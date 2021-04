Al març de 2020, durant la primera onada del coronavirus, el govern d’Espanya va decretar l’estat d’alarma: va decidir que per lluitar contra la pandèmia, la millor solució seria centralitzar competències i portar des de Madrid les regnes de la ‘guerra‘ contra el virus. Des de les pàgines de ‘L’Indro‘, aquesta decisió va ser criticada, ja que la gestió de la sanitat portava dècades transferida a la Comunitats Autònomes i el Ministeri de Sanitat espanyol no tenia ni mitjans ni experiència per gestionar la situació.

La lectura del llibre del que llavors era president de Catalunya, Quim Torra, permet corroborar aquella impressió: el govern d’Espanya va tenir un comportament prepotent i erràtic i va donar més protagonisme als militars que als metges i als científics.

A l’octubre de 2020 es va decretar un nou estat d’alarma. En aquesta ocasió no es van centralitzar les competències: es permetia a les Comunitats Autònomes fixar les mesures de confinament i els horaris del toc de queda, adaptant-les a les necessitats de cada territori i de la gravetat de la crisi sanitària. En aquesta segona etapa, la gestió va millorar notablement, gràcies a l’experiència de tots plegats.

L’actual estat d’alarma s’aixecarà, segons ha anunciat el president espanyol Pedro Sánchez, el 9 de maig. A partir de llavors, el toc de queda quedarà sense efecte i els confinaments territorials requeriran autorització judicial. D’això es podria deduir que la situació epidemiològica està controlada o que la major part de la població està vacunada. Podem, doncs, celebrar la victòria contra el coronavirus? No, en absolut. Estem en plena quarta onada de la pandèmia. A què ve, doncs, aquesta decisió de govern?

L’estat d’alarma s’aixeca perquè per prorrogar-lo seria necessari un acord entre diferents grups parlamentaris; però s’acosten les eleccions regionals de la comunitat de Madrid, i quan a Espanya s’entra en període electoral, els partits polítics són incapaços de fer res més que barallar-se i acusar-se mútuament de totes les malvestats.

Un cop més, les decisions que podrien salvar o condemnar vides humanes es supeditaran a les conveniències electorals dels partits polítics. Els principals partits representen les dues Espanyes enfrontades de les quals ja parlava Miguel de Unamuno fa noranta anys i Metternich fa dos segles. Els militants d’un i altre bàndol es llançaran a les xarxes socials per insultar-se mútuament, defensar els propis líders a capa i espasa i escarnir els líders rivals.

Amb aitals comportaments, només hi ha un bitxo que es fregui les mans. Es diu coronavirus.