È una caratteristica americana fare il tifo per gli sfavoriti in qualsiasi gara che vede Davide contro Golia. Pertanto, è comprensibile che la maggior parte degli americani (ad eccezione dei tipi MAGA estremi) siano entusiasti del fatto che le forze ucraine abbiano spinto i brutali, ma sfortunati, militari russi lontano dalle due città più grandi dell’Ucraina e stiano coraggiosamente portando la battaglia a una forza più volte grande e forte (sulla carta).

Tuttavia, il problema principale per il governo degli Stati Uniti ora sembra essere quello di indebolire la Russia senza ampliare la guerra in corso, fino all’uso potenzialmente anche di armi nucleari o aumentare le possibilità di una guerra futura ancora più grande con quella grande potenza.

I funzionari del governo degli Stati Uniti sono stati occasionalmente criticati per aver ceduto al pericoloso trionfalismo di vantarsi dell’intelligence statunitense che ha portato all’uccisione di generali da parte dell’Ucraina o all’affondamento dell’ammiraglia russa Moskva, affermando che Vladimir Putin non dovrebbe continuare a governare il suo Paese, o verbalizzando l’obiettivo degli Stati Uniti nell’armare l’Ucraina per indebolire la Russia.

Eppure, tutti in Occidente, compresi i leader democratici e repubblicani negli Stati Uniti, stanno inciampando nel tentativo di attirare Finlandia e Svezia precedentemente non allineate nella NATO. E perchè no? Le forze armate di queste due nazioni hanno cooperato e addestrato informalmente con l’alleanza per anni, ma non avevano mai voluto unirsi.

È vero che l’aggressiva e orribile invasione dell’Ucraina da parte di Putin è stata selvaggiamente controproducente nel portare alla probabile espansione della stessa alleanza che lo ha motivato a picchiare l’Ucraina per impedirle di espandersi lì. (L’errore di Putin ha anche indotto la NATO a rafforzare le truppe nell’Europa orientale e ha aumentato il nazionalismo ucraino in modo che la maggior parte di quella nazione non venga mai riassorbita dalla Russia.)

La spinta bipartisan negli Stati Uniti a introdurre rapidamente Svezia e Finlandia dovrebbe, tuttavia, essere rallentata, in modo da poter condurre un’analisi più ragionata di questo consequenziale impegno a lungo termine. Vendere, o addirittura dare, armi agli ucraini per aiutarli a difendere il loro Paese è una cosa, ma concordare sul fatto che gli Stati Uniti aggiungeranno altri due Paesi ricchi, uno proprio sul confine russo o molto vicino, alle 29 nazioni in Europa che gli Stati Uniti si sono già impegnati a difendere dalla Russia è un’altra.

Nel breve e medio termine, la pessima performance della Russia nella guerra in Ucraina indica che la sua minaccia per l’Europa è molto inferiore a quanto i funzionari statunitensi avessero fatto credere al pubblico americano. Invece di espandere la NATO, gli Stati Uniti dovrebbero prendere questa minaccia interregno per svezzare le nazioni europee ricche dal sussidio di difesa americano. Dopotutto, le nazioni dell’Unione Europea, la maggior parte delle quali fanno parte della NATO, hanno un PIL 31 volte maggiore di quello della Russia. A causa dell’errore della Russia in Ucraina, molti Paesi europei stanno già aumentando i loro budget militari – la Germania di un enorme 100 percento – e sono chiaramente in grado di difendersi collettivamente in futuro senza gli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti dovrebbero muoversi per lasciare che l’Europa diventi più (non meno) autosufficiente in difesa, come vorrebbe il presidente francese Emmanuel Macron, in modo che l’America possa reindirizzare la sua attenzione sulla Cina, una minaccia probabilmente più grande della Russia. (“Probabile” perché la Cina potrebbe rivelarsi una minaccia altrettanto vuota – con armi sofisticate ma la “colla” marziale non sofisticata, ma importantissima, della logistica, dell’esperienza e del know-how militare e del morale per intraprendere un’invasione anfibia di Taiwan, che è anche più difficile di un’invasione di terra).

Tuttavia, questa politica più razionale probabilmente andrà persa nella gioia di affidarne un’altra ai russi. L’America ha raramente l’introspezione per riconoscere il proprio ruolo nel generare eventi negativi. Ad esempio, dopo gli attacchi dell’11 settembre, gli americani avevano sete di vendetta per gli attacchi terroristici dichiaratamente efferati e credevano a George W. Bush quando disse che Osama bin Laden aveva attaccato gli Stati Uniti a causa delle loro libertà, invece di ascoltare bin Laden che aveva attaccato come rappresaglia per dissoluti interventi militari statunitensi nei paesi islamici.

Questa mancanza di autocritica ha poi portato i funzionari statunitensi a raddoppiare quella stessa politica fallita, invischiando gli Stati Uniti nel lungo pantano della seconda guerra in Iraq.

Allo stesso modo, la convincente narrativa secondo cui dopo la Guerra Fredda le molteplici espansioni della NATO (fino al confine nord-occidentale della Russia nei Paesi baltici) hanno permesso al nazionalista Putin di prendere il potere in una Russia oppressa e hanno contribuito a generare la sua controproducente invasione dell’Ucraina dopo il George George W. Bush e le amministrazioni Biden hanno minacciato di ammettere che l’Ucraina (un paese vitale per la Russia al confine sud-occidentale) è stata spazzata via. È stata sostituita dalla contro-narrativa egoistica che l’espansione della NATO non ha nulla a che fare con l’invasione della Russia e che Putin ha solo paura di una democrazia ai suoi confini, anche se i paesi baltici sono democrazie da tempo senza invasione russa là.

In effetti, nonostante l’immoralità della brutale guerra di Putin, la Russia ha legittimi problemi di sicurezza nei suoi confini occidentali piatti e molto vulnerabili. È stato invasa più volte nel corso dei secoli da Svezia, Polonia, Francia napoleonica e Germania (due volte). L’ultima invasione tedesca di terra bruciata da parte dei nazisti ha provocato la morte di 30 milioni di sovietici e la devastazione delle terre occidentali.

La Russia, una grande nazione, potrebbe essere giù ora, ma è stata prima in discarica e ha resuscitato il suo potere. Nonostante l’errore del suo despota, gli Stati Uniti devono evitare di umiliarlo, come fecero gli alleati con la Germania dopo la prima guerra mondiale, che diede al mondo i nazisti e una seconda guerra mondiale ancora più catastrofica. La Russia un giorno risorgerà, come fece la Germania di Hitler a causa di umiliazioni accumulate su umiliazioni, forse la prossima volta a causa di un’alleanza ostile ai suoi confini nord-occidentali.

Realisticamente, nulla probabilmente impedirà all’élite della politica estera statunitense di cercare di inghiottire quanta più Europa possibile offrendo di difendere Paesi ancora più piccoli nella NATO. Speriamo che il decantato tentativo di umiliazione della Russia non finisca in una guerra orrendamente devastante, come ha fatto con la Germania.

La versione originale di questo intervento è qui.