Gli avanzamenti nelle procedure chimiche e scientifiche nella lavorazione della canapa. Un processo comunemente usato nella produzione di cibo e vino -la bonifica del colore- sta diventando sempre più popolare nell'estrazione di canapa e marijuana. I produttori stanno cercando di rimuovere le impurità, produrre estratti traslucidi tutto l'anno e rimuovere le molecole di clorofilla che lasciano un sapore "erboso" nei rudimentali edibili di cannabis. Un nuovo studio ha scoperto che la canapa che diventa "calda" -oltre i livelli di THC legalmente consentiti- è probabilmente solo dovuta alla genetica piuttosto che anche ai fattori di stress ambientale che giocano un ruolo.

Unione Europea

Il tempismo è tutto quando si tratta di conquistare il successo nel crescente mercato della cannabis industriale

Il Continente Europeo è la sede di una economia dalle dimensioni massicce. E’ talmente vasto che quattro delle dieci principali economie mondiali sono collocate nel Continente Europeo (in base ai dati del PIL). Se una società -una qualsiasi industria societaria– può acquisire un buon punto d’appoggio in Europa, allora, vuol dire che può ambire al raggiungimento di grandi vette in termini di rendite economiche e finanziarie. E questo è particolarmente vero per le società che operano nel settore della cannabis man mano che le riforme continuano a diffondersi all’interno del Continente Europeo.

L’Europa è stata a lungo la patria di alcune delle migliori comunità di cannabis sulla Terra. Per diversi decenni, Amsterdam, la capitale dei Paesi Bassi, è stata considerata l’indiscussa capitale mondiale della cannabis. I turisti di tutto il mondo si sono recati lì per visitare i caffè di cannabis e acquistare prodotti di classe mondiale.

Barcellona è un altro esempio di città europea che ospita una solida comunità di cannabis. Centinaia di cannabis club operano in una zona grigia legale della città e la cannabis è facile da trovare per viaggiatori e gente del posto. Molte altre città amiche della cannabis sono sparse in tutto il continente europeo e rimangono destinazioni popolari per gli appassionati di cannabis.

Inizia una nuova era

Al momento della stesura di questo documento, nessun Paese europeo ha legalizzato completamente la cannabis per uso adulto. Anche ad Amsterdam, dove la cannabis è stata storicamente facile da trovare e acquistare, la cannabis non è tecnicamente legale al 100%. Piuttosto che consentire e abbracciare un’industria completamente legale, le giurisdizioni europee favorevoli alla cannabis hanno storicamente operato secondo politiche che tollerano un’industria della cannabis non regolamentata.

Tuttavia, negli ultimi anni, questo è cambiato. Grazie alle riforme della cannabis, l’industria legale della cannabis è cresciuta notevolmente in molti Paesi europei, in particolare in Germania. Dal 2017, ogni medico in Germania è autorizzato a prescrivere cannabis medica. Quel cambiamento di politica ha avviato un cambiamento tettonico nel panorama dell’industria della cannabis in Europa.

Inizialmente, la Germania non aveva l’infrastruttura in atto per fornire il suo programma di cannabis medica. Di conseguenza, la Germania è diventata la principale destinazione per le importazioni di cannabis da altri paesi. Non tutti i paesi consentono l’importazione di cannabis medica e ancora meno hanno la base di mercato per richiedere una grande quantità di prodotti di cannabis medica importati. Grazie alla posizione unica della Germania nella scena internazionale della cannabis, da allora è diventata la capitale legale dell’industria della cannabis in Europa e ha inaugurato una nuova era nell’industria europea della cannabis.

Arrivare presto fa una grande differenza

Negli ultimi anni, l’industria della cannabis è maturata per molti paesi europei. Anche così, l’industria legale del continente nel suo insieme è ancora in gran parte agli inizi. Una volta che le politiche europee abbracceranno completamente l’industria della cannabis in tutto il continente, assisteremo sicuramente all’arrivo di alcune delle più grandi aziende produttrici di cannabis del mondo, che ci si può aspettare che resistano per decenni a venire. Imprenditori e investitori dovrebbero entrare il prima possibile per cavalcare l’onda crescente.

