Fiorello Paci (solo omonimo dell’autore di questo pezzo) come giornalista cattolico è stato innovativo al pari di Raniero La Valle, come pioniere delle Televisioni e Radio libere ha influito quasi quanto i creatori di Tele Biella. Per il resto… Uomo dal formidabile entusiasmo, proprio di un adolescente che si approccia al mondo con idee e progetti da continuare a proporre è sempre stato un creativo, fucina di idee continue come giornalista, come Professore dei Salesiani, come rappresentante di libri di alto livello culturale. E pure come tanto altro, anche come autore di canzoni.

Nel giornalismo ha esordito nella Toscana in cui era nato il 23 febbraio del 1931, ad Anghiari, Arezzo, poco oltre gli Appennini che la dividono da Rimini dove è poi arrivato nel 1962. E con i grandi cattolici toscani alla Giorgio La Pira e Lorenzo Milani molto aveva in comune, come loro profondamente cristiano, profondamente dotato di uno sguardo ottimista sulla vita, profondamente laico. In Romagna è diventato subito inviato della rivista Giovani con storiche interviste ad Adriano Olivetti ed Umberto Agnelli, Gino Bartali, Adriano Celentano che si era poi mosso anche per andare ad inaugurare la sede riminese della ‘sua’ Casa Editrice Utet, diretta in loco per oltre venti anni.

Sopra tutto è stato pioniere di mass media innovativi. A Fiorello Paci si deve la creazione di Televisioni in Italia (Telerimini, Telegabbiano) e pure all’estero seppur prossimo (TeleSanMarino) così come di Radio (Radio Riviera, Radio Amico Libro, Radio Amica). Tra le prime esperienze nel Riminese, ed oltre. Ha ideato e condotto trasmissioni di grande rilievo non solo locale: In Zir par la rumagna; Contropiede e Sesto grado (protagonisti intervistati a tutto campo); L’ombrellone (con interviste in spiaggia); e ancora sfide radiofoniche di quiz con gran messe di ascoltatori. E poi il programma settimanale sulla letture del Vangelo con l’amico e sodale Don Oreste Benzi, il fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII particolarmente impegnata nella lotta allo sfruttamento internazionale della prostituzione.

Ha creato il giornale il Garbino, poi diretto il settimanale Il Ponte. Alla Voce di Romagna per quattro anni, ogni settimana, ha curato ‘Vivere tra i monti’ per far riscoprire realtà e luoghi dell’Appennino Tosco-Romagnolo che si andavano spopolando. Con la sua formidabile tenacia intendeva dar loro nuova linfa, come negli anni sessanta e settanta. Infine le ultime creature. ‘Il veliero. Quotidiano on line del bello e del buono‘ e la pubblicazione del libro autobiografico ‘Calcinculo e carezze di Dio: la bellezza e lo splendore con la certa speranza del futuro‘, intenzionalmente pubblicato l’8 dicembre 2021 in occasione della Festa dell’Immacolata Concezione di Maria.

Fiorello Paci era sorprendente per i modi amichevoli e fraterni con cui trattava chiunque incontrasse, magari non conoscendo l’interlocutore cui si rapportava però subito come si fossero sempre frequentati. Il modo di donarsi agli altri era anche frutto di quanto gli andava ripetendo proprio Don Oreste: «Fai in modo di accendere sempre la speranza in tutte le persone che potrai incontrare sul tuo cammino». Così, da qualche tempo, aveva pure ideato il ‘Progetto Isaia‘, ispirato dall’operato del profeta biblico e finalizzato ad un nuovo umanesimo: doveva presentarlo a Roma per coinvolgere politici e parlamentari (e non solo).

Si è sempre donato incondizionatamente e senza mai risparmiarsi, fornendo parole di conforto e speranza a tutti. Anche nella canzone scritta per la morte della amata sposa Grazia, madre dei loro cinque figli. Dopo essersi posto la più cruciale delle domande, dice «la morte in fondo in fondo che cos’è la morte, non esiste la morte non esiste (…) non siamo figli di un perfido assassino, amore è vivere e non è morir». Chiude confidando che «sopra di noi splende la luce e il suo ricordo è bello come un fiore, ma allora Grazia la morte che cos’è, è l’abbraccio di Dio che ci fa volar».

Volare in Paradiso, a far festa. Come nella sua ‘Festa in Paradiso‘ scritta per salutare ed onorare Secondo Casadei autore di Romagna mia, e ben musicata, come tutte le sue, dall’eclettico Gianni Drudi. Questo l’inizio del testo, ma ancor meglio ascoltarla, per la profonda allegria e l’intelligente serenità. “Grande festa in cielo, festa tra i Santi, si balla il liscio tra suoni e canti, all’angolo della solatia Romagna è sempre festa, è una cuccagna. Il gallo canta e pigola la quaglia, rispunta il sole caldo che ci abbaglia, c’è odore nell’aria di piada e trebbiano, arriva qualcuno che viene da lontano. Plana una stella e scende il passeggero, suonando il violino, sembra un messaggero. Sorride quel Maestro, sorride più che mai, San Pietro gli chiede ‘Ma chi sei?’. ‘Sono il romagnolo Secondo Casadei, ambasciatore della buona gente. Porto l’allegria della mia Romagna, anche coi pensieri è sorridente. La musica è l’amante che vive dentro me. Fai un bel sorriso’. È festa in Paradiso“. Questo è Fiorello Paci. Non un santo, e tanto meno un santino, ma una persona perbene (ma proprio per bene) benché giornalista.

E avendo attraversato in tanti decenni tante avventure editoriali, e tante per l’appunto avendone create, moltissimi giornalisti e giornaliste hanno lavorato con lui, spesso proprio con lui iniziando. E nonostante la professione non incoraggi, persino parecchi a loro volta perbene.

Negli ultimi due anni, con l’arrivo della pandemia a inizio 2020, ha tenuto ogni sera una diretta dal suo canale Facebook, affrontando argomenti legati alla cultura ed alla religione. L’entusiasmo del ragazzo semicentenario che viveva in lui, e da lui promanava, lo ha dimostrato ancora mercoledì 23 marzo scorso. Mostrando orgoglioso lo schermo del contapassi: 20.450, una decina di chilometri. Poi nella notte di venerdì 25 ha terminato la consueta ora di diretta pochissime ore prima dell’emorragia che poi sabato 2 aprile ha fatto definitivamente, ma non definitivamente, salpare le ancore del suo veliero a soli 91 anni. Convinto com’era, lui ma pure noi, che «la morte non esiste» ne parliamo doverosamente al presente. Comunque tra il termine di quella sua trasmissione ed il malore ha postato il suo ultimo messaggio.

“Buona notte consapevole e soddisfatto per avere nulla da rimproverarmi…”.

GIORNALISTI PERBENE (E NON) /1 (continua)