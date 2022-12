Evasione dal carcere Beccaria: episodio grave, ma Stato assente

Ottimo – lo si dice senza ombra di ironia – che il Ministro per le Infrastrutture, Matteo Salvini, sia accorso a visitare l’Istituto Penale per i minorenni ‘Cesare Beccaria’ di Milano dal quale sono evasi sette giovani. Ottimo che abbia espresso il proposito-assicurazione che “tutte le carceri saranno messe in sicurezza”. Magari avrebbe dovuto lasciarlo dire al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, al limite a quello dell’Interno, Matteo Piantedosi; ma è noto che Salvini arde ogni mattina dalla volontà di piantare qualche bandierina su argomenti che non sono di sua stretta competenza. Va già bene che questa volta abbia rinunciato al suo consueto: “E’ finita la pacchia”.

Come intendere, comunque, questo annunciato voler mettere “tutte le carceri in sicurezza”?

Mauro Palma, Garante nazionale delle persone private della libertà dice che “sarebbe sbagliato cogliere questo grave episodio per gettare disvalore verso un sistema”. Riconosce che quanto avvenuto al Beccaria “è episodio grave ed evidenzia una situazione che richiede di essere potenziata sia negli aspetti di rapida risoluzione di questioni ancora in sospeso, relativamente alla conclusione dei lavori e all’assegnazione di una stabile direzione, sia tramite un incremento di progettualità”. Ammonisce che “tuttavia sarebbe sbagliato cogliere questo grave episodio per gettare disvalore verso un sistema – quello della giustizia minorile – che funziona e che ha visto negli anni importanti successi di reinserimento positivo di giovani nella vita esterna”.

Il ‘Beccaria’: ci volevano queste evasioni per prendere consapevolezza del fatto che un carcere, un tempo modello, ora è allo sbando: sovraffollamento, cantieri sempre aperti, nessun direttore da quasi vent’anni. Don Gino Rigoldi, storico cappellano dell’Istituto minorile Beccaria, si augura che questa vicenda “dia uno scossone” al Ministero per un carcere in cui “manca un direttore da vent’anni e ci sono lavori da sedici”.

Dal segretario della Uil–pa Gennarino De Fazio un j’accuse: “Da qualche tempo, molte delle problematiche che investono le carceri si ritrovano anche negli istituti penali per minorenni. Sono in vorticoso aumento i casi d’aggressione agli operatori, di sommosse e, come in questo caso, di evasione. Ciò è evidentemente imputabile a una serie di fattori che vanno dal sostanziale disinteresse della politica prevalente e dei governi alle vicende penitenziarie a scelte poco oculate, quale appunto l’innalzamento del limite d’età che consente la detenzione nelle strutture minorili, sulle quali per di più si abbatterà anche la scure della legge di bilancio in corso di approvazione con ulteriori tagli”.

Patrizio Gonnella, Presidente di Antigone, invita a non strumentalizzare i fatti del ‘Beccaria’ per giustificare “passi indietro a una legislazione moderna, bensì per progettare ulteriori accelerazioni verso un modello sanzionatorio ancora più avanzato. Il campo della giustizia minorile è ricco di professionalità che ben possono chiarire come sono banalizzazioni argomentative quelle che spiegano i fatti di Milano come esito del sovraffollamento o dello scarso numero di poliziotti. Si tratta di interpretazioni fuorvianti. Bisogna invece insistere su un modello pedagogico che metta al centro i bisogni educativi dei minori a costo di fare una fatica immensa. È questo il compito di una società che si pregi a definirsi adulta”.

Preziosa, in proposito, l’esperienza di don Ettore Cannavera, fondatore della comunità ‘La Collina’: “Prima ancora che disumano oggi il carcere è fondamentalmente stupido. Non serve a niente e costa un enorme ammontare di denaro: davvero non si può fare di meglio? E’ la domanda che mi sono posto mezzo secolo fa, quando ho deciso di dedicarmi al carcere minorile. Se possibile, qualcosa di ancora più sciocco e inutile di quello per adulti. E ben più costoso. Ci ho passato gli anni, là dentro, le notti. Rendermi conto che i minori, in quel casermone, non avevano alcuna possibilità di essere rieducati, di ricominciare qualcosa che fosse una vita, a cui avrebbero avuto diritto, e che sarebbe stato utile per la società, non è stato difficile. Quindi ho preso una decisione: se il carcere era stupido, costoso e inutile, ne avrei realizzato uno io. Utile ed economico, quindi intelligente. E mi sono messo al lavoro”. C’è voluto un quarto di secolo. Oggi don Cannavera dice soddisfatto: “Numeri alla mano, funziona e costa molto meno dell’altro. Lo dicono i numeri: chi accetta di scontare la pena presso il nostro carcere – posto che l’autorità giudiziaria lo ritenga opportuno e sussistano le condizioni di legge – smette di delinquere e, a fine pena, viene riaccolto nella comunità dei cittadini senza più commettere reati. In confronto al 70 per cento delle case circondariali, il nostro tasso di recidiva è infimo. E scende a zero se il detenuto compie per intero il percorso rieducativo: i pochissimi casi negativi sono tutti ragazzi che, per svariati motivi, hanno lasciato il nostro carcere in anticipo rispetto al necessario”.

Le carceri minorili sono 17; poi ci sono le comunità in cui sono ospitati minori autori di reato: 637, secondo i dati forniti da Antigone. Per lo più, private. Qui, un primo problema: lo Stato prevede per legge l’esistenza di strutture per aiutare i minori poi, però, non le realizza, o non aiuta come dovrebbe chi apre quelle private. “Le comunità gestite direttamente dal Ministero della giustizia sono in tutto tre, si trovano a Bologna, a Catanzaro e a Reggio Calabria. In passato erano molte di più, ma dal 2009 ad oggi ben 9 comunità ministeriali hanno sospeso o cessato la propria attività“, si legge in un rapporto durato da Antigone. L’Italia è l’unico Paese in cui la messa alla prova viene concessa, ai minori, anche per reati gravissimi. Scelta è stata coraggiosa. L’aspetto negativo è costituito dal fatto che gli operatori, in comunità e in carcere, sono pochi, scarseggiano i fondi per finanziare queste attività di recupero e reinserimento. Più facile esprimere ‘sconcerto’.

Ancora Gonnella: “Abbiamo un codice penale che si applica a adulti e ragazzini, permeato di un’idea di pena e di società che nulla ha a che fare con qualsivoglia riflessione pedagogica e con la centralità dell’essere bambino, adolescente, giovane adulto. Il sistema dei reati e delle pene per gli adulti presente nel codice del 1930 non soddisfa minimamente il principio, sancito nella Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia del 1989, del superiore interesse del minore. È necessaria una diversa elencazione di reati e un ben più vario pluralismo sanzionatorio. Un furto di un ragazzino in un supermercato non può essere paragonato a quello in appartamento di una persona adulta. Il primo potrebbe essere depenalizzato, trattato civilmente, o affidandosi a risposte diverse. Ben potrebbe essere trattato fuori dal diritto penale”.