Non capita tutti i giorni che una nuova e redditizia industria venga creata praticamente da un giorno all’altro.

L’industria europea della cannabis è attualmente governata da un mosaico di leggi, ma questo cambierà. Il futuro dell’industria europea della cannabis sarà molto più omogeneo di quanto non lo sia ora dal punto di vista politico, il che renderà più facile per gli imprenditori navigare nel settore su scala continentale.

Gli imprenditori che si uniranno all’industria europea più tardi lungo la strada saranno in netto svantaggio rispetto a coloro che fanno il duro lavoro di saltare presto e navigare nelle acque turbolente mentre costruiscono i loro marchi. Quando saranno in vigore norme e regolamenti uniformi, molti consumatori e pazienti avranno già gravitato verso marchi e servizi che apprezzano e conoscono.

Come ottenere un vantaggio nel settore

Immergersi con successo in un settore pieno di alti e bassi non è facile. Richiede un certo tipo di mentalità imprenditoriale, duro lavoro e molto apprendimento e conoscenza degli altri che lavorano nello spazio della cannabis. L’istruzione e il networking sono in gran parte una questione di essere nel posto giusto al momento giusto.

Con questo in mente, l’International Cannabis Business Conference (ICBC) a Berlino è un’opportunità senza precedenti per conoscere le ultime politiche e opportunità commerciali in Europa. La conferenza dell’ICBC a Berlino, che si terrà dal 25 al 27 agosto 2021, è il più grande evento B2B sulla cannabis in Europa e vedrà la partecipazione di importanti esperti di politica e del settore provenienti da tutto il mondo.

Servirà anche come la migliore opportunità di networking del settore nel continente, con la partecipazione di rappresentanti del settore provenienti da ben 60 paesi. Quest’anno sarà inoltre caratterizzato da un evento ICBC Global Investment Forum il giorno prima della conferenza B2B, rendendolo un’opportunità ancora migliore per imparare e fare rete.

I prossimi cinque-dieci anni determineranno in gran parte chi dominerà l’industria europea della cannabis per il prossimo secolo e oltre. È molto probabile che non vedremo mai un’opportunità così grande per ottenere un’impronta redditizia nel settore della cannabis legale in Europa come in questo momento. Il tempismo è tutto.

Stati Uniti

Nessun dato sulla sicurezza per l’acetato di THC-O “Una delle principali preoccupazioni”, secondo gli scienziati

Nuovi prodotti stanno arrivando sugli scaffali poiché i divieti del delta-8 THC in un certo numero di Stati fanno sì che produttori e rivenditori si allontanino dal popolare composto e cercano di recuperare le vendite.

Il problema è che il THC-O-acetato – un derivato del delta-8 THC – non viene fornito con alcun prodotto noto o dati di sicurezza, secondo James Stephens, fondatore di Iron Light LLC a Missoula, nel Montana.

Stephens, un ingegnere chimico e microbiologo con un profondo background nell’estrazione di CBD, THC e cannabinoidi minori, ha richiesto dati sulla sicurezza alla sua rete professionale, molti dei quali hanno affermato che stavano spostando “grandi quantità” di THC-O-acetato.

Nessuno ha ancora risposto, ha detto.

Hemp Industry Daily ha incontrato Stephens per saperne di più sul THC-O-acetato, come è fatto, cosa fa e perché è preoccupante per l’industria della canapa e per l’industria della cannabis in generale.

Come si confronta il THC-O-acetato con altri cannabinoidi THC?

A seconda di ciò che leggi là fuori, si discute sul fatto che l’acetato di THC sia tre volte o più potente del THC. Quando le persone lo usano, ottengono gli effetti psicoattivi per una durata significativamente più lunga.

