En marzo de 2020, durante la primera ola del coronavirus Covid-19, el gobierno España decretó el estado de alarma: decidió que, para luchar contra la pandemia, la mejor solución sería centralizar competencias y llevar desde Madrid las riendas de la ‘guerra‘ contra el virus. Desde las páginas del ‘L’Indro‘, esta decisión fue criticada, pues la gestión de la sanidad llevaba décadas transferida a las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Sanidad español no tenía ni medios ni experiencia para gestionar la situación.

La lectura del libro del que entonces era presidente de Cataluña, Quim Torra, permite corroborar aquella impresión: el gobierno de España tuvo un comportamiento prepotente y errático y dio más protagonismo a los militares que a los médicos y a los científicos.

En octubre del 2020 se decretó un nuevo estado de alarma. En esta ocasión no se centralizaron las competencias: se permitió a las Comunidades Autónomas fijar las medidas de confinamiento y los horarios del toque de queda, adaptándolas a las necesidades de cada territorio y a la gravedad de la crisis sanitaria. En esta segunda etapa, la gestión mejoró notablemente gracias a la experiencia de unos y otros.

El actual estado de alarma se levantará, según ha anunciado el presidente español Pedro Sánchez, el 9 de mayo. A partir de entonces, el toque de queda quedará sin efecto y los confinamientos territoriales requerirán autorización judicial. De ello podría deducirse que la situación epidemiológica está controlada o que la mayor parte de la población está vacunada. ¿Podemos, pues, celebrar la victoria contra el coronavirus?

En absoluto. Estamos en plena cuarta ola de la pandemia. ¿A que viene, pues, esta decisión del gobierno?

El estado de alarma se levanta porqué para prorrogarlo sería necesario un acuerdo entre distintos grupos parlamentarios; pero se acercan las elecciones regionales de la Comunidad de Madrid, y cuando en España se entra en período electoral, los partidos políticos son incapaces de hacer otra cosa que pelearse y descalificarse.

Una vez más, las decisiones que pueden salvar o condenar vidas humanas se supeditarán a las conveniencias electorales de los partidos políticos. Los principales partidos representan a las dos Españas enfrentadas de las cuales ya hablaba Miguel de Unamuno hace noventa años y Metternich dos siglos atrás. Los forofos de uno y otro bando se lanzarán a las redes sociales para insultarse mutuamente y jalear a los propios líderes.

Con semejantes comportamientos, sólo hay un bicho que se frote las manos. Se llama coronavirus.

