Impegnati dalle tragiche notizie che giungono dall’Ucraina, e le conseguenze di una guerra atrocescatenata dall’autocrate Vladimir Putin, altre ‘notizie che un tempo avrebbero conquistato titoli di prima pagina, a stento sono relegate in striminziti trafiletti. Quando accade. Gli effetti di queste notizie che non fanno “notizia” si vedranno nel tempo. Una di queste, riguarda il “segreto di Stato”, la possibilità per i cittadini, sia pure a distanza di un congruo periodo di tempo per la necessaria decantazione, di essere messi nella condizione di conoscere, “sapere”. La conoscenza è uno dei presupposti senza i quali non esiste libertà e democrazia.

Conviene, a questo punto, riprendere il “testo” di una conferenza stampa che ha avuto luogo ieri a Roma, alla sala Nassirya di Palazzo Madama, sul tema delle desecretazioni di documenti relativi alle vicende Moro, Gladio e Peteano.

Premessa necessaria: esiste (ed utilmente opera) una Commissione per la Biblioteca e per l’Archivio storico, presieduta dal senatore Giovanni Marilotti. Dopo un lungo e logorante tira e molla, la Commissione è riuscita a far passare nelle istituzioni “il messaggio che anche gli atti classificati” dai vari “servizi” di sicurezza e altri apparati dello Stato, sono “beni culturali”.

Già: perché fino ad oggi ci si trovava di fronte a muri invalicabili, situazioni kafkiane: magistrati impegnati in delicate indagini, storici, studiosi, semplici cittadini, chiedevano di poter prendere visione di determinati documenti, che sulla carta risultavano accessibili, consultabili, e puntualmente si veniva respinti, senza neppure fornire un motivo: era sufficiente opporre alla “norma”, un “regolamento” grazie al quale il documento richiesto veniva negato, restava inaccessibile. Il bello (si fa per dire) è che nessuno mostrava di conoscere il testo del regolamento in questione. Chi opponeva il rifiuto si limitava a citarne il titolo: “In base al regolamento…”, e la cosa finiva lì. Paradossale che una norma venisse svuotata da un regolamento; ancora più paradossale che del regolamento nessuno poteva conoscere il suo contenuto: ci si limitava a evocarla.

Si spera che questa storia sia finita. Quegli atti sono considerati “beni culturali”; come tali soggetti a quel tipo di normativa, depurata dal “regolamento”: accessibili trascorsi cinquant’anni; sono sempre tanti, ma meglio del “mai” in vigore fino ad oggi.

Prosegue il comunicato della Commissione: “…testimoniano la storia del Paese e, con le debite cautele, non possono essere sottratte per l’eternità al pubblico”.

Debite cautele significa che occorre prestare attenzione che non riguardino situazioni in cui possono essere coinvolti stati stranieri; e attenzione anche a dati “sensibili” sull’intimità di persone, o che possano pregiudicare la loro sicurezza e incolumità; ma questo è nell’ordine delle cose, e non solo in Italia.

La Commissione osserva che ben tre direttive (Romano Prodi, Matteo Renzi, Mario Draghi), indicano dodici eventi tragici meritevoli di desecretazione; ma non era chiaro chi doveva compiere il lavoro di selezione e con quali criteri.

“Il punto di equilibrio”, chiarisce il senatore Marilotti, “individuato nella regola dei cinquant’anni trascorsi dai fatti, è stato ora accolto dal Governo, che ha chiesto solo di salvaguardare i nomi degli operatori istituzionali contenuti in documenti risalenti a un periodo più recente ai cinquant’anni stessi. Ciò ha concretamente dato il via libera alla desecretazione degli atti della Commissione terrorismo e stragi”; Commissioni parlamentari presiedute, nelle passate legislature, prima dal senatore Libero Gualtieri, poi dal senatore Giovanni Pellegrino.

Sotto l’impulso organizzativo impresso dal presidente Marilotti, l’Archivio storico si è assunto l’onere di individuare pagina per pagina, per ben 130 mila fogli segreti acquisiti dalle due commissioni Gualtieri e Pellegrino, quelli che continuano a mantenere tali limitatissimi profili di segretezza.

Si è così giunti a un primo “rapporto”, relativo ai 338 documenti del filone 5 della commissione stragi (caso Moro), e auna prima tranche dei circa 150 dei filoni relativi a Gladio e alla strage di Peteano, per un totale ad oggi di circa 1.900 pagine, che progressivamente si accresceranno, con l’applicazione dei medesimi criteri agli altri filoni dell’inchiesta della Commissione stragi. Salvo poche decine di casi contenenti dati sensibilissimi, per i quali va in vigore la regola dei settant’anni, tutti gli altri documenti saranno dunque liberamente accessibili in sala studio agli utenti che accettino le regole deontologiche della ricerca storiografica.

In sostanza: nessuno è così ingenuo da pensare che nell’enorme mole di documenti raccolta dai “servizi” o da altri enti (ministero Interno, Difesa, ecc.), possa esserci la “pistola fumante” relativa a determinati oscuri episodi che hanno segnato la storia contemporanea del Paese; e neppure che ci possano essere nomi di “manovali” o “mandanti”, tantomeno “prove”. Quello che tuttavia comincia ad emergere è uno spaccato rilevante delle dinamiche del terrorismo, dell’ambiente sociale di riferimento, delle attività di contrasto messe in campo (o non messe in campo) per debellarlo. Il cosiddetto “contesto”. Così come, per converso, gli apparati paralleli dello Stato potranno essere meglio analizzato con documenti interni a Gladio e alle altre strutture, istituzionalmente vocate alla salvaguardia e alla sicurezza dei cittadini e delle istituzioni democratiche, e che potrebbero al contrario rivelare pesanti elementi di contiguità con i gruppi estremisti.

Sarà ora compito di studiosi e analisti saper “vedere”, capire, “leggere”, saper fare le necessarie connessioni. “Non spetta ad un Archivio Storico altro compito che mettere i cittadini a contatto con le fonti significative con la mediazione di coloro che avanzano ipotesi storiografiche suffragandole con i fatti”, osserva Marilotti. “La gestione dell’Archivio Storico del Senato nella XVIII legislatura questo ha fatto e, nell’ultimo anno della legislatura, questo intende continuare a fare, con l’impulso concorde dell’organo politico che sovrintende alla sua attività”.

Un significativo primo passo di una marcia che sarà lunga, ma ha comunque imboccato la giusta direzione verso la conoscenza, primaria fonte di democrazia e libertà. Marco Pannella che del “diritto umano e civile alla conoscenza” aveva fatto “l’ossessione” degli ultimi dieci anni della sua vita (chiedeva fosse incardinato nella carta delle Nazioni Unite), da qualche parte sorride soddisfatto.