Fascisti da Marte in un’ Italia ‘simil-repubblichina’

Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto; è quanto mi hanno dato al posto di un fucile

(Philip Roth)

Anni fa il geniale comico Corrado Guzzanti parodieggiava in tv sui fascisti approdati (o forse opportunamente mandati lì lontani dal civile sentire) su Marte quando il Paese era un poco più libero e meno involgarito da accozzaglie odiatrici di idioziume politico che spadroneggiano oggi. In quelle scenette si narravano le ‘eroiche’ gesta di destra di un manipolo di audaci, i ‘Fascisti su Marte’ il pianeta rosso, sottile ironia. Tra i vari accadimenti grotteschi, in primo piano troneggiava sempre il peripatetico busto del Duce. Parevano residui del passato, i fascisti, quando lo spirito democratico e liberale aveva ancora un filo di fiato e pensiero. Oggi sono residui del presente, imprigionati in un passato che è il loro unico imprinting -come dicono forbitamente gli etologi che studiano i comportamenti degli animali- come dimostrano le nefandezze a base di odio che pianta il questurino dell’Interno con i suoi accoliti. O il vale di tara non essendo peso netto. Storpio volutamente i nomi come una sorta di sfregio, come fanno a destra, per vedere che si prova. E lo hanno confermato nelle loro scelte violente, squadristiche e disumane come a Cutro in uno stato di contrapposizione permanente, privi di postura istituzionale, con comportamenti e scelte tra lo xenofobo ed il razzista quale unico metro di misura delle loro azioni.

Per l’accademico dei Lincei Pasquino, si è “preso atto che non c’è nessun ritorno del fascismo”. Giusto, perché non se ne sono mai andati da lì, mutando solo postura e linguaggio che poi trascende come nel caso ‘Salmastro-Minnie’ (vabbè per chi non sa, Dalmastroeroico camerata ed il mingherlino Donzelli con sorrisetto incorporato travestito da Minnie) con l’attacco squadristico alla Camera contro il Pd addirittura accusandolo di fiancheggiare la mafia a proposito della visita di alcuni deputati in carcere per verificare lo stato di detenzione e salute dell’anarchico Cospito. Dice Pasquino che diversi commentatori “hanno fatto una virata (strambata) eccessiva”. Perché ne lodano toni di “moderazione (?), la visione (magari corporativa?), il senso dello stato (quale, quello uscito grazie alla Resistenza in una democrazia che quella non cita nemmeno?), l’adattabilità di Meloni” a cui il politologo attribuisce comunque critiche forse eccessive. Il punto è nodale. Invece di disquisire in astratto di fascismo (torna non torna è nell’aria no è una fissa della sinistra) con finto dialogo, sarebbe meglio riflettere su un fascismo che non ‘ritorna’ perché parole e comportamenti sono sempre in quel canone politico culturale e simbolico che non hanno evoluto di un saluto romano negli ultimi ottant’anni di un’ambigua storia repubblicana zeppa di repubblichini non pentiti. Dunque non hanno bisogno di ri-tornare poiché stanno sempre lì senza revisioni come mostrano curricolae magliette di gruppi nazi-rock di attuali manutengoli di governo come quella circolata di recente. Entrambi ben difesi dalla loro capa che fa finta di non capire considerato che tanti ne lodano l’intelligenza (?), ritenendola addirittura ‘capace’ che detto dal Bonaccini sconfitto alle primarie Pd forse più di qualche voto lo ha perso per una tale intemerata televisiva.

È il Paese ad essere tornato indietro o non essere mai andato avanti al crocevia di forze politiche finto liberali repubblicane o socialdemocratiche di cui non hanno alcuna contezza viranti come sono verso un passato finto imperiale sconfitto dalla democrazia che non amavano e che mal sopportano con postura posticcia. Il resto sono chiacchiere retoriche con toni e parole squadristiche usate in Parlamento da uno dei fedelissimi legittimate dalla Giorgia.

