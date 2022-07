‘Sao ko kelle terre, per kelle fini ki contene, trenta anni le possette parte sancti Benedictii’ …comincia con questa celebre citazione, il lungo viaggio attraverso la storia della lingua e della letteratura italiana, nelle prime ( e al momento uniche) due sale del Mundi, il museo dedicato alla nostra lingua, e aperte dai primi di luglio (ingresso gratuito), a Firenze, nell’ex monastero della Santissima Concezione, all’interno del complesso di Santa Maria Novella, di fronte alla Stazione centrale. La citazione reca la data del 960, prima dell’Anno Mille, dunque e si riferisce alle parole tratte dal Placito Capuano, cioè quell’atto giuridico che, sancisce la proprietà di alcune terre rivendicate da un proprietario terriero, allacomunità religiosa dell’Abbazia di Montecassino.

E’ proprio la testimonianza di un chierico, a riconoscere l’appartenenza di quelle terre ai monaci dell’abbazia da un periodo di almeno trent’anni. Il che, secondo il diritto romano, dà alla comunità religiosa il diritto di proprietà. E’ un atto importante, perché per la prima volta viene registrata ufficialmente in un atto giuridico, la testimonianza resa dal chierico e trascritta in un atto giuridico in volgare o meglio in un ‘latino rustico’. E’ il 960, alle soglie dell’Anno Mille. Nelle province di Capua e Benevento si decide su una controversia tra la Comunità religiosa di Montecassino e un proprietario terriero. Di questo episodio, la Compagnia delle Seggiole di Fabio Baronti, ne ha dato testimonianza in uno spettacolo teatrale. L’episodio è così’ narrato. Era una bella giornata di primavera, nella piana campana verdeggiava la canapa, davanti al Palatium del Principe Longobardo Landolfo II e i suoi figli e una folla di chierici, laici ed esponenti dell’aristocrazia militare, nonché ai gastaldi o contoi di Teano, Aquino, Caiazzo, Alife, Venafro e Isernia, il giudice di Capua Arechisi aveva convocato davanti a sé per la seconda udienza il venerabile abate di S.Benedetto in Montecassino, don Aligerno, assistito da Pietro chierico e avvocato del monastero, accompagnato da monaci e testimoni e, come controparte il nproprietario terriero di nome Rodelgrimo, figlio del fu Lupo, nato ad Aquino, che produce una memoria in cui sono descritte le terre del gastaldato d’Aquino, di cui chiede la restituzione. Ebbene, nel corso dell’udienza, un testimone, il chierico Mari, descritte le terre e i confini, si esprime con la nota frase: Sao ko kelle terre per kelle fini kicontene, trenta anni le possette parte sancti Benedictii , frase che il giudice Arechisi fa trascrivere nell’atto ufficiale redatto dal Notaio Adenolfo “affinché ne rimanga perpetua memoria”.

Ci siamo un po‘ dilungati su questo momento per focalizzare le circostanze in cui fu pronunziata e registrata quella frase, considerato il primo vagito ufficiale del volgare. Di quell’atto è esposta la riproduzione in una teca della prima sala. Da lì comincia dunque il viaggio che si preannunzia lungo e complesso nella storia avvincente e complessa della lingua italiana., che si avvale di documenti storici, immagini, tecnologie, filmati, reperti. Altri momenti significativi, già ora presenti nella mostra, il fiorino d’oro, coniato a Firenze nel 1252 e presto imitato in tutta Europa, simbolo del grande potere economico dei mercanti e banchieri fiorentini e toscani che contribuirono alla diffusione della loro lingua materna nel Mediterraneo e in varie pareti del mondo. Altra tappa importante nella costruzione e diffusione della lingua italiana, il ruolo di Dante, Petrarca e Boccaccio, il quale Messer Giovanni, pochi decenni dopo, copiò di propria mano la Commedia ( che lui stesso definì divina) e altre opere del Sommo Poeta. L’introduzione della stampa in Italia ( 1465) ha conseguenze culturali e linguistiche fondamentali. Nel Cinquecento, la diffusione dei testi a stampa implica l’esigenza di una norma linguistica condivisa. Quale lingua scegliere tra il volgare erudito di Dante ed il veneziano? Il filologo venezianoPietro Bembo non ha dubbi: stabilisce il primato linguistico della lingua fiorentina del Trecento ( il cui metodo è descritto da Dante nel De vulgari eloquentia), considerandola la più letteraria e la più ricca di futuro, capace di dare unità linguistica all’Italia. Gli altri momenti su cui si sofferma la Mostra evidenziano una belle copia del Vocabolario della Crusca(1606-1610), manoscritto autografo di Bastiano De’ Rossi, da lui portato a Venezia ( capitale dell’editoria) per la stampa della prima edizione (1612), I promessi sposi del Manzoni,edizione definitiva stampata nella Tipografia Guglielmini e Redaelli di Milano ( 1840-1842), l’opera di Pellegrino Artusi dedicata alla scienza in cucina e all’arte di mangiar bene (Firenze 1891), in quanto pone le basi del linguaggio gastronomico moderno, e l’originale della sceneggiatura di Mamma Roma, con le correzioni autografe di Pier Paolo Pasolini, opera che più si avvicina ai suoi romanzi Ragazzi di vita, Una vita violenta e al film Accattone. In Mostra vi è esposto l’Aliseo 2 Urmet ( del 1991), uno dei primi cellulari diffusi in Italia. Ciò a significare il passaggio ai brevi messaggi testuali ed alla diffusione dell’italiano digitato delle chat e dei social. Le immagini esposte sono integrate da filmati di vario genere che illustrano gli eventi che hanno fatto la lingua. Molte le immagini tratte da film. Queste due prime sale intendono condurre i visitatori alla scoperta dell’origine e dell’evoluzione dell’italiano, partendo da alcune iscrizioni provenienti dal Museo Nazionale Romano, dal Parco Archeologico di Pompei e dal Museo delle Civiltà, passando dalle prime testimonianze in volgare, come il Placito capuano, all’opera di Dante che fissa la lingua del “sì” fino al manuale culinario di Pellegrino Artusi. Ad esse altre se ne aggiungeranno nel 2023 per dare un senso più compiuto al complesso percorso della lingua italiana, da quel lontano Sao ko kelle terre, del 960 d.C, ad oggi. La Mostra, inaugurata il 6 luglio scorso dal Ministro DarioFranceschini, è solo un’anteprima di quella che sarài l Museo della Lingua, che i promotori hanno inteso chiamare Mundi. Il MUNDI vuole sottolineare il rapporto con il latino, ma nello stesso tempo rimanda all’italiano come lingua del mondo, ricordando come il patrimonio linguistico italiano sia considerato un bene culturale di interesse internazionale. L’allestimento, che arriverà a coprire oltre 2.000 metri quadrati di esposizione, intende spiegare il rapporto dell’italiano di oggi con i dialetti e le minoranze linguistiche e la diffusione della lingua di Dante in tutto il mondo, veicolata dall’emigrazione e da un immaginario di simpatia che la lingua aggrega. Finanziato dal Ministero della Cultura, il progetto, presentato nel dicembre 2020 come il più grande complesso culturale d’Europa, è promosso dall’Accademia della Crusca, dall’Accademia dei Lincei, dall’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, dall’ASLI (Associazione per la Storia della Lingua Italiana) e dalla Società Dante Alighieri.

Esso costituisce uno snodo fondamentale all’interno di un percorso avviato da tempo: nel 2003 venne organizzata dalla Società Dante Alighieri la grande mostra Dove il sì suona,inaugurata agli Uffizi dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e replicata ancora oggi in diversi paesi del mondo. Il Comitato scientifico era coordinato da Luca Serianni, purtroppo il famoso linguista è morto perché investito da un’auto ad Ostia mentre attraversava le strisce pedonali. Il decesso è avvenuto al San Camillo di Roma, ove era stato trasferito dall’ospedale di Ostia, in gravissime condizioni. Tanti i messaggi di cordoglio. Dal mondodellacultura e accademico. La rettrice della Sapienza Antonella Polimeni, nell’esprimere il cordoglio dell’Università per il prof. emerito, illustre filologo e linguista ha ricordato come fosse un punto di riferimento nella cultura nazionale per gli studi sulla lingua italiana. Maestro amatissimo dai suoi allievi , ogni suo corso sin concludeva con la standing ovation degli studenti. GIà vicepresidente della Società Dante Alighieri, alla Sapienza ha insegnato dal 1980 al 2017. Autore di numerose pubblicazioni ha ricevuto molti e importanti riconoscimenti internazionali. Profondo cordoglio a nome della città di Firenze, che ha l ‘onore di ospitare il primo grande Museo della Lingua italiana, da parte del Sindaco Dario Nardella. Del Comitato fanno parte Giuseppe Antonelli, Francesco Bruni, Michele Cortelazzo, Paolo D’Achille, Nicoletta Maraschio, Marco Mancini e Lucilla Pizzoli.