Il mondo del risparmio è particolarmente amato dagli italiani, popolo da sempre avvezzo ad un atteggiamento più da formica che cicala. Ed è questo uno dei motivi per cui l’Italia, nonostante l’enorme peso del debito pubblico, è ritenuto ancora un paese solvibile agli occhi dei grandi investitori istituzionali: il tasso di risparmio privato, infatti, è il più alto dell’intero Vecchio Continente.

L’evoluzione del risparmio è stata fortemente contrassegnata dalla fruizione su larga scala della tecnologia, che ha consentito ad un nutrito numero di risparmiatori nostrani di poter approcciare a nuovi mercati differenti rispetto ad obbligazionari e azionari, primi storici porti di approdo per la maggior parte di essi.

Diversificare grazie al trading online

Inutile negare, infatti, come i titoli del debito sovrano abbiano rappresentato, per un periodo di tempo certamente non breve, la via maestra prediletta dal risparmiatore italiano per l’allocazione dei propri risparmi, grazie anche ai rendimenti piuttosto generosi che, fino qualche decennio fa, erano in grado di offrire.

Lo scenario, però, è radicalmente mutato nel corso del tempo. E negli ultimi vent’anni, oggettivamente, il profitto offerto dai titoli di stato nostrani, al pari di titoli considerati più rischiosi, è stato ottenuto solo effettuando operazioni speculative: mantenendo fino a scadenza i titoli, infatti, il margine di guadagno è stato piuttosto risicato, in alcuni casi addirittura totalmente assente.

La tecnologia, come detto, ha consentito di poter rendere concreto un concetto di primaria importanza in ambito finanziario: diversificare. Un mantra imprescindibile diventato alla portata di tutti grazie al trading online, che ha messo in evidenza mercati di lunga durata (come, ad esempio, il Forex) ed altri, invece, nati mediante la grande rete telematica.

Investire in criptovalute: cosa c’è da sapere

Tra questi ultimi, un ruolo di rilevante importanza, cresciuto fortemente negli ultimi anni, lo ricoprono senza alcun dubbio le criptovalute, ovvero le cosiddette “monete digitali”, che si possono possedere solo ed esclusivamente tramite il web. La loro crescita è stata davvero considerevole nel corso dell’ultimo decennio, col Bitcoin (prima moneta digitale diffusasi su larga scala) che ha fatto da traino all’intero settore.

Va detto, in primis, che si tratta di un asset finanziario non privo di rischio, come dimostra anche la discesa avvenuta in questo nefasto 2022, annata che non passerà certamente alla storia tra le più positive, che ha riguardato, ad onor del vero,tutti i mercati finanziari. Nessuno escluso.

Il mondo delle criptovalute si è costantemente evoluto col passare del tempo, offrendo soluzioni sempre più diversificate per i risparmiatori di ogni angolo del pianeta. Un trend fortemente in voga nel corso degli ultimi ventiquattro mesi riguarda il cosiddetto “faucet”, noto ai più anche con la terminologia nostrana di “rubinetti di criptovalute”.

Crypto Faucet : cosa sono e perché stanno riscuotendo successo

Molto interessante, a tal proposito, questo articolo che illustra come funziona moon litecoin, tra i faucet più famosi e ricercati nel mondo del trading online crypto. I portali legati al mondo dei faucet consentono all’utente di entrare in possesso di frazioni di criptovalute in modo totalmente gratuito, generalmente ad intervalli temporali prestabiliti.

Ma com’è possibile entrare in possesso, seppur frazionatamente, di criptovalute come Litecoin o Bitcoin senza sborsare neppure un quattrino? I metodi, fondamentalmente, sono tre: visualizzare annunci pubblicitari; invitare i propri amici ad iscriversi o partecipare a giochi e sondaggi; cliccare sui link presenti sul portale, azione famosa anche col termine “pay to click crypto”.

Inutile negare come i faucet abbiano riscosso grande successo soprattutto tra gli under 35, generazione che è cresciuta a “pane, nutella e internet”, storicamente maggiormente inclini ad un asset che, inutile negarlo, ha rappresentato un’autentica ventata di freschezza nel mondo finanziario. Ma va tenuto ben presente, tuttavia, come le criptovalute non debbano rappresentare l’unico strumento finanziario nel quale investire i propri risparmi: considerata la forte volatilità, le criptovalute non devono mai superare il 10% dell’intero ammontare dei risparmi di un soggetto.