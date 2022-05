Tra le speculazioni su un ridotto impegno militare degli Stati Uniti per la sicurezza in Medio Oriente, la Turchia ha messo in luce la capacità della regione di agire come una forza dirompente se i suoi interessi vengono trascurati.

Il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha lanciato un campanello d’allarme questa settimana, dichiarando di non essere ‘positivo’ sulle possibili domande finlandesi e svedesi di adesione all’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) sulla scia dell’invasione russa dell’Ucraina.

L’adesione alla NATO è subordinata al voto unanime a favore dei 30 membri dell’organizzazione. La Turchia ha il secondo esercito permanente della NATO.

La stragrande maggioranza dei membri della NATO sembra approvare l’adesione di Finlandia e Svezia. I membri della NATO sperano di approvare le domande in un vertice il mese prossimo.

Un potenziale veto turco complicherebbe gli sforzi per mantenere l’unità transatlantica di fronte all’invasione russa.

Le tattiche di pressione di Erdogan rispecchiano le manovre del suo collega uomo forte, il primo ministro ungherese Victor Orban che minaccia l’unità dell’Unione Europea resistendo al boicottaggio dell’energia russa in tutto il blocco.

In precedenza, gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita hanno respinto le richieste degli Stati Uniti di aumentare la produzione di petrolio nel tentativo di abbassare i prezzi e aiutare l’Europa a ridurre la sua dipendenza dall’energia russa.

Sembra che da allora i due stati del Golfo abbiano cercato di tornare indietro silenziosamente sul loro rifiuto.

Alla fine di aprile, la francese TotalEnergies ha noleggiato una nave cisterna per caricare il greggio di Abu Dhabi all’inizio di maggio per l’Europa, la prima spedizione del genere in due anni.

L’Arabia Saudita ha utilizzato silenziosamente i suoi meccanismi di tariffazione regionale per reindirizzare dall’Asia all’Europa il ‘medio’ arabo, il greggio saudita che è il sostituto più vicino alla principale miscela di esportazione russa, degli Urali, per la quale sono configurate le raffinerie europee.

Erdogan ha collegato la sua obiezione alla NATO al presunto sostegno finlandese e svedese al Partito dei lavoratori curdi (PKK), che è stato designato come un’organizzazione terroristica da Turchia, Stati Uniti e UE.

Il PKK ha condotto un’insurrezione decennale nel sud-est della Turchia a sostegno dei diritti nazionali, etnici e culturali dei curdi. I curdi rappresentano fino al 20% degli 84 milioni di abitanti del Paese.

La Turchia ha recentemente colpito le posizioni del PKK nel nord dell’Iraq in un’operazione militare denominata Operazione Claw Lock.

La Turchia è in contrasto con gli Stati Uniti per il sostegno americano ai curdi siriani nella lotta contro lo Stato islamico. Ankara afferma che gli alleati curdi siriani americani sono allineati con il PKK.

Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha avvertito che la Turchia si oppone alla decisione degli Stati Uniti di esentare dalle sanzioni contro le regioni siriane controllate dalle Forze democratiche siriane (SDF) a guida curda.

“Questa è una mossa selettiva e discriminatoria”, ha affermato Cavusoglu, osservando che l’esenzione non includeva le aree curde della Siria controllate dalla Turchia e dai suoi delegati siriani.

Riferendosi alle domande di adesione alla NATO, Erdogan ha accusato che “i Paesi scandinavi sono come una specie di pensione per le organizzazioni terroristiche. Sono persino in parlamento”.

Le obiezioni di Erdogan riguardano principalmente la Svezia, con la Finlandia che rischia di diventare un danno collaterale.

La Svezia ospita un’importante comunità curda e ospita la migliore squadra di calcio curda d’Europa che empatizza con il PKK e le aspirazioni curde turche. Inoltre, sei membri del parlamento svedesi sono di etnia curda.

Lo studioso turco Howard Eissenstat ha suggerito che l’obiezione della Turchia alla NATO potrebbe essere un punto di svolta. “Gran parte della flessibilità strategica della Turchia deriva dal fatto che le sue priorità sono viste come questioni periferiche per i suoi più importanti alleati occidentali. L’ingresso di Finlandia e Svezia nella NATO, nel contesto attuale, non è assolutamente periferico”, ha twittato Eissenstat.

L’obiezione turca dimostra il potenziale del Medio Oriente di far deragliare la politica statunitense ed europea in altre parti del mondo.

Gli Stati del Medio Oriente camminano su una linea sottile quando usano il loro potenziale per interrompere per raggiungere i propri obiettivi politici. La prudente marcia indietro sulle forniture petrolifere legate all’Ucraina dimostra i limiti e/o i rischi mediorientali.

Lo stesso vale per il fatto che l’Ucraina ha spostato il baricentro della NATO nell’Europa settentrionale e lontano dal suo fianco meridionale, a cui è ancorata la Turchia.

Inoltre, la Turchia rischia di mettere in pericolo significativi miglioramenti nelle sue relazioni a lungo tese con gli Stati Uniti.

La mediazione turca nella crisi ucraina e il sostegno militare all’Ucraina hanno spinto il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ad andare avanti con i piani per aggiornare la flotta turca di aerei da combattimento F-16 e discutere la vendita di nuovi modelli F-16 avanzati anche se la Turchia non ha né condannato la Russia né sanzioni irrogate.

Alcuni analisti suggeriscono che la Turchia potrebbe usare la sua obiezione per riottenere l’accesso al programma di caccia F-35 degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno annullato nel 2019 una vendita del jet alla Turchia dopo che il membro della NATO ha acquisito il sistema di difesa antimissilistico S-400 russo.

Erdogan ha “fatto questo tipo di tattica in precedenza. La userà come leva per ottenere un buon affare per la Turchia“, ha affermato l’ammiraglio della Marina degli Stati Uniti in pensione James Foggo, decano del Center for Maritime Strategy.

Un grande collaboratore di Erdogan, Ibrahim Kalin, sembrava confermare l’analisi del signor Foggo.

“Non stiamo chiudendo la porta. Ma fondamentalmente stiamo sollevando questo problema come una questione di sicurezza nazionale per la Turchia”, ha detto Kalin, riferendosi alle osservazioni della NATO del leader turco. “Naturalmente, vogliamo avere una discussione, un trattativa con le controparti svedesi“.

Spiegando le richieste turche, Kalin ha proseguito dicendo che “ciò che deve essere fatto è chiaro: devono smettere di consentire a punti vendita, attività, organizzazioni, individui e altri tipi di presenza del PKK… di esistere in quei paesi“.

La capacità di manovra di Erdogan può avere i suoi limiti, ma dimostra che si ignora il Medio Oriente a proprio rischio e pericolo.

Tuttavia, coinvolgere gli autocrati mediorientali non significa necessariamente ignorare le loro dilaganti violazioni dei diritti umani e la repressione delle libertà.

Per gli Stati Uniti e l’Europa, il trucco sarà sviluppare una politica che equilibri le richieste accomodanti, a volte dirompenti, degli autocrati, spesso volte a garantire la sopravvivenza del regime, con la necessità di rimanere fedeli ai valori democratici in mezzo a una lotta sui cui valori sottoscriveranno un ordine mondiale del 21° secolo.

Tuttavia, ciò richiederebbe un grado di politica creativa e diplomazia che sembra essere una merce rara.