E ciò che è ancora più interessante è (a differenza del THC-O-acetato derivato dal delta-9 THC) … questo è CBD convertito in delta-8 THC, ora convertito in acetato di THC.

I prodotti THC-O-acetato realizzati con delta-8 THC sono già sugli scaffali dei negozi?

La gente lo sta vendendo in questo momento. Penso che molte persone siano passate dal D-8 all’acetato di THC e stiano cercando di rivendicare la legalità perché non è THC, o tecnicamente non è un isomero perché gli stanno aggiungendo molecole.

È lo stesso tipo di gioco che vedi con molte leggi sulle droghe di design. Ricordi tutti i cannabinoidi sintetici che erano sul mercato?

È solo questa corsa contro, “OK, hanno specificamente vietato la sostanza, quindi facciamo una sostanza nuova o derivata che non ha un divieto specifico contro di essa”.

Il THC-O-acetato è abbastanza facile da ottenere dal delta-8 THC?

Questa è tutta semplice chimica. Quindi per chiunque sia esperto nell’arte – chimici che hanno fatto qualsiasi tipo di chimica organica – nessuna di queste cose è difficile.

Ora renderlo super pulito, in modo che non contenga un sacco di prodotti collaterali, diventa molto più difficile.

Come si confronta il processo con il processo chimico utilizzato per convertire altre droghe, come la produzione di eroina dalla morfina?

La chimica è identica. Quindi, se prendi i papaveri da oppio, ne ricava un succo e reagisce, non è diverso dal prendere un distillato dalla canapa e farlo reagire con l’anidride acetica. Ci metti sopra i gruppi acidi.

L’eroina sta alla morfina come l’acetato di THC sta al THC. Sembra renderli più potenti.

Ci sono effetti positivi sull’acetato di THC-O? Potrebbe essere potenzialmente un prodotto valido se fosse fabbricato in modo sicuro?

È decisamente un prodotto euforico. …. La mia sensazione è che dal momento che nessuno ha dati sulla sicurezza su di esso, non credo che nessuno sappia cosa fa veramente questo prodotto.

Se è più potente del THC, possiamo davvero finire con l’avere delle overdosi ora?

Questa sarebbe la mia più grande preoccupazione, sia dal punto di vista del settore, che lavorare sui cannabinoidi e solo la sicurezza generale di questa roba sarà venduta al banco.

Quale sarebbe l’impatto sull’industria della canapa se ciò accadesse?

Penso che se finisci con un’overdose di una molecola di THC e qualcuno muore, questo darà a tutti i proibizionisti tutte le ragioni per cui hanno bisogno di dire: “Nessun THC è sicuro perché le persone faranno queste cose” e causa un divieto totale.

E questo potrebbe essere tutto, dall’industria della marijuana medica fino all’estratto di canapa a spettro completo che contiene qualsiasi quantità di THC.

È come quando c’è stata un’overdose di K2 o Spice, molti stati l’hanno usato come motivo per vietare tutti i cannabinoidi sintetici.

Che tu sappia, questi prodotti vengono testati?

Personalmente non ho visto nessuno apparire come un buon amministratore dello spazio (delta-8 THC o THC-O-acetato).

Con i cannabinoidi minori, (le aziende) stanno facendo un sacco di ottimo lavoro. Li vedi iniziare a perseguire dati sulla sicurezza su questi minori, quindi sono buoni amministratori.

Ma quando guardo questo, non vedo nessuno farsi avanti e dire: “Oh sì, abbiamo fatto dati sulla sicurezza su questo”. Non l’ho visto affatto.

L’industria sembra divisa sui prodotti creati in laboratorio. Cosa deve succedere per garantire che siano al sicuro?

L’industria deve collaborare per generare i dati sulla sicurezza.

Questo potrebbe essere un prodotto legittimo. Alla fine della giornata, potrebbe facilmente esserci un posto per questo, che si tratti di un uso per adulti o di usi medici legittimi.

