Italia

Il settore delle auto da corsa sperimentali ulteriore esempio di applicazione delle fibre di canapa

Un team di ingegneri italiani sta sperimentando un tessuto a base di canapa in alcune parti della carrozzeria di un’auto da corsa sperimentale.

Il produttore di tessuti Fibertech Group SRL; Linificio e Canapificio Nazionale SPA, produttore di lino e filati; e il fornitore di ricambi auto Bercella SRL si sono uniti per costruire le parti per la M1RA, un’auto da turismo che ha debuttato su Pure ETCR, un circuito da corsa lanciato di recente per auto elettriche ad alta potenza.

Il team sta progettando e realizzando la prima versione della carrozzeria in fibra di carbonio, con alcune parti realizzate in MJ 404/100, tessuto “Turkish Raso Hemp” sviluppato dalle tre aziende. La sostenibilità, la leggerezza, l’elasticità e la resistenza del materiale lo rendono superiore alla fibra di vetro e paragonabile alla fibra di carbonio, hanno affermato gli sviluppatori.

Gara per innovare

La M1RA, basata sull’Alfa Romeo Giulia e alimentata a 500 Kw (680 CV), è la creazione di Romeo Ferraris, un costruttore italiano di lunga data di auto da corsa personalizzate.

«L’utilizzo della fibra di canapa per alcuni componenti della carrozzeria dimostra la nostra costante ricerca di miglioramenti e innovazioni per il progetto Giulia ETCR», ha affermato Michela Cerruti di Romeo Ferraris. Cerruti ha affermato che l’auto da corsa fornisce il potenziale della canapa come componente di veicoli commerciali e applicazioni all’avanguardia in altri settori, offrendo «un contributo concreto all’ecosostenibilità».

Gli ingegneri che lavorano con la canapa intrecciata affermano che potrebbe essere la base per un’alternativa meno costosa alla fibra di vetro. Ma la domanda industriale delle case automobilistiche può crescere solo quando tali prodotti sono ampiamente disponibili e possono essere prodotti rapidamente, hanno affermato le case automobilistiche.

Canapa in auto

Notevoli applicazioni della canapa industriale nell’industria automobilistica:

• La canapa è entrata per la prima volta nelle corse automobilistiche nel 2019, quando Porsche ha incluso parti del corpo in canapa e lino nella sua 718 Cayman GT4 Clubsport.

• Renew Sports Car, con sede in Florida, che produce veicoli a “Ultra-Low Carbon Footprint”, ha affermato di aver sviluppato una carrozzeria realizzata al 100% in composito di canapa.

• Introdotta nel 2013, la prima auto elettrica di BMW, la i3, includeva parti interne in canapa che riducevano il peso dell’auto fino a 350 chilogrammi. Anche Audi, Mercedes, Chrysler e Volkswagen hanno iniziato a utilizzare materiale a base di canapa per le parti interne delle auto nel 2013.

• Canada Motive ha introdotto la Kestrel, un’auto elettrica con carrozzeria in resina polimerica e fibra di canapa già nel 2010.

• Aptera Motors, San Diego, sta sviluppando un veicolo a energia solare che impiega compositi ultraleggeri che incorporano la canapa.

Francia

Due imputati il cui caso condusse a depenalizzare il CBD in Europa, ora sono stati assolti anche in Francia

Due imputati i cui casi alla fine hanno portato a chiarire la legalità della CBD in Europa sono stati ufficialmente assolti da un tribunale francese.

Sébastien Béguerie e Antonin Cohen, allora affiliati a SAS Catlab, sono stati perseguiti nel 2014 per aver commercializzato la loro sigaretta elettronica al CBD a marchio KanaVape di fabbricazione ceca in Francia. La coppia è stata condannata nel 2018 in base alle leggi nazionali sui narcotici della Francia e ha condannato a 18 mesi di carcere con sospensione della pena più una multa di 10.000 euro dal tribunale penale di Marsiglia.

