L’irruzione dell’FBI nella tenuta dell’ex Presidente Donald Trump, l’8 agosto 2022, ha colto Trump di sorpresa e ha suscitato speculazioni immediate sulperché e come le forze dell’ordine si siano assicurate un mandato di perquisizione.

«La mia bella casa, Mar-A-Lago a Palm Beach, in Florida, è attualmente sotto assedio, perquisita e occupata da un folto gruppo di agenti dell’FBI. … Hanno anche fatto irruzione nella mia cassaforte!», ha affermato Trump in una dichiarazione rilasciata attraverso il suo comitato di azione politica, Save America.

Trump ha portato con sé 15 scatole di materiali classificati a Mar-a-Lago quando ha lasciato la Casa Bianca, e ha ritardato di mesi la restituzione dei materiali ai funzionari degli archivi nazionali.

L’FBI e il Dipartimento di Giustizia non hanno commentato il raid, ma è noto che il Dipartimento di Giustizia sta indagando su come Trump possa aver gestito male i segreti del governo. Trump deve anche affrontare altre potenziali accuse da parte dello Stato della Georgia derivanti dalla sua presunta interferenza con le elezioni del 2020.

Clark D. Cunningham, studioso di diritto della Georgia State University, esperto di mandati di perquisizione e indagini penali sull’interferenza nelle elezioni del 2020, spiega cosa potrebbe aver portato al raid e cosa ci dice il raid sullo stato dell’indagine federale sulle attività di Trump.

CI SONO OSTACOLI LEGALI PER OTTENERE UN MANDATO DI PERQUISIZIONE

La Costituzione degli Stati Uniti richiede che tutti i mandati di perquisizione «descrivano in particolare il luogo da perquisire e le … cose da sequestrare».

Questo requisito può essere ricondotto in parte a un famoso caso britannico degli anni ’60 del Settecento, quando gli agenti di re Giorgio III perquisirono la casa di John Wilkes, un membro dell’opposizione al Parlamento, per documenti incriminanti. Il mandato che hanno utilizzato è stato condannato dai tribunali come ‘mandato generico’ perché non nominava specificamente Wilkes, la sua casa o i documenti sequestrati.

Tribunali e commentatori hanno anche criticato il mandato Wilkes perché si basava su un semplice sospetto.

I fondatori degli Stati Uniti hanno considerato il mandato di Wilkes come un esempio di ciò che la Costituzione dovrebbe prevenire e hanno aggiunto il quarto emendamento, che richiede che i mandati di perquisizione siano emessi solo «per una causa probabile, supportata da giuramento».

Le leggi di procedura penale aiutano a far rispettare questi requisiti costituzionali,richiedendo ai mandati di perquisizione di descrivere in particolare «prove di un crimine … o altri oggetti posseduti illegalmente».

Solo i giudici possono emettere mandati di perquisizione e devono ritenere, sulla base di una testimonianza giurata, che esiste una probabile causa per cui tali prove o oggetti verranno trovati nel luogo descritto nel mandato.

Ciò significa che un giudice deve aver scoperto che c’era una probabile causa per cui era stato commesso un crimine o che Trump possedeva illegalmente oggetti presi dalla Casa Bianca. La richiesta dell’FBI di un mandato di perquisizione potrebbe anche aver indicato la preoccupazione che questi documenti potrebbero essere distrutti o spostati fuori dai locali.

CI SONO ANCHE POTENZIALI OSTACOLI POLITICI

Nel febbraio 2020, l’allora procuratore generale William Barr, ha annunciato nuove restrizioni che richiedono all’FBI e ad altre forze dell’ordine di ottenere il permesso dal procuratore generale prima di indagare sui candidati alla presidenza o sul loro personale.

Il successore di Barr, il procuratore generale Merrick Garland, ha mantenuto questa politica, in linea con le linee guida generali del Dipartimento di Giustizia che cercano di prevenire indagini politicamente accusate.

Ciò significa che questa ricerca non sarebbe avvenuta senza l’approvazione di Garland. Data la tradizione generalmente forte di indipendenza politica presso il Dipartimento di Giustizia, non sorprende che il Presidente Joe Biden e i suoi collaboratori non siano stati informati in anticipo del raid e l’abbiano scoperto su Twitter.

L’FBI POTREBBE AVER TROVATO PIÙ DI QUELLO CHE STAVA CERCANDO

La Corte Suprema ha stabilito in un caso del 1990che la polizia che esegue un mandato che autorizzava la ricerca dei proventi di una rapina poteva anche sequestrare legalmente armi che erano in bella vista.

Supponendo che il mandato dell’FBI autorizzasse solo la ricerca di documenti riservati presi dalla Casa Bianca, se l’FBI avesse trovato ‘in bella vista’ altre prove di crimini legati alle elezioni del 2020 o all’insurrezione del Campidoglio del 6 gennaio 2021, probabilmente avrebbero potuto prendere anche quello.

POTREBBE ESSERCI UNA CONNESSIONE CON LA POSSIBILE INTERFERENZA ELETTORALE DI TRUMP

Un gran giurì federale, richiesto dal Dipartimento di Giustizia, sta indagando sulla presenza di documenti potenzialmente classificati a Mar-a-Lago almeno dall’inizio di maggio 2022. Sembra probabile che di recente sia successo qualcosa che abbia causato questa ricerca urgente. Una possibilità è che il mandato di perquisizione sia stato emesso sulla base delle informazioni raccolte in una o più delle indagini penali relative all’interferenza elettorale del 2020.

In particolare, il 12 luglio 2022, il Dipartimento di Giustizia ha ottenuto un mandato di perquisizione sul cellulare di John Eastman, l’ex avvocato di Trump. Come hanno rivelato le audizioni del comitato della Camera del 6 gennaio, Eastman è stato uno dei principali artefici del piano per impedire al Congresso di certificare la vittoria di Biden.

Non sembrano esserci dubbi sul fatto che il Dipartimento di Giustizia avesse giustificazioni legali convincenti, forse schiaccianti, per condurre questa perquisizione senza precedenti nella casa di un ex Presidente. Tuttavia, la segretezza richiesta per le indagini del Dipartimento di Giustizia e i procedimenti del gran giurì significa che il Paese dovrà essere paziente: le giustificazioni per la perquisizione potrebbero diventare pubbliche solo se e quando verranno presentate accuse penali.