Potrebbe esserci qualcosa lì, ma rilasciare questi prodotti senza dati sulla sicurezza è semplicemente sciocco.

Speravo che (i produttori) mi avrebbero inviato alcuni dati … perché sono uno scienziato di formazione e sono legittimamente interessato a sapere se questo composto è sicuro.

E quali altri cannabinoidi potremmo derivatizzare e magari renderli migliori nel trattamento dell’epilessia o delle terapie antitumorali o rilassanti o infiammatorie? Possiamo migliorare il CBD?

Ma c’è bisogno di dati sulla sicurezza perché sarebbe assurdo (prendere) qualcosa di veramente sicuro e poi renderlo terribile. Questa è l’ultima cosa che si vuol fare.

Stati Uniti

Oro liquido: come la bonifica del colore sta scuotendo l’industria dell’estrazione della cannabis

Un processo comunemente usato nella produzione di cibo e vino – la bonifica del colore – sta diventando sempre più popolare nell’estrazione di canapa e marijuana.

I produttori stanno cercando di rimuovere le impurità, produrre estratti traslucidi tutto l’anno e rimuovere le molecole di clorofilla che lasciano un sapore “erboso” nei rudimentali edibili di cannabis.

Il passaggio aggiuntivo non costa molto e può migliorare drasticamente la purezza e la chiarezza degli estratti realizzati con olio di hash butano o solventi a base di etanolo.

Ma il processo non è privo di detrattori che affermano che è troppo spesso utilizzato per rimediare a input di cannabis vecchi o scadenti.

Per Jorge Sanchez, co-fondatore di ChemTek, un’azienda di San Diego che produce prodotti per la filtrazione della cannabis, la bonifica del colore è stata ispirata dal suo background nella vinificazione. Il vino viene comunemente trattato con enzimi o fatto passare attraverso filtri per rimuovere frammenti d’uva e batteri.

«Questo viene fatto sempre con vino e oli commestibili, come l’olio d’oliva», ha detto Sanchez. “Molte delle attrezzature che usano sono identiche a quelle che usiamo noi.

«Quindi, quando sono entrato nell’industria petrolifera (della cannabis) e ho visto che stava venendo fuori buio, mi è venuto in mente il pensiero che probabilmente posso estrarlo con argilla o minerali».

La bonifica del colore porta diversi vantaggi all’estrazione commerciale della cannabis.

Oltre a dare all’estrattore il controllo del colore, la filtrazione di bonifica può rimuovere:

• Pesticidi o altri contaminanti indesiderati.

• Clorofilla.

• Zuccheri vegetali.

• Lipidi.

E i progressi tecnologici significano che il processo non rimuoverà necessariamente i terpeni.

La concorrenza guida la tendenza

La bonifica del colore non era comune nell’estrazione della cannabis fino a pochi anni fa, dicono gli estrattori di lunga data.

Ma mentre più stati legalizzavano la marijuana e la legalizzazione della canapa a livello nazionale ha innescato un boom del CBD, il lato estrattivo dell’industria della cannabis ha iniziato a diventare molto più affollato.

«Non c’era mai alcun motivo per farlo fino al 2019, 2018», ha affermato Harold Jarboe, co-fondatore di Tennessee Homegrown, che produce prodotti CBD e delta-8 THC. “Era ancora un mercato di venditori.

«Poi è entrata in gioco l’estetica e la gente ha avuto questo rozzo e ha pensato: ‘Cos’è questa roba veramente scura, verde-nera?»Hanno iniziato a cercare di ripulirla.

«L’oro è oro. Più sembra un ottimo olio d’oliva vergine, più puoi ottenere un prezzo per questo».

Come funziona

La correzione del colore è fondamentalmente un passaggio aggiuntivo nell’estrazione a ciclo chiuso.