Dopo che Béguerie e Cohen hanno impugnato le accuse dinanzi alla Corte d’appello di Aix-en-Provence, il caso è stato deferito alla Corte di Giustizia dell’UE (ECJ) in Lussemburgo che alla fine ha stabilito alla fine del 2019 che il CBD non è un narcotico e può essere liberamente scambiato tra gli Stati Membri dell’UE.

“La postura” francese

Ieri la corte d’appello di Aix-en-Provence ha annullato ufficialmente le accuse contro la coppia.

«Sulla scia di questa decisione, spero che la Francia coglierà l’enorme opportunità economica rappresentata dalla cannabis rompendo la sua posizione ideologica», ha detto Béguerie in un comunicato stampa emesso dopo la sentenza del tribunale di ieri, rilevando che è lieto di essere «finalmente riconosciuto come imprenditore innovativo e non come delinquente».

«Devi correre dei rischi per fare progressi su questioni complicate», ha detto Cohen a BusinessCann. «Grazie alla mia vittoria in questo caso, la legge sta cambiando a beneficio di tutti».

Evento chiarificatore

La sentenza della Corte di Giustizia del 2019 ha spinto la Commissione Europea a modificare la sua valutazione sul CBD per dichiarare che il composto non è un narcotico, che i prodotti a base di CBD dovrebbero godere della stessa libera circolazione delle merci tra e tra i Paesi dell’UE degli altri prodotti legali e che il CBD può essere qualificato come cibo.

Gli Stati Membri stanno ora adeguando le proprie norme nazionali per conformarsi ai cambiamenti a livello dell’UE. Le autorità francesi all’inizio di quest’anno hanno proposto regole per il CBD e altri prodotti derivati ​​dai fiori di canapa che vieterebbero specificamente la vendita di prodotti di canapa fumabili e foglie e fiori di canapa sfusi.

Tali regole rientrano in un quadro normativo più ampio proposto che autorizzerebbe la coltivazione, l’importazione, l’esportazione e l’uso industriale e commerciale di tutte le parti della pianta di canapa con meno dello 0,2% di THC, l’attuale limite dell’UE. La Francia in precedenza aveva consentito la lavorazione solo di semi e steli di canapa.

Stati Uniti

Leggi più chiare nello Stato del Montana ora renderanno possibile la vendita di CBD negli appositi dispensari

I funzionari del Montana si sono attivati per chiarire le regole per le vendite di CBD che avevano minacciato di vietare i prodotti dai dispensari legali di marijuana dello Stato.

Il Montana Department of Revenue (DOR) ha eliminato un regolamento che avrebbe proibito ai punti vendita autorizzati di cannabis medica e per uso adulto di coltivare e vendere prodotti a base di canapa, che secondo le leggi statali non sono mai stati previsti. La regola annullata avrebbe lasciato il CBD disponibile presso i rivenditori non di cannabis come i minimarket, dove i prodotti CBD sono venditori caldi.

Interpretazione errata riconosciuta

Il direttore del DOR Brendan Beatty ha riconosciuto durante una riunione della commissione interinale per gli affari economici del legislatore statale il 17 novembre che l’interpretazione della regola da parte del dipartimento si era allontanata dall’intento del Montana House Bill 701, il quadro sulla cannabis del legislatore.

Le parti interessate hanno affermato che la regola ora abbandonata avrebbe arrecato disagio ai consumatori che in genere acquistano CBD dai dispensari di cannabis e avrebbe colpito i coltivatori nel portafoglio.

«Stiamo parlando dei mezzi di sussistenza delle persone in un momento in cui i dipendenti sono molto difficili da trovare», ha detto Pepper Petersen, CEO della Montana Cannabis Guild, al Montana Free Press. La regola «era fondamentalmente contro l’intento, il colore e la lettera» della legge statale sulla marijuana medica, nonché una misura elettorale approvata dagli elettori del Montana lo scorso anno che legalizzava la cannabis ricreativa, ha affermato Petersen.

