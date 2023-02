Festival di Sanremo, palingenesi della democrazia italiana

Per una volta, ma suvvia non solo … a me sta simpatico e lo sarebbe assai di più se fosse meno arrogante a autoreferenziale … ma per una volta la “battuta” di Mentana è perfetta quando dice: «in questa tragicommedia passerà la tesi che Zelensky ha chiesto di andare a Sanremo, ma non è stato accettato, come i Jalisse».

Che poi sempre ‘sti poveri Jalisse, che malediranno il giorno (unici nella storia) in cui hanno vinto il Festival di Sanremo. Io, visto che sento parlare – anzi, voi avrete visto e sentito già … io no, mi rifiuto – perfino di una presenza di Mattarella, il Capo dello Stato (avete capito? Il Capo dello Stato) al Festival. Così celebra il 75° anniversario della Costituzione, si legge. Che è come dire che io domani celebro il quinto mese di vita di mia nipote, della quale, per discrezione, non faccio il nome. Con tutto il rispetto, ma proprio tutto, francamente non capisco e non capisco il modo in cui si pone la cosa. Certamente, ogni anno è un anniversario, nulla quaestio. Ma in genere si celebrano le “cifre tonde” per così dire. Quindi è solo un caso che sia il 75esimo o il 76esimo, è un anniversario come tanti. E nemmeno la data corrisponde, perché, mi correggano dal Quirinale, la Costituzione italiana fu proclamata il 1 Gennaio 1948, non il 7 Febbraio.

E allora? La domanda è proprio questa, e allora che diamine ci va a fare Mattarella a Sanremo, con i Corazzieri e tutto il resto. A onorare “Amedeo eccetera”, a condolersi per l’assenza della figura fisica, ma non del pensiero, di Zelenski? Tanto più che se non sbaglio è la prima vota in assoluto che un Presidente della Repubblica va a Sanremo, che – si può dire? – non è propriamente la Scala!

Per di più, la stampa, forse per ironia forse per caso, scrive spesso che (cito da San Corriere della Sera, sia chiaro!) «c’è già una doppia sorpresa. Mattarella & Benigni questa sera saranno al Festival di Sanremo». Dove, se mi permettete, la sorpresa è proprio quella: la nuova “coppia”, tra l’altro (altro caso unico nella storia) in aperta concorrenza con il contemporaneo o quasi “Luca & Paolo”. Ma che coppia, il trio, perché l’immancabile inno di Mameli (poveretto, se potesse sentire!) sarà cantato dal terzo componente del trio: Gianni Morandi! Ci sarebbe, invero, anche da dire sul fatto clamoroso che Chiara Ferragni comparirà, ma separatamente da Fedez … che significherà tutto ciò?

Il tutto, sussurra la stampa più informata, sostanzialmente allo scopo di salvare il posto agli attuali meravigliosi dirigenti della Rai, quelli che, come scrivevo, controllano tutto per evitare che si dicano cose sgradevoli o sgradite (a chi, non si sa, o meglio si sa, a chi comanda) anche se non la chiamano censura, ma lo è.

E quindi, avete assistito, ad un miracolo di equilibrismo da funamboli della politica: si omette dolcemente Zelenski, ridotto a voce fuori campo, ma lo si sostituisce, per consolare “Amedeo eccetera” (e, pare, il so mentore Vespa Bruno, altro guardiano crucciato del politicamente corretto secondo lui) con un “duo” di grande impatto mediatico: il Presidente della Repubblica e i suoi corazziere & Roberto Benigni e i suoi versi danteschi o altro.

In una situazione in cui la politica operativa, non ha mancato di dire la sua, sempre volgare. Sottolineando il dissenso dal sesso liquido (non chiedetemi che vuol dire, non lo so e non me ne importa un accidenti) e lasciando addormentarsi la polemica sulle frasi segrete ma non secretate pronunciate liberamente da un tale, e che un parlamentare della Repubblica non può leggere nella loro interezza perché il Ministro della Giustizia dice che quelle cose non sono segrete, ma riservate e quindi le può leggere e dire un parlamentare della maggioranza, ma non le può leggere per intero un parlamentare dell’opposizione.

Mentre al tempo stesso “Amedeo eccetera” dopo avere letto con sincera emozione le parole di Zelenski che trova molto romantiche, manderà sul palco sia il tizio (o tizia?) dal sesso liquido, sia la tizia che falsifica certificati o si serve di certificati falsificati di vaccinazione.

La perfetta palingenesi della nostra attuale democrazia.

E questo disastro, viene suggellato dal Presidente della Repubblica in persona, completo di bandiere e corazzieri, per garantirci tutti sulla continuità del nostro Paese di Pulcinella, ma di Pulcinella furbi e ricchi, esentasse e non vaccinati.

Per essere ben chiaro: che il Presidente della Repubblica “celebri” la cultura della musica, diciamo così commerciale, che non vuol dire ignorante o di serie B, ma nemmeno (e questo lo dicono proprio i loro sostenitori) musica “leggera”, cioè incolta, va benissimo. Anche quella è cultura rispettabile, non riducibile, con sprezzo come dice però lo stesso Amedeo, a “cultura popolare”, come se il popolo fosse il volgo, da imbonire e al quale somministrare musica qualunque solo per fare soldi o per “addormentare” le coscienze. Magari infiorettando e nobilitando il tutto, con un bel discorso di Benigni, presentato come la spalla del duo!

Questo, invece, me lo perdonerà il Presidente Mattarella, è stato il gravissimo errore: “coprire”, per così dire, l’uso “popolaresco” della canzone, delle paillette, delle luci, dei vestiti strani, delle stranezze sessuali, della pubblicità facile, della distrazione di massa, del consumismo fine a sé stesso … della superficialità opulenta, insomma.

Peccato signor Presidente.