Già è una nefandezza dire che il Pd sarebbe colluso con la mafia ciò che meriterebbe punizioni esemplari, detto da un esponente proveniente dal Movimento sociale, fatto di iscritti ed accoliti che hanno partecipato attivamente alle numerose stragi di Stato nel periodo degli anni ’70 della strategia della tensione. Ma poi usare un dossier del Dap (dipartimento amministrazione penitenziaria) non secretato ma dai dati riservati (sempre le solite ipocrisie italiane) per divulgarli in Parlamento contro un altro partito politico è un gesto di perfetto squadrismo politico. Il problema vero è che, per un mal interpretato senso democratico, fatto di omertà e collusioni, per anni a questa gente è stata data libertà di parola totale. Forse andavano ri-educati meglio e le istituzioni andavano seriamente ripulite. Questo lo smarrimento di ogni principio democratico di un Paese dove, aperta parentesi, a Sanremo ci si straccia le vesti più che per un imbecille o furbo adolescente-neo giovine che in un attacco di furia scomposto, finto per motivi commerciali?, sfascia l’arredo di fiori, per il miliardario Fedez che strappa in diretta la foto del camerata sodale di ‘Minnie’, non Minoprio, no Donzelli, quel tal Bignami oggi sottosegretario che in una carnevalata si traveste da nazista. Che ognuno di noi ha fatto. Questa la progressiva istituzionalizzazione di una destra alla ricerca di una rivincita storica in un Paese di destra, in uno sfarfallìo di indifferenza che fa paura. Piccoli segnali, deboli sintomi, incubazioni lievi, distorsioni continue, cancellazioni e falsificazioni plateali.

Ricordo che Meloni, in Camera e Senato, durante la fiducia, senza uno straccio di vergogna non ha citato i partigiani morti per fermare i suoi sodali fascisti, che con i cuginetti nazisti si stavano prendendo l’Europa per saltare la storia dal ventennio sì forse un poco brutto direttamente ad anni più recenti. E nessun giornalistone mediatico le ha chiesto conto oppure l’ha inchiodata politicamente. Chiamarli post potrebbe voler dire offendere la loro radice fascista nei simboli e postura politica e basta vederli compressi e repressi in tv per capire quanto si sforzino di apparire ‘democratici’. A poco serve dire che hanno giurato sulla Costituzione se poi scelte e strategie di questi primi mesi disegnano un oscuro futuro fatto di spaccatura dell’unità nazionale tra regioni ricche autosufficienti e regioni meridionali più povere ed in affanno. Che si accompagna al sogno meloniano di un presidenzialismo oscuro per le pulsioni di governo diretto del popolo privo di adeguati contrappesi istituzionali. Con l’aggiunta di finte opposizioni che qualsiasi accento di critica porranno ci si deve sempre ricordare del disastro procurato non coalizzandosi. Per colpa della ‘banda’ dei quattro (Conte, Letta, Calenda, Renzi) ogni giorno colpevoli di un disastro di cui non pagheranno il conto.

Un governo controllato dall’Europa già nelle prime confuse uscite tra cui la difesa ad oltranza dei balneari da parte del fascio leghista Salvini e del piduista già pregiudicato rientrato con onori in Senato dopo aver frodato fiscalmente lo Stato. Come se fosse normale, come è normale in questo immorale Paese. Dunque siamo dinanzi all’inizio della storia di un’Italia post-repubblicana che, dopo un’elezione mai combattuta, ha favorito il ritorno delle destre al potere con la parvenza del nuovo. Occorreva ‘solo’ coalizzarsi ed un programma politico che ‘il’ rognoso pres. del consiglio non aveva ma che ha mascherato bene ribaltando nei suoi primi atti al potere tutte le sguaiate estremizzazioni dette stando comodamente all’opposizione. Come le tasse sulla benzina che in passato ‘tuonava’ fossero da cancellare ed oggi rimesse oppure l’aumento del contante con i grazie di mafie corruttori evasori fiscali, il loro grande serbatoio di voti, ‘pace’ fiscale annessa, ovvero condoni e basta. E del pari della neolingua di Orwell nel suo ‘1984’, “la guerra è pace”, “evadere è libertà” più chiaro di così. Con la cretina banalità che si vogliono favorire i poveri, che infatti non sanno come spendere 5 mila (!) euri in contanti! E per completare la “underdog” da’ Garbatella chiarisce che “non disturberemo l’attività delle imprese” ossia fate quel che volete tanto noi faremo finta di niente. Poi arrivano i giornalistelli di destra che ingolfano le tv, ridono se si cita solo il termine fascismo “che non fa prendere voti”, infatti è vero, in questo paese di fascistelli per sempre, di anticomunisti da sempre, di non antifascisti da sempre. Si dovrà fare un’analisi comunicativa di stampa e social per comprendere come vengono deformate masse televisive di un’opinione pubblica sottoposta al trattamento di una drogata comunicazione permanente che ottunde le menti. Insomma, ancora e sempre la stessa roba di destra, ma non quella dei conservatori, uccisi politicamente da questi finti democratici o finti liberali. Infatti, una ventina di anni fa ci aveva provato Gianfranco Fini a tentare dopo il congresso di Fiuggi a cercare di iscrivere quella e questa destra in un alveo democratico serio e concreto. Questa destra è quella roba lì di un passato sconfitto con figuranti atroci oggi in mano ad una donnina mammina cristianina, ma tanto ‘assassina morale’ di povera gente che emigra per paura terrore dolore stupri miseria che si spera la sua amata figlioletta non debba mai malauguratamente subire ma con una tal mammina ha già un bel posto remunerato e visibileche l’aspetta. Come i figlioletti del fascio leghista che faranno carriera ovviamente perché “intelligenti” come il padre. Certo accostare Salvini ad intelligenza è un’aporia insolubile.

