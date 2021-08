La scadenza del 31 agosto del Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, per completare gli sforzi di evacuazione degli Stati Uniti dall’Afghanistan si sta avvicinando rapidamente. E dopo il bombardamento della scorsa settimana all’aeroporto di Kabul, la situazione della sicurezza per gli afghani che cercano di fuggire dal Paese è diventata ancora più pericolosa.

Eppure, migliaia di cittadini afghani sperano ancora in una fuga.

I leader delle nazioni del G7 hanno affermato che stanno spingendo affinché i talebani garantiscano un ‘passaggio sicuro’ agli afghani che devono partire dopo la scadenza di questa settimana. Secondo i sostenitori internazionali dei rifugiati, il passaggio sicuro potrebbe includere un ‘programma di partenza ordinato’ per aspiranti rifugiati, come quelli precedentemente gestiti in Vietnam, Cuba e molti altri paesi.

La storia mostra che questi programmi contengono promesse e insidie. Ma se combinato con altre misure, come gli sforzi di reinsediamento ampliati, uno schema per una partenza ordinata per via aerea o attraverso corridoi terrestri sicuri potrebbe offrire un’ulteriore via d’uscita vitale.

Come funzionava la partenza ordinata a Cuba e in Vietnam

La partenza ordinata è una pratica unica. Normalmente, una persona a rischio di persecuzione o altri gravi minacce deve prima fuggire attraverso un confine internazionale prima di tentare di accedere alla protezione ai sensi del diritto internazionale sui rifugiati e dei diritti umani.

Al contrario, la partenza ordinata comporta alcuni, se non tutti, i controlli di immigrazione, medici e di sicurezza da effettuare mentre i richiedenti sono ancora nel loro Paese d’origine, altrimenti noto come ‘in Paese’.

Gli aspiranti rifugiati possono essere trasferiti in un Paese di transito se le pratiche burocratiche non possono essere completate abbastanza rapidamente, cosa che l’amministrazione Biden ha già organizzato per i cittadini afghani evacuati prima della scadenza del 31 agosto.

Gli Stati Uniti hanno più esperienza con questo sistema rispetto alla maggior parte dei Paesi. Più di recente, l’amministrazione Biden ha riaperto un programma ‘in-country’ dell’era Obama attraverso il quale i bambini centroamericani possono fare domanda per entrare negli Stati Uniti per accedere alla protezione come rifugiati.

In effetti, il ‘trattamento nel Paese’ ha avuto un posto permanente nel programma annuale di ammissione dei rifugiati degli Stati Uniti per decenni.

Dopo che il Presidente Fidel Castro ha incoraggiato un esodo di cubani in barca verso la Florida nel 1965, gli Stati Uniti hanno lavorato attraverso il governo svizzero per concludere un accordo con il regime di Castro per consentire un massiccio trasporto aereo di cubani negli Stati Uniti.

Ciò ha coinvolto principalmente quelli con parenti stretti negli Stati Uniti, che hanno viaggiato a bordo di due voli ogni giorno della settimana per Miami dal 1965 al 1973. Nonostante le rigide restrizioni sull’ammissibilità dell’Avana, circa 300.000 cubani sono stati portati negli Stati Uniti in totale.

Nel 1979, quattro anni dopo la fine della guerra degli Stati Uniti in Vietnam, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e il governo vietnamita hanno firmato un accordo in base al quale più di 30 Paesi hanno partecipato a un programma di partenza ordinato dal Vietnam.

I governi stranieri hanno scambiato elenchi di nomi con il governo vietnamita per ottenere permessi di uscita per le persone (una pratica che non sarebbe attualmente possibile in Afghanistan). Sebbene il programma fosse tutt’altro che perfetto – gli Stati Uniti e il Vietnam non erano d’accordo sui criteri di ammissibilità – ha comunque permesso a 650.000 vietnamiti di partire dal 1979 alla metà degli anni ’90.

Alcuni Paesi, come l’Australia, hanno scelto di ammettere molti vietnamiti con visti per ricongiungimento familiare piuttosto che con visti umanitari, a dimostrazione della flessibilità con cui i governi stranieri potrebbero oggi affrontare un programma simile.

Eppure, le partenze non sono state sempre ordinate

La storia mostra che negoziare la partenza sicura e ordinata degli aspiranti rifugiati dai Paesi d’origine può richiedere tempo per organizzarsi e mettersi in funzione. Può anche volerci del tempo per guadagnare la fiducia delle persone che potrebbero cercare di andarsene.

Il passaparola e il proof-of-concept creano slancio. In Vietnam, il programma di partenza ordinato è stato assicurato dall’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati anni dopo che le forze comuniste hanno preso Saigon. I potenziali candidati erano inizialmente cauti.

Molti invece sono fuggiti clandestinamente in barca, dicendo ai funzionari dell’immigrazione statunitensi in Malesia che “non erano a conoscenza” di come avrebbe funzionato il programma e “non avevano visto segni della sua attuazione”.

Anche dopo l’avvio dei programmi sia in Vietnam che a Cuba, le autorità di entrambi i Paesi hanno ancora esercitato una certa influenza sulla capacità delle persone di partire.

Ecco perché i programmi di partenza ordinata oggi devono operare in aggiunta agli altri sforzi della comunità internazionale per proteggere i rifugiati che fuggono da soli.

I talebani saranno d’accordo?

Uno dei principali ostacoli alla partenza ordinata degli aspiranti rifugiati è che richiede il consenso – tacito o meno – delle autorità del paese di origine.

Decine di paesi hanno firmato una dichiarazione congiunta chiedendo ai talebani di consentire

“la partenza sicura e ordinata di cittadini stranieri e afgani che desiderano lasciare il Paese”.

I talebani sembrano sempre più cauti nel consentire l’evacuazione a lungo termine. La scorsa settimana, un portavoce del gruppo ha rifiutato di prorogare la scadenza oltre il 31 agosto e ha detto agli Stati Uniti di smettere di incoraggiare gli afghani qualificati a fuggire.

Tuttavia, con i riflettori sui nuovi leader afghani, gli ex ministri degli esteri di 25 Paesi hanno sostenuto che c’è spazio per negoziare.

Secondo quanto riferito dal Presidente francese Emmanuel Macron, Francia e Gran Bretagna dovrebbero ora proporre una risoluzione delle Nazioni Unite che chiede l’istituzione di una zona sicura a Kabul che “consentirebbe il proseguimento delle operazioni umanitarie”.

La comunità internazionale deve sfruttare questa opportunità per mantenere le promesse di aiutare l’ex personale impegnato a livello locale e le loro famiglie, nonché leader donne, giornalisti, minoranze etniche e molti altri che potrebbero subire persecuzioni o altri gravi danni sotto il nuovo regime .

Ex interpreti fuggiti dall’Afghanistan anni prima hanno riferito che i loro familiari sono ora a rischio per associazione, quindi è essenziale che gli Stati Uniti e altri governi gettino un’ampia rete nel tentativo di far uscire gli afghani.

Se possono essere stabilite disposizioni ordinate per la partenza, tuttavia, ciò non significa che i governi possano chiudere altri percorsi attraverso i quali gli afghani possono cercare protezione, come le procedure di asilo e i programmi di reinsediamento estesi.

Non importa quanto sia ordinato o sicuro un programma, ci sono molte ragioni per cui alcune persone dovranno comunque fuggire attraverso un confine internazionale per cercare protezione.

La necessità per i governi stranieri di proteggere i propri partner afghani era nota da anni. Con l’avvicinarsi del 31 agosto, ora è il momento di raddoppiare, non di tirarsi indietro. Potrebbe essere ancora possibile un passaggio sicuro.

Traduzione dell’articolo ‘There’s a way to get refugees out of Afghanistan after this week’s deadline — if the Taliban agrees’