esposte le linee dei vari progetti e ascoltati e registrati i primi pareri più o meno a caldo dei cittadini del Campo di Marte.

Quello del Campo di Marte è uno dei quartieri più vasti e importanti di Firenze. Sorto all’indomani di Firenze Capitale, ove prima c’erano i campi, alungo è stato preservato da un’eccessiva urbanizzazione in virtù delle servitù militari cui è stato vincolato per lunghi nel anni, in parte anche dopo il II dopoguerra. Era l’area delle esercitazioni militari, a tal scopo utilizzata fino alla seconda guerra mondiale. Poi, la realizzazione dello Stadio Nervi (1932) ne determinò la destinazione: verde e impianti sportivi. La storia recente è nota perché rimbalzata sulla stampa e sui media internazionali di settore e non solo, a seguito della scellerata ipotesi, sull’onda della Stadium Economy , che ha preso piede anche nel nostro paese, di distruggere lo storico monumento, perché vetusto e in condizioni di disagevole degrado per gli spettatori. E’ solo un monumento è stato detto, non serve. L’esempio del Colosseo, spesso ricorrente, non bastava a far ripensare il partito dei “distruttivi”. Di questa corrente si era fatto promotore il neo proprietario della società calcistica viola, l’italo americano Commisso, forse inconsapevole di aver a che fare con uno dei simboli della città di Firenze e del modernismo architettonico, che non poteva essere salvato soltanto recuperando le scale elicoidali e la torre di Maratona (magari installate su altra struttura)!

L’intento era quello di realizzare, lì o altrove, una struttura calcistica di proprietà con l’idea di farne una cittadella con imprese commerciali connesse che consentissero di finanziare parte dell’impresa. Non pochi ne furono attratti, convinti – tra i tifosi, che dalle attività commerciali sarebbero arrivati i finanziamenti per il potenziamento economico della società e l’auspicato il rafforzamento della squadra. Dopo quanti anni? L’idea ebbe un suo seguito anche a livello istituzionale, addirittura sembrava favorita da una leggina (la 55 bis), in odore di incostituzionalità, alla quale non fu dato seguito. Anzi, il Ministero stabilì, a seguito delle campagne sollevate a difesa di questo bene architettonico, che si dovesse procedere con una opera di attento restyling, per la quale stabilì precisi parametri. Di fronte all’inevitabile scelta, il Sindaco si decise a percorrere questa strada promuovendo un bandointernazionale per la realizzazione del progetto. Vinto dalla società ARUP una delle più qualificatea livello internazionale del settore. Ebbene, al Mandela il pubblico ha potuto e dialogare con i progettisti e apprendere i dettagli dell’intervento di restauro. Dalle voci raccolte questo è stato l’aspetto più positivo dell’incontro con la cittadinanza. E’ il passo in avanti cui abbiamo accennato all’inizio. Quello indietro riguarda invece il Master Plan. Molte le voci critiche, tra queste quelle di Italia Nostra che ha affidato ad una presa di posizione ufficiale la propria puntuale critico all’intero impianto del Piano. Ne parliamo con il Prof. Mario Bencivegni, vicepresidente della sezione fiorentina di Italia Nostra e docente universitario, che si occupa di architettura e giardini, del loro restauro e tutela.

“Si è trattato di una kermesse informativa, il confronto con la popolazione avrebbe richiesto un altro percorso, che dovrà comunque essere intrapreso, perché tutto è stato deciso ai vertici. L’aspetto positivo riguardail progetto di restyling dello Stadio, con la nuova copertura, le gradinate subito dietro le porte , vicine al rettangolo di gioco, tutti i servizi complementari e gli spazi tra le curve interne e quelle preesistenti, dedicati a esercizi di media grandezza. Al momento si tratta di un intervento che nel nostro documento giudichiamo ‘sostenibile’”.

Questo intervento sul Franchi, ha dichiarato il Sindaco Nardella, dovrebbe concludersi nel 2023. Del resto i soldi 90 milioni, già ci sono, messi a disposizione dal Ministero. Quello che voi, e non solo, respingete, mi par di capire, è il master plan, per quali motivi? Quali i punti più critici?

