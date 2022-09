Contrastare le minacce tradizionali e non tradizionali alla sicurezza nazionale deve incorporare una strategia che contrasti in modo decisivo la corruzione. Altrimenti, la corruzione può minare la fiducia delle persone nel governo, che fornisce il capitale sociale e politico necessario per un governo efficace

Contrastare le minacce tradizionali e non tradizionali alla sicurezza nazionale deve incorporare una strategia che contrasti in modo decisivo la corruzione. Altrimenti, la corruzione può minare la fiducia delle persone nel governo, che fornisce il capitale sociale e politico necessario per un governo efficace

Nel suo discorso durante la 77a Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York City il 20 settembre 2022, il presidente filippino Ferdinand R. Marcos Jr. ha discusso come priorità la ripresa economica post-pandemia, il cambiamento climatico, lo sviluppo di tecnologie avanzate, la sicurezza alimentare e le principali preoccupazioni geopolitiche per la cooperazione globale al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Ha inoltre esortato i membri delle Nazioni Unite a sostenere la candidatura delle Filippine a diventare un membro del potente Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il periodo 2027-2028, sostenendo che “le esperienze del mio paese nel costruire la pace e nel forgiare nuovi percorsi di cooperazione possono arricchire il lavoro del Consiglio di sicurezza ”. (1) Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha la responsabilità primaria di perseguire la pace e la sicurezza internazionali, che il governo filippino considera vitale per superare le minacce attuali ed emergenti alla sua sicurezza nazionale.

È convenzionale considerare le minacce alla sicurezza nazionale come quelle derivanti da invasioni militari straniere o sfide armate interne che i membri delle Nazioni Unite intendono affrontare. Pertanto, il governo filippino rafforza le sue capacità diplomatiche davanti ai membri della comunità internazionale e sviluppa la sua capacità di difesa nazionale per affrontare le sfide della sicurezza esterna alla sovranità statale e all’integrità territoriale, in particolare nel Mar delle Filippine occidentali. Internamente, il governo filippino si impegna a contrastare le minacce di ribellione, terrorismo e crimini ponendo principalmente fine al conflitto armato comunista locale e risolvendo la ribellione musulmana attraverso l’applicazione appropriata di approcci morbidi e duri.

Il concetto di sicurezza nazionale, tuttavia, è diventato così ampio che le minacce non sono più confinate con la nozione tradizionale di minacce militari esterne o conflitti armati interni. La sicurezza nazionale comprende una serie di questioni non militari e di natura non tradizionale. La sicurezza nazionale è ora vista prevalentemente in un senso non tradizionale, essendo intrinsecamente politica, economica, ambientale, culturale e sociale, tra gli altri. (2) In effetti, il presidente Marcos Jr. e altri leader delle Nazioni Unite hanno pienamente riconosciuto nei loro discorsi l’allargamento e l’allargamento delle questioni che riguardano la sicurezza nazionale.

Ma una delle questioni importanti che i membri delle Nazioni Unite spesso trascurano come minaccia alla sicurezza nazionale è la corruzione. La Banca Mondiale definisce la corruzione come “l’uso del potere pubblico a beneficio privato”. (3) Sostiene che la corruzione “copre un’ampia gamma di comportamenti, dalla corruzione al furto di fondi pubblici”. La Banca Mondiale sottolinea che la corruzione, come minaccia alla sicurezza, esiste in tutto il mondo. Ma «è solitamente presente in Paesi con istituzioni deboli, spesso colpiti da fragilità e conflitti» come le Filippine.(4)

Nel sondaggio del 2007, il Political and Economic Risk Consultancy (PERC) ha identificato le Filippine come probabilmente “il paese più corrotto dell’Asia”. (5) Sebbene il governo filippino abbia contestato con veemenza questo sondaggio, Transparency International ha sottolineato che le Filippine si sono classificate 117 su 180 paesi nell’indice di percezione della corruzione (CPI) nel 2021. (6) Un punteggio elevato nel CPI significa un’elevata percezione di corruzione nel settore pubblico del Paese.