Insomma, odiatori professionisti, privi di tratti umanitari confermato dall’assassinio colposo di Cutro in Calabria per cui questo esecutivo andrebbe denunciato per “strage colposa” come sguaiatamente strillò la borgatara cor manganello verso un’altra strage nel 2015 contro Renzi mentre oggi afferma tutta compuntina che ha la coscienza a posto. Se sapesse cosa sia. In un cinismo oggi al potere che dovrebbe essere ricambiato con la stessa moneta se un giorno si riuscisse ad intravvedere all’orizzonte una sinistra seria non un poco di destra magari riformista paludata correntizia poltronara ma intransigente in politica e nella morale. Fin troppo riformista con gli effetti che abbiamo dinanzi a noi, senza riforme partito e popolo, fino ad oggi sin troppocomprensiva ed accogliente delle tesi altrui. Dopo oltre dieci anni di compromessi i cattolici non ex e gli ex comunisti si stanno ancora scannando se ci vuole un partito di centro o di sinistra. Mentre l’arrivo della Schleinlascia il partito sospeso tra “vecchio” degli iscritti e “nuovo” degli esterni non iscritti. Aspettiamo l’organizzazione interna del partito ed all’esterno uno straccio di programma coerente.

Chiudo con altre due perle (ai porci in un conosciuto fumetto su Linus). La prima connessa al rissoso vittimismo di questa destra che non sa fare politica seria e la butta in caciara confondendo con le classiche distrazioni di massa. L’ultima è di ‘Shrek’-Crosetto il finto imprenditore andato negli anni in tv a sponsorizzare Giorgia, lui co-fondatore di FdI, che dice “mi sembra si possa dire” insomma un linguaggio da format televisivo con cui allude, lui peraltro persino ministro della Difesa da ex lobbista delle armi, fantastico altro conflitto di interessi molto remunerativi, che il battaglione Wagner, quello dei nazisti non ucraini, no russi, sia responsabile della strategia per disturbare sti poveri al governo ri-orientando partenze di migranti per colpire l’Italia. Non si sa di che parli, che documenti fintamente riservati abbia in mano. A me me’ pare ‘nastrunzata”, è il chiacchiericcio di una destra incapace di capire che cosa fare e come fare politica seria non raccogliticcia come quella che fa.

Alzare polveroni, latrare come fa la Meloni che c’è chi non vuol bene all’Italia, linguaggio buffonesco, come la sinistra. E questo dopo la volgare passerella a Cutro per far finta di essere vivi. L’ultima è di un tizio messo in un ricco posto a dirigere qualcosa che manda una mail in azienda riportando le parole con cui Mussolini aveva dato l’ordine di assassinare Giacomo Matteotti. Il fascismo nella sua migliore espressione che stava eliminando fisicamente tutti gli avversari politici. Agghiacciante nella sua ripresa odierna. Individuo più che nostalgico messo lì da Giorgia in persona. Perché ella è il problema. Che andrebbe risolto seriamente. Mentre buona parte della stampa intravvede germi di conservatorismo repubblicano e gesta democratiche. Quando lo strabismo prende l’informazione sono problemi per tutti.