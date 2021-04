Il mondo del calcio ieri è stato scosso dall’annuncio di una Super League europea (ESL) separatista. La maggioranza pensa che sia una cattiva idea, dagli organi di governo Fifa e Uefa fino agli organi nazionali come la FA e la Premier League inglese.

Lo stesso vale per i gruppi di tifosi dei sei club inglesi che costituiscono la metà dei 12 iscritti iniziali dell’ESL: Liverpool, Man City, Man Utd, Tottenham, Chelsea e Arsenal dall’Inghilterra. I restanti fondatori sono Barcellona, ​​Real Madrid e Athletico Madrid dalla Spagna; e Juventus, Milan e Inter dall’Italia. I migliori club tedeschi e francesi non partecipano.

Adrian R Bell, Andrew Urquhart, Chris Brooks, esperti finanziari dell’University of Reading spiegano che il sistema proposto prevede che questi 12 club si unirebbero ad altri tre soci fondatori non confermati e altri cinque club che dovrebbero qualificarsi ogni anno. Giocherebbero partite infrasettimanali in due mini-leghe di dieci club, con i migliori classificati che passava alle fasi a eliminazione diretta e alla fine a una finale ogni maggio.

Sostituendo efficacemente la Uefa Champions League, i fondatori riceveranno 3,5 miliardi di euro (2,5 miliardi di sterline) in pagamenti iniziali per l’infrastruttura tra di loro, più 10 miliardi di euro per un “periodo di impegno iniziale”. I 12 club si propongono di competere nei rispettivi campionati nazionali come di consueto.

Le proposte sono considerate così oltraggiose che persino il primo ministro britannico, Boris Johnson, promette di trovare un modo per bloccarle, nonostante non sia noto per il suo amore per il calcio. Anche gli esperti, tra cui Gary Neville, l’ex difensore del Manchester United, hanno espresso critiche.

L’ESL è stato condannato per l’accaparramento di denaro, poiché sarebbe per lo più un “negozio chiuso” senza il rischio di retrocessione per i club fondatori. Molti lo considerano contro lo spirito della lunga storia del calcio, in particolare con le divise delle serie inferiori alle prese con la pandemia.

Neville pensa che “non ci sia alcuna possibilità” che le proposte vadano avanti, vista la grande opposizione. Altri suggeriscono che potrebbero essere intesi come merce di scambio in quanto la Uefa svela una Champions League rinnovata e ampliata, che si dice si svolgerà indipendentemente dalle proposte ESL.

In Inghilterra, molti vogliono anche che le autorità calcistiche puniscano i ‘big six’. Si discutono retrocessioni, espulsioni e divieti per i giocatori che gareggiano negli Europei e nei Mondiali.

Ma Adrian R Bell, Andrew Urquhart, Chris Brooks, suggeriscono a tutti di fare una pausa per riprendere fiato. Agire duramente contro questi club potrebbe ottenere esattamente l’effetto opposto a quello che si intende raggiungere.

Autorità come la Premier League inglese (EPL) – affermano i tre esperti – potrebbero avere difficoltà a conquistare cuori e menti invocando la storia del calcio. La stessa EPL si è staccata dalla English Football League nel 1992 e le autorità calcistiche e i tifosi erano altrettanto infuriati in quel momento. La retrocessione è stata inclusa nella proposta, anche se i club non hanno chiesto il permesso per la struttura che hanno creato.

Con la maggior parte dei ricavi delle trasmissioni di calcio inglese che vanno ai club della Premier League, molti nel calcio già criticano la piramide calcistica. Non abbastanza soldi arrivano ai campionati inferiori, sostengono, mentre anni di prezzi di trasferimento e inflazione salariale hanno portato numerosi club sull’orlo del baratro anche prima della pandemia.

Tra gli stadi vuoti del 2020-21, il calcio si trova di fronte a una scelta: guardare più club andare in fallimento o prendere in considerazione una sorta di ripristino con salari dei giocatori ridotti, trasferimenti regolamentati, agenti rimossi dal gioco e risorse distribuite in modo più equo.

I club dietro l’ESL – sostengono i tre esperti – sembrano rifiutare questa forma di austerità sostenibile. Si stanno posizionando sopra piuttosto che in cima alla piramide esistente. Naturalmente, con alcuni che siedono su più di 1 miliardo di euro di debito, ricevere un bonus di iscrizione da 200 a 300 milioni di euro può risolvere le proprie crisi finanziarie.

L’ESL potrebbe essere una merce di scambio, ovviamente. I grandi club hanno a lungo cercato le riforme della Champions League che li avvantaggino finanziariamente e il tempismo dell’annuncio un giorno prima della Uefa che conferma il rinnovamento della Champions League non è stato chiaramente un caso.

Aggiungere partite al congestionato calendario calcistico è qualcosa che non piacerà a nessun club. Quindi, secondo Adrian R Bell, Andrew Urquhart, Chris Brooks, forse la proposta ESL si dissolverà nei prossimi giorni sulla scia di un compromesso con l’Uefa. Come ha sottolineato Neville, qualcosa di simile è accaduto con la Premier League inglese nel 2020 che aveva un piano per rafforzare ulteriormente i grandi club chiamati Project Big Picture.

I grandi club potrebbero cercare una reazione estrema da parte delle autorità calcistiche per consentire loro di andare oltre. Forse un campionato autonomo è ciò che i proprietari hanno davvero in mente, piuttosto che il campionato infrasettimanale parallelo proposto.

Il modello da considerare è quello dei migliori sport americani come il football americano o il basket, dove non c’è retrocessione e le squadre percorrono migliaia di chilometri per giocare. Programmano partite all’estero in sedi neutre e spesso spostano la squadra in una nuova città senza preoccuparsi dei fan locali.

Il fatto che i proprietari si riferiscano ai club come ‘franchise’ è istruttivo qui: quattro dei club fondatori di ESL proposti hanno proprietari statunitensi con probabilmente scarso interesse per il calcio tranne che per il suo potenziale di guadagno.

Si può immaginare che mentre pensano che un gruppo di 20 club europei agirà come un gigantesco aspirapolvere per succhiare tutti i soldi dalle entrate e dalle sponsorizzazioni delle trasmissioni calcistiche. Le squadre possono giocare più volte all’anno, e perché non far giocare i derby locali di Madrid o Manchester davanti a un pubblico affollato a Rio, Shanghai o LA? In effetti, perché limitarsi ai club europei quando poter aggiungere anche rivali dal Sud America, dagli Stati Uniti o dalla Cina?

Per contrastare questa minaccia, affermano gli esperti, gli organi di governo e le leghe nazionali devono mantenere le 12 squadre nelle loro competizioni. Se un campionato così autonomo diventasse effettivamente l’unico gioco in città, potrebbe importare poco ai singoli giocatori se venissero banditi dal giocare per le squadre nazionali. Potrebbero consolarsi con gli stipendi ancora più alti che probabilmente saranno offerti mentre il mondo intero guarda ogni loro partita.

Non bisogna pensare che l’ESL sarebbe un bene per il calcio, ma le misure istintive potrebbero fare danni incalcolabili a tutti al di fuori dell’élite. Si potrebbe sprecare un’opportunità unica per rimodellare la Champions League e garantire che il calcio a tutti i livelli rimanga finanziariamente sostenibile. Può dipendere da chi ha il marchio più forte: le autorità calcistiche, le leghe o i club.