Gli interessi del CBD e alcuni legislatori hanno contestato la misura del voto del 2020 sul linguaggio inteso a vietare ai rivenditori di marijuana la vendita di alcol e tabacco, ma che ha anche inavvertitamente impedito loro di vendere CBD e altri prodotti derivati ​​dalla canapa.

Molti dispensari di marijuana medica del Montana trasportano prodotti CBD popolari come edibili, estratti e unguenti topici. Secondo le regole statali, il CBD può essere un alimento o un ingrediente alimentare, ma i venditori non possono commercializzarlo come integratore alimentare o fare affermazioni sulla salute.

Periodo di commento aperto

Il CBD derivato dalla canapa è legale in Montana dal 2001. La marijuana medica è stata legalizzata dallo Stato nel 2004. Il Montana ha istituito un programma di canapa industriale nel 2019.

Lo Stato ha tenuto un’udienza pubblica il 16 novembre sulle regole, che devono essere incorporate nell’HB 701. Durante l’udienza, il DOR ha proposto un emendamento che manterrebbe in vigore il divieto di fumare la canapa.

Un periodo di commento pubblico sui regolamenti rimane aperto fino al 29 novembre.

In un’altra modifica, il Dipartimento delle entrate del Montana ha affermato di aver anche annullato una proposta di norma che avrebbe vietato alle persone con condanne penali minori di lavorare nell’industria della cannabis.

Stati Uniti

Il National Industrial Hemp Council degli USA sta per sviluppare gli standard del CBD

Al suo Hemp Business Summit del 2021 tenutosi la scorsa settimana, il National Industrial Hemp Council (NIHC) degli Stati Uniti ha annunciato l’intenzione di lanciare un programma pilota per migliorare i test e l’etichettatura dei prodotti di canapa CBD.

La popolarità del cannabidiolo continua a crescere negli Stati Uniti: viene utilizzato in tutti i tipi di prodotti. Sfortunatamente, non tutti questi prodotti sono di buona qualità. Anche l’etichettatura accurata è stata un problema per anni e continua a esserlo. Ciò è in parte dovuto alla guida ritardata della FDA su come il CBD viene trattato nei mercati di alimenti, integratori e nutraceutici.

Un’altra sfida è il modo in cui i prodotti vengono testati: i metodi variano e ci sono stati casi in cui servizi di verifica di terze parti presumibilmente indipendenti hanno falsificato i risultati per leggere ciò che il produttore desidera.

Un sondaggio condotto nel 2019 ha rivelato che molti americani non erano a conoscenza del fatto che la FDA non avesse sviluppato standard di sicurezza per il cannabidiolo. In breve, l’industria del CBD negli Stati Uniti è ancora in qualche modo nella fase del “selvaggio west”.

«Dall’approvazione del Farm Bill del 2018, i consumatori hanno aspettato che la FDA agisse sul CBD», ha affermato Patrick Atagi, presidente e CEO di NIHC. «Senza alcuna guida da parte della FDA finora, NIHC si sta intensificando per sviluppare i nostri standard di test e protocolli di etichettatura che riteniamo miglioreranno la sicurezza del consumatore e proteggeranno il diritto del consumatore di sapere».

NIHC afferma che sta indagando sugli standard di test e sui requisiti dell’etichetta di test di terze parti in relazione a potenza, pesticidi, metalli, terpeni e altri attributi. È previsto che i prodotti che utilizzano il processo avranno un’etichetta NIHC, che funge da segnale che i prodotti sono stati fabbricati e testati osservando rigorosi protocolli di sicurezza.

«Questa iniziativa porterà valore al mercato e tranquillità al consumatore con informazioni affidabili e trasparenti sui prodotti CBD», ha affermato Barry Carpenter, membro del consiglio di amministrazione di NIHC.