Una colonna è collegata all’attrezzatura di estrazione e riempita con un mezzo filtrante assorbente. I media comuni includono:

• Silice.

• Bentonite, o argilla sbiancante.

• Magnesol (una polvere di marca comunemente usata per filtrare l’olio da cucina).

• Carbone attivo.

«Ottieni un prodotto più pulito e un prodotto più efficace», ha affermato Vince Sanders, fondatore e presidente di CBD American Shaman, che produce un marchio aziendale di tinture di CBD e ha iniziato a utilizzare la bonifica del colore.

La scelta del mezzo filtrante giusto, ha affermato, è guidata dal prodotto finale desiderato.

«In verità, si tratterebbe di marketing», ha detto.

«Se stai usando un’estrazione convenzionale di CO2 o etanolo, come vuoi commercializzarla? Vuoi pubblicizzarlo come ultrapuro, hai tirato fuori tutta questa roba, o vuoi dire: ‘Ehi, siamo il più vicino possibile alla natura?‘».

Il prezzo è un altro fattore.

I filtri per la correzione del colore possono costare da $ 5.000 a $ 20.000 e aggiungere tempo alla corsa, ha affermato Jeff Field, presidente e direttore operativo di Palmate, un produttore di ingredienti CBD a Tavares, in Florida. La sua azienda impiega quattro diversi tipi di bonifica del colore.

«Possiamo utilizzare tutte e quattro le fasi o singole fasi specifiche, se necessario, per purificare e lucidare i nostri estratti per soddisfare le specifiche desiderate dai nostri clienti», ha affermato.

Ancora controverso

Nonostante i progressi nella tecnologia di correzione del colore, la pratica non ha spazzato via i critici che affermano che la correzione del colore copre l’input scadente.

«Tutti in questo settore sanno che migliore è il materiale di partenza, migliore sarà il materiale finale», ha detto Jarboe.

«E quando devi iniziare a sbiancare il tuo greggio, significa che hai materiale (inferiore)».

Neanche ad alcuni clienti piace.

Sanders ha ricordato di aver prodotto un topico CBD con un colore brunastro poco attraente. Quando ha iniziato a usare la riparazione del colore per dare alla crema una tonalità più bianca, più simile a lozioni convenzionali senza cannabinoidi, alcuni clienti si sono lamentati.

«Tutto quello che abbiamo fatto è stato rimuovere la clorofilla. Questo è tutto ciò che abbiamo fatto», ha detto Sanders. “Ma è stato interessante notare il potere della mente quando abbiamo fatto quel cambiamento».

«Abbiamo avuto un certo numero di persone che sostenevano che il prodotto non funzionava altrettanto bene. Alcune persone pensavano che avessimo eliminato il CBD o qualcosa del genere».

Nuova normalità?

Più grande diventa l’industria, più comune sarà la bonifica del colore, prevede Sanchez.

Proprio come la birra e il vino commerciali sono più chiari e più consistenti della birra o del vino fatti in casa dagli hobbisti, gli estratti di cannabis commerciale perderanno la torbidità e la variazione da lotto a lotto osservate nella produzione artigianale.

«Negli ultimi due anni si è diffuso a macchia d’olio. Fondamentalmente tutti hanno iniziato a esaminare come pulire il petrolio», ha detto Sanchez.

Stati Uniti

Il raccolto della coltivazione della canapa è fondamentale. Ecco come prepararsi

Sia i coltivatori di canapa e marijuana indoor che outdoor possono darsi una marcia in più pensando al futuro quando si tratta del passaggio probabilmente più cruciale dell’intero processo di coltivazione: il raccolto.

I coltivatori che mirano a comporre le loro tecniche di raccolta dovrebbero considerare quanto segue:

• Avere un piano per testare le colture per determinare il contenuto di cannabinoidi e quando abbatterle.

• Sappi che la defogliazione precoce delle piante può significare una minore manipolazione delle piante in seguito.

