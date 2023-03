Filippine sonnambule in un campo minato economico e geopolitico?

Nel mezzo della peggiore volatilità globale dal 1945, le Filippine potrebbero allineare il proprio futuro con l’erosione secolare, le divisioni politiche, la militarizzazione e i rischi nucleari

Solo circa sei anni fa, l’amministrazione Duterte stava ancora ricalibrando la sua politica estera per bilanciare lo sviluppo cinese e la cooperazione militare statunitense. Le Filippine, infine, avrebbero beneficiato di entrambe le grandi potenze, come molte nazioni dell’ASEAN avevano fatto per anni.

Ma quei giorni stanno svanendo velocemente. E il tempismo non potrebbe essere peggiore. Manila sembra posizionarsi in un modo che potrebbe causare elevati danni collaterali economici e geopolitici. Se è così, è ingiustificato. Esistono altre opzioni.

Militarizzazione con gli USA, elevati rischi nucleari nella regione

La scorsa settimana, le Filippine e gli Stati Uniti hanno annunciato che i due terranno la loro più grande esercitazione di Balikatan [militare “spalla a spalla”] della storia, con 17.600 partecipanti previsti. A partire da metà aprile, sarà caratterizzato da fuoco vivo, 12.000 soldati statunitensi, 5.000 soldati filippini, oltre 110 dall’Australia e osservatori giapponesi.

Ufficialmente, l’attenzione si concentrerà su “difesa marittima, difesa costiera e consapevolezza del dominio marittimo”. Tuttavia, i principali osservatori statunitensi affermano che l’obiettivo è aumentare l’interoperabilità tra gli alleati, contenere l’ascesa della Cina e ottimizzare la flessibilità degli Stati Uniti nelle sue basi militari regionali.

Ciò, tuttavia, rischia di aprire la strada a un conflitto militare prematuro, che verrà poi utilizzato per rafforzare un’unità sfuggente e legittimare un’ulteriore mobilitazione.

Peggio ancora, la scorsa settimana anche i rischi nucleari sono aumentati drasticamente quando l’alleanza nucleare degli Stati Uniti con il Regno Unito e l’Australia (AUKUS) ha rivelato un piano per lanciare una flotta di sottomarini a propulsione nucleare nella regione.

Il ministro della Difesa australiano Richard Marles ha affermato che l’accordo per l’acquisto di sottomarini d’attacco a propulsione nucleare dagli Stati Uniti era necessario per contrastare il più grande rafforzamento militare convenzionale nella regione dalla seconda guerra mondiale. L’accordo costerà fino a 245 miliardi di dollari nei prossimi tre decenni e creerà 20.000 posti di lavoro.

Ciò che Marles non ha detto è che il principale beneficiario dell’accordo, che delegherà i rischi geopolitici dagli Stati Uniti all’Australia e all’Asia, è la Grande Difesa degli Stati Uniti. E siamo sinceri: quei posti di lavoro, che non gioveranno all’economia civile australiana, rappresentano solo lo 0,14% della sua forza lavoro totale. Peggio ancora, l’accordo potrebbe trascinare 26 milioni di australiani, insieme a centinaia di milioni di asiatici, in un olocausto nucleare.

Inversione di politica estera

Nel processo, la dichiarata politica estera filippina di “amica di tutti, nemica di nessuno” sembra dissolversi, mentre il parallelo obiettivo interno di “unificare la nazione” rischia di essere deragliato. Man mano che la marcia della militarizzazione procede, le tensioni economiche, politiche, militari ed etniche associate aumenteranno di conseguenza. Il percorso dall’Afghanistan e dall’Iraq alla Siria e all’Ucraina è stato una serie di colossali devastazioni. Se lo stesso destino tocca a Taiwan o alle Filippine, è improbabile che il risultato dimostri che è diverso.

Peggio ancora, mentre la nuova politica estera più malleabile potrebbe trascinare le Filippine in ostilità a cui si oppone l’ampia maggioranza dei filippini, dividerebbe anche l’ASEAN.

Invece di opporsi all’AUKUS, che viola la costituzione filippina, la Zona senza armi nucleari del sud-est asiatico (Trattato SEANWFZ) e il trattato di messa al bando delle armi nucleari delle Nazioni Unite che il governo ha ratificato, Manila sembra allineare il suo futuro con gli stessi paesi che guidano la corsa agli armamenti e la proliferazione nucleare nella regione.

