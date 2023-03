Fermate la tigre ‘Iran’!

Un investitore del Golfo con un’inclinazione analitica e artistica, Ali al-Salim ha individuato le sfide a lungo termine che l’Arabia Saudita deve affrontare mentre ristabilisce le relazioni con l’Iran.

Mentre la maggior parte degli analisti si è concentrata sull’immediata riduzione delle tensioni regionali e sulla possibile apertura alla fine dell’intervento militare saudita nello Yemen, durato otto anni, a seguito di un accordo mediato dalla Cina per ripristinare le relazioni diplomatiche tra due acerrimi rivali mediorientali , Al-Salim sta guardando al vantaggio competitivo a lungo termine dell’Iran rispetto al regno.

“Mentre le relazioni tra l’Arabia Saudita e l’Iran iniziano a sciogliersi, la logica dell’ambiziosa stazione sciistica saudita di ‘Trojena’ verrà ulteriormente messa in discussione . L’Iran vanta stazioni sciistiche di livello mondiale a un’ora da Teheran e 90 km di piste. Oh, ed è tutto naturale, anche la neve”, ha detto Al-Salim su Twitter.

Al-Salim si riferiva a un resort ancora da costruire sulle cime delle montagne che dominano Neom, destinato a ospitare 7.000 persone entro il 2026 e ad attrarre ogni anno 700.000 visitatori. Trojena sarebbe la prima stazione sciistica all’aperto del Golfo.

Neom è la fantasia da 500 miliardi di dollari del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. È una nuova città futuristica simile alla fantascienza e una destinazione turistica lungo il Mar Rosso in una parte per lo più disabitata del regno.

Un po’ incongruamente, il Consiglio Olimpico dell’Asia ha assegnato a Trojena il diritto di ospitare i Giochi Asiatici Invernali del 2029 .

A differenza della catena montuosa dell’Alborz, alta fino a 5.600 metri e lunga 600 chilometri, che si estende lungo il Mar Caspio, la neve cade occasionalmente sui monti Sarawat di Trojena, alti 2.400 metri.

Per compensare la sua carenza, Trojena progetta di creare una pista da sci all’aperto facendo saltare la neve artificiale sulle montagne. Questa pista sarebbe alimentata da energia rinnovabile.

Nella mente di Al-Salim, Trojena sembra essere l’emblema della sfida più ampia posta da un Iran che alla fine si è liberato dalle catene delle paralizzanti sanzioni statunitensi e ha ricostruito la sua economia.

Svincolato e recuperato, l’Iran porta sul tavolo molto di quello che ha l’Arabia Saudita e altro ancora. Con una popolazione vicina ai 90 milioni, l’Iran è quasi tre volte più grande del regno. Si classifica come il terzo più grande detentore di riserve di petrolio e di gas naturale al mondo .

Oltre a vantare uno dei più grandi mercati interni del Medio Oriente, una gioventù innovativa ed esperta di tecnologia, un’identità profondamente radicata nell’impero e un esercito agguerrito, l’Iran occupa una geografia strategica all’incrocio tra l’Asia centrale, il Medio Oriente e Europa e una costa lungo il Mar Arabico, l’estremità occidentale dell’Indo-Pacifico.

A dire il vero, l’Iran ha ancora molta strada da fare per capitalizzare pienamente i suoi beni senza alcuna prospettiva immediata che il suo regime clericale faccia ciò che sarebbe necessario per convincere gli Stati Uniti a revocare le sanzioni, ricostruire la fiducia con i suoi vicini, compresa l’Arabia Saudita, e introdurre le necessarie riforme politiche, economiche e sociali.

Di conseguenza, l’Arabia Saudita ha un vantaggio iniziale, che il signor Bin Salman è deciso a sfruttare con le sue riforme sociali e gli sforzi per diversificare l’economia saudita per ridurre la dipendenza del regno dalle esportazioni di petrolio, di cui Trojena è un elemento costitutivo.

Anche così, il ripristino delle relazioni diplomatiche con l’Arabia Saudita costituisce un primo passo per rafforzare l’economia iraniana. Ciò consentirebbe all’Iran di posizionarsi non solo come un formidabile rivale politico, ma anche come concorrente economico.

“Evidentemente, la riduzione dell’escalation ridurrà il costo della sicurezza regionale per tutte le parti e libererà più potenziale per il commercio e gli investimenti transfrontalieri e le partnership di cui la regione ha bisogno”, ha affermato Bijan Khajehpour, un attento osservatore dell’economia iraniana.

Le speranze iraniane sono state sostenute dai piani degli Emirati Arabi Uniti per aumentare il commercio annuale con l’Iran a 30 miliardi di dollari USA nei prossimi due anni, rispetto ai 20 miliardi di dollari del 2022, l’interesse degli Emirati per le infrastrutture iraniane, incluso il porto strategico di Chahbahar nel Mar Arabico , e le prospettive per gli investimenti sauditi nella repubblica islamica.

Il ministro delle finanze saudita Mohammed al-Jadaan ha recentemente dichiarato a un forum del settore privato del fondo sovrano dell’Arabia Saudita che gli investimenti in Iran potrebbero avvenire “molto rapidamente“.

Ottimisticamente, Al-Jadaan ha continuato affermando che “ci sono molte opportunità per gli investimenti sauditi in Iran. Non vediamo impedimenti purché vengano rispettati i termini di un eventuale accordo”.

Le osservazioni di Al-Jadaan non si riferivano alle sanzioni statunitensi, l’elefante nella stanza. Ha invece accennato alla necessità dell’Iran di ripulire le molteplici ambiguità legali e operative che pongono ostacoli agli investimenti esteri, anche senza considerare le restrizioni imposte dall’esterno.

Definendo una tabella di marcia per gli investimenti sauditi e del Golfo in Iran, Khajehpour ha suggerito che inizialmente gli investitori potrebbero prendere di mira le industrie non sanzionate, come quella alimentare e farmaceutica, mentre sviluppano “soluzioni bancarie e finanziarie creative” che consentirebbero di eludere le sanzioni.

Inoltre, Khajehpour ha offerto la possibilità che gli Stati Uniti possano fornire deroghe per investimenti che affrontano la scarsità d’acqua e il cambiamento climatico.

Se e quando le sanzioni verranno revocate, il limite è il cielo.

Le opportunità vanno dalla cooperazione sui prodotti petroliferi e petrolchimici, allo sviluppo di un giacimento di gas offshore saudita-iraniano-kuwaitiano e alla connessione delle reti elettriche, agli investimenti nei collegamenti di trasporto, secondo Khajehpour.

L’interesse saudita a entrare nel prologo dell’eventuale riemergere dell’Iran va oltre le considerazioni geopolitiche, di sicurezza, economiche e commerciali.

La cooperazione economica ha il potenziale per smorzare l’impatto di un Iran scatenato rendendo il regno un partner.

“L’ascesa dell’Iran è inevitabile. Quando accadrà, il Medio Oriente sarà un posto diverso. L’Arabia Saudita lo sa. Vede i vantaggi a breve ea lungo termine della ricalibrazione delle relazioni con l’Iran. L’Iran non ci ha pensato fino a questo punto, ma alla fine lo farà”, ha affermato un funzionario europeo che segue da vicino gli sviluppi in Medio Oriente.