• Determinare se è necessario eliminare i nutrienti con un paio di settimane di anticipo.

• Preparare uno spazio pulito e climatizzato per lo stoccaggio del materiale.

Temporizzazione basata sui dati

Il vecchio metodo di esaminare i tricomi per il colore corretto mentre passano da trasparente a opaco ad ambrato potrebbe ancora funzionare come indicatore di quando raccogliere, ma esiste un modo più scientifico.

L’utilizzo di test in loco o l’invio della pianta a un laboratorio di terze parti è il modo più accurato per garantire che il raccolto sia pronto.

I coltivatori devono determinare quando raccogliere in base alla potenza, ha affermato Travis Higginbotham, vicepresidente della produzione per Harbourside Farms, con sede a Salinas, in California.

Il mercato della marijuana vuole il 22% di THC o più, ha detto. Quindi pianifica di inviare campioni rappresentativi – uno per cultivar – a un laboratorio fino a una settimana prima del tempo, e se non raggiungono quel segno di potenza continua a crescere.

Per Karen Devereux, comproprietaria di Northeast Kingdom Hemp con sede a Barton, nel Vermont, testare la canapa prima del raccolto è fondamentale.

È qui che i test di cromatografia liquida ad alte prestazioni in loco dell’azienda tornano utili.

«Vogliamo assicurarci di ottenere il livello di CBD il più alto possibile, ma non lasciare che il livello di THC si spinga troppo lontano», ha detto Devereux.

Se decidi di seguire la strada della vecchia scuola di cercare solo indicatori dalla pianta che è pronta, Brie Kralick, direttore delle operazioni di coltivazione per Hava Gardens, con sede a De Beque, in Colorado, consiglia di guardare i pistilli piuttosto che i tricomi.

Secondo Kralick, i tricomi possono sembrare torbidi, che secondo alcuni coltivatori è il momento della raccolta, ma possono anche tornare chiari.

Invece, le piace controllare il colore dei pistilli sui boccioli.

«Se la maggior parte dei pistilli è più arancione, è per lo più finita», ha detto Kralick. «Se no, hai più tempo.”

Pre-ritaglio

Un altro modo per risparmiare tempo durante la raccolta è defogliare mentre le piante sono ancora vive.

Questo è ciò che fanno i dipendenti di Jushi Holdings, una società multistatale di marijuana con sede a Boca Raton, in Florida.

Josh Malman, vicepresidente delle operazioni di coltivazione per Jushi, ha affermato che una vigorosa defogliazione prima del raccolto significa meno manipolazione delle piante in seguito.

«È molto più facile togliere le foglie a ventaglio quando la pianta ha ancora dell’umidità», ha aggiunto.

Una pianta può combattere la potenziale contaminazione dagli esseri umani che la toccano quando è ancora viva. Una volta che lo stelo è stato tagliato e la pianta inizia ad asciugarsi, la rimozione delle foglie richiede un’azione più ruvida che potrebbe staccare i tricomi.

«Cerchiamo di ridurre al minimo la quantità di contatti il ​​più possibile», ha detto Malman.

Togliere le foglie a ventaglio in anticipo in modo da non dover affrontare più materiale vegetale umido una volta tagliate le cime significa meno umidità nella stanza asciutta, ha affermato Rye Matthews, un consulente per la coltivazione di marijuana e canapa a Middlebury, nel Vermont.

«Alla fine dell’anno, la tua battaglia più grande è con l’oidio e la botrite», ha detto Matthews. Quindi, meno umidità c’è, meglio è.

Higginbotham ha ribattuto che la defogliazione delle piante funziona davvero finanziariamente solo per coltivazioni di una certa dimensione.

«I coltivatori commerciali devono lavorare per avere il minor costo per libbra», ha affermato. «Defogliare l’intera chioma sarebbe un costo estremo».

Lavalo o no

Molti coltivatori che aggiungono sostanze nutritive, in particolare quelli a base di sale, amano lavare le piante alcune settimane prima del raccolto.