Inoltre, questo allineamento avviene in un momento storico in cui le economie di questi alleati stanno affrontando le peggiori sfide economiche dal 1945. Forse è per questo che ora ricorrono a una mobilitazione militare sbagliata, che viene sfruttata come tecnica diversiva per distrarre i governati e pacificare i mercati.

Crisi del costo della vita in Occidente, crescente volatilità

Il tasso di inflazione annuale degli Stati Uniti, che era salito di quasi il 10% nell’estate del 2022, è rallentato solo al 6,0% a febbraio. Sebbene il tasso di interesse sia stato aumentato quasi del 5%, gli Stati Uniti rimangono tre volte al di sopra dell’obiettivo del 2% fissato dalla Fed.

Nell’area dell’euro, la situazione è peggiorata poiché l’inflazione è rimasta all’8,5% nel febbraio 2023 dopo aver raggiunto il picco dell’11,1% a novembre. La scorsa settimana, la BCE ha aumentato i tassi di interesse dello 0,5%, spingendo ulteriormente i costi di indebitamento al livello più alto dalla fine del 2008. A causa dell’inflazione persistente, si prevede che gli aumenti continueranno.

Anche in Giappone, dove l’inflazione è stata negativa fino all’autunno del 2021, è salita al 4,3% nel gennaio 2023, il più alto dal 1981, e continua a salire. Di conseguenza, il nuovo capo della banca centrale giapponese Kazuo Ueda dovrà aumentare il tasso di interesse nei prossimi mesi, il che penalizzerà ulteriormente i consumi in difficoltà.

Nonostante un decennio di storici pacchetti fiscali, il passato allentamento monetario e la massiccia assunzione di debiti, gli standard di vita britannici si stanno sgretolando, i lavoratori francesi sono in rivolta, l’Italia rimane sotto un enorme debito e persino in Germania i timori di recessione stanno tornando.

Se la SVB rischia e il contagio si diffonde…

La Fed ha alzato il tasso di interesse al 4,5-4,75% nella riunione del febbraio 2023, spingendo ancora i costi di indebitamento ai massimi dal 2007. Nonostante la crescente instabilità finanziaria, il presidente della Fed Jerome Powell ha avvertito di ulteriori aumenti dei tassi e sembra puntare a 5,25-5,5 per cento, flirtando così con una recessione, o peggio.

In effetti, nuovi dati mostrano che il crollo della Silicon Valley Bank (SVB) non è stato un’anomalia, ma riflette pressioni sistemiche nel settore finanziario statunitense. Circa 200 banche americane affrontano rischi simili a SVB. Non hanno risorse sufficienti per pagare tutti i clienti, anche se la metà dei depositanti non assicurati ha cercato di ritirare i propri soldi.

La scorsa settimana, l’agenzia di rating Moody’s ha declassato le sue prospettive per il sistema bancario statunitense da stabile a negativo, a causa del “contesto operativo in rapido deterioramento”.

Queste sono le economie verso le quali Manila sta ora ruotando, forse per gli anni a venire.

Le lezioni della storia

L’ultima volta, le Filippine sono state il campo di battaglia delle grandi potenze, le truppe giapponesi hanno massacrato almeno 100.000 civili filippini a Manila, mentre la battaglia di Manila ha causato enormi devastazioni civili: 100.000 morti e 250.000 vittime totali, grazie alle atrocità giapponesi e alla potenza di fuoco statunitense . Come Berlino e Varsavia, la città divenne una delle capitali più devastate.

Durante la seconda guerra mondiale, i morti filippini totali ammontarono a 560.000-1 milione; quasi il 4,9% della popolazione di allora. In termini relativi, è di gran lunga superiore alle perdite degli Stati Uniti (0,3%) o persino del Giappone (3,9%); e più alto che in Birmania, Cina, Corea o Malesia/Singapore. Nel sud-est asiatico, la devastazione è stata peggiore solo in Indocina.

Oggi il potere distruttivo delle armi convenzionali e nucleari degli alleati filippini è molto, molto più letale che nel 1945.

Senza una vera politica estera “amica di tutti, nemica di nessuno”, l’ascesa inclusiva delle Filippine non è praticabile.