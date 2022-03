Da domenica 6 marzo, un drappo nero avvolge la statua del David di Michelangelo, simbolo di libertà, davanti a Palazzo Vecchio, a Firenze. “E’ un gesto forte, dimostrativo – dichiara il Sindaco Dario Nardella – in segno di dolore e di lutto per le vittime della guerra che insanguina l’Ucraina. È un gesto di lutto e di dolore per ricordare le migliaia e migliaia di vittime che in questi dieci giorni già si sono contate. Vittime civili a Kiev e in tutte le altre città ucraine ma anche militari. Vogliamo ricordare anche i militari russi, i giovani soldati russi mandati da Putin e dal suo governo a morire per una guerra folle, ingiusta e incomprensibile. Per Firenze questo è un giorno di lutto e di dolore per tutti i morti. Siamo vicini agli ucraini perché loro per noi sono il David di Michelangelo, sono il David che combatte contro la tirannia del Golia. Da Firenze vogliamo mandare questo grande messaggio, di dolore e di profonda tristezza.”

Dario Nardella ha inoltre rivolto un invito ai fiorentini “a portare fiori contro la guerra”. Alla cerimonia, presenti giovani cittadini ucraini e russi. Insieme. A testimoniare la loro netta opposizione alla guerra.

Quella ricoperta dal drappo nero è una copia dell’iconico David di Michelangelo (eseguita nel Novecento, dopo che l’originale era stato trasferito, nel 1873, per motivi di conservazione, nella Galleria dell’Accademia, ove si trovano i Prigioni dello stesso artista) ma il suo valore simbolico è ugualmente forte e immenso e costituisce uno dei tratti distintivi della piazza e dell’arengario del Palazzo sede da secoli del potere civile di Firenze. Sul drappo nero sono apposti alcuni nastri giallo azzurri, come i colori della bandiera ucraina. Per quanto tempo il David resterà a lutto non è stato ancora deciso. Se per pochi giorni oppure fino al cessate il fuoco ( ma quando?). In queste giornate battute dal vento e dal freddo (proveniente dalla Russia….senza amore) molte le reazioni dei cittadini: stupore, perplessità, consenso, disapprovazione. C’è chi ad esempio lo ritiene un gesto di forte impatto visivo, chi scarsamente comprensibile, chi avrebbe preferito porre in braccio al David una bandiera ucraina o un semplice nastro a lutto …. Comunque se l’intento era quello di provocare, ci sono riusciti.Tra le persone che si soffermano a parlare o fotografare questa grande massa nera, anche giovani russi e ucraini, insieme, a manifestare la loro netta opposizione a questa terribile guerra di cui si invoca la fine. Le due comunità si ritrovano nella bella e suggestiva Chiesa ortodossa, per la celebrazione dei riti religiosi. Queste comunità hanno uno stretto legame con Firenze, città gemellata con Kiev dal luglio del 1967, quando l’allora Sindaco Piero Bargellini “il Sindaco dell’alluvione” stipulò un patto di amicizia con il sindaco della capitale ucraina, a seguito dell’aiuto fornito a Firenze durante i giorni della tragica alluvione del ’66. Patto di amicizia e di collaborazione culturale artistica e di scambi economici e turistici che si è rinnovato negli anni.

Esattamente un anno fa, il 9 marzo del 2021, il Comune di Kiev donava al Comune di Firenze la statua raffigurante Taras Shevchenko (1814-1861), poeta, scrittore, umanista e pittore ucraino, la cui eredità letteraria è ritenuta uno dei principali pilastri della lingua e della letteratura ucraina. La statua, in bronzo, realizzata dall’artista ucraino Oleg Pinchuk si trova presso la Biblioteca delle Oblate. L’opera è un atto di ringraziamento per il monumento a Dante Alighieri installato nel centro storico di Kiev il10 dicembre del 2015. Ma Firenze e la Toscana ( come del resto molte città italiane), vantano antichi e stretti rapporti con le città e le culture del mondo, compresi i grandi protagonisti dell’arte della musica e della letteratura russa e ucraina dell’Ottocento. Tra questi Fëdor Michajlovič Dostoevskij, il quale soggiornò più volte a Firenze: la prima volta fu nel 1862 assieme al filosofo Strachov. Quindi nel ‘68 con la moglie e i 4 figli. Il grande scrittore e drammaturgo frequentava il Gabinetto Vieusseux, ove trovava i giornali russi e la sala da tè di Doney. Abitava in via Guicciardini di fronte a Pitti ove si recava spesso per ammirare le pitture e fare lunghe passeggiate in Boboli. Stava attraversando un periodo difficile per i suoi debiti di gioco e per le crisi epilettiche di cui soffriva da tempo, ma fecondo dal lato letterario. Nato a Mosca (1821) e morto a Pietroburgo (1881), la sua è stata una vita travagliata: in gioventù, per aver propugnato gli ideali del socialismo utopistico fu arrestato e condannato a morte dal regime zarista, poi quando era già sul patibolo la condanna fu sospesa e mandato per quattro anni in Siberia ai lavori forzati. Si può dire abbia vissuto due vite, la prima come oppositore al sistema zarista, la seconda di vicinanza allo zar, nel segno di un populismo mistico. All’umanità ha lasciato opere letterarie come Umiliati e offesi, Delitto e castigo, I demoni, I fratelli Karamazov, Notti bianche, per citarnesolo alcune. Grande indagatore dell’animo umano, nelle sue opere agiscono figure piene di smisurata tensione, di enormi impulsi vitali, figure animate da un desiderio di riscatto e da una pazza sete di vivere, spinta fino al fanatismo. Attraverso l’amore terreno l’uomo giunge a quello divino, alla grazia, attraversando il male, l’odio, il fango, la disperazione, il delitto. Durante il suo soggiorno fiorentino scrisse “L’idiota”. Titolo con il quale qualcuno ha inteso qualificare coloro che in questi giorni avevano chiesto al Sindaco la rimozione della statua – per protesta contro l’invasione e i crimini di Putin – dedicata al grande scrittore russo situata nel parco delle Cascine a Firenze. Statua donata alla città dall’ambasciata russa in occasione dei 200 anni della nascita dello scrittore ( 11 novembre 2021), opera dello scultore Aidyn Zeinalov, presente alla cerimonia anche il professor Vladimir Tolstoj, nipote dell’omonimo scrittore, delegato per la cultura della Federazione russa. La statua non si tocca, è stata in sostanza la risposta del Sindaco, il quale a tale richiesta ha risposto: “Mi hanno chiesto di buttare giù la statua di Dostoevskij a Firenze ma non facciamo confusione. Questa è la folle guerra di un dittatore e non di un popolo…” Lo stesso nel riceverla in dono aveva dichiarato: “La cultura è un ponte tra i popoli. Dove non arriva la politica, allora può la cultura”.