Malman con Jushi non eseguirà sostanze nutritive negli ultimi 10 giorni circa, solo acqua a pH bilanciato.

L’idea è che solo far scorrere l’acqua attraverso la cannabis per la fine della sua vita garantirà fiori più puliti e dal sapore migliore.

Matthews ha affermato che il lavaggio è importante “per ottenere un prodotto pulito là fuori».

La coltivazione di Devereux è certificata biologica, quindi i dipendenti non utilizzano il tipo di nutrienti che normalmente verrebbero lavati, come i mangimi premiscelati.

Come un altro esempio che va contro le pratiche più tradizionali: Higginbotham nutre le sue piante fino al raccolto.

«Non ho intenzione di limitare la pianta non alimentandola», ha aggiunto. «Non ho avuto affermazioni negative sulla fumabilità del prodotto».

Preparazione in camera asciutta

Non aspettare che il raccolto venga tagliato prima di decidere se lo spazio per l’essiccazione sarà adeguato.

«Molti coltivatori sono impreparati“, ha detto Matthews. «Preparare in anticipo quello spazio di essiccazione, così se devi iniziare il raccolto una settimana prima, hai la possibilità di farlo».

«Questa è la differenza tra avere un anno buono e un anno cattivo».

Ha visto molti coltivatori sottovalutare lo spazio di cui hanno bisogno. Matthews consiglia di fare un semplice test: appendi un paio di piante e vedi quanto spazio occupano. Pianifica di conseguenza da lì.

L’altra parte importante della preparazione dello spazio per lo stoccaggio del materiale raccolto è garantire il controllo della temperatura e dell’umidità.

Kralick disinfetta la stanza asciutta, così come tutti gli strumenti, tra i raccolti per prevenire la contaminazione incrociata.

«Cose davvero sciocche possono succedere se non lo tieni pulito o non ci stai sopra», ha detto. Per «davvero sciocco», intende un’epidemia microbica.

Kralick mantiene la stanza a circa il 40%-50% di umidità relativa e 60-65 gradi, che è il lato più freddo.

«Questo ci dà un po’ più di una finestra per far crollare quella pianta prima che inizi ad appassire», ha aggiunto.

Stati Uniti

Studio scientifico: la Hot Hemp (alti livelli di THC) è solo questione di genetica

Un nuovo studio ha scoperto che la canapa che diventa ‘calda’ -oltre i livelli di THC legalmente consentiti- è probabilmente solo dovuta alla genetica piuttosto che anche ai fattori di stress ambientale che giocano un ruolo.

La maggior parte delle giurisdizioni di tutto il mondo ha fissato i livelli per quanto può essere alto il THC nella cannabis prima che non sia più legalmente considerata canapa e diventi marijuana. Per gli agricoltori, questo è un grosso problema. Un raccolto che supera qualsiasi livello rischia di essere distrutto e l’agricoltore potrebbe affrontare un’azione legale.

I coltivatori di canapa cercano ceppi che producono raccolti che rientrano nel livello massimo consentito di THC, ma questo non sempre funziona. Uno dei fattori che si ritiene spingano un raccolto al di sopra sono i fattori di stress ambientale come il caldo estremo.

Tuttavia, uno studio condotto dalla Cornell University degli Stati Uniti non ha trovato alcuna prova che lo stress sulle piante di canapa aumenti le concentrazioni di THC o i rapporti tra CBD e THC, che è un altro atto di bilanciamento con cui gli agricoltori devono fare i conti.

Cinque trattamenti antistress sono stati applicati a tre cultivar di canapa ad alto contenuto di CBD geneticamente non correlate. I trattamenti sono stati:

• condizioni di inondazione

• esposizione a un fitoregolatore

• oidio

• erbicida

• ferite fisiche.

