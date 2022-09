La pubblicazione da parte delle autorità statunitensi di un rapporto di intelligence secondo cui, dal 2014, la Russia avrebbe generosamente sovvenzionato alcuni partiti politici in Europa e fuori, con finanziamenti quantificati nell’ordine dei 300 milioni di dollari, ha sollevato, negli ultimi giorni, un diffuso interesse soprattutto in Italia, dove la campagna per le elezioni del prossimo 25 settembre si è svolta in un clima di forte polarizzazione. La notizia, in sé, non stupisce. L’attenzione ai temi della propaganda e della disinformazione era fortemente presente sin dai tempi dell’Unione Sovietica, così come, ai tempi dell’Unione Sovietica, era diffuso il sostegno economico e finanziario prestato alle forze politiche ritenute ‘amiche’ operanti nei Paesi di campo capitalista. Negli anni successivi, in parallelo al crescente attivismo internazionale di Mosca, notizie riguardo a possibili finanziamenti russi a forze politiche occidentali sono stati oggetto dell’attenzione del media con una certa regolarità. Ad aumentare questa attenzione sono state anche le sempre più frequenti voci che vogliono le autorità di Mosca coinvolte più o meno direttamente nel tentativo di influenzare l’esito delle consultazioni in diversi Paesi.

Ovviamente, la diffusione del rapporto risponde e la sua tempistica rispondono a finalità politiche. Negli USA, le elezioni di midterm sono ormai imminenti e, in questa prospettiva, il documento può contribuire, se non a rafforzare la posizione dell’amministrazione, a indebolire quella dell’opposizione repubblicana e dei candidati filotrumpiani. In un’ottica più ampia, esso mira a colpire la posizione di Mosca in un momento in cui le operazioni militari in Ucraina stanno attraversando una fase di difficoltà. Inoltre, la diffusione del rapporto permette a Washington di ‘ingaggiare’ diversi alleati in un dialogo specifico, su un punto che l’amministrazione considera critico per la tenuta dell’attuale ordine internazionale. È significativo che le autorità statunitensi abbiano trasmesso il rapporto a un gran numero di Paesi e che con molti di questi abbiano già avviato i contatti per discuterne i contenuti a vari livelli. I contenuti del rapporto e le possibili misure per contrastare le ingerenze di Mosca saranno, infine, discussi a dicembre, durante la prossima riunione del Summit for Democracy, il foro voluto dal Presidente Biden proprio per rilanciare il modello della democrazia occidentale di fronte alla sfida – geopolitica ma anche culturale – costituita dall’emergere della Russia e della Cina sulla scena globale.

In quest’ottica, il rapporto si inserisce nel quadro del braccio di ferro propagandistico ormai da tempo avviato fra Washington e le c.d. ‘democrazie illiberali’, Cina e Russia in primis. Esso si propone, fra le altre cose, di fornire al mondo una ‘pistola fumante’ che confermi definitivamente le voci che da tempo circolano sulle politiche intrusive portate avanti da Mosca e – secondo alcune fonti – da Pechino. Esso si propone, inoltre, di mettere in guardia gli alleati degli Stati Uniti contro una possibile intensificazione, da parte di Mosca, delle sue strategie di influenza, in un momento in cui l’approssimarsi della stagione invernale contribuisce a rilanciare anche il tema della dipendenza dell’Europa dalle forniture energetiche russe. Esso si propone, infine, di mandare al Cremlino un messaggio chiaro riguardo all’attenzione con cui le sue attività sono monitorate da Washington. Il fatto che il nuovo rapporto sia stato reso pubblico dopo che l’amministrazione Biden ha già provveduto a desecretare i dati di intelligence che, fra la fine del 2021 e i primi del 2022, avevano portato a conoscenza della Casa Bianca i preparativi militari di Mosca in vista dell’invasione dell’Ucraina non appare un fatto casuale.

Resta l’interrogativo sull’efficacia di questa strategia. È, infatti, dubbio sia che essa possa davvero incidere sulle mosse del Cremlino, sia che possa avere un effetto concreto sulle dinamiche politiche che Mosca avrebbe influenzato. Anzi, i contatti di Washington con i governi ‘amici’ potrebbero essere visti e presentati, a loro volta, come un’ingerenza negli affari interni di questi ultimi. Di fatto, molte delle strategie usate da Mosca durante e dopo la fine della guerra fredda sono state usate anche dagli Stati Uniti. Mosca può, inoltre, contare sulla presenza, in vari Paesi europei, di un fondo latente di antiamericanismo che – per avendo radici diverse – concorre a intaccare l’efficacia del messaggio di Washington. Non stupisce, quindi, che, in diversi Paesi, i contenuti del rapporto siano stati oggetto di aspre polemiche, aggravate dal fatto che le autorità statunitensi non hanno sinora diffuso i nomi dei beneficiari del sostegno russo. Questo vale in modo particolare nel caso dell’Italia, dove lo scontro intorno al rapporto e a suoi contenuti rischia di rendere ancora più accesa la dialettica destra/sinistra; una dialettica che, anche dopo il voto del 25 settembre, richiederà non poco tempo per tornare nei binari della normalità.