Sebbene nel 2021 si sia percepito un calo della corruzione nelle Filippine rispetto agli anni precedenti, è ancora imperativo compiere maggiori sforzi per ridurre la corruzione nel governo come una delle priorità di sicurezza nazionale dell’amministrazione Marcos Jr. La lotta alla corruzione deve essere vista come una missione di sicurezza continua, in particolare nei settori della difesa, della polizia, dell’intelligence e di altri settori della sicurezza incaricati di proteggere la società dalla criminalità, dal terrorismo, dalla ribellione armata e da altri usi illegittimi della violenza.

La politica di sicurezza nazionale (NSP) 2017-2022 dell’amministrazione del presidente Rodrigo R. Duterte ha già riconosciuto che “reprimere la corruzione” dovrebbe essere una delle preoccupazioni istituzionali per promuovere la sicurezza nazionale filippina. (7) Nella formulazione del proprio NSP per coprire il periodo 2023-2028, è quindi necessario che il presidente Marcos Jr. consideri fortemente la lotta alla corruzione come parte delle sue priorità di sicurezza nazionale poiché la corruzione inevitabilmente indebolisce la capacità dello Stato di proteggersi efficacemente e la sua gente.

Sulla base dell’ultimo rapporto dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO), la corruzione “mina le istituzioni che sono fondamentali per l’amministrazione degli stati. Consente alle reti terroristiche e criminali sia fornendo veicoli a questi gruppi per finanziare le loro operazioni sia indebolendo la mano degli stati a cui si oppongono. La corruzione crea legami tra élite politiche e gruppi criminali organizzati, alcuni dei quali possono essere legati a gruppi terroristici coinvolti nel traffico di droga, armi e esseri umani. La corruzione indebolisce le società minando il potenziale economico”. (8) La corruzione aggrava anche la povertà considerata una delle cause profonde dei conflitti armati e delle insicurezze umane. (9) La corruzione, soprattutto nei settori della difesa, della polizia, dell’intelligence e di altri settori della sicurezza, “può minare e invalidare fatalmente strategie di sicurezza ben congegnate, vanificando gli investimenti in esse effettuati”. (10)

Pertanto, combattere la corruzione è grave quanto contrastare il terrorismo, combattere le insurrezioni, combattere i crimini e scoraggiare le aggressioni esterne. Sarà difficile ottenere la ripresa economica post-pandemia, la sicurezza alimentare, la produttività agricola e persino lo sviluppo delle infrastrutture senza una strategia nazionale coerente e fattibile per combattere la corruzione.

Esistono pratiche esemplari esistenti su come frenare la corruzione, in particolare nel settore della sicurezza. (11) L’amministrazione Marcos Jr può trarre enormi lezioni da queste pratiche esemplari mentre inizia a formulare la propria NSP e la strategia di sicurezza nazionale (NSS). Il presidente Marcos Jr. può persino mobilitare tutti i membri pertinenti del Consiglio di sicurezza nazionale (NSC) per sviluppare una strategia nazionale anticorruzione per trasformare la lotta alla corruzione in uno sforzo nazionale come quello avviato in Sud Africa e in altri paesi in via di sviluppo. (12)

Come ha sottolineato durante una delle sue interviste ai media, il presidente Marcos Jr. ha candidamente riconosciuto la necessità di ridurre al minimo, se non sradicare totalmente, la corruzione. (13) Ha inequivocabilmente sottolineato la necessità di perseguire i funzionari pubblici coinvolti in pratiche di corruzione sottolineando che non dovrebbe esserci posto per la corruzione nel governo. (14)

È quindi un compito urgente dell’NSC sviluppare una strategia nazionale per combattere la corruzione nelle Filippine come aspetto integrante dell’agenda per la sicurezza nazionale del paese. Come sostiene la Banca Mondiale, “I paesi in grado di affrontare la corruzione utilizzano le proprie risorse umane e finanziarie in modo più efficiente, attraggono più investimenti e crescono più rapidamente” nel promuovere gli interessi della sicurezza nazionale. (15)

Infatti, contrastare le minacce tradizionali e non tradizionali alla sicurezza nazionale deve incorporare una strategia che contrasti in modo decisivo la corruzione. Altrimenti, la corruzione può minare la fiducia delle persone nel governo, che fornisce il capitale sociale e politico necessario per un governo efficace. La corruzione può anche indebolire l’attuale Organizzazione per la sicurezza nazionale che dovrebbe essere più trasparente e responsabile nei confronti del popolo filippino che si è impegnata a proteggere.

NOTE: