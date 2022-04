Mentre l’Occidente si affretta a mantenere il suo fronte unito contro l’invasione russa dell’Ucraina, gli Stati membri dell’Unione Europea (UE) dell’Europa centrale e orientale hanno aperto la strada presentandosi come alcune delle voci morali più forti del continente, inviando armi e aiuti umanitari in Ucraina mentre ricevevano flussi di profughi.

Ma mentre la vicina Polonia è stata forse la più visibile, ospitando nelle ultime settimane sia il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden che la Vicepresidente Kamala Harris assorbendo più di due milioni di rifugiati, la geografia non è l’unico fattore che determina chi è uno stato in prima linea.

Prendiamo ad esempio la Repubblica ceca: sebbene situata nel cuore dell’Europa e lontana dal confine orientale dell’UE, il suo nuovo governo, insieme ai tre Paesi baltici, alla Polonia e al Regno Unito, ha guidato la consegna di armi agli ucraini quando la maggior parte dei membri dell’UE gli Stati stavano ancora esitando. Ora ospita anche circa 200.000 rifugiati ucraini.

Quindi, quando il Primo Ministro Petr Fiala, insieme ai suoi omologhi polacchi e sloveni, Mateusz Morawiecki e Janez Janša, rispettivamente, si è recato a Kiev all’inizio di questo mese per visitare il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, non è stato solo un potente gesto simbolico. Era anche un riflesso del crescente peso della regione come ponte tra Bruxelles e Kiev.

Ho parlato con Tomáš Pojar, il principale consigliere per gli affari esteri di Fiala, che ha accompagnato la delegazione a Kiev. Di seguito sono riportati i sei principali spunti che ho ricavato dalla nostra conversazione, che possono anche essere letti come una linea guida per i prossimi passi dell’Europa per l’impegno verso l’Ucraina.

Il compito più importante dell’Europa è continuare a fornire all’Ucraina supporto militare, in particolare armi anticarro e aeree. La quantità e il tempo contano qui, e le prossime settimane saranno probabilmente decisive nella guerra. Gli ucraini sono impegnati, ma non possono sconfiggere l’esercito russo senza il supporto occidentale. Mosca ha bisogno di capire che l’Europa è fermamente dietro l’Ucraina, pronta a fornire ciò che è necessario per rovinare i piani del presidente russo Vladimir Putin. Se l’Ucraina è adeguatamente equipaggiata con più armi antiaeree, può persino creare qualcosa di simile alla sua versione di una no-fly zone (senza, ovviamente, raggiungere la superiorità aerea aiutata dalla NATO). In effetti, qualcosa di simile sta già accadendo in alcune parti dello spazio aereo del Paese, dove aerei ed elicotteri russi non osano entrare. Il supporto militare è fondamentale per qualsiasi prospettiva di negoziazione significativa; se Putin vede l’occidente esitare, è probabile che sfrutterà il suo vantaggio sul campo di battaglia per un bel po’ di tempo. L’Europa deve anche continuare a spingere per sanzioni più forti contro il Cremlino, poiché gli sforzi finora sembrano essere abbastanza efficaci. Ci sono ancora molte opzioni disponibili per l’UE, non ultimo nel campo dell’energia, ma poiché alcuni Stati membri chiedono moderazione, il compito immediato è chiudere le scappatoie, come quelle che facilitano l’evasione delle sanzioni attraverso entità di terze parti. E se necessario, dovrebbe essere sul tavolo un sesto o addirittura un settimo pacchetto di sanzioni. La chiave è ricordare che continuare a fare affari con la Russia consente al Cremlino di finanziare la sua guerra, creando così un ulteriore onere che l’Europa dovrà portare in futuro: dall’accoglienza di più rifugiati al pagamento per la stabilizzazione e la ricostruzione di un’Ucraina devastata . L’Ucraina ha bisogno di un piano per ricostruire. Al di là dei bisogni umanitari immediati del popolo ucraino, l’Europa deve già cominciare a pensare alla ricostruzione del dopoguerra. Anche se non abbiamo ancora un quadro chiaro dell’entità finale del relitto (o anche dell’estensione geografica finale del paese), sarà probabilmente necessario un pacchetto di aiuti sulla scala del Piano Marshall. Al vertice di Bruxelles, i leader europei hanno discusso di un fondo di ripresa dell’UE per l’Ucraina simile a quello istituito nel 2020 durante la pandemia. L’UE dovrebbe organizzare una conferenza dei donatori con la NATO ei partner dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici. La Francia, in qualità di capo del Consiglio europeo fino alla fine di giugno, dovrebbe iniziare a gettare le basi ora, che la Repubblica ceca continuerà quando assumerà la presidenza di turno entro la fine dell’anno. Il successo della ricostruzione potrebbe, a sua volta, mostrare il valore della democrazia liberale, soprattutto se una nuova cortina di ferro cadesse in tutta Europa. Kiev deve raggiungere un quadro significativo per la cooperazione con l’Occidente, anche se l’ingresso dell’Ucraina nella NATO sembra improbabile. Ormai è chiaro che l’Ucraina merita la candidatura all’UE; eppure l’adesione è un lungo processo con molti ostacoli politici e amministrativi da superare. Mentre gli ucraini devono capire che non ci sono scorciatoie, Kiev dovrebbe comunque ottenere qualcosa presto. Ecco perché l’Unione Europea ha bisogno di inventare un partenariato speciale accelerato per l’Ucraina come parte della reinvenzione generale del blocco per il periodo successivo alla Guerra Fredda. Ma questo nuovo formato deve essere credibile: gli effetti di un lungo processo di adesione all’UE sono già visibili nei Balcani occidentali, dove i Paesi hanno iniziato a cercare protettori alternativi mentre indietreggiavano sulle loro riforme. L’Europa dovrebbe offrire asilo e protezione umanitaria ai soldati russi pronti ad arrendersi. Oggi, coloro che non vogliono combattere i loro vicini ucraini devono affrontare tre terribili opzioni: la morte, la prigionia in Ucraina o una dura pena detentiva in Russia. L’Europa deve offrire un’alternativa, qualcosa di simile all’asilo umanitario temporaneo. Tali proposte sarebbero più allettanti per i giovani soldati che per gli ufficiali e, anche nel migliore dei casi, il numero che si avvarrebbe dell’opportunità non sarà tra le migliaia. Ma anche centinaia contano: rappresenta un potente gesto umanitario: una mano tesa a un esercito russo demoralizzato. L’impatto positivo del viaggio dei tre primi ministri a Kiev sottolinea l’importanza di avere una presenza diplomatica sul campo. Tutti gli Stati membri dell’UE che hanno ritirato il loro corpo diplomatico dall’Ucraina dovrebbero considerare di rimandarli a Kiev. Questo non è solo un gesto di solidarietà: ero di stanza nella Siria dilaniata dalla guerra quando Damasco è stata bombardata quotidianamente tra il 2013 e il 2015 e, sebbene il lavoro diplomatico fosse difficile, era comunque possibile e molto utile. L’immagine che abbiamo ottenuto sul campo era diversa e molto più sfumata dalle immagini mediate che il resto del mondo stava ottenendo. In Siria, l’Occidente è partito per buone ragioni politiche; in Ucraina, dovrebbe tornare il prima possibile.

