Il ‘pensiero lungo’ di Romano Prodi aiuta a comprendere qualcosa dell’incomprensibile, sulla Guerra della Russia all’Ucraina in primo luogo, poi del funzionamento del Sistema economico e di conseguenza, ormai purtroppo di conseguenza, di quello politico e militare. Quindi, praticamente, su tutto, pur senza la pretesa di avere elaborato l’ennesima ‘Teoria del tutto‘. E anche questo è un sollievo.

Rimini, Teatro degli Atti, mercoledì 4 maggio (2022). Prodi dialoga e spiega, a partire dal suo libro ‘L’Europa. Le immagini raccontano‘ (Rizzoli), cosa sta succedendo, in dialogo con Giorgio Tonelli, giornalista Rai. Il capoluogo rivierasco ha anche la significativa peculiarità al di fuori dell’ordinario di avere un Sindaco di origini iraniane, Jamil Sadegholvaad, neanche cinquantenne, nato nella capitale rivierasca da padre persiano e madre del Riminese. Allarga l’orizzonte a riflessioni non consolatorie né scontate sull’aggressione militare della Russia ed il ruolo possibile di ogni soggetto politico in questo frangente e contesto.

E, dunque, nelle parole di Prodi l’Europa tra Guerra e speranza di pace, fra effetti sull’economia e propria claudicante protagonismo unitario sulla scena internazionale. Una ‘Politica estera comunitaria e comune‘ necessaria ma che poco si intravvede pure nei momenti di acuta crisi come questo. Nel libro attraverso cento fotografie commentate, dalle origini a oggi, si raccontano le regole condivise ed rispetto della diversità, il messaggio di un’Europa fondata sulla pace e sulla democrazia. Il punto d’inizio dell’attualissima ed aggiornata analisi svolta in questa preziosa occasione sulla tragedia, e le tragedie, in corso. E le possibili prospettive e speranze.

Presidente della Commissione Europea e due volte Presidente del Consiglio, Prodi attraverso queste vicende parla al cuore ed alla memoria. Mostra le tappe del cammino, i valori condivisi, le conquiste e le disillusioni dell’Unione Europea. Compie il percorso dalla ricostruzione postbellica alla caduta del muro di Berlino, dall’abolizione delle frontiere alla moneta unica, dal suffragio universale ai referendum, dalla ricerca scientifica all’Erasmus, fino alla recente uscita della Gran Bretagna. E poi il ricordo di David Sassoli, italiano e Presidente del Parlamento europeo «la cui forza era la mitezza». «Non voleva solo un’Europa economica» dice «ma pure un’Europa dei diritti e dell’accoglienza. Il senso vero dell’Unione Europea».

E poi, in questa sorte di illuminante ‘scuola’ che apre gli occhi su molte cose, Keynes e il suo «piccolo, aureo, libretto sulle conseguenze economiche della pace», quanto attuale oggi, Ventotene e Yalta, l”arrivo’ della Cina che ha infranto gli schemi codificati. Ed il problema fondamentale dell’Europa, le nostalgie del passato. In particolare, diacronicamente, di Francia prima ed Ungheria ora che pensano «non siamo mai stati comandati da nessuno, non vogliamo esserlo ora da Bruxelles». Ed agiscono di conseguenza. «Il vero problema dell’Europa sono gli Imperi. Ma è come guidare guardando solo lo specchietto posteriore. Può anche andarti bene, ma in linea di massima…». E, ancora, sostiene il Professore, il futuro è in mano alla Francia. Che ha la bomba atomica ed il diritto di veto in Consiglio di Sicurezza. Dell’Unione Europea, unico Paese.

Romano Prodi dunque ricostruisce la storia d’Europa e dell’Unione Europea. Analizza il passato, non per rammentare glorie trascorse ma per evidenziare le fondamenta della costruzione in base a quanto accomuna. La cultura comune nelle Università, le radici comuni nel cristianesimo, la comune e diffusa tendenza all’esplorazione segno di una capacità di visione universale al di là dei propri confini. E poi il pensiero, la filosofia, il ‘ragionamento’, tutto il grande sapere europeo. Realizza anche un tracciato dettagliato delle tappe storiche che hanno portato alla creazione dell’Unione Europea a partire dal Manifesto di Ventotene del 1941, fino alla formazione del Parlamento Europeo passando attraverso le creazioni della CECA e della CEE, ed al progetto fallito della CED, la Comunità Europea di Difesa. Arrivando sino all’istituzione della Moneta comune ed al Trattato di Lisbona. Si segnala oggi la ritrovata forza unitaria nell’affrontare la pandemia. I simboli, gli ideali democratici comuni, le regole condivise, le scelte per abolire le frontiere sono cemento dell’Europa. E poi indicazione di obiettivi raggiunti, errori compiuti, mancanze e problemi ancora aperti quali Mediterraneo e migranti, deficit nella produzione tecnologica, scarso peso nella politica mondiale, mancanza di una Carta costituzionale e di una politica estera comune, oltreché di difesa.

Partecipazione dei cittadini all’unità europea, attraverso i viaggi, il progetto Erasmus per gli studenti, il welfare, lo sport ed in particolar modo il calcio, la musica, sono grandi collanti. Ed ancora i propositi su quanto c’è da fare per il futuro, anzi per il presente come progetto per il futuro. Perché l’Europa possa tornare ad avere un peso da protagonista nella nuova situazione storica. Prodi ripropone con forza anche lo strumento dell’abolizione dell’unanimità nei procedimenti decisionali: una vera rivoluzione. Difficile a farsi, ed affidata in primo luogo anche in questo caso all’iniziativa della Francia, ed al Presidente Emmanuel Macron.

Dunque Europa, Guerra, Mondo spiegati alla ‘scuola’ di Romano Prodi. Mica roba da poco lo sforzo dell’economista bolognese, che chiarisce molto di cosa stia succedendo, tra analisi geopolitica e memorabili memorie tra passato, presente e, se sussisterà, futuro.

* Con la collaborazione di Barbara Magnani.

ANALISI DEI TEMPI CORRENTI. 1/ ROMANO PRODI (continua)