“Innanzitutto respingiamo l’idea di ristrutturare la parte dell’area che si trova sotto la ‘campana’ coperta a verde, con la edificazione di 15.000 mq di spazi per servizi commerciali, che danneggerebbero il già fragile tessuto economico dell’area e l’ambiente, che a parole si dice di voler di migliorare ma che in realtà viene impoverito del verde esistente: basti pensare che sotto il solaio verde si adagia un edificio alto fino a 4 piani, con conseguente innalzamento della temperatura, sottraendo alla stessa area la possibilità di disporre di 15.000 mq di alberi che invece potrebbero abbassarla”.

Si conoscono i committenti di queste nuove strutture?

“No, non è chiaro. Perché finora i è mancata trasparenza. Una cosa è rendere accogliente una struttura come lo stadio, altra è concepire gli stadi come macchine per far soldi. E’ il modello che non condividiamo”.

Quale la vostra idea?

“Quella di dì creare un parco verde per l’intero quartiere, tutto il contrario di quello che si verrebbe a realizzare con un intervento che prevede un pesante carico edilizio, peraltro in contrasto col vigente piano comunale. Altro punto critico, che sta suscitando grande discussione tra la popolazione, è quello della mobilità, in particolare è contestato il nuovo tratto della tranvia che da piazza della Libertà raggiungerà una zona periferica”.

Come si spiega questa frenesia per la tranvia?

“Indubbi i successi delle prime due linee, la 1 ( da Scandicci all’ospedale di Careggi) e la 2 ( dalla stazione all’aeroporto), ma si può sconvolgere tutte le strade come sta avvenendo? Questo dicono gli abitanti delle zone interessate dai lavori di installazione. Purtroppo la mobilità ne viaria paralizzata, le attività economiche costrette a chiudere, clamorosa e grave la chiusura proprio in questi giorni dello storico caffè di piazza San Marco, proprio per i lavori della tranvia che sconvolgono la celebre piazza. E poi vi sarà una strage di alberi stradicati. Noi pensiamo invece che la mobilità pubblica possa avvenire anche su strada, in forma assai più leggera. Inoltre, Il tracciato proposto per la linea 3.2.2. Piazza dellaLibertà-Rovezzano appare un’incongrua e inutile ripetizione della linea ferroviaria adiacente. Non solo non ha senso affiancare tranvia e linea ferroviaria, ma è grave l’abbattimento di ben 464 alberature adulte presenti sui viali attraversati. Si prevedono parcheggi per i residenti trasformati in carreggiate di transito e altri disagi per i cittadini. Uno dei più avvertiti è il rischio di assestare un ulteriore colpo alle piccole attività economiche ecommerciali già soffocate dalle grandi. ” Il nostro documento affronta anche il tema della sostenibilità economica: noi riteniamo inammissibile che le opere pubbliche si facciano solo quando qualche privato ci guadagna, anche quando il finanziamento è a carico dello Stato”.

Dunque quali le vostre proposte ?

“Innanzitutto, chiediamo di separare i due interventi: quello sullo Stadio da quello del Master Plan. Siamo per ridurre al minimo necessario gli spazi ipogei eliminando le funzioni inutili come gli spazi commerciali, l’albergo altro, mantenendo invece la piscina ei parecheggi. I criteri per la riqualificazione dell’area – si afferma nel nostro documento – dovrebbero basarsi su principi molto diversi più aderenti alla realtà del quartiere e ai suoi bisogni. Come il restauro del disegno originale degli spazi pubblici e una nuova connessione fra i “recinti”delle varie società sportive in modo da creare nuovi e gradevoli percorsi pedonali e ciclabili tra le diverse parti e la stazione del Campo di Marte, chiediamo la tutela ed espansione delle aree alberate utillizzando le superfici dismesse dai campi di calcio, ( ex campinidella Fiorentina) ed altre, per nuovi boschi urbani e nuove attività sportive e ricreative ( campi sportivi, palestre ecc.) e nuovi servizi urbani. Concludendo, siamo per un diverso percorso partecipativo conl’obbiettivo di arrivare a soluzioni minimaliste, non invasive, tali da consentire il recupero di strutture culturali, come l’istituto agronomico d’Oltremare, o la sua importante biblioteca, di cui si è accettata passivamente la chiusura. Insomma vogliamo un quartiere ancor più vivibile alla cui sistemazione possa concorrere la popolazione che lo vive e vi opera attivamente. Come associazione non ci fermeremo qui“.