Accanto al declino globale della democratizzazione, la diffusione dell’autoritarismo e il deterioramento dei diritti umani nel sud-est asiatico continuano a ritmo accelerato. La regione sembra essere su una traiettoria verso l’autocrazia, con i Paesi che annullano i loro progressi verso la democrazia.

L’Indonesia, la più grande democrazia elettorale della regione, è stata testimone del deterioramento delle libertà civili, di un’espansione della presenza militare nella politica civile e di una maggiore influenza delle dinastie politiche. Sia il Laos che il Vietnam rimangono sotto le proprie forme di dittatura leninista, mentre Singapore è stata a lungo sotto un governo autoritario a partito unico in cui l’opposizione politica è effettivamente ridotta. Il Brunei rimane una monarchia assoluta con gravi problemi nella durezza del suo sistema giudiziario. La Cambogia è stata una monarchia costituzionale sotto il governo personalistico di quasi quattro decenni di Hun Sen.

Ci sono solo due paesi nella regione che possiedono una storia relativamente più lunga di governo democratico elettorale: Thailandia e Filippine.

Dal 2010, Thailandia e Filippine, due delle più grandi democrazie costituzionali del dopo Guerra Fredda della regione, hanno dimostrato un notevole avviamento all’autocrazia. Entrambi i Paesi sono economie a reddito medio ed emergenti con un trattato di alleanza di lunga data con gli Stati Uniti. Se Thailandia e Filippine sono le uniche democrazie nominali del sud-est asiatico e gli alleati degli Stati Uniti, come può essere descritto il passaggio regionale all’autocrazia?

Dopo la caduta dell’amministrazione del primo ministro Thaksin Shinawatra, la Thailandia è stata perseguitata da giunte militari e crisi politiche. Il militaristico Consiglio nazionale per la pace e l’ordine è stato accusato di diffuse violazioni dei diritti umani. Dal colpo di stato del 2014, la Cina è emersa come un mecenate chiave della difesa militare e del sostegno politico allo stato thailandese, nonostante gli impegni di sicurezza di Bangkok con Washington.

Le élite thailandesi hanno accolto favorevolmente il patrocinio della Cina, emerso nel tentativo di colmare l’assenza del sostegno degli Stati Uniti che si è esaurita con il declino del paese verso l’autocrazia militarista. Pechino ha capitalizzato le sue relazioni commerciali economiche sempre più attive con Bangkok, formando quella che ora è soprannominata dal Consiglio di Stato cinese la ‘partenariato strategico globale di cooperazione’. La Thailandia ha risposto posizionandosi direttamente all’interno della sfera di influenza cinese.

Nelle Filippine, l’ordine costituzionale successivo al 1986 – il sistema democratico costituzionale liberale emerso dopo il crollo della brutale dittatura di Ferdinand Marcos – si è drammaticamente deteriorato quando Rodrigo Duterte ha assunto la presidenza nel 2016. La ‘guerra alla droga’, la persistente etichettatura rossa , la chiusura forzata del più grande conglomerato mediatico della nazione e le sistematiche vessazioni nei confronti dei leader politici dell’opposizione dimostrano come lo stato abbia abbandonato il suo impegno per i diritti umani.

Durante le elezioni nazionali del 2022, Ferdinand Marcos Junior e la figlia del presidente autoritario in carica, Sara Duterte, hanno registrato una vittoria schiacciante da record tra disinformazione diffusa, irregolarità elettorali, repressione del dissenso politico pacifico e omicidi per motivi politici.

Gli Stati Uniti sono stati un sostenitore chiave delle élite politiche, economiche e militari interne in Thailandia e nelle Filippine, soprattutto durante gli anni della Guerra Fredda fino alla guerra al terrorismo. Sebbene sia nell’interesse strategico della Cina garantire che le istituzioni politiche in due degli alleati duraturi degli Stati Uniti siano suscettibili agli interessi economici e geostrategici di Pechino, è molto probabile che ciò avvenga sotto uno stato autocratico che è protetto da qualsiasi forma di dissenso.

Sebbene il track record degli Stati Uniti nella regione sia tutt’altro che coerente, la palese promozione dell’autocrazia da parte della Cina nella regione del sud-est asiatico rappresenta una minaccia fondamentale non solo all’ulteriore deterioramento delle istituzioni democratiche, ma anche all’integrità del diritto internazionale. La richiesta di Pechino di stabilità autocratica nei Paesi asiatici mina l’emergere di movimenti sociali progressisti, controlli ed equilibri tra i vari rami del governo e l’assenza di responsabilità tra agenti statali abusivi.

Se c’è qualche speranza nel fermare la diffusione dell’autocrazia nel sud-est asiatico, almeno dal punto di vista dell’establishment della politica estera degli Stati Uniti, allora il sostegno politico e le risorse materiali devono essere forniti agli attori statali e non statali che sono impegnati in processi elettorali competitivi, governance democratica e diritti umani.

Questi attori includono gruppi della società civile progressista, giornalismo indipendente e mezzi di comunicazione che possono contrastare la diffusa disinformazione perpetrata dalle élite autocratiche. Dovrebbero essere sostenute anche le élite militari e statali che si impegnano a ristabilire il controllo civile democratico e i politici dell’opposizione che sono stati coerenti nel difendere gli interessi di coloro che si trovano ai margini.

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data.

Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi.

Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento.

L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma.

Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro.

In molti ti chiedono di donare per sostenerli.

Noi no.

Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione.

Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra.

Entra nel club L'Indro con la nostra Membership