Ben più rumore ha fatto invece, all’università statale Bicocca di Milano, la polemica suscitata dalla cancellazione ( poi rimangiata), del corso del prof. Paolo Nori, su Fedor Dostoevskij, uno degli scrittori russi da lui preferiti. La direzione della scuola non vi ha fatto certo una bella figura, viste le reazioni che ha suscitato contrarie sia alla cancellazione del corso che, al successivo tentativo di bilanciamento con un corso dedicato a letterati ucraini, come se la cultura per essere studiata dovesse essere trattata con il bilancino, quello che un tempo in politica si chiamava manuale Cencelli. Risultato: Paolo Nori ha visto amplificato l’interesse per l’autore di “Delitto e castigo“. E invece di un unico luogo dove svolgere il suo corso, ha deciso di andare “ovunque avrà senso”. E i quattro incontri programmati diventeranno assai di più, in relazione agli inviti ricevuti dal prof.Nori da università, biblioteche, associazioni. Sull’argomento era intervento anche Franco Camarlinghi, il noto assessore alla cultura nella Giunta di sinistra di Firenze guidata dal Sindaco Elio Gabbuggiani (’75-’80), secondo il quale – sottolinea – alle chiusure della politica, al rifiuto al dialogo di politici e istituzioni, alla irreggimentazione della cultura bisogna rispondere con iniziative che coinvolgano l’intelligenza critica, che aprano la riflessione e la discussione sul nostro rapporto – in questo caso – con la cultura russa e l’Europa: ad un progetto del genere dovrebbero attivarsi gli assessori dei comuni italiani. Un’iniziativa del genere avrebbe un preciso significato, oltre Putin e il sistema di potere su cui poggia. Il tema del confronto e del dialogo artistico e culturale si è posto anche a direttori di musei e teatri italiani, come la Scala di Milano che ha annullato i concerti affidati al direttore d’orchestra Valery Gergiev, per la sua conclamata vicinanza al Presidente russo. Il Maggio musicale fiorentino ha aspettato invece che fosse lui a farsi da parte. “La cultura è critica, unisce i popoli. La politica è ideologica, quindi divisiva» ha commentato il filosofo Sergio Givone. Il quale è intervenuto criticamente anche sulla decisione della direttrice della Galleria dell’Accademia di Firenze ( che ospita il David originale), Cecilie Hollberg, di stoppare in segno di protesta contro i crimini di Putin, i rapporti con le istituzioni russe. “Pensare di interrompere i rapporti culturali col Paese e non leggere più Dostoevskij sono la stessa cosa.” Tranchant il commento di Eike Schmidt , direttore della Galleria degli Uffizi: “ Le opere vanno esposte non nascoste, il mio impegno è di farle conoscere al pubblico dei visitatori”. E Rosanna Bari, guida turistica e collega, conclude: “ Se è vero che la bellezza salverà il mondo, proviamoci facendone luogo di conoscenza e di dialogo fra i popoli e le culture.”

Intanto, mentre sul terreno della comunicazione culturale avviene ciò che si è qui descritto, sul terreno della concreta solidarietà con la popolazione ucraina vittima della feroce aggressione delle truppe di Putin, il quale e pone il nostro paese tra le forze ostili, nella città di Firenze nella Regione, nei piccoli come nei grandi centri, nelle parrocchie, si organizzano raccolte di farmaci, coperte, capi di abbigliamento, scarpe, scatoloni di generi alimentari e la Croce Rossa e le Misericordie organizzano viaggi verso i confini dell’Ucraina per il salvataggio di bambini e mamme in fuga da quel martoriato paese che qui, in Toscana, trovano adeguata ospitalità ( di cui altri profughi di guerra non hanno beneficiato). E’ un moto di umana solidarietà che si sviluppa spontaneamente in tutta Italia.