L’Oriente è il nuovo Occidente?

Come hanno notato Ivan Kravstev e Stephen Holmes nel loro libro del 2019 ‘The Light that Failed’, l’Europa orientale imitava principalmente l’Occidente dal 1989. Nel periodo successivo alla Guerra Fredda, l’obiettivo principale dell’Oriente era quello di diventare politicamente, economicamente e socialmente: il nuovo Occidente. Era un flusso di influenza per lo più a senso unico.

Ma ora questo sta in parte cambiando. I Paesi dell’Europa centrale e orientale stanno diventando più rilevanti e stimolanti, poiché la loro posizione un tempo intransigente nei confronti della Russia sta diventando sempre più mainstream.

Bisogna considerare, parallelamente ai risultati cechi di Kiev, il piano in dieci punti recentemente pubblicato da Morawiecki per ‘salvare’ l’Ucraina. Si concentra principalmente sulle misure restrittive nei confronti della Russia e propone misure concrete che possono essere attuate quasi immediatamente. Includono, tra le altre opzioni, il blocco di tutte le banche russe da SWIFT, il blocco delle navi russe dai porti dell’UE, la sospensione dei visti per tutti i russi e il divieto totale dell’esportazione di tecnologie che possono essere utilizzate per la guerra.

I suoi suggerimenti sono emersi dai colloqui dei tre primi ministri con Zelenskyy a Kiev e sono stati discussi con cechi e sloveni (che non hanno firmato secondo il piano di Morawiecki ma lo hanno sostenuto). Sebbene molte delle misure non siano ancora accettabili per alcuni Stati membri dell’UE, principalmente a causa degli impatti negativi sulle loro economie e interessi, la discussione è ora possibile. In effetti, alcuni di questi punti sono stati già presi in considerazione durante il Consiglio europeo della scorsa settimana a Bruxelles.

Ciò non sarebbe stato fattibile nemmeno pochi mesi fa, quando tali proposte sarebbero state ritenute troppo radicali.

Il coraggio e l’impegno di Zelenskyy stanno rimodellando la politica europea e offrendo un’opportunità ai Paesi membri orientali dell’UE di dimostrare il loro coraggio politico e diplomatico. E lo stanno cogliendo: recandosi in una zona di guerra, hanno indicato che la politica europea dovrebbe essere reinventata attraverso una parola chiave: coraggio. Hanno dimostrato alle loro controparti europee che i politici europei possono e devono essere presenti in Ucraina in questo momento.

E quando si tratta di modi per andare avanti in questa crisi, le loro idee contano più che mai.

“L’Europa deve capire che se perde l’Ucraina, non sarà più la stessa”, ha scritto Morawiecki su Twitter dopo la sua visita a Kiev. “Non sarà più l’Europa. Piuttosto sarà una versione sconfitta, umiliata e patetica di se stessa”.