Il contenuto di THC e CBD è stato testato per un periodo di quattro settimane quando i fiori sono maturati. Fatta eccezione per le piante trattate con erbicida (che erano quasi morte), è stato prodotto il rapporto previsto tra CBD e THC.

«Ciò che abbiamo scoperto nelle settimane in cui stavamo campionando, le quantità di CBD e THC sono aumentate proporzionalmente in tutte queste diverse cultivar per tutti questi diversi stress», ha affermato l’autore principale dello studio Jacob Toth.

I ricercatori riconoscono una serie di limitazioni nel loro studio, tra cui non testare gli stress tipici delle aree in crescita diverse dal clima nord-orientale degli Stati Uniti, come siccità, caldo estremo o elevata salinità.

Lo studio Cornell, condotto dai ricercatori della sezione orticoltura della School of Integrative Plant Science del College of Agriculture and Life Sciences, è stato pubblicato sulla rivista Global Change Biology-Bioenergy e può essere visionato integralmente qui.

Australia

Pubblicato il rapporto sulla sicurezza dei conducenti di cannabis medica del Victoria

Il Governo dello Stato australiano del Victoria ha pubblicato un rapporto che esamina come valutare l’idoneità alla guida di un paziente di cannabis medicinale.

Attualmente è un reato in Victoria guidare con qualsiasi quantità di cannabinoide THC nel proprio sistema circolatorio, incluso il THC da prodotti medici prescritti dalla legge. Considerato il tempo in cui il THC può rimanere nel corpo e le sanzioni tra cui multe elevate e/o sospensione della patente di guida, la legge ha sostanzialmente agito come un divieto di guidare per questi pazienti.

Riconoscendo le sfide che ciò pone ai pazienti affetti, nell’ottobre dello scorso anno il governo statale ha annunciato che sarebbe stato formato un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti di tutto il Governo, delle forze dell’ordine, del mondo accademico e delle professioni mediche.

Una delle raccomandazioni del gruppo di lavoro è lo sviluppo di uno strumento di supporto decisionale standardizzato per supportare i medici nella determinazione dell’impatto della cannabis medicinale su un paziente in termini di guida.

«Uno strumento di supporto decisionale standardizzato sarebbe il primo per i medici del Victoria, poiché in precedenza non esisteva un riferimento coerente per fornire consigli ai pazienti sulla cannabis medicinale e sulla guida», afferma una dichiarazione del ministro della polizia e dei servizi di emergenza del Victoria, Danny Pearson.

Il rapporto completo del gruppo di lavoro sulla cannabis medicinale e la guida sicura può essere visualizzato qui. È interessante che sia datato febbraio 2021, ma è stato rilasciato solo ora, forse la situazione COVID ha messo un freno ai lavori.

Il rapporto include uno strumento di supporto dell’albero decisionale per prescrivere ai medici di lavorare attraverso un percorso chiaro e logico per determinare l’idoneità alla guida di un paziente, a pagina 16.

Un altro approccio raccomandato sarebbe un nuovo processo che tenti di determinare la compromissione di un paziente di cannabis medicinale che risulta positivo al THC in un test della saliva lungo la strada. Ciò comporterebbe un esame del sangue e si basa su un “livello di menomazione” di THC ancora da determinare.

All’inizio di quest’anno, i ricercatori della Lambert Initiative for Cannabinoid Therapeutics dell’Università di Sydney hanno definito la durata della compromissione dopo la somministrazione di THC, ma non è una situazione semplice.

Oltre a questo rapporto, il governo del Victoria sta finanziando tre progetti di ricerca sulla cannabis medicinale e sulla guida. Uno di questi è uno studio della Monash University relativo al comportamento del conducente, un altro è uno studio della Swinburne University of Technology che esamina l’efficacia degli attuali dispositivi di controllo stradale nel rilevare i prodotti medicinali a base di cannabis. Il terzo, anch’esso condotto da Swinburne, sta studiando gli effetti della cannabis medica sui conducenti.