Un sostenitore globale dell’industria della canapa industriale del Nord America, il NIHC lavora per promuovere la crescita sostenibile a lungo termine del settore e proteggere i consumatori.

Oltre ai mercati nazionali, il NIHC ha anche un occhio su ciò che la canapa statunitense può ottenere all’estero. Nel luglio di quest’anno, il NIHC ha stimato che le esportazioni statunitensi di canapa e prodotti derivati ​​dalla canapa hanno eclissato $1,8 miliardi nel 2020, rispetto ai $310 milioni del 2019.

Australia

Semplificazioni nelle regolamentazioni miglioreranno l’approccio nelle vendite di prodotti a base di CBD

La Therapeutic Goods Administration (TGA) australiana afferma che le modifiche ai prodotti a base di cannabis medicinale “non approvati” elimineranno un po’ di burocrazia e miglioreranno ulteriormente l’accesso dei pazienti.

Tra le modifiche che entreranno in vigore dal 22 novembre, gli sponsor dei prodotti di cannabis medicinale non saranno più tenuti a presentare una dichiarazione di conformità al TGO 93 al TGA. Tuttavia, l’amministrazione avverte che il monitoraggio e i test casuali e mirati continueranno a verificarsi.

Il TGA accetterà anche le richieste di SAS e di prescrittori autorizzati per i prodotti a base di cannabis medicinale per ingrediente attivo, piuttosto che per nome commerciale. Le categorie sono state create in base al rapporto del contenuto di cannabinoidi, essendo:

Categoria 1 – CBD ≥98%

Categoria 2 – CBD ≥60% and <98%

Categoria 3 – CBD <60% and ≥40%

Categoria 4 – THC 60-98%

Categoria 5 – THC >98%

I prodotti delle categorie 1, 2 e 3 sono stati inclusi nel percorso del prescrittore autorizzato “Cronologia stabilita dell’uso“. L’approvazione da parte di un comitato etico per la ricerca umana o l’approvazione di un college medico specialista non sarà più richiesta prima di presentare una domanda al TGA per diventare un prescrittore autorizzato di tali prodotti.

«Per supportare gli operatori sanitari nella prescrizione e nella fornitura di prodotti a base di cannabis medicinale, pubblicheremo presto un elenco di prodotti a base di cannabis medicinale disponibili e dettagli sugli sponsor in ciascuna di queste categorie», afferma il TGA.

Qualsiasi cosa relativa alla regolamentazione della cannabis in Australia può essere piuttosto confusa, quindi la TGA terrà webinar separati per gli operatori sanitari e l’industria la prossima settimana sui cambiamenti.

Cosa sta succedendo con il cannabidiolo da banco?

L’anno scorso, la TGA ha deciso di riprogrammare alcuni preparati di CBD (cannabidiolo) a Pharmacist Only Medicines(Programma 3) in Australia. Ciò significa che l’acquisto di tali prodotti non richiederà una prescrizione. I prodotti a base di cannabidiolo Schedule 3 sono legalmente accessibili dal 1° febbraio di quest’anno, ma non ce ne sono ancora disponibili.

Affinché i prodotti ottengano lo stato di Schedule 3, ci sono vari cerchi da superare; inclusa l’iscrizione all’Australian Register of Therapeutic Goods (ARTG). Nessuno è stato come S3, né ci si aspettava che lo fosse almeno fino alla fine di quest’anno. Ma dato che mancano solo 6 settimane a 2021 milioni, forse i prodotti da banco Schedule 3 CBD non appariranno fino al prossimo anno.

Certamente non c’è carenza di interesse da parte delle aziende di cannabis che vogliono un pezzo dell’azione, quindi è più una questione di quando ciò accadrà piuttosto che chiedersi se accadrà.

In una nota correlata, nel maggio di quest’anno il TGA ha nuovamente avvertito dei rischi nell’approvvigionamento di cannabis